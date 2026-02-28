Virgilio Sport
Inter-Genoa: 2-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
28 Febbraio 2026 ore 20:45
Inter
2
Genoa
0
Partita finita
Arbitro: Michael Fabbri
  1. 31' 1-0 Federico Dimarco
  2. 70' 2-0 Hakan Çalhanoglu (R)
0'
45'
90'
90'
94'

L'Inter, con un gol per tempo, batte 2-0 il Genoa e ottiene l'ottava vittoria di fila in campionato. Dimarco al 31' sblocca il risultato con un pregevole sinistro al volo su assist di Mkhitaryan. Calhanolgu dal dischetto al 70' segna la rete del raddoppio. Anche due legni colpiti dai nerazzurri.

Nel prossimo turno di campionato l'Inter affronterà il Milan, il Genoa ospiterà la Roma.

Le Pagelle

  Grazie per avere seguito con noi la diretta di Inter-Genoa, arrivederci al prossimo turno di Serie A!

  2. 90'+4'

    Fine partita! INTER-GENOA 2-0 (31' Dimarco, 70' rig. Calhanoglu).22:40

  3. 90'+2'

    Tiro fiacco di Ostigard, nessun problema per Sommer. 22:37

  4. 90'

    L'arbitro Fabbri concede quattro minuti di recupero. 22:36

  5. 87'

    Percussione centrale di Diouf, tiro murato. 22:32

  7. 85'

    Sostituzione GENOA: entra Sabelli esce Martin.22:31

  8. 82'

    OCCASIONE GENOA! Diagonale di Ekhator, deviazione di Akanji, Sommer si salva quasi sulla linea di porta ed evita un'autorete.22:29

  9. 80'

    OCCASIONE GENOA! Calcio da fermo battuto da Martin, in area stacca Ellertsson, pallone a lato non di molto. 22:25

  10. 78'

    Opportunità per l'Inter: subito in evidenza Diouf, tiro deviato in corner da Vasquez. 22:26

  11. 76'

    Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Zielinski.22:24

  13. 76'

    Sostituzione INTER: entra Diouf esce Bonny.22:22

  14. 75'

    Problema per Akanji dopo un contrasto con Ekhator, gioco fermo. 22:20

  15. 73'

    Messias mette al centro, Ekhator contenuto da Bisseck in area. 22:48

  16. 70'

    GOL! INTER-Genoa 2-0! Rete di Calhanoglu. Calcio di rigore trasformato da Calhanoglu, Bijlow spiazzato.

    Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu22:16

    Hakan Çalhanoglu
  17. 69'

    RIGORE PER L'INTER! Tocco con il braccio alto in area di Amorim, l'arbitro indica il dischetto. 22:16

  19. 69'

    PALO INTER! Tiro di Luis Henrique deviato, Bijlow si salva con l'aiuto del palo. 22:15

  20. 67'

    Sostituzione INTER: entra Bisseck esce De Vrij.22:13

  21. 66'

    Sostituzione GENOA: entra Ekhator esce Colombo.22:12

  22. 66'

    Sostituzione GENOA: entra Messias esce Baldanzi.22:12

  23. 65'

    Ammonito CALHANOGLU per gioco scorretto su Ekuban. 22:11

  25. 62'

    Cross di Martin deviato, Ellertsson arriva da dietro ma di testa spedisce alto. 22:08

  26. 60'

    Sostituzione GENOA: entra Ekuban esce Vitinha.22:05

  27. 59'

    Sostituzione INTER: entra Calhanoglu esce Mkhitaryan.22:05

  28. 59'

    Sostituzione INTER: entra Esposito esce Thuram.22:04

  29. 58'

    Vitinha conclude al limite dell'area, tiro deviato in corner da Akanji. 22:03

  31. 56'

    Dimarco spinge sulla corsia di sinistra, cross smorzato. 22:03

  32. 53'

    Squillo del Genoa: Vitinha sul secondo palo di testa non riesce a indirizzare verso la porta, si chiude la difesa nerazzurra. 21:59

  33. 51'

    Cross rasoterra da sinistra di Carlos Augusto, blocca indisturbato Bijlow. 21:57

  34. 49'

    Pressione alta dell'Inter, ma c'è un fallo di Akanji su Amorim. 21:56

  35. 46'

    Inizio secondo tempo di INTER-GENOA!21:51

  37. 46'

    Sostituzione GENOA: entra Amorim esce Malinovskyi.21:51

  38. L'Inter conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 31': assist di Mkhitaryan, sinistro al volo vincente di Dimarco. Nerazzurri pericolosi anche con Bonny e Barella.21:50

  39. 45'+1'

    Fine primo tempo: INTER-GENOA 1-0! In gol Dimarco. 21:33

  40. 45'

    L'arbitro Fabbri concede un minuto di recupero. 21:32

  41. 42'

    Carlos Augusto, colpito da una pallonata, resta a terra dolorante. 21:28

  43. 39'

    Tiro-cross di Barella, Bijlow fa sua la sfera agevolmente. 21:26

  44. 38'

    Thuram in area non riesce a saltare Vasquez, sfuma l'azione dell'Inter. 21:24

  45. 35'

    Reazione del Genoa: Ellertsson va al tiro da posizione defilata, facile per Sommer.21:22

  46. 33'

    OCCASIONE INTER! Cross di Carlos Augusto, Barella da centro area di testa non inquadra il bersaglio. 21:20

  47. 31'

    GOL! INTER-Genoa 1-0! Rete di Dimarco. Mkhitaryan scodella in area, Dimarco al volo di sinistro batte Bijlow con un tiro imparabile all'angolino.

    Guarda la scheda del giocatore Federico Dimarco21:19

    Federico Dimarco
  49. 30'

    OCCASIONE INTER! Traversone di Barella, colpo di testa da centro area di Bonny, Bijlow in tuffo risponde presente. 21:18

  50. 27'

    TRAVERSA INTER! Mkhitaryan avanza e calcia verso la porta da fuori area, il pallone si impenna dopo una deviazione di Vasquez e tocca la parte superiore della traversa. 21:14

  51. 24'

    Lunga serie di passaggi dell'Inter, il Genoa non concede varchi. 21:11

  52. 21'

    Ammonito MKHITARYAN per gioco scorretto su Vitinha.21:08

  53. 20'

    Colombo allarga per Martin, lo spagnolo crossa all'indietro ma non c'è nessun compagno di squadra a ricevere la palla. 21:07

  55. 18'

    L'Inter resta in attacco, Malinovskyi mura il tentativo in area di Thuram. 21:08

  56. 17'

    Inter pericolosa con un tiro insidioso di Bonny dall'interno dell'area, parata in tuffo di Bijlow.21:03

  57. 16'

    L'Inter si distende in avanti, ma il passaggio di Luis Henrique per Barella è impreciso.21:02

  58. 13'

    Akanji colpisce di testa su corner di Dimarco, pallone alto. 21:00

  59. 12'

    Gestione del pallone da parte dell'Inter, il Genoa si compatta nella propria metà campo. 20:59

  61. 9'

    Ammonito MALINOVSKYI per gioco scorretto su Bonny.20:56

  62. 7'

    Dimarco dalla bandierina, De Vrij di testa colpisce debolmente, blocca Bijlow. 20:54

  63. 7'

    Barella mette al cento, Ostigard di testa intercetta il cross. 20:53

  64. 5'

    Punizione per l'Inter dalla trequarti, Ostigard in ritardo su Thuram. 20:52

  65. 3'

    Risponde l'Inter: corner di Dimarco, pallone vagante in area ma si chiude la difesa del Genoa.20:50

  67. 2'

    Colombo carica il mancino da fuori area, pallone alto. 20:48

  68. 1'

    Inizio primo tempo di INTER-GENOA! Dirige la gara l'arbitro Fabbri.20:46

  69. Le scelte di De Rossi: Colombo e Vitinha in attacco, Baldanzi a supporto. Frendrup e Malinovskyi in mediana, Ellertsson e Martin gli esterni.19:54

  70. Le scelte di Chivu: in avanti il tandem Thuram-Bonny, Esposito in panchina, out Lautaro Martinez. Carlos Augusto in difesa, Luis Henrique a destra.19:53

  71. Panchina GENOA: Leali, Siegrist, Sommariva, Sabelli, Masini, Onana, Cornet, Ekhator, Messias, Zatterstrom, Amorim, Ekuban, Doucouré.20:52

  73. Panchina INTER: Josep Martinez, Bisseck, Darmian, Acerbi, Dumfries, Sucic, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Cocchi, Lavelli, Esposito.19:52

  74. Formazione GENOA (3-4-2-1): Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin - Baldanzi, Vitinha - Colombo.21:12

  75. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Akanji, De Vrij, Carlos Augusto - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Bonny.19:51

  76. Manca poco all'inizio di Inter-Genoa. Nerazzurri reduci da sette vittorie di fila in campionato.19:51

  77. Benvenuti alla diretta della partita della 27^ giornata di Serie A, si affrontano Inter e Genoa.19:50

PREPARTITA

Inter - Genoa è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Inter - Genoa sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 67 punti (frutto di 22 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Genoa si trova 15° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).
L'Inter ha segnato 64 gol e ne ha subiti 21; il Genoa ha segnato 32 gol e ne ha subiti 39.
La partita di andata Genoa - Inter si è giocata il 14 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa l'Inter ha fatto 34 punti (11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Lecce e il Genoa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 2-0 mentre Il Genoa ha incontrato il Torino vincendo 3-0.

Inter e Genoa si sono affrontate 115 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 61 volte, il Genoa ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 32.

Inter-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro il Genoa in campionato (10V, 3N), segnando 33 reti nel periodo (2.5 di media) e subendone solo cinque; l'ultima vittoria del Grifone contro i nerazzurri in Serie A risale al 17 febbraio 2018 (2-0 al Ferraris).
  • L'Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A, registrando ben nove clean sheet nel periodo: si tratta della striscia aperta più lunga di sconfitte fuori casa consecutive del Genoa nel torneo.
  • L'Inter ha ottenuto 64 punti in 26 partite in questo campionato e potrebbe guadagnare almeno 67 punti dopo 27 gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2023/24 (72) e il 2006/07 (73).
  • L'Inter ha vinto 13 delle ultime 14 partite di Serie A (1N), segnando 36 reti nel periodo (2.6 di media), tra cui tutte le sette più recenti - i nerazzurri non registrano una striscia più lunga di successi consecutivi in campionato dal gennaio-marzo 2024 (10 in quel caso).
  • Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato (contro Cremonese e Torino) e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2024 (il terzo dei quali proprio al Meazza ma contro il Milan).
  • Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa, solo Inter (38), Como e Juventus (entrambe 29) hanno segnato più reti del Genoa (26 in 16 match, al pari del Milan). Nello stesso periodo, il Grifone è la formazione con la più alta percentuale realizzativa (14%).
  • Con le due reti segnate da Mkhitaryan e Akanji nell'ultimo match contro il Lecce, l'Inter è salita a quota 10 reti con calciatori subentrati: record nella Serie A 2025/26; dall'altra parte invece il Genoa è la formazione con meno gol subiti da giocatori subentrati nel campionato in corso (solo uno, Vlahovic della Juventus lo scorso 31 agosto).
  • Federico Dimarco ha fornito almeno un assist in tutti i suoi ultimi cinque match di campionato (ben otto passaggi vincenti nel periodo) e potrebbe diventare il primo calciatore a servire assist in sei presenze di fila in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).
  • Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2019/20), Henrikh Mkhitaryan è uno dei quattro giocatori con almeno 35 gol e 35 assist nel torneo, insieme a Domenico Berardi, Hakan Çalhanoglu e Rafael Leão. In più, dopo la rete contro il Lecce, l'armeno potrebbe segnare in due presenze di fila in campionato per la prima volta con la maglia dell'Inter, l'ultima volta che ci è riuscito risale infatti al periodo tra maggio e agosto 2021 con la Roma (cinque match consecutivi in quel caso).
  • Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa (dal 6 novembre scorso), Lorenzo Colombo ha segnato sei gol in Serie A e solo Lautaro Martínez (11) ha fatto meglio - a quota sei ci sono altri cinque giocatori. Il classe 2002 non ha mai realizzato più reti in una singola stagione di Serie A: sei anche nel 2024/25 con l'Empoli.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

InterGenoa
Partite giocate2626
Numero di partite vinte216
Numero di partite perse411
Numero di partite pareggiate19
Gol totali segnati6232
Gol totali subiti2137
Media gol subiti per partita0.81.4
Percentuale possesso palla60.547.8
Numero totale di passaggi140829872
Numero totale di passaggi riusciti122807919
Tiri nello specchio della porta169107
Percentuale di tiri in porta47.247.1
Numero totale di cross640457
Numero medio di cross riusciti196121
Duelli per partita vinti11891407
Duelli per partita persi10721395
Corner subiti71134
Corner guadagnati17894
Numero di punizioni a favore283363
Numero di punizioni concesse358354
Tackle totali392438
Percentuale di successo nei tackle61.766.2
Fuorigiochi totali4637
Numero totale di cartellini gialli4249
Numero totale di cartellini rossi02

Inter - Genoa Live

