Succede tutti nei primi 45 minuti al Sinigaglia. Sblocca il match il Lecce con un colpo di testa di Coulibaly, ma il Como non ci mette molto a ribaltare il risultato. Pareggia i conti Douvikas da spunto di Jesus Rodriguez che poi sarà protagonista poco dopo con il suo primo gol in Serie A. Sul finale del primo tempo Kempf di testa sorprende la difesa avversaria e segna il terzo gol.
In attesa della sfida tra Juventus e Roma di domani sera, il Como si gode il quinto posto in classifica con due punti in più dei bianconeri. Periodo complicato per il Lecce che invece si ferma a quota 24 punti al terzultimo posto, gli stessi di Fiorentina e Cremonese con una partita in meno.
Il Como torna in campo già tra qualche giorno per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, poi sabato ci sarà la sfida contro il Cagliari. Per il Lecce scontro salvezza contro la Cremonese, domenica alle ore 12.30.
90'+5'
Fine partita! Como-Lecce 3-1! Reti di Coulibaly, Douvikas, Rodriguez e Kempf.16:57
90'+4'
Cross rasoterra di Nico Paz in area, allontana Stulic.16:56
90'+3'
Si accomoda in panchina Morata, Como dunque in 10 uomini in questo finale.16:54
90'+3'
Intervento decisivo di Jean che manda in calcio d'angolo una palla diretta in area.16:54
90'+1'
Rimane fuori al momento Alvaro Morata.16:52
90'
Segnalati 5 minuti di recupero.16:51
89'
Morata è rimasto a terra dopo uno scontro Siebert in area. Contatto leggero sul tallone, considerato regolare dall'arbitro.16:51
87'
Diao! Accelerata verso la porta dell'attaccante appena entrato, il suo tiro con il mancino sul primo palo viene murato da Falcone!16:48
84'
Rientra in campo dopo l'infortunio Assane Diao, fuori Jesús Rodríguez.16:45
84'
Nel Como esce Tiago Gabriel Coelho Oliveira per Gaby Jean.16:45
83'
Pierotti supera Jesus Rodriguez e poi tenta il doppio dribbling prima del tiro in area. Conclusione murata. 16:44
80'
Contropiede del Como, Nico Paz serve una palla lunga in area per Morata che non riesce nella deviazione decisiva.16:41
79'
Schema di Sottil che serve Ramadani appena fuori dall'area, il centrocampista spara alto. 16:40
77'
Calcio di punizione da posizione interessante per il Lecce. Sul pallone c'è Sottil. 16:38
77'
Fabregas toglie Tasos Douvikas per Álvaro Morata.16:38
73'
Nel Lecce esce Lameck Banda per Riccardo Sottil.16:34
71'
Problemi per Jesus Rodriguez: si tocca la caviglia lo spagnolo che richiede l'intervento dello staff medico.16:32
70'
Intervento duro di Banda su Jesus Rodriguez. Si prende anche cartellino giallo. 16:32
68'
Ancora Como! Van Der Brempt sbuca sul lato sinistro in velocità e serve Nico Paz che manca il tap-in decisivo per il 4 a 1!16:29
66'
Il Lecce parte in contropiede: Stulic apre per Coulibaly che poi però sbaglia il passaggio per l'attaccante. 16:27
64'
Máximo Perrone lascia il posto a Sergi Roberto.16:24
64'
Doppio cambio per il Como, fuori Mërgim Vojvoda per Nico Paz.16:24
62'
Occasione Como! Douvikas a un passo dalla doppietta! Conclusione di testa da calcio d'angolo dell'attaccante del Como, la palla termina a lato di pochissimo! 16:23
61'
Sviluppo in verticale del Como, intervento in scivolata di Tiago Gabriel che devia in angolo. 16:23
60'
Stulic serve con l'esterno Pierotti che si invola verso la porta, fermato però con un intervento regolare spalla spalla da Jacobo Ramon. 16:21
59'
In attacco entra Nikola Stulic al posto di Walid Cheddira.16:19
59'
Nel Lecce esce Omri Gandelman per Oumar Ngom.16:19
52'
Si fa vedere il Lecce! Accelerata sul lato sinistro del campo di Banda che poi serve Gallo. L'esterno va al cross respinto da Diego Carlos. 16:13
49'
Riparte alto il Como, intuisce tutto la difesa del Lecce con un recupero in scivolata di Gallo. 16:11
46'
Nel Lecce esce Corrie Ndaba per Santiago Pierotti.16:06
46'
Nel Como fuori Marc Oliver Kempf per Diego Carlos Santos Silva.16:06
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Como-Lecce! 16:11
Non sarà facile ora per il Lecce. Il Como ha l'80% di possesso palla in questo primo tempo e ha concesso pochissimo agli avversari, che ora sotto di due gol dovranno gestire bene le risorse per arrivare fino alla porta avversaria. 15:55
Parte bene la squadra di casa da subito molto alta e aggressiva con una serie di tiri già nei primi minuti. A sbloccare il match è però una conclusione di testa di Coulibaly, che sorprende gli avversari. Non si abbatte il Como che da lì ribalta il risultato, prima con Douvikas, poi con Rodriguez e infine con Kempf di testa da calcio di punizione. 15:53
45'+3'
Fine primo tempo! Como-Lecce 3-1, reti di Coulibaly, Douvikas, Rodriguez e Kempf.15:50
45'+2'
Attacca ancora il Como, duello tra Jesus Rodriguez e Danilo Veiga, lo spagnolo commette poi fallo interrompendo l'azione. 15:49
45'
Segnalati due minuti di recupero.15:48
44'
Assist di Lucas da Cunha da calcio di punizione.15:47
44'
GOOOOOOLLLLL! COMO-Lecce 3-1! Calcio di punizione battuto con il sinistro morbido da parte di Da Cunha, non è attenta la difesa del Lecce che si perde Kempf che di testa tutto solo non sbaglia!15:47
40'
Tenta la conclusione dalla distanza Ramadani, la palla finisce a lato. 15:41
38'
Calcio di punizione battuto da Gallo, Moreno riesce ad anticipare e allontana la palla. 15:40
36'
Ancora una grande lettura di Máximo Perrone che buca la difesa avversaria con i suoi assist. 15:40
36'
GOOOOOOLLLLL! COMO-Lecce 2-1! Primo gol in Serie A di Jesus Rodriguez! Perrone approfitta di una scivolata di Coulibaly, gli ruba palla e imbuca per Jesus Rodriguez. Lo spagnolo si sposta fino alla destra dell'area, stende Falcone e calcia in rete!
Ancora Rodriguez pericoloso! Conclusione potente con il destro sul primo palo, gioco comunque fermo a causa della posizione di partenza di fuorigioco. 15:19
15'
Jesus Rodriguez! Che occasione per il Como! Cross basso di Van Der Brempt in area dove il numero 17 spara alto sopra la traversa! Rodriguez poi si lamenta per uno scontro di gioco con Siebert, tutto regolare. 15:19
13'
Assist preciso di Lameck Banda con il destro in area, alla ricerca del compagno che si era perfettamente smarcato. 15:17
13'
GOOOOOOOLLLL! Como-LECCE 0-1! Banda rientra e si sposta sul destro la palla, serve il cross in area dove Coulibaly stacca di testa e anticipa tutti, indirizzando la palla verso l'angolino!
Ancora una bella palla in verticale per Douvikas da parte di Da Cunha, intuisce Falcone in uscita sicura. 15:14
10'
Prova a ripartire il Lecce: Banda dalla fascia sinistra cerca Gallo che si era inserito, palla però troppo lunga che termina sul fondo.15:13
9'
Occasione Como! Che parata di Falcone! Filtrante di Caqueret per Douvikas che sfugge alle spalle di Tiago Gabriel, la sua conclusione viene respinta con i piedi da Falcone! 15:12
7'
Spinge ancora il Como: Moreno va al traversone sul secondo pallo, Gallo anticipa Vojvoda impedendogli la conclusione. 15:10
4'
Cross in area di Jesus Rodriguez, inserimento giusto di Caqueret in area che però non arriva al pallone.15:06
2'
Parte altissimo il Como: possesso palla da un lato all'altro del campo fino all'arrivo in area di rigore, prova la conclusione Moreno, respinta dagli avversari. 15:04
1'
Si parte! Comincia Como-Lecce! Fischia l'arbitro Fourneau.15:02
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (3-5-2) : Falcone - Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba - Veiga, Coulibaly, Ramadani, Gandelman, Gallo - Banda, Cheddira. All. Di Francesco.14:25
FORMAZIONE UFFICIALE COMO (4-2-3-1): Butez - Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno - Da Cunha, Perrone - Vojvoda, Caqueret, Rodriguez - Douvikas. All. Fabregas.14:26
Dall'altra parte il Lecce ha assolutamente bisogno di punti: la squadra di Di Francesco è stata superata dalla Fiorentina nell'ultima partita di campionato e ora si trova in terzultima posizione. I salentini sono la squadra con il peggio attacco della Serie A, con soli 17 gol effettuati in 26 partite.13:26
Dopo la vittoria contro la Juventus nell'ultimo turno, il Como ha ora la possibilità di superare, almeno per una notte, i bianconeri e piazzarsi al quinto posto in classifica. La squadra di Fabregas deve però tenere d'occhio anche l'Atalanta, impegnata domani contro il Sassuolo e con gli stessi punti (45) proprio del Como. 13:24
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Como-Lecce, match valido per la 27ª giornata di Serie A!13:21
PREPARTITA
Como - Lecce è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Lecce sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Francesco Fourneau
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
219
Fuorigioco
26
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
33
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.6
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
22-08-2025
Serie B
Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025
Serie A
Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025
Serie A
Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025
Serie A
Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025
Serie B
Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025
Serie B
Bari-Cesena 1-0
22-11-2025
Serie B
Avellino-Empoli 0-3
02-12-2025
Coppa Italia
Juventus-Udinese 2-0
21-12-2025
Serie A
Cagliari-Pisa 2-2
10-01-2026
Serie A
Atalanta-Torino 2-0
17-01-2026
Serie A
Napoli-Sassuolo 1-0
01-02-2026
Serie A
Parma-Juventus 1-4
15-02-2026
Serie A
Torino-Bologna 1-2
Attualmente Como si trova 5° in classifica con 48 punti (frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece il Lecce si trova 18° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte). Como ha segnato 44 gol e ne ha subiti 20; il Lecce ha segnato 18 gol e ne ha subiti 36. La partita di andata Lecce - Como si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 0-3.
In casa Como ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Milan e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Cagliari e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Como ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 0-2 mentre Il Lecce ha incontrato l'Inter perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.
Como e Lecce si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 6 volte, il Lecce non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Como-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Como ha vinto sei delle sette sfide (1N) contro il Lecce in Serie A; tra le squadre affrontate più di tre volte nel massimo campionato, quella salentina è la compagine contro cui i lariani hanno vinto in percentuale più partite (86%).
Il Como ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro sfide contro il Lecce in Serie A e solo contro la Roma (tra il 1985 e il 1987) i lariani hanno registrato cinque clean sheet di fila contro un singolo avversario nella loro storia nel massimo campionato.
Solo l'Inter ha registrato più clean sheet (14) del Como (13) in questo campionato. In generale, soltanto una volta i lariani hanno tenuto più volte la porta inviolata in una singola stagione di Serie A: 15 clean sheet nel 1984/85, ma in 30 partite.
Il Como ha vinto solo una delle ultime cinque partite al Sinigaglia in campionato (2N, 2P) - 6-0 lo scorso 24 gennaio contro il Torino - dopo che nelle cinque precedenti gare casalinghe aveva ottenuto quattro successi (1N).
Nelle ultime due stagioni, ovvero dal suo ritorno in Serie A, il Como ha vinto solo due delle otto sfide contro squadre che a inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni in classifica in Serie A (5N, 1P), perdendo quella più recente (1-2 al Sinigaglia contro la Fiorentina lo scorso 14 febbraio).
Dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari all'Unipol Domus, il Lecce potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023, con Marco Baroni allenatore, contro Cremonese e Atalanta in quel caso.
Sfida tra la squadra che ha subito in percentuale più gol di testa (Lecce, 27% - 9/33) e quella che invece ha incassato meno reti in percentuale con questo fondamentale (Como, 5% - 1/19) nel campionato in corso.
Il Lecce è una delle due avversarie contro cui Nico Paz ha preso parte a più gol in Serie A: quattro (due reti e due assist), al pari della Lazio (3G+1A). Inoltre, dopo la rete contro il Milan, il classe 2004 potrebbe segnare in due gare di fila solo per la seconda volta nel torneo, dopo il gennaio 2025 (contro Atalanta e Udinese).
Maxence Caqueret ha preso parte a sei gol in questo campionato (due reti e quattro assist) in 21 presenze: già uno in più rispetto alla scorsa stagione tra Serie A e Ligue 1 (2G+3A) in 27 partite; soltanto una volta, il classe 2000 ha fatto meglio in questi tornei in una singola stagione: 11 (4G+7A) nel 2022/23 con il Lione.
Tra i giocatori dell’attuale rosa del Lecce, nessuno ha ancora raggiunto la doppia cifra di gol in carriera in Serie A; quello con più reti nel torneo è Riccardo Sottil (nove marcature).
