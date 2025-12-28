Vince l'Inter una partita con ritmi alti e che ha visto il primo tempo terminare a reti inviolate. Nella ripresa un errore di impostazione di Djimsiti regala la possibilità all'Inter con Lautaro Martinez, servito da Esposito, di passare in vantaggio. Nel finale Samardzic ha l'occasione per pareggiare, ma non trova la porta da pochi metri.

I bergamaschi con una vittoria rientrerebbero nelle zone europee, ma l'Inter ha vinto le ultime sei gare di Serie A contro l'Atalanta e in generale è imbattuta nelle ultime 13 sfide.18:00

Nell'Atalanta novità in attacco con Pasalic accanto a De Ketelaere per sostenere Scamacca. Partono dalla panchina Maldini e Sulemana. Sugli esterni agiranno Zappacosta e l'ex di turno Zalewski. Nell'Inter c'è la TuLa in avanti, in mezzo al campo con Barella e Calhanoglu gioca Zielinski, mentre ai loro lati agiranno Dimarco e Luis Henrique. Parte fuori Mkhitaryan.20:00

Partita bloccata e senza grandi occasioni da rete, ma con un buon ritmo e continui cambi di fronte. Le due squadre partono forte, ma è l'Inter a guadagnare campo col passare dei minuti. I nerazzurri vanno anche in rete con Thuram, ma la rete non viene convalidata per una posizione di fuorigioco di Lautaro Martinez.21:31

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Inter? La gara tra Atalanta e Inter si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Atalanta - Inter? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Inter sarà Rosario Abisso Dove si gioca Atalanta - Inter? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Inter? Stadio New Balance Arena Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 8 gol Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Inter? La gara tra Atalanta e Inter si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Inter? Il marcatore dell'Inter è stato Lautaro Martínez al 65'

PREPARTITA

Atalanta - Inter è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 dicembre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Inter sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 187 Fuorigioco 37 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 22 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.1 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1

Attualmente l'Atalanta si trova 10° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 36 punti (frutto di 12 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 20 gol e ne ha subiti 19; l'Inter ha segnato 35 gol e ne ha subiti 14.

In casa l'Atalanta ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Genoa e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e il Genoa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 0-1 mentre L'Inter ha incontrato il Genoa vincendo 1-2.

Atalanta e Inter si sono affrontate 128 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 24 volte, l'Inter ha vinto 70 volte mentre i pareggi sono stati 34.

Atalanta-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l'Atalanta e in generale è imbattuta in tutte le 13 più recenti (8V, 5N); l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di successi consecutivi contro questa avversaria in campionato risale al 1967 (otto in quell'occasione).

L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 27 gare casalinghe contro l'Inter in Serie A, due pareggi per 0-0 il 14 aprile 2018 e il 16 gennaio 2022; in aggiunta, non ha trovato la via del gol in quattro delle otto più recenti sfide interne contro i nerazzurri nel torneo.

L'Inter ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime sei sfide di Serie A contro l'Atalanta e solo una volta è riuscita a realizzare più di un gol in sette incontri di fila contro un'avversaria lombarda nel torneo, proprio a inizio dicembre contro il Como.

L'Atalanta ha vinto le ultime due gare casalinghe di Serie A, entrambe con Raffaele Palladino in panchina; l'unico tecnico che ha trovato il successo in ciascuna delle prime tre partite interne alla guida dei bergamaschi è stato Carlo Alberto Quario nell'ottobre 1963.

L'Inter ha vinto l'ultima gara dell'anno solare in sei dei precedenti sette anni in Serie A (1N); dall'altra parte l'Atalanta non ha trovato il successo in quattro delle ultime cinque partite di questo tipo, anche se l'unico ko che ha registrato in questo periodo risale al 2022, proprio contro l'Inter (3N).

L'Inter (11V, 4P) è una delle sole due squadre che non hanno ancora pareggiato un match in questa Serie A, assieme alla Roma (10V, 6N). L'ultimo pari dei nerazzurri in campionato risale al 18 maggio scorso al Meazza (2-2 contro la Lazio), da allora 12 vittorie e quattro sconfitte in 16 partite nel torneo.

Considerando tutte le competizioni, dopo il pareggio contro il Bologna in semifinale di Supercoppa Italiana (1-1 al termine dei 90' regolamentari) l'Inter potrebbe impattare due match di fila per la prima volta dallo scorso aprile (contro il Milan in Coppa Italia e contro il Parma in Serie A in quel caso) - quella è stata l'unica occasione in cui i nerazzurri hanno registrato due segni X consecutivi all-comps in quest'anno solare.

Atalanta-Inter sarà la sfida tra le due squadre che hanno tentato il maggior numero di attacchi manovrati (sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria) in questa Serie A: 63 il Biscione, 55 la Dea.

Dall'inizio della 12ª giornata della Serie A 2025/26 - quando Raffaele Palladino ha fatto il proprio esordio sulla panchina della Dea - nessun giocatore ha segnato più gol in campionato rispetto a Gianluca Scamacca: quattro, al pari dell'avversario di giornata Lautaro Martínez e di Nikola Vlasic. Il classe 1999 ha segnato due gol nelle due sfide più recenti contro l'Inter nel torneo (il 20 febbraio 2022 e il 4 novembre 2023), dopo essere rimasto a secco nelle prime due.

Lautaro Martínez ha preso parte a nove reti in 12 partite contro l'Atalanta in Serie A (7G+2A) e solo contro Salernitana (10) e Cagliari (13) vanta più partecipazioni attive in carriera nel torneo. Il classe 1997 è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime tre presenze in campionato e l'ultima volta che ha infilato più match consecutivi con almeno una marcatura in un singolo anno solare in massima serie risale al periodo tra novembre e dicembre 2021 (cinque gare di seguito a bersaglio in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: