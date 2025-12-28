Si dividono la posta in palio Bologna e Sassuolo nel derby del Dall'Ara. Dopo un primo tempo che ha visto i neroverdi produrre più azioni da gol, il match lo sbloccano i padroni di casa in avvio di secondo tempo, al 47', con Fabbian, che spinge in porta su assist di Zortea da destra. La risposta degli ospiti però non tarda ad arrivare e al 63' Muharemovic timbra di testa, su assist da corner di Laurienté, e ripristina l'equilibrio.
Nel prossimo turno sarà Sassuolo-Parma e Inter-Bologna.
90'+5'
Finisce qui: 1-1 al Dall'Ara.19:56
90'+3'
Suggerimento in area per Castro, fa sua la sfera Muric.19:54
90'+3'
Forcing del Bologna.19:53
90'+1'
Cinque minuti di recupero.19:51
89'
Sostituzione anche per il Sassuolo: esce Laurienté per Cheddira.19:49
88'
Sostituzione Bologna: esce Zortea per Holm.19:49
88'
Mancino dalla distanza di Moro, palla sul fondo.19:48
87'
Cartellino giallo anche per Fadera che entra duro su Moro.19:48
84'
Sostituzione Bologna: esce Rowe per Odgaard.19:44
83'
Miranda serve Immobile in verticale, Muric esce e blocca la sfera.19:43
82'
Ammonito Dominguez.19:43
81'
Ultimi dieci minuti del match, più il recupero. Sempre 1-1 al Dall'Ara.19:41
79'
Ci prova anche Laurienté, Ravaglia para ma il direttore di gara chiama l'offside.19:40
77'
OCCASIONE SASSUOLO! Lucumí sbaglia di nuovo in fase difensiva e regala una super chance a Fadera che tutto solo davanti a Ravaglia non centra lo specchio!19:38
75'
Spingono i padroni di casa.19:36
74'
Spreca Immobile, che servito in area di rigore da Pobega sbaglia il controllo.19:40
71'
Ancora Bologna con il destro di Zortea, conclusione ampiamente fuori dallo specchio della porta.19:32
71'
Sostituzione anche per Grosso: fuori Volpato per Fadera.19:31
71'
Triplo cambio per Italiano, che manda in campo Castro, Immobile e Dominguez al posto di Dallinga, Fabbian e Orsolini.19:31
69'
Destro di Fabbian, fa sua la sfera Muric.19:29
67'
Break del Bologna con Pobega che si lancia in dribbling e calcia in porta, para Muric.19:28
65'
Insiste il Sassuolo.19:28
63'
GOL! Bologna 1-1 Sassuolo! Rete di Muharemovic che anticipa Ravaglia e di testa infila in porta su assist dalla bandierina di Laurienté!
Altro sviluppo interessante del Bologna con Moro, Rowe e Dallinga, quest'ultimo però calibra male il tiro in porta.19:22
60'
Sostituzione Sassuolo: fuori Candé per Doig.19:20
57'
Sinistro dalla distanza di Orsolini, debole.19:18
55'
Tirocross di Zortea da destra, allontana il Sassuolo.19:15
52'
Cartellino giallo per Laurienté.19:13
51'
Rowe lavora bene palla al piede e conquista un calcio di punizione sulla trequarti.19:11
50'
Possesso Bologna.19:10
47'
GOL! Bologna 1-0 Sassuolo! Rete di Fabbian che prima conduce la ripartenza offensiva da centrocampo, poi attacca l'area di rigore e con il destro di prima intenzione spedisce in rete su cross basso da destra di Zortea!
Due i gialli estratti fino ad ora, per Candé e Ravaglia.18:54
Termina a reti inviolate la prima metà del match tra Bologna e Sassuolo. Il primo tentativo della gara è di marca neroverde con il diagonale di Pinamonti al 20', che Ravaglia mette in corner. Lo stesso Pinamonti si ripete al 31' approfittando di un errore difensivo di Lucumí, ma facendosi di nuovo ipnotizzare dall'estremo difensore avversario che dice "no" anche a Laurienté. Subito dopo i padroni di casa vanno in porta con Dallinga a cui viene negata la gioia del gol dal duo Candé-Idzes, che salva sulla linea. Al 38' Volpato si mette in proprio a sinistra e con un tiro a giro accarezza l'esterno del palo opposto. 18:56
45'+2'
Fine primo tempo: 0-0.18:49
45'+1'
Due minuti di recupero.18:47
45'
Cartellino giallo per Ravaglia che allontana la sfera in fase di rimessa avversaria dopo essere uscito fuori dai pali.19:03
45'
Riprende il match.18:46
44'
Problemi per Thorstvedt, gioco fermo.18:45
41'
Ultimi cinque minuti, più il recupero, del primo tempo. 18:42
38'
CI RIPROVA IL SASSUOLO! Volpato attacca a destra, rientra sul mancino e da distanza ravvicinata tenta il tiro a giro accarezzando il palo esterno opposto!19:05
35'
Conclusione di Dallinga, il pallone non centra lo specchio.18:36
32'
CHANCE ANCHE PER IL BOLOGNA! Rowe guida la ripartenza dei rossoblu e serve in area Dallinga che va di mancino in diagonale ma Idzes e Candé salvano sulla linea!18:36
31'
Subito dopo ci prova anche Laurienté ma Ravaglia para ancora.18:33
31'
OCCASIONE SASSUOLO! Pinamonti approfitta di un'incertezza difensiva di Lucumí ma a tu per tu con Ravaglia sbaglia!18:32
30'
Va via la prima mezz'ora di gioco, risultato sempre fermo sullo 0-0.18:31
29'
Zortea avanza palla al piede e libera il destro dal limite, palla fuori di poco.18:30
27'
Moro cambia gioco e serve Rowe a sinistra che affonda, usa bene il corpo Walukiewicz che sventa il pericolo.18:30
25'
Ci prova Miranda con il sinistro a giro, conclusione imprecisa.19:11
24'
Continua a spingere sulla destra Orsolini, che poi conquista un calcio di punizione da buona posizione.18:26
22'
Il Bologna ci riprova subito con Orsolini: mancino impreciso.18:23
21'
Cartellino giallo per Candé che ferma con un fallo il tentativo di ripartenza di Orsolini.18:23
20'
CHANCE SASSUOLO! Volpato suggerisce in verticale per Pinamonti che si gira e incrocia ma Ravaglia si distende e manda in corner!18:22
17'
Orsolini tenta il cross dentro da destra, para Muric.18:19
14'
Resta propositivo il Bologna che mantiene il baricentro alto.18:16
11'
Destro dalla distanza di Rowe, nessun problema per Muric.18:13
9'
Moro tenta più volte il cross, la difesa ospite difende bene e allontana.18:11
8'
Zortea sfonda a destra, il Sassuolo si rifugia in corner.18:10
7'
Il Bologna imposta in avanti.18:08
3'
Suggerimento in avanti per Pinamonti, passaggio lungo. Riparte il Bologna.18:05
1'
Si comincia: il primo pallone lo gestisce il Sassuolo.18:02
Tra i giocatori in rosa al Bologna, guidato da Italiano, Immobile (che partirà dalla panchina) è quello che ha segnato più reti contro il Sassuolo in Serie A. Otto i gol messi a segno.17:55
Pinamonti è il giocatore del Sassuolo che ha portato più punti ai neroverdi in questa Serie A (quattro) grazie alle proprie reti. Inoltre, solo contro la Roma (cinque) il classe 1999 vanta più marcature che contro il Bologna (quattro, come contro l'Udinese) in massima serie.17:42
FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Muric - Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Fali Candé - Koné, Matic, Thorstvedt - Volpato, Pinamonti, Laurienté.17:39
FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia - Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda - Moro, Pobega - Orsolini, Fabbian, Rowe - Dallinga.19:11
Bologna-Sassuolo sarà arbitrata da Juan Luca Sacchi di Macerata, al Var Di Paolo e Nasca.17:34
Diamo subito uno sguardo ai precedenti: il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A (3V, 3N), vincendo la più recente, a febbraio 2024, dopo che aveva perso le tre precedenti tra il 2019 e il 2020.17:33
Benvenuti alla diretta scritta del derby Bologna-Sassuolo, la gara vale la 17ª giornata del campionato di Serie A.20:06
Bologna - Sassuolo è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Sassuolo sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
84
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
14.0
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie B
Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025
Serie B
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025
Serie B
Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025
Serie B
Palermo-Monza 0-3
03-11-2025
Serie A
Lazio-Cagliari 2-0
22-11-2025
Serie A
Udinese-Bologna 0-3
03-12-2025
Coppa Italia
Napoli-Cagliari 1-1
12-12-2025
Serie A
Lecce-Pisa 1-0
Attualmente il Bologna si trova 7° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Il Bologna ha segnato 24 gol e ne ha subiti 14; il Sassuolo ha segnato 22 gol e ne ha subiti 21.
In casa il Bologna ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Milan e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Torino perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol.
Bologna e Sassuolo si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 8 volte, il Sassuolo ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Bologna-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A (3V, 3N), vincendo la più recente (4-2 il 3 febbraio 2024), dopo che aveva perso le tre precedenti tra il 2019 e il 2020.
Perfetto equilibrio nelle 10 gare disputate al Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo in Serie A: quattro successi per parte e due pareggi; i rossoblù sono però reduci da due vittorie casalinghe di fila contro i neroverdi nel torneo.
Il Bologna ha perso gli ultimi due match casalinghi di campionato contro Cremonese e Juventus e potrebbe registrare tre sconfitte al Dall'Ara di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022.
Il Bologna ha registrato tre partite consecutive senza vittoria (1N, 2P) per la prima volta in questo campionato; in più, i rossoblù potrebbero perdere almeno due gare di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A, l'ultima in generale risale al periodo tra lo scorso maggio e agosto (le ultime tre gare del 2024/25 e la prima del 2025/26).
Il Sassuolo ha alternato una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime sei gare giocate in Serie A. Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Torino nell'ultimo turno, i neroverdi potrebbero incassare due ko di fila per la prima volta dalle prime due giornate di questo campionato (contro Napoli e Cremonese), mentre non perdono senza segnare due match di fila nel torneo da gennaio 2024 (contro Juventus e Monza in quel caso, con Alessio Dionisi in panchina).
Il Sassuolo ha pareggiato l'ultima trasferta di campionato contro il Milan e potrebbe registrare due pareggi fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dall'agosto-settembre 2022 (contro Spezia e Cremonese in quel caso).
Nessuna squadra ha conquistato più punti del Bologna (otto, a pari del Milan) da situazioni di svantaggio in questa Serie A; dall'altra parte, però, solo Roma e Napoli (zero entrambe) ne hanno persi meno del Sassuolo (due, come l'Udinese) una volta sopra nel punteggio.
Nonostante sia la nona squadra del campionato per tiri effettuati dopo un recupero offensivo (15, al pari di Como ed Hellas Verona), solo l'Inter (cinque) ha segnato più reti del Sassuolo (quattro) in queste situazioni di gioco. In generale, i neroverdi vantano la terza miglior percentuale realizzativa del campionato in corso: 12.21%, meno solo dei nerazzurri (12.98%) e della Cremonese (13.04%).
Tra i giocatori attualmente in rosa al Bologna, Ciro Immobile è quello che ha segnato più reti contro il Sassuolo in Serie A: otto (sette con la Lazio e uno con il Torino); tra i giocatori italiani, solo Andrea Belotti (nove) vanta più reti contro i neroverdi nella storia del torneo. Inoltre, solo contro Cagliari, Inter e Sampdoria l'attaccante rossoblù è già andato a bersaglio in campionato indossando tre maglie differenti.
Andrea Pinamonti è il giocatore del Sassuolo che ha portato più punti ai neroverdi in questa Serie A (quattro) grazie alle proprie reti (quattro, miglior marcatore degli emiliani al pari dell'infortunato Domenico Berardi). Inoltre, solo contro la Roma (cinque) il classe 1999 vanta più marcature che contro il Bologna (quattro, come contro l'Udinese) in massima serie, inclusa una delle sue cinque marcature multiple in carriera nel torneo (tutte doppiette).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: