Così Davide Nicola alla vigilia: "Il Napoli è campione d’Italia e una squadra che, insieme all’Inter, è tra le più attrezzate e organizzate della Serie A. Ha un allenatore straordinario. Noi dovremo fare il nostro all'ennesima potenza, con grande serenità e dedizione".14:42

Conte conferma l'undici che ha trionfato in Supercoppa. Indisponibili Lukaku, Beukema e Olivera, che sono rimasti a Napoli. Juan Jesus vince il ballottaggio con Buongiorno ed Elmas quello con Lang.14:55

Napoli sul doppio vantaggio allo Zini. Hojlund due volte nel posto giusto al momento giusto: al 13' sfrutta una deviazione della difesa della Cremonese sul tiro di Spinazzola per appoggiare a porta sguarnita; al 45' in girata trafigge Audero dopo un tocco fortuito di McTominay. Stato di forma debordante del danese che è stato protagonista assoluto di un primo tempo in cui la Cremonese ha avuto una sola chance da piazzato con Bianchetti. 15:54

Quale è stato il risultato finale di Cremonese - Napoli? La gara tra Cremonese e Napoli si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Cremonese - Napoli? I marcatori del Napoli sono stati Rasmus Højlund al 13', 45'

PREPARTITA

Cremonese - Napoli è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Napoli sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 125 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 19 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1

Attualmente la Cremonese si trova 12° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 34 punti (frutto di 11 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 20; il Napoli ha segnato 24 gol e ne ha subiti 13.

In casa la Cremonese ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Torino e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, la Juventus e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 0-0 mentre Il Napoli ha incontrato l'Udinese perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol.

Cremonese e Napoli si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 2 volte, il Napoli ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Cremonese-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro la Cremonese in Serie A (8V, 6N), vincendo entrambe le ultime due nella stagione 2022/23 con uno score tra andata e ritorno di 7-1.

La Cremonese ha perso solo una delle otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (2V, 5N), tuttavia proprio quella più recente il 9 ottobre 2022 (1-4).

Dopo il successo per 2-0 contro il Lecce nel match più recente allo Zini, la Cremonese potrebbe vincere due partite casalinghe di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 1995 con Luigi Simoni allenatore.

La Cremonese ha conquistato quattro punti nelle ultime due sfide di Serie A contro squadre che occupavano posizioni nella prima metà di classifica ad inizio giornata (vittoria contro il Bologna e pareggio contro la Lazio): uno in più di quelli che aveva ottenuto nelle precedenti nove gare di questo tipo nel torneo (3N, 6P).

Il Napoli ha perso 0-1 contro l'Udinese l'ultimo match di campionato prima di partire per la Supercoppa Italiana; gli azzurri non incassano due sconfitte di fila in Serie A dal dicembre 2023 (0-3 contro l'Inter e 0-1 contro la Juventus in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina).

Il Napoli ha perso sette delle ultime nove trasferte tra tutte le competizioni (2V), tante quante sconfitte nelle precedenti 33 gare fuori casa ufficiali (14V, 12N, 7P). In aggiunta, i partenopei hanno registrato almeno sette sconfitte nelle prime 11 trasferte stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta dal 2007/08 (sette - in quel caso persero anche la 12ª partita fuori casa).

La Cremonese è sia la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei), sia quella che in generale vanta più marcature a seguito di un cross (nove). Dall'altra parte, il Napoli è una delle tre formazioni con la miglior differenza reti da gioco aereo: +4, frutto di cinque gol di testa segnati e uno solo incassato (al pari di Como e Inter).

Il prossimo sarà il 150° gol di Jamie Vardy nei Big-5 campionati europei; 115 delle 149 reti realizzate dal classe 1987 in questi tornei sono arrivati dopo aver compiuto i 30 anni e, nel periodo (da gennaio 2017), tra chi ha segnato almeno le sue stesse reti, solo Cristiano Ronaldo (141G, classe 1985) ha un età più elevata dell’attaccante grigiorosso. Finora, l'unico inglese ad aver segnato contro il Napoli in Serie A nel XXI secolo è stato Tammy Abraham (il 28 aprile 2024 con la Roma).

Dall'inizio dell'ultima settimana di ottobre, quando David Neres ha registrato la sua prima partecipazione attiva stagionale (assist contro il PSV in Champions League), il brasiliano è l'unico giocatore di Serie A ad essere stato coinvolto in 10 reti tra tutte le competizioni, grazie a sei reti e quattro passaggi vincenti. Dopo il gol contro il Milan e la doppietta contro il Bologna, l'esterno azzurro potrebbe segnare per tre match di fila all-comps per la prima volta con la maglia di un club dei Big-10 campionati europei.

