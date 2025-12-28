Si dividono la posta in palio Bologna e Sassuolo nel derby del Dall'Ara. Dopo un primo tempo che ha visto i neroverdi produrre più azioni da gol, il match lo sbloccano i padroni di casa in avvio di secondo tempo, al 47', con Fabbian, che spinge in porta su assist di Zortea da destra. La risposta degli ospiti però non tarda ad arrivare e al 63' Muharemovic timbra di testa, su assist da corner di Laurienté, e ripristina l'equilibrio.

Diamo subito uno sguardo ai precedenti: il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A (3V, 3N), vincendo la più recente, a febbraio 2024, dopo che aveva perso le tre precedenti tra il 2019 e il 2020.17:33

Termina a reti inviolate la prima metà del match tra Bologna e Sassuolo. Il primo tentativo della gara è di marca neroverde con il diagonale di Pinamonti al 20', che Ravaglia mette in corner. Lo stesso Pinamonti si ripete al 31' approfittando di un errore difensivo di Lucumí, ma facendosi di nuovo ipnotizzare dall'estremo difensore avversario che dice "no" anche a Laurienté. Subito dopo i padroni di casa vanno in porta con Dallinga a cui viene negata la gioia del gol dal duo Candé-Idzes, che salva sulla linea. Al 38' Volpato si mette in proprio a sinistra e con un tiro a giro accarezza l'esterno del palo opposto. 18:56

PREPARTITA

Bologna - Sassuolo è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Sassuolo sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 84 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 14.0 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0 22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3 03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1 12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0

Attualmente il Bologna si trova 7° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 24 gol e ne ha subiti 14; il Sassuolo ha segnato 22 gol e ne ha subiti 21.

In casa il Bologna ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Milan e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Torino perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol.

Bologna e Sassuolo si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 8 volte, il Sassuolo ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Bologna-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A (3V, 3N), vincendo la più recente (4-2 il 3 febbraio 2024), dopo che aveva perso le tre precedenti tra il 2019 e il 2020.

Perfetto equilibrio nelle 10 gare disputate al Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo in Serie A: quattro successi per parte e due pareggi; i rossoblù sono però reduci da due vittorie casalinghe di fila contro i neroverdi nel torneo.

Il Bologna ha perso gli ultimi due match casalinghi di campionato contro Cremonese e Juventus e potrebbe registrare tre sconfitte al Dall'Ara di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

Il Bologna ha registrato tre partite consecutive senza vittoria (1N, 2P) per la prima volta in questo campionato; in più, i rossoblù potrebbero perdere almeno due gare di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A, l'ultima in generale risale al periodo tra lo scorso maggio e agosto (le ultime tre gare del 2024/25 e la prima del 2025/26).

Il Sassuolo ha alternato una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime sei gare giocate in Serie A. Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Torino nell'ultimo turno, i neroverdi potrebbero incassare due ko di fila per la prima volta dalle prime due giornate di questo campionato (contro Napoli e Cremonese), mentre non perdono senza segnare due match di fila nel torneo da gennaio 2024 (contro Juventus e Monza in quel caso, con Alessio Dionisi in panchina).

Il Sassuolo ha pareggiato l'ultima trasferta di campionato contro il Milan e potrebbe registrare due pareggi fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dall'agosto-settembre 2022 (contro Spezia e Cremonese in quel caso).

Nessuna squadra ha conquistato più punti del Bologna (otto, a pari del Milan) da situazioni di svantaggio in questa Serie A; dall'altra parte, però, solo Roma e Napoli (zero entrambe) ne hanno persi meno del Sassuolo (due, come l'Udinese) una volta sopra nel punteggio.

Nonostante sia la nona squadra del campionato per tiri effettuati dopo un recupero offensivo (15, al pari di Como ed Hellas Verona), solo l'Inter (cinque) ha segnato più reti del Sassuolo (quattro) in queste situazioni di gioco. In generale, i neroverdi vantano la terza miglior percentuale realizzativa del campionato in corso: 12.21%, meno solo dei nerazzurri (12.98%) e della Cremonese (13.04%).

Tra i giocatori attualmente in rosa al Bologna, Ciro Immobile è quello che ha segnato più reti contro il Sassuolo in Serie A: otto (sette con la Lazio e uno con il Torino); tra i giocatori italiani, solo Andrea Belotti (nove) vanta più reti contro i neroverdi nella storia del torneo. Inoltre, solo contro Cagliari, Inter e Sampdoria l'attaccante rossoblù è già andato a bersaglio in campionato indossando tre maglie differenti.

Andrea Pinamonti è il giocatore del Sassuolo che ha portato più punti ai neroverdi in questa Serie A (quattro) grazie alle proprie reti (quattro, miglior marcatore degli emiliani al pari dell'infortunato Domenico Berardi). Inoltre, solo contro la Roma (cinque) il classe 1999 vanta più marcature che contro il Bologna (quattro, come contro l'Udinese) in massima serie, inclusa una delle sue cinque marcature multiple in carriera nel torneo (tutte doppiette).

