Il Napoli chiude il suo 2025 nel modo migliore, superando 2-0 la Cremonese e tenendo la scia del Milan. Decide la doppietta realizzata da Hojlund, a segno al 13’ e al 45’, poi vicino al tris nella ripresa. La squadra di Nicola ci prova soprattutto nella seconda metà di gara, senza però riuscire a riaprire la partita.
Rasmus Hojlund ha segnato 5 reti in 12 presenze finora in questa Serie A, già un gol in più di quanti quelli trovati nella scorsa stagione con la maglia del Manchester United in Premier League, 4 reti in 32 gare giocate.
FINE PARTITA. CREMONESE-NAPOLI 0-2. Gli azzurri chiudono l'anno con la doppietta di Hojlund e una vittoria importante. 16:58
90'+4'
Esterno destro di Bondo dal limite dell'area, alto di mezzo metro. 16:57
90'+3'
Mazzocchi sbaglia la giocata da destra: invece di cercare un cross sul secondo palo calcia sul fondo, male. 16:56
90'
Saranno cinque i minuti di recupero. 16:53
89'
SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Fuori Hojlund, dentro Lucca.16:51
89'
SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Fuori Politano, dentro Mazzocchi.16:51
86'
TIRO MCTOMINAY! Grande botta da fuori, molto bravo Audero a calcolare il rimbalzo e distendersi in angolo. 16:48
85'
Punizione dai 22 metri calciata da Politano: deviazione della barriera in corner. 16:47
84'
AMMONIZIONE PER LA CREMONESE. Giallo a Bonazzoli per proteste reiterate.16:47
82'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Bianchetti, dentro Floriani.16:44
81'
Lobotka calcia al volo da fuori dopo un cross respinto di Lang. Centale, facile per Audero. 16:44
77'
Cremonese a trazione offensiva, inevitabilmente, in questo finale. 16:40
77'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Zerbin, dentro Bonazzoli.16:39
77'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Grassi, dentro Bondo.16:39
75'
Hojlund cerca il mancino dal limite in equilibrio precario. Centrale, blocca Audero. 16:38
74'
ALTRA OCCASIONE PER HOJLUND! Che finisce per ostacolarsi con Noa Lang sulla respinta di Audero che aveva neutralizzato il tiro ravvicinato di McTominay a conlcusione di una bella alzione manovrata del Napoli. La ribattuta finale del danese è troppo schiacciata.17:06
73'
SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Fuori Neres, dentro Buongiorno. 16:35
71'
Neres scappa via in contropiede sull'imbeccata di Hojlund, Baschirotto lo sbilancia con mestiere sul più bello. 16:34
70'
Duello tra Vardy e Rrahmani, se la cava in qualche modo il difensore del Napoli che ha rischiato. 16:32
68'
Svirgolata di Payero su un regalo di Juan Jesus che aveva respinto in maniera approssimativa. Era potenzialmente una grande chance per la Cremonese. 16:31
67'
COLPO DI TESTA DI RRAHMANI! La prende in sospensione da corner. Pallone a centimetri dall'incrocio del primo palo. Napoli vicino al tris.16:30
64'
Moumbagna perso nella propria area da Juan Jesus: il suo colpo di testa è un tentativo di sponda. Allontana McTominay. 16:28
63'
Grande girata di testa di Vardy sul cross da destra di Zerbin, pallone fuori di nulla. Sarebbe stato però tutto vano per la posizione di offside dell'inglese.16:26
60'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Sanabria, dentro Moumbagna.16:23
60'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Barbieri, dentro Johnsen.16:23
58'
TERRACCIANO RISCHIA L'AUTORETE! Sul tocco in mezzo di Hojlund devia lui per anticipare Lang. Palla che non termina lontana dal palo ma l'intervento è decisivo. 16:22
58'
AMMONIZIONE PER LA CREMONESE. Barbieri da dietro su Lang. 16:20
57'
Quasi un piazzato per Neres al limite, ma addosso a Baschirotto.16:20
55'
Uscita bassa di Milinkovic-Savic che anticipa Sanabria su un cross da sinistra.16:18
53'
McTominay si prende un grosso rischio su un cambio di gioco, intercettato, al limite della propria area. Poi rimpallo fortunato per il Napoli. 16:16
51'
SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Fuori Elmas, dentro Lang. 16:14
50'
HOJLUND VICINO ALLA TRIPLETTA! McTominay ne premia il taglio in diagonale che brucia la difesa. Questa volta calcia col mancino, ma sull'esterno della rete.16:13
46'
Subito Politano arremba a destra e poi rientra col mancino in area: la conclusione risulta centrale, blocca Audero. 16:09
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con un cambio nel Napoli. 16:08
46'
SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Fuori Spinazzola, dentro Gutierrez.16:08
Rasmus Hojlund, mancino, ha realizzato entrambe le reti di questa partita con il piede destro. Per lui è la seconda doppietta stagionale. 15:55
Napoli sul doppio vantaggio allo Zini. Hojlund due volte nel posto giusto al momento giusto: al 13' sfrutta una deviazione della difesa della Cremonese sul tiro di Spinazzola per appoggiare a porta sguarnita; al 45' in girata trafigge Audero dopo un tocco fortuito di McTominay. Stato di forma debordante del danese che è stato protagonista assoluto di un primo tempo in cui la Cremonese ha avuto una sola chance da piazzato con Bianchetti. 15:54
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO: CREMONESE-NAPOLI 0-2. Decide sin qui la doppietta di Hojlund.15:51
45'+3'
AMMONIZIONE PER IL NAPOLI. McTominay in ritardo su Barbieri.15:50
45'
Saranno due i minuti di recupero. 15:49
45'
GOL! Cremonese-NAPOLI 0-2. Doppietta di Hojlund! Rete simile a quella precedente: Politano trova il fondo a destra e crossa. Un tocco di McTominay su rimpallo premia ancora il danese, bene appostato e solo. La girata col destro sotto misura trafigge Audero. 15:49
44'
Qualche scintilla tra Hojlund e Baschirotto. 15:47
43'
BIANCHETTI SI OPPONE A DI LORENZO! Il capitano del Napoli aveva cercato il tocco di punta nei pressi dell'area piccola dopo un eccellente lavoro spalle alla porta di Hojlund. 15:46
40'
Chance anche per McTominay che si butta dentro l'area e poi incrocia col destro senza trovare la porta.15:42
39'
Di nuovo Neres, questa volta calcia alto dal limite sugli sviluppi lunghi di un corner..15:43
39'
Neres sbaglia la giocata dopo un pallone recuperato dal Napoli nella trequarti avversaria: qualcosa a metà tra un tiro e un cross da dentro l'area.15:41
35'
OCCASIONE PER HOJLUND! MIlinkovic-Savic va al lancio lunghissimo, Baschirotto buca l'intervento e spalanca la porta a Hojlund che questa volta sbaglia però il controllo permettendo l'uscita di Audero. 15:38
34'
AMMONIZIONE PER IL NAPOLI. Giallo a Juan Jesus per proteste. 15:36
28'
Azione in mischia in area azzurra: Payero calcia quasi a botta sicura ma viene murato. Poi esce bene il Napoli. 15:57
27'
ZERBIN GIU' IN AREA NAPOLI! Grande penetrazione dell'ex di giornata che poi, toccato da Rrahmani, cade a terra. Mariani gli dice di rialzarsi. 15:30
24'
AUDERO DICE NO A HOJLUND! Uscita decisiva del portiere della Cremonese che toglie il pallone dai piedi di Hojlund. Il danese aveva superato Baschirotto sulla verticale a campo aperto di Politano. 15:27
21'
Neres cerca il mancino a giro dal vertice destro dell'area dopo un grande colpo di tacco di Hojlund. Tiro lontantissimo dallo specchio. 15:23
18'
Milinkovic-Savic esce al di fuori della propria area e spazza il pallone, in anticipo su Vardy.15:56
16'
OCCASIONE PER BIANCHETTI! Schema da punizione laterale della Cremonese: Pezzella trova Bianchetti libero all'altezza del dischetto. La girata mancina di mezzo volo finisce alta non di molto.15:19
15'
Spietato il Napoli, avanti alla prima vera occasione. 15:16
13'
GOL! Cremonese-NAPOLI 0-1. Ha segnato Hojlund! Cross da destra di Politano messo fuori dalla difesa grigiorossa. Al limite c'è appostato Spinazzola che calcia di prima intenzione: una deviazione favorisce il danese che controlla e insacca praticamente a porta vuota.15:16
10'
Ha preso un po' di campo ora la Cremonese. 15:11
7'
Terracciano col destro improvviso da fuori: il pallone è centrale ma rimbalza davanti a Milinkovic-Savic, bravo a bloccare. 15:11
6'
Il Napoli presidia la metà campo avversaria in questo avvio.15:08
4'
McTominay da destra fa partire il cross verso Hojlund, pallone troppo su Audero che blocca.15:06
3'
Spinazzola cerca la sventagliata sul lato opposto verso Politano, pallone fuori misura. 15:05
1'
È cominciata CREMONESE-NAPOLI! Buona partita a tutti.15:02
Squadre sul prato, si comincia a breve. 15:00
La partita dello Zini è arbitrata dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Bindoni/Tengoni, assieme alla signora Maria Sole Ferrieri Caputi nel ruolo di quarto ufficiale. Al Var Maggioni con Sozza.15:00
Conte conferma l'undici che ha trionfato in Supercoppa. Indisponibili Lukaku, Beukema e Olivera, che sono rimasti a Napoli. Juan Jesus vince il ballottaggio con Buongiorno ed Elmas quello con Lang.14:55
Nella Cremonese a sorpresa dentro l’ex Zerbin a centrocampo con Payero e Grassi. In attacco fuori Bonazzoli, c'è Sanabria in coppia con Vardy. Vandeputte, reduce dall'influenza, va in panchina; Ceccherini è squalificato.14:53
FORMAZIONE NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus - Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Neres, Elmas - Hojlund. 14:46
In casa Napoli Antonio Conte non ha invece rilasciato dichiarazioni alla vigilia dell'incontro.14:44
Così Davide Nicola alla vigilia: "Il Napoli è campione d’Italia e una squadra che, insieme all’Inter, è tra le più attrezzate e organizzate della Serie A. Ha un allenatore straordinario. Noi dovremo fare il nostro all'ennesima potenza, con grande serenità e dedizione".14:42
Dopo essere tornato a casa con la Supercoppa, il Napoli si rituffa in campionato e fa visita alla Cremonese. Gli azzurri devono dimenticare la sconfitta con l’Udinese - che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive - per rispondere al Milan, in attesa di Inter-Atalanta in programma alle 20.45. 14:38
I grigiorossi sono reduci dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma e, dopo aver battuto il Milan nella prima giornata, cercano un altro scalpo eccellente per confermarsi come rivelazione di questo campionato.14:38
Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (4N, 1P): 2-0 contro il Sassuolo in quella più recente lo scorso 23 agosto, dopo che aveva ottenuto 18 successi nelle precedenti 21 gare fuori casa in campionato contro queste formazioni (3P).14:38
Dopo il successo per 2-0 contro il Lecce nel match più recente allo Zini, la Cremonese potrebbe vincere due partite casalinghe di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 1995 con Luigi Simoni allenatore.14:38
Nei 12 confronti ufficiali a Cremona il bilancio vede tre successi grigiorossi (ultimo 2-0 nella Serie A 1994/95), sei pareggi (ultimo 1-1 nella Serie B 1998/99) e tre vittorie azzurre (ultima 4-1 nella Serie A 2022/23).14:32
Benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Napoli, gara valida per la 17esima giornata di Serie A.14:28
Cremonese - Napoli è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Napoli sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente la Cremonese si trova 12° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 34 punti (frutto di 11 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). La Cremonese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 20; il Napoli ha segnato 24 gol e ne ha subiti 13.
In casa la Cremonese ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Torino e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, la Juventus e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 0-0 mentre Il Napoli ha incontrato l'Udinese perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol.
Cremonese e Napoli si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 2 volte, il Napoli ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Cremonese-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro la Cremonese in Serie A (8V, 6N), vincendo entrambe le ultime due nella stagione 2022/23 con uno score tra andata e ritorno di 7-1.
La Cremonese ha perso solo una delle otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (2V, 5N), tuttavia proprio quella più recente il 9 ottobre 2022 (1-4).
Dopo il successo per 2-0 contro il Lecce nel match più recente allo Zini, la Cremonese potrebbe vincere due partite casalinghe di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 1995 con Luigi Simoni allenatore.
La Cremonese ha conquistato quattro punti nelle ultime due sfide di Serie A contro squadre che occupavano posizioni nella prima metà di classifica ad inizio giornata (vittoria contro il Bologna e pareggio contro la Lazio): uno in più di quelli che aveva ottenuto nelle precedenti nove gare di questo tipo nel torneo (3N, 6P).
Il Napoli ha perso 0-1 contro l'Udinese l'ultimo match di campionato prima di partire per la Supercoppa Italiana; gli azzurri non incassano due sconfitte di fila in Serie A dal dicembre 2023 (0-3 contro l'Inter e 0-1 contro la Juventus in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina).
Il Napoli ha perso sette delle ultime nove trasferte tra tutte le competizioni (2V), tante quante sconfitte nelle precedenti 33 gare fuori casa ufficiali (14V, 12N, 7P). In aggiunta, i partenopei hanno registrato almeno sette sconfitte nelle prime 11 trasferte stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta dal 2007/08 (sette - in quel caso persero anche la 12ª partita fuori casa).
Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (4N, 1P): 2-0 contro il Sassuolo in quella più recente lo scorso 23 agosto, dopo che aveva ottenuto 18 successi nelle precedenti 21 gare fuori casa in campionato contro queste formazioni (3P).
La Cremonese è sia la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei), sia quella che in generale vanta più marcature a seguito di un cross (nove). Dall'altra parte, il Napoli è una delle tre formazioni con la miglior differenza reti da gioco aereo: +4, frutto di cinque gol di testa segnati e uno solo incassato (al pari di Como e Inter).
Il prossimo sarà il 150° gol di Jamie Vardy nei Big-5 campionati europei; 115 delle 149 reti realizzate dal classe 1987 in questi tornei sono arrivati dopo aver compiuto i 30 anni e, nel periodo (da gennaio 2017), tra chi ha segnato almeno le sue stesse reti, solo Cristiano Ronaldo (141G, classe 1985) ha un età più elevata dell’attaccante grigiorosso. Finora, l'unico inglese ad aver segnato contro il Napoli in Serie A nel XXI secolo è stato Tammy Abraham (il 28 aprile 2024 con la Roma).
Dall'inizio dell'ultima settimana di ottobre, quando David Neres ha registrato la sua prima partecipazione attiva stagionale (assist contro il PSV in Champions League), il brasiliano è l'unico giocatore di Serie A ad essere stato coinvolto in 10 reti tra tutte le competizioni, grazie a sei reti e quattro passaggi vincenti. Dopo il gol contro il Milan e la doppietta contro il Bologna, l'esterno azzurro potrebbe segnare per tre match di fila all-comps per la prima volta con la maglia di un club dei Big-10 campionati europei.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: