Dove si gioca la partita:



Stadio: Via Del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori17:44

Benvenuti alla diretta scritta del match tra Lecce e Udinese, gara valida per la 32esima giornata di Serie A.17:44

Il Lecce arriva a questa sfida dalla sconfitta per 2-0 subita a San Siro contro il Milan. La squadra di Baroni è attualmente 16esima in classifica con 28 punti, a +2 dal terzultimo posto occupato dall'Hellas Verona.17:48

L'Udinese invece è reduce dal successo per 3-0 in casa contro la Cremonese, grazie alle reti di Samardzic, Nehuen Perez e Success. I bianconeri di Sottil occupano il nono posto della classifica di Serie A e sono a quota 42 punti (come Fiorentina e Torino).17:48

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-3-3: Falcone - Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo - Blin, Hjulmand, Oudin - Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Banda, Persson, Maleh, Ceesay, Cassandro.17:54

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese risponde con un 3-5-1-1: Silvestri - Becao, Bijol, Perez - Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie - Pereyra - Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Thauvin, Semedo.17:55

Tra i padroni di casa torna titolare Colombo in attacco, mentre Ceesay parte dalla panchina. Rispetto all'ultima partita, Baroni sceglie anche Strefezza da subito rinunciando a Banda dal 1'.18:01

Nell'Udinese invece è assente Beto, out a causa di un colpo della strega. Al suo posto Sottil sceglie Nestorovski in attacco supportato da Pereyra.18:05

Le squadre hanno ultimato il riscaldamento. Tutto pronto per l'ingresso in campo dei giocatori e per il fischio d'inizio della partita!18:28

Inizia il match! Primo pallone giocato dall'Udinese.18:31

2' Calcio di punizione per l'Udinese, batte Lovric: pallone in area ma il direttore di gara ferma il gioco per un fallo in attacco. Si riparte dal rinvio di Falcone.18:33

3' Prova a sfondare il Lecce con Colombo che si invola da solo verso la porta avversaria ma si allunga troppo il pallone. Sfera oltre la linea e rimessa dal fondo.18:36

7' Fallo di Bijol su Di Francesco al limite dell'area di rigore e cartellino giallo per il bianconero. Calcio di punizione per i padroni di casa.18:39

9' Alla battuta va Strefezza ma il suo tiro viene deviato da un compagno di squadra. Palla alta sopra la traversa.18:41

13' Percussione di Gendrey sulla destra, il difensore lascia partire un cross ma non raggiunge nessun compagno e la difesa dell'Udinese può controllare.18:45

14' Ancora Lecce avanti, stavolta però dalla sinistra, con Di Francesco che riesce a mantenere in campo il pallone e a crossare verso l'area di rigore. Sul pallone prova ad arrivare Blin ma non impatta la sfera che si perde oltre il fondo.18:47

18' Intervento di Nestorovski su Umtiti a centrocampo. Il giocatore del Lecce è a terra con il fianco dolorante ed è intervenuto lo staff medico giallorosso. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per l'ammonizione.18:51

22' Nuova percussione in avanti del Lecce, ancora con Di Francesco che arriva fino in fondo e poi scarica indietro. Il pallone, dopo una deviazione, raggiunge Oudin che prova la conclusione ma colpisce anche un avversario. Si riparte dunque da un calcio di punizione per l'Udinese.18:54

24' Check del VAR in corso per un tocco di Bijol con il braccio in area.18:55

24' Check chiuso: il braccio di Bijol è attaccato al corpo e non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Si riparte da calcio d'angolo per il Lecce.18:56

27' Primo tiro in porta dell'Udinese con Ehizibue che raccoglie il suggerimento di Pereyra e calcia di prima intenzione. Gallo si oppone e alla fine è anche favorito dall'ulteriore rimbalzo del pallone sull'avversario. Palla fuori, il Lecce può ripartire da Falcone.18:59

29' Ribaltamento di fronte e nuova chance per il Lecce che prova la conclusione in porta prima con Colombo poi con Hjulmand ma il suo tiro è deviato e la squadra di Baroni conquista un altro calcio d'angolo.19:01

33' Retropassaggio troppo lento da parte di Walace che favorisce il recupero palla di Strefezza che entra in area e prova a concludere. Altro rischio per l'Udinese. 19:05

34' Ancora Lecce pericoloso sempre con Strefezza dalla linea di fondo che cerca un compagno ma il pallone attraversa tutta l'area di rigore ma nessuno trova l'impatto.19:06