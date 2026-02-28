Il Napoli riparte da Romelu Lukaku. Il primo in gol in campionato del belga è pesantissimo per gli azzurri, un gol che va a strappare tre punti al termine di un match complicato che il Verona stava riuscendo a chiudere sull'1-1. I gialloblù erano infatti riusciti a pareggiare il gol lampo di Hojlund con la staffilata di Akpa Akpro, e sono anche andati vicini alla rete della clamorosa vittoria nel finale. Il Napoli allunga quindi momentaneamente a +3 sulla Roma, situazione sempre più disperata per l'Hellas

Non è un gran momento nemmeno per il Napoli di Conte, reduce dalla sconfitta di Bergamo e in perenne emergenza a causa infortuni. Per la gara di oggi gli azzurri devono ancora fare a meno di McTominay, oltre che di Anguissa che nonostante sembrasse pronto per tornare disponibile ha dato nuovamente forfait. Con la corsa Scudetto forse definitivamente chiusa, i partenopei devono blindare il piazzamento Champions, in una lotta che coinvolge, oltre al Milan avanti di quattro punti, Roma, Juventus, Atalanta e Como.11:18

Dirigerà l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi e dal Quarto Ufficiale Bonacina. Al Var ci sono invece Gariglio e Di Bello11:20

Le scelte di Sammarco: non recuperano i vari Lovric, Bernede e Belghali. Davanti a Montipò scelte confermate con Edmundsson, Nelsson e Bella Kotchap. Oyegoke e Bradaric sugli esterni, mentre a centrocampo rientrano Gagliardini e Akpa Akpro che completano il reparto con Harroui. Davanti c'è Sarr insieme a Bowie17:11

Le scelte di Conte: scelte quasi obbligate per il tecnico leccese, che ritrova Meret tra i pali e conferma la linea a tre con Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Senza McTominay, in mediana spazio ad Elmas e Lobotka, con Politano e Spinazzola sugli esterni. Davanti sempre Hojlund supportato da Vergara e Alisson Santos11:28

Attualmente il Verona si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte); invece il Napoli si trova 3° in classifica con 53 punti (frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Verona ha segnato 20 gol e ne ha subiti 48; il Napoli ha segnato 41 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Napoli - Verona si è giocata il 7 gennaio 2026 e si è conclusa 2-2.

In casa il Verona ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Parma e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Roma e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 3-0 mentre Il Napoli ha incontrato l'Atalanta perdendo 2-1.

Verona e Napoli si sono affrontate 65 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 14 volte, il Napoli ha vinto 35 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Verona-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il 2-2 nel match d'andata dello scorso 7 gennaio, Hellas Verona e Napoli potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la terza volta, dopo il 1971/72 e il 1972/73.

Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (5V, 4N); l'unico successo degli scaligeri nel periodo è arrivato il 18 agosto 2024 al Bentegodi (3-0, in quella che fu la prima partita di Antonio Conte alla guida dei partenopei in campionato).

Dopo il 3-0 nel match casalingo più recente contro il Napoli alla prima giornata dello scorso campionato, l'Hellas Verona potrebbe vincere due gare di fila al Bentegodi contro i partenopei in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1997 e il 2001.

L'Hellas Verona è reduce da due sconfitte di fila e potrebbe perdere tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato; in generale, l'ultima volta risale al periodo tra aprile e maggio scorsi.

Nel 2026, nessuna squadra ha guadagnato meno punti dell'Hellas Verona in Serie A: solo tre in 10 partite (3N), come la Cremonese. Inoltre, in questo anno solare, gli scaligeri hanno subito ben 21 gol: record negativo al pari del Wolfsburg nei Big-5 campionati europei.

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Napoli potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta sotto la gestione di Antonio Conte; in generale, l'ultima volta in cui i partenopei hanno subito due sconfitte consecutive in campionato risale al dicembre 2023 (contro Inter e Juventus con Walter Mazzarri allenatore).

Il Napoli ha perso nove delle 18 trasferte in questa stagione tra tutte le competizioni (7V, 2N) e nelle precedenti 16 stagioni solo una volta ha registrato almeno 10 sconfitte: 11 nel 2014/15, ma in 28 gare fuori casa.

L'Hellas Verona è sia la squadra che ha segnato meno gol (sei) nei secondi tempi, sia quella che ha subito più reti (26) nelle seconde frazioni di gioco in questa stagione di Serie A.

Daniel Mosquera, ancora a secco di gol in 18 partite di questo campionato, ha realizzato cinque reti in Serie A, tutte da subentrato, inclusa una doppietta nel suo primo match nel torneo il 18 agosto 2024 contro il Napoli. Prima del colombiano, l’ultimo giocatore dell’Hellas Verona che aveva realizzato una marcatura multipla all’esordio con gli scaligeri in Serie A era stato Luca Toni contro il Milan, il 24 agosto 2013 (doppietta anche in quel caso).

Matteo Politano ha preso parte a sei gol contro l'Hellas Verona in Serie A (due reti e quattro assist): solo contro il Milan ha partecipato a più marcature (sette) nel torneo (a quota sei altre quattro squadre); tuttavia, tra i calciatori che non hanno ancora segnato in questo campionato, solo Jesús Rodríguez ha tentato più conclusioni (37) di Politano (34).

