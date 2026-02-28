Le scelte di De Rossi: Colombo e Vitinha in attacco, Baldanzi a supporto. Frendrup e Malinovskyi in mediana, Ellertsson e Martin gli esterni.19:54

Inter - Genoa è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Genoa sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 254 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 41 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1 01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0 29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1 07-12-2025 Serie A Lazio-Bologna 1-1 28-12-2025 Serie A Milan-Verona 3-0 03-01-2026 Serie A Atalanta-Roma 1-0 14-01-2026 Serie A Napoli-Parma 0-0 19-01-2026 Serie A Lazio-Como 0-3 05-02-2026 Coppa Italia Atalanta-Juventus 3-0 13-02-2026 Serie A Pisa-Milan 1-2 28-02-2026 Serie A Inter-Genoa 2-0

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 67 punti (frutto di 22 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Genoa si trova 15° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).

L'Inter ha segnato 64 gol e ne ha subiti 21; il Genoa ha segnato 32 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Genoa - Inter si è giocata il 14 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa l'Inter ha fatto 34 punti (11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Lecce e il Genoa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 2-0 mentre Il Genoa ha incontrato il Torino vincendo 3-0.

Inter e Genoa si sono affrontate 115 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 61 volte, il Genoa ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 32.

Inter-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro il Genoa in campionato (10V, 3N), segnando 33 reti nel periodo (2.5 di media) e subendone solo cinque; l'ultima vittoria del Grifone contro i nerazzurri in Serie A risale al 17 febbraio 2018 (2-0 al Ferraris).

L'Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A, registrando ben nove clean sheet nel periodo: si tratta della striscia aperta più lunga di sconfitte fuori casa consecutive del Genoa nel torneo.

L'Inter ha ottenuto 64 punti in 26 partite in questo campionato e potrebbe guadagnare almeno 67 punti dopo 27 gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2023/24 (72) e il 2006/07 (73).

L'Inter ha vinto 13 delle ultime 14 partite di Serie A (1N), segnando 36 reti nel periodo (2.6 di media), tra cui tutte le sette più recenti - i nerazzurri non registrano una striscia più lunga di successi consecutivi in campionato dal gennaio-marzo 2024 (10 in quel caso).

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato (contro Cremonese e Torino) e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2024 (il terzo dei quali proprio al Meazza ma contro il Milan).

Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa, solo Inter (38), Como e Juventus (entrambe 29) hanno segnato più reti del Genoa (26 in 16 match, al pari del Milan). Nello stesso periodo, il Grifone è la formazione con la più alta percentuale realizzativa (14%).

Con le due reti segnate da Mkhitaryan e Akanji nell'ultimo match contro il Lecce, l'Inter è salita a quota 10 reti con calciatori subentrati: record nella Serie A 2025/26; dall'altra parte invece il Genoa è la formazione con meno gol subiti da giocatori subentrati nel campionato in corso (solo uno, Vlahovic della Juventus lo scorso 31 agosto).

Federico Dimarco ha fornito almeno un assist in tutti i suoi ultimi cinque match di campionato (ben otto passaggi vincenti nel periodo) e potrebbe diventare il primo calciatore a servire assist in sei presenze di fila in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2019/20), Henrikh Mkhitaryan è uno dei quattro giocatori con almeno 35 gol e 35 assist nel torneo, insieme a Domenico Berardi, Hakan Çalhanoglu e Rafael Leão. In più, dopo la rete contro il Lecce, l'armeno potrebbe segnare in due presenze di fila in campionato per la prima volta con la maglia dell'Inter, l'ultima volta che ci è riuscito risale infatti al periodo tra maggio e agosto 2021 con la Roma (cinque match consecutivi in quel caso).

Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa (dal 6 novembre scorso), Lorenzo Colombo ha segnato sei gol in Serie A e solo Lautaro Martínez (11) ha fatto meglio - a quota sei ci sono altri cinque giocatori. Il classe 2002 non ha mai realizzato più reti in una singola stagione di Serie A: sei anche nel 2024/25 con l'Empoli.

