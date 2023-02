Presso l'Allianz Stadium è tutto pronto per Juventus-Torino, derby valido per la 24ª giornata di Serie A.18:43

I bianconeri, reduci dal successo fuori casa contro lo Spezia, inseguono la quarta vittoria consecutiva in campionato.18:52

I granata si presentano a questo appuntamento a quota 31 punti in classifica e dopo aver pareggiato l'ultima partita di campionato contro la Cremonese.18:51

JUVENTUS (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Szczęsny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostić - Di Maria, Vlahović. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Iling-Junior. All. Massimiliano Allegri.20:16

TORINO (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Milinković Savić - Djidji, Schuurs, Buongiorno - Singo, Linetty, Ilić, Rodriguez - Miranchuk, Karamoh - Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Radonjić, Gineitis, N'Guessan. All. Ivan Jurić.20:20

Derby della Mole numero 156 in Serie A: la Juventus ha perso solo uno degli ultimi 33 confronti con il Torino nel massimo campionato (1-2 il 26 aprile 2015), completano il periodo 24 vittorie bianconere e otto pareggi.18:52

L’ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juventus risale all’1-2 del 9 aprile 1995 (autorete di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata di Sonetti contro la squadra di Lippi): da allora in 16 sfide ben 11 successi bianconeri e cinque pareggi.18:53