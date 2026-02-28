In attesa della sfida tra Juventus e Roma di domani sera, il Como si gode il quinto posto in classifica con due punti in più dei bianconeri. Periodo complicato per il Lecce che invece si ferma a quota 24 punti al terzultimo posto, gli stessi di Fiorentina e Cremonese con una partita in meno.

Dopo la vittoria contro la Juventus nell'ultimo turno, il Como ha ora la possibilità di superare, almeno per una notte, i bianconeri e piazzarsi al quinto posto in classifica. La squadra di Fabregas deve però tenere d'occhio anche l'Atalanta, impegnata domani contro il Sassuolo e con gli stessi punti (45) proprio del Como. 13:24

Dall'altra parte il Lecce ha assolutamente bisogno di punti: la squadra di Di Francesco è stata superata dalla Fiorentina nell'ultima partita di campionato e ora si trova in terzultima posizione. I salentini sono la squadra con il peggio attacco della Serie A, con soli 17 gol effettuati in 26 partite.13:26

Parte bene la squadra di casa da subito molto alta e aggressiva con una serie di tiri già nei primi minuti. A sbloccare il match è però una conclusione di testa di Coulibaly, che sorprende gli avversari. Non si abbatte il Como che da lì ribalta il risultato, prima con Douvikas, poi con Rodriguez e infine con Kempf di testa da calcio di punizione. 15:53

Non sarà facile ora per il Lecce. Il Como ha l'80% di possesso palla in questo primo tempo e ha concesso pochissimo agli avversari, che ora sotto di due gol dovranno gestire bene le risorse per arrivare fino alla porta avversaria. 15:55

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Lecce? La gara tra Como e Lecce si giocherà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Como - Lecce? L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Lecce sarà Valerio Marini Dove si gioca Como - Lecce? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Lecce? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 9 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lameck Banda con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Como - Lecce? La gara tra Como e Lecce si è conclusa con il risultato di 3-1 Chi sono stati i marcatori della partita Como - Lecce? I marcatori Como sono stati Tasos Douvikas al 18', Jesús Rodríguez al 36' e Marc Oliver Kempf al 44' mentre il marcatore Lecce è stato Lassana Coulibaly al 13'

PREPARTITA

Como - Lecce è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Lecce sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 219 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 33 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0 22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3 02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2 10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0 17-01-2026 Serie A Napoli-Sassuolo 1-0 01-02-2026 Serie A Parma-Juventus 1-4 15-02-2026 Serie A Torino-Bologna 1-2

Attualmente Como si trova 5° in classifica con 48 punti (frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece il Lecce si trova 18° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte).

Como ha segnato 44 gol e ne ha subiti 20; il Lecce ha segnato 18 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Lecce - Como si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa Como ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Milan e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Cagliari e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Como ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 0-2 mentre Il Lecce ha incontrato l'Inter perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.

Como e Lecce si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 6 volte, il Lecce non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Como-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como ha vinto sei delle sette sfide (1N) contro il Lecce in Serie A; tra le squadre affrontate più di tre volte nel massimo campionato, quella salentina è la compagine contro cui i lariani hanno vinto in percentuale più partite (86%).

Il Como ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro sfide contro il Lecce in Serie A e solo contro la Roma (tra il 1985 e il 1987) i lariani hanno registrato cinque clean sheet di fila contro un singolo avversario nella loro storia nel massimo campionato.

Solo l'Inter ha registrato più clean sheet (14) del Como (13) in questo campionato. In generale, soltanto una volta i lariani hanno tenuto più volte la porta inviolata in una singola stagione di Serie A: 15 clean sheet nel 1984/85, ma in 30 partite.

Il Como ha vinto solo una delle ultime cinque partite al Sinigaglia in campionato (2N, 2P) - 6-0 lo scorso 24 gennaio contro il Torino - dopo che nelle cinque precedenti gare casalinghe aveva ottenuto quattro successi (1N).

Nelle ultime due stagioni, ovvero dal suo ritorno in Serie A, il Como ha vinto solo due delle otto sfide contro squadre che a inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni in classifica in Serie A (5N, 1P), perdendo quella più recente (1-2 al Sinigaglia contro la Fiorentina lo scorso 14 febbraio).

Dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari all'Unipol Domus, il Lecce potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023, con Marco Baroni allenatore, contro Cremonese e Atalanta in quel caso.

Sfida tra la squadra che ha subito in percentuale più gol di testa (Lecce, 27% - 9/33) e quella che invece ha incassato meno reti in percentuale con questo fondamentale (Como, 5% - 1/19) nel campionato in corso.

Il Lecce è una delle due avversarie contro cui Nico Paz ha preso parte a più gol in Serie A: quattro (due reti e due assist), al pari della Lazio (3G+1A). Inoltre, dopo la rete contro il Milan, il classe 2004 potrebbe segnare in due gare di fila solo per la seconda volta nel torneo, dopo il gennaio 2025 (contro Atalanta e Udinese).

Maxence Caqueret ha preso parte a sei gol in questo campionato (due reti e quattro assist) in 21 presenze: già uno in più rispetto alla scorsa stagione tra Serie A e Ligue 1 (2G+3A) in 27 partite; soltanto una volta, il classe 2000 ha fatto meglio in questi tornei in una singola stagione: 11 (4G+7A) nel 2022/23 con il Lione.

Tra i giocatori dell’attuale rosa del Lecce, nessuno ha ancora raggiunto la doppia cifra di gol in carriera in Serie A; quello con più reti nel torneo è Riccardo Sottil (nove marcature).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: