Il Verona si sta riprendendo dopo un avvio piuttosto complicato. La classifica tuttora non sorride ai gialloblù, i quali però hanno ottenuto sei punti pesanti nelle ultime due sfide. Quest'oggi l'impresa appare quasi proibitiva per i ragazzi di Zanetti, che proveranno a sfidare la maledizione San Siro, mai espugnato nella storia dell'Hellas08:59

A dirigere l'incontro sarà Fabbri della sezione di Ravenna, insieme ai due assistenti Mokhtar e Cavallina e al quarto ufficiale Allegretta. Volpi e Mazzoleni sono invece gli addetti alla sala Var09:00

Le scelte di Allegri: non recupera Leao che, come annunciato dal tecnico, non ha ancora smaltito il guaio muscolare accusato contro il Torino. Davanti ci sono allora Pulisic e Nkunku, con Saelemaekers e Bartesaghi esterni a tutta fascia. A centrocampo rientra ma solo per la panchina Fofana, parte dal 1' Loftus Cheek con Modric e Rabiot. In difesa ancora out Gabbia, tocca allora a De Winter, Tomori e Pavlovic formare la linea a tre davanti a Maignan09:06

Le scelte di Zanetti: qualche grattacapo per l'allenatore gialloblù, costretto a rinunciare a Belghali (in Coppa d'Africa) e Frese (infortunato). Pochi dubbi davanti a Montipò, con Bella Kotchap che viene confermato insieme a Nunez e Nelsson. A destra tocca a Oyegoke, mentre a sinistra si rivede Bradaric. A centrocampo Niasse completa il reparto con Al Musrati e Bernede. In avanti ancora Mosquera in coppia con il recuperato Giovane11:40

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Verona? La gara tra Milan e Verona si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Milan - Verona? L'arbitro del match sarà Michael Fabbri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Verona sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Milan - Verona? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Verona? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 7 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Milan - Verona? La gara tra Milan e Verona si è conclusa con il risultato di 3-0 Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Verona? I marcatori del Milan sono stati Christian Pulisic al 46', Christopher Nkunku al 48' e 53'

PREPARTITA

Milan - Verona è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Verona sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 113 Fuorigioco 17 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 20 Espulsioni 1 Cartellini per partita 5.2 Falli per cartellino 5.3 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1 01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0 29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1 07-12-2025 Serie A Lazio-Bologna 1-1

Attualmente il Milan si trova 1° in classifica con 35 punti (frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece il Verona si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte).

Il Milan ha segnato 27 gol e ne ha subiti 13; il Verona ha segnato 13 gol e ne ha subiti 25.

In casa il Milan ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Torino e il Sassuolo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e la Fiorentina ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo pareggiando 2-2 mentre Il Verona ha incontrato la Fiorentina vincendo 1-2.

Milan e Verona si sono affrontate 66 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 35 volte, il Verona ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 21.

Milan-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score di 19-6; fin qui, solo contro tre squadre i rossoneri hanno ottenuto almeno 10 successi di fila nella loro storia in Serie A: contro Chievo (13), Novara (10) e Pescara (10) - nove anche con il Siena.

L'Hellas Verona non ha mai vinto allo stadio Giuseppe Meazza in Serie A in 67 gare fuori casa contro Milan (33) e Inter (34): gli scaligeri sono infatti la squadra ad aver disputato più trasferte in un singolo stadio senza mai ottenere alcun successo nella storia del massimo campionato.

Il Milan ha vinto le ultime quattro gare casalinghe contro l'Hellas Verona in campionato e non ha mai ottenuto cinque successi interni di fila contro gli scaligeri in Serie A (quattro anche tra il 1971 e il 1976).

Il Milan è andato in svantaggio in tutte le ultime quattro gare ufficiali (contro Lazio in Coppa Italia, contro Torino e Sassuolo in Serie A, contro il Napoli in Supercoppa Italiana), dopo che era andato sotto nel punteggio solo due volte nelle prime 15 partite di questa stagione tra tutte le competizioni (contro Cremonese e Fiorentina in campionato).

Dopo la sconfitta contro il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana, il Milan potrebbe perdere due match di fila in competizioni nazionali con Massimiliano Allegri in panchina solo per la terza volta nelle cinque stagioni sotto la guida del tecnico toscano, dopo settembre 2012 (contro Atalanta e Udinese in Serie A) e ottobre 2012 (sempre in campionato, contro Inter e Lazio).

Rispetto alle prime 15 partite della scorsa stagione di Serie A, nel 2025/26 il Milan ha guadagnato nove punti in più (32 vs 23), grazie a 9V, 5N, 1P rispetto a 6V, 5N, 4P, segnato esattamente le stesse reti (24 in entrambe le stagioni) e subito tre gol in meno (13 vs 16), con sette clean sheet in entrambe.

L'Hellas Verona arriva da due successi di fila contro Atalanta e Fiorentina e potrebbe ottenere tre vittorie consecutive in Serie A per la prima volta dal settembre-ottobre 2013 con Andrea Mandorlini allenatore.

Hellas Verona (36) e Milan (30) sono le due squadre che hanno effettuato il maggior numero di attacchi diretti in questa Serie A. In aggiunta, i rossoneri sono anche una delle due squadre che hanno segnato più reti al termine di attacchi manovrati nel torneo in corso (tre, come il Bologna), mentre i gialloblù sono la formazione che ha tentato meno conclusioni in queste situazioni di gioco (cinque, nessun gol).

Il Milan ha vinto il 60.0% delle partite in cui Rafael Leão è partito titolare in questa stagione tra tutte le competizioni (6/10), percentuale che scende al 55.6% quando il portoghese non è sceso in campo dal 1' (5/9), con due delle tre sconfitte complessivamente incassate dai rossoneri arrivate nei match in cui il loro numero #10 non è partito tra i primi 11. Inoltre, l'Hellas Verona è una delle sole due squadre contro cui il classe 1999 vanta almeno tre gol e almeno tre assist in Serie A (3G+4A, al pari della Lazio).

Gift Orban è il giocatore che ha portato più punti in questo campionato all'Hellas Verona con le sue reti: cinque, con quattro gol (miglior marcatore gialloblù nel torneo), ossia il 42% dei punti complessivamente conquistati dagli scaligeri (5/12). Solo Mateo Pellegrino (43% - 6/14 per il Parma) ha portato in percentuale più punti dell'attaccante nigeriano alla propria squadra nella Serie A in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: