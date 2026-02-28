Il Napoli riparte da Romelu Lukaku. Il primo in gol in campionato del belga è pesantissimo per gli azzurri, un gol che va a strappare tre punti al termine di un match complicato che il Verona stava riuscendo a chiudere sull'1-1. I gialloblù erano infatti riusciti a pareggiare il gol lampo di Hojlund con la staffilata di Akpa Akpro, e sono anche andati vicini alla rete della clamorosa vittoria nel finale. Il Napoli allunga quindi momentaneamente a +3 sulla Roma, situazione sempre più disperata per l'Hellas
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:06
90'+8'
FINISCE QUI! Beffa finale per l'Hellas, il Napoli passa al 96'!19:57
90'+7'
Ammonito Lukaku per essersi tolto la maglia19:57
90'+6'
GOL! Verona-NAPOLI 1-2! Rete di Lukaku! Proprio all'ultimo respiro il Napoli porta a casa i tre punti! Sugli sviluppi di un corner battuto corto, Lukaku gira di prima intenzione sul cross da sinistra di Giovane!
GAGLIARDINI! Botta da fuori che esce di poco!19:54
90'+2'
OCCASIONE VERONA! Uscita avventata di Meret su un cross spiovente, Bowie in scivolata non riesce a indirizzare nello specchio!19:54
90'+1'
Cinque minuti di recupero19:50
90'
Ammonito Juan Jesus, punizione dal lato corto dell'area per il Verona19:50
86'
Lukaku gira a centro area con il destro, Giovane si coordina in girata ma manda fuori19:45
84'
Cross di Mazzocchi dalla sinistra, dalla parte opposta Gutierrez colpisce male di testa19:44
82'
Quinto cambio nel Verona: esce Harroui, entra Slotsager19:42
82'
Quarto cambio nel Verona: esce Akpa Akpro, entra Niasse19:42
81'
Ammonito Harroui, trattenuta su Elmas19:41
80'
OCCASIONE NAPOLI! Buona combinazione al limite tra Gilmour ed Elmas, la conclusione di quest'ultimo viene respinta da Montipò!19:40
78'
Quinto cambio nel Napoli: esce Politano, entra Mazzocchi19:38
78'
Quarto cambio nel Napoli: esce Vergara, entra Giovane19:37
75'
Napoli a trazione anteriore adesso con sia Hojlund che Lukaku in campo contemporaneamente19:35
74'
Ammonito Suslov, duro intervento su Gutierrez20:28
73'
Terzo cambio nel Napoli: esce Lobotka, entra Gilmour19:33
73'
Secondo cambio nel Napoli: esce Alisson Santos, entra Lukaku19:32
71'
Ammonito Elmas per proteste19:31
70'
Terzo cambio nel Verona: esce Oyegoke, entra Suslov19:30
70'
Ammonito anche Conte per proteste19:29
69'
Si divora un contropiede Mosquera, il Verona sarebbe stato due contro uno. Recupera Gutierrez19:28
66'
Gol convalidato dopo il check del Var, doppia esultanza al Bentegodi per i tifosi gialloblù19:26
64'
GOL! VERONA-Napoli 1-1! Rete di Akpa Akpro! Corner dalla sinistra, pallone respinto al limite dell'area dove Akpa Akpro di prima intenzione scaraventa il pallone in fondo al sacco complice la deviazione di Hojlund!
Gioco molto spezzettato adesso, si stanno scaldando gli animi in campo19:22
60'
Ammonito Sammarco per proteste19:19
59'
Buona iniziativa di Alisson Santos che converge e serve al limite Vergara, la cui conclusione termina alta non di molto19:18
56'
Ammonito Vergara19:15
55'
Secondo cambio nel Verona: esce Sarr, entra Mosquera19:15
55'
Primo cambio nel Verona: non ce la fa Bella-Kotchap, entra Frese19:15
54'
Problemi per Bella Kotchap nel Verona19:14
52'
Primo cambio nel Napoli: esce Spinazzola, entra Gutierrez19:11
49'
Azione insistita del Napoli al limite dell'area, nessuno riesce però a trovare la via della conclusione19:10
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!19:05
Inizia forte il Napoli, il colpo di testa di Hojlund trafigge Montipò dopo nemmeno 120 secondi. Da lì la squadra di Conte controlla il match senza affondare eccessivamente, mentre i gialloblù faticano tremendamente a farsi vedere dalle parti di Meret18:50
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! Napoli avanti dopo i primi 45 minuti!18:48
45'+2'
Ammonito Akpa Akpro che trattiene uno scatenato Vergara18:48
45'
Due minuti di recupero18:46
41'
Cross di Oyegoke dalla destra, Sarr stacca di testa ma il suo tentativo è facile preda di Meret18:42
40'
Oyegoke sbaglia l'appoggio su un lancio dalla retrovie facendo sfumare una potenziale situazione pericolosa in favore del Verona18:41
37'
OCCASIONE NAPOLI! Hojlund aggira Montipò e deposita nello specchio, Edumundsson salva quasi sulla linea!18:38
33'
Fraseggia nella sua metà campo il Napoli in attesa del varco giusto18:34
29'
Chiusura decisiva di Bella Kotchap che anticipa Vergara lanciato a rete sul suggerimento di Hojlund18:30
26'
Edmundsson prova a lanciare verso Bowie, suggerimento troppo profondo18:27
24'
Qualche problema per Montipò, soccorso ora dai sanitari dell'Hellas18:24
23'
ELMAS! Botta improvvisa da fuori, Montipò si distente e respinge!18:24
22'
Prova a manovrare il Verona sulla trequarti avversaria, Akpa Akpro prova un improbabile colpo di tacco per combinare con Bowie e l'azione sfuma18:23
18'
Buona ripartenza del Verona innescata da Edmundsson, che dopo aver sottratto il pallone a Politano fa partire il contropiede accompagnando l'azione. Il pallone giunge a Sarr che cerca il cross basso per Bowie, fa buona guardia la difesa del Napoli che allontana18:19
16'
Continua a far girare palla il Napoli, fatica a risalire il Verona18:16
13'
Il pallone finisce addosso a Colombo per la seconda volta in pochi minuti, il direttore di gara è costretto nuovamente ad interrompere il gioco e riprendere con una propria rimessa. Rumoreggia il Bentegodi18:15
10'
Azione insistita del Napoli, Elmas alla fine serve Spinazzola che col piattone manda alto18:14
6'
Clima molto caldo al Bentegodi, il Verona sta provando a reagire subito alla rete subita18:07
3'
Doccia gelata in avvio per il Verona18:05
2'
GOL! Verona-NAPOLI 0-1! Rete di Hojlund! Politano va via sulla destra e mette un cross teso al centro, Vergara spizza per Hojlund che di testa beffa Montipò con una traiettoria arcuata e angolata!18:08
SI PARTE! È iniziata VERONA-NAPOLI!18:01
Le scelte di Conte: scelte quasi obbligate per il tecnico leccese, che ritrova Meret tra i pali e conferma la linea a tre con Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Senza McTominay, in mediana spazio ad Elmas e Lobotka, con Politano e Spinazzola sugli esterni. Davanti sempre Hojlund supportato da Vergara e Alisson Santos11:28
Le scelte di Sammarco: non recuperano i vari Lovric, Bernede e Belghali. Davanti a Montipò scelte confermate con Edmundsson, Nelsson e Bella Kotchap. Oyegoke e Bradaric sugli esterni, mentre a centrocampo rientrano Gagliardini e Akpa Akpro che completano il reparto con Harroui. Davanti c'è Sarr insieme a Bowie17:11
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: gli ospiti rispondono con un 3-4-2-1: Meret - Beukema, Buongiorno, Juan Jesus - Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola - Vergara, Alisson Santos - Hojlund11:24
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-5-2: Montipò - Edmundsson, Nelsson, Bella Kotchap - Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric - Sarr, Bowie17:10
Dirigerà l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi e dal Quarto Ufficiale Bonacina. Al Var ci sono invece Gariglio e Di Bello11:20
Non è un gran momento nemmeno per il Napoli di Conte, reduce dalla sconfitta di Bergamo e in perenne emergenza a causa infortuni. Per la gara di oggi gli azzurri devono ancora fare a meno di McTominay, oltre che di Anguissa che nonostante sembrasse pronto per tornare disponibile ha dato nuovamente forfait. Con la corsa Scudetto forse definitivamente chiusa, i partenopei devono blindare il piazzamento Champions, in una lotta che coinvolge, oltre al Milan avanti di quattro punti, Roma, Juventus, Atalanta e Como.11:18
Momento complicato in casa gialloblù, a maggior ragione dopo la pesante sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. L'avvento in panchina di Sammarco non sembra aver restituito certezze a una squadra in grandissima difficoltà a secco di vittorie (le uniche due stagionali) da dicembre.17:48
Benvenuti alla diretta di Hellas Verona-Napoli, gara valida per la 27' giornata del campionato di Serie A!11:13
La gara tra Verona e Napoli si giocherà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Verona - Napoli?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Napoli sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Verona - Napoli?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Napoli?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 8 gol
Quale è stato il risultato finale di Verona - Napoli?
La gara tra Verona e Napoli si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Verona - Napoli?
Il marcatore del Verona è stato Jean-Daniel Akpa Akpro al 64' mentre i marcatori del Napoli sono stati Rasmus Højlund al 2' e Romelu Lukaku al 96'
PREPARTITA
Verona - Napoli è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Napoli sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
285
Fuorigioco
23
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
45
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.5
Falli per cartellino
6.3
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Monza-Mantova 1-0
13-09-2025
Serie A
Juventus-Inter 4-3
21-09-2025
Serie A
Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025
Serie A
Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025
Serie A
Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025
Serie A
Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025
Serie A
Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026
Serie A
Parma-Inter 0-2
25-01-2026
Serie A
Roma-Milan 1-1
07-02-2026
Serie A
Fiorentina-Torino 2-2
15-02-2026
Serie A
Napoli-Roma 2-2
Attualmente il Verona si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte); invece il Napoli si trova 3° in classifica con 53 punti (frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Il Verona ha segnato 20 gol e ne ha subiti 48; il Napoli ha segnato 41 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Napoli - Verona si è giocata il 7 gennaio 2026 e si è conclusa 2-2.
In casa il Verona ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Parma e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Roma e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 3-0 mentre Il Napoli ha incontrato l'Atalanta perdendo 2-1.
Verona e Napoli si sono affrontate 65 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 14 volte, il Napoli ha vinto 35 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Verona-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il 2-2 nel match d'andata dello scorso 7 gennaio, Hellas Verona e Napoli potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la terza volta, dopo il 1971/72 e il 1972/73.
Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (5V, 4N); l'unico successo degli scaligeri nel periodo è arrivato il 18 agosto 2024 al Bentegodi (3-0, in quella che fu la prima partita di Antonio Conte alla guida dei partenopei in campionato).
Dopo il 3-0 nel match casalingo più recente contro il Napoli alla prima giornata dello scorso campionato, l'Hellas Verona potrebbe vincere due gare di fila al Bentegodi contro i partenopei in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1997 e il 2001.
L'Hellas Verona è reduce da due sconfitte di fila e potrebbe perdere tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato; in generale, l'ultima volta risale al periodo tra aprile e maggio scorsi.
Nel 2026, nessuna squadra ha guadagnato meno punti dell'Hellas Verona in Serie A: solo tre in 10 partite (3N), come la Cremonese. Inoltre, in questo anno solare, gli scaligeri hanno subito ben 21 gol: record negativo al pari del Wolfsburg nei Big-5 campionati europei.
Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Napoli potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta sotto la gestione di Antonio Conte; in generale, l'ultima volta in cui i partenopei hanno subito due sconfitte consecutive in campionato risale al dicembre 2023 (contro Inter e Juventus con Walter Mazzarri allenatore).
Il Napoli ha perso nove delle 18 trasferte in questa stagione tra tutte le competizioni (7V, 2N) e nelle precedenti 16 stagioni solo una volta ha registrato almeno 10 sconfitte: 11 nel 2014/15, ma in 28 gare fuori casa.
L'Hellas Verona è sia la squadra che ha segnato meno gol (sei) nei secondi tempi, sia quella che ha subito più reti (26) nelle seconde frazioni di gioco in questa stagione di Serie A.
Daniel Mosquera, ancora a secco di gol in 18 partite di questo campionato, ha realizzato cinque reti in Serie A, tutte da subentrato, inclusa una doppietta nel suo primo match nel torneo il 18 agosto 2024 contro il Napoli. Prima del colombiano, l’ultimo giocatore dell’Hellas Verona che aveva realizzato una marcatura multipla all’esordio con gli scaligeri in Serie A era stato Luca Toni contro il Milan, il 24 agosto 2013 (doppietta anche in quel caso).
Matteo Politano ha preso parte a sei gol contro l'Hellas Verona in Serie A (due reti e quattro assist): solo contro il Milan ha partecipato a più marcature (sette) nel torneo (a quota sei altre quattro squadre); tuttavia, tra i calciatori che non hanno ancora segnato in questo campionato, solo Jesús Rodríguez ha tentato più conclusioni (37) di Politano (34).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: