Grazie per aver seguito la diretta di Lecce-Udinese 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:47

Nel primo tempo non sono mancate le emozioni e il Lecce è partito più motivato dell'Udinese ma le imprecisioni sotto porta non hanno aiutato la squadra di Baroni. L'Udinese ha iniziato a venir fuori dagli ultimi minuti della prima frazione, soprattutto con le occasioni di Lovric e Walace. Nella ripresa i giallorossi hanno continuato a spingere e dopo un'ora di gioco ecco l'episodio che ha deciso la gara: il fallo di Udogie su Gendrey ha portato l'arbitro (dopo OFR) ad assegnare calcio di rigore per i padroni di casa. Dagli undici metri è andato Strefezza che ha spiazzato Silvestri e di fatto deciso la gara. L'Udinese ha provato a riprenderla e l'occasione più grande l'ha avuta Ehizibue che tuttavia ha trovato una grande risposta di Falcone. Vittoria di misura ma molto importante per il Lecce che si è allontanato dalla zona calda della classifica.20:46

L'Udinese perde la sua decima gara stagionale e resta a 42 punti in classifica concedendo la possibilità di sorpasso a Monza e Sassuolo, rispettivamente a 41 e 40 punti e impegnate in questo turno di campionato contro Spezia ed Empoli. Per i bianconeri è la terza sconfitta consecutiva in trasferta senza segnare gol.20:49

Il Lecce torna a vincere in casa e si porta a quota 31 punti in classifica, dunque momentaneamente a +5 sul terzultimo posto occupato dal Verona che domani sarà impegnato nello scontro diretto contro la Cremonese. Strefezza, che non segnava dallo scorso 4 febbraio, raggiunge quota 8 reti in campionato. La squadra giallorossa, inoltre, resta così imbattuta negli ultimi tre scontri di Serie A contro l'Udinese (2 vittorie e 1 pareggio).20:35

90'+7' Finisce la partita! Il Lecce batte 1-0 in casa l'Udinese e conquista tre punti importanti. Decide il rigore di Strefezza al 62'.20:30

90'+3' Colpo di testa di Nestorovski: Falcone segue la traiettoria e non interviene ma il pallone si perde di pochissimo al lato del palo alla sua sinistra.20:26

90'+1' Hjulmand cerca ancora la porta difesa da Silvestri da quasi 30 metri ma il portiere bianconero blocca.20:25

90'+1' Ammonito anche Ceesay nel Lecce: sanzionato il suo intervento su Udogie. 20:24

90' Concessi 7 minuti di recupero.20:22

89' Ebosele prova l'imbucata dalla corsia mancina, crossa ma trova la respinta di Romagnoli che spedice il pallone in angolo.20:20

86' Altro cambio per l'Udinese: entra Vivaldo, fuori Bijol. 20:18

85' Terzo giallo del match per il Lecce: ammonito Gonzalez per aver allontanato il pallone.20:21

84' Ci prova ancora Hjulmand dalla grande distanza e da posizione leggermente defilata ma anche stavolta la conclusione è imprecisa e finisce alta e lontana dai pali di Silvestri.20:14

78' Triplo cambio per Baroni che cambia il suo Lecce a meno di un quarto d'ora dal 90esimo: entrano Maleh, Banda e Gonzalez al posto di Oudin, Strefezza e Blin.20:13

76' Altro doppio cambio per l'Udinese: entrano in campo Masina ed Ebosele, escono Perez e Walace.20:08

72' Occasione per l'Udinese! Bianconeri a un passo dall'1-1 con la conclusione rasoterra di Ehizibue ma Falcone risponde in modo decisivo e si oppone con un piede spedendo il pallone in angolo.20:03

67' Cambio anche per il Lecce: Gendrey lascia il campo, al suo posto entra Romagnoli.19:59

63' Doppia sostituzione per l'Udinese: entrano Thauvin e Arslan, lasciano il campo Samardzic e Lovric.19:54

62' Cartellino giallo per Nehuen Perez per aver sollevato il dischetto prima del rigore assegnato al Lecce.20:00

62' GOL! LECCE-Udinese 1-0! Rete di Strefezza dal dischetto! E' l'ottavo gol dell'attaccante giallorosso in campionato che col destro non sbaglia e batte Silvestri portando in vantaggio i padroni di casa.19:54

61' Check chiuso: l'arbitro assegna calcio di rigore al Lecce!19:52

60' Il direttore di gara viene richiamato al monitor a bordocampo per rivedere l'intervento di Udogie su Gendrey. Check in corso.19:51

59' Gendrey entra in area, crossa ma Udogie interviene sull'avversario atterrandolo. Proteste del Lecce: giocatori e panchina chiedono il calcio di rigore. 19:50

56' Primo cambio per il Lecce: entra Ceesay ed esce Colombo.19:48

50' Altro cartellino giallo per il Lecce: ammonito Strefezza per fallo su Udogie.19:44

49' Gol annullato al Lecce. Giallorossi ancora avanti, sempre con Di Francesco che stavolta calcia e segna ma l'arbitro non convalida la rete per posizione di fuorigioco dello stesso attaccante.19:45

49' Occasione per il Lecce con Di Francesco che raccoglie il cross di Blin e gira di testa il pallone verso la porta ma il tiro finisce tra le braccia di Silvestri. 19:46

48' Destro in porta di Hjulmand che raccoglie un rilancio sbagliato dalla difesa dell'Udinese. Il giallorosso stoppa col petto poi libera la conclusione ma è fuori misura e termina alta sopra la traversa. 19:39

46' Inizia il secondo tempo! Lecce e Udinese ripartono dallo 0-0.19:37

Il Lecce in questo secondo tempo proverà a cercare i tre punti che in casa mancano dal 4 gennaio (2-1 contro la Lazio). L'Udinese, invece, non vince in trasferta dall'11 marzo (1-0 sull'Empoli in Toscana).19:29

La squadra di Baroni parte subito forte, pressando alto, e in più circostanze riesce ad arrivare in velocità nell'area di rigore avversaria, anche se con poca precisione nell'ultimo tiro. L'Udinese invece, meno propositiva a inizio gara, si è accesa sul finale di primo tempo con le occasioni di Lovric e Walace. 20:51

45'+1' Finisce qui la prima frazione di gioco. Gara non senza emozioni ma il risultato tra Lecce e Udinese è ancora sullo 0-0.19:20

45'+1' Prima dell'intervallo c'è tempo per un'altra occasione per l'Udinese: stavolta è Walace che prova a trovare la porta di Falcone. La palla termina di poco alta sopra la traversa. 19:18

45' Concesso 1 minuto di recupero.19:16

41' Grande occasione per l'Udinese: Lovric in semi-rovesciata prova a sorprendere Falcone ma il portiere del Lecce si supera e a mano aperta respinge questa conclusione.19:13

36' Altra chance per l'Udinese con il colpo di testa di Bijol che raccoglie il traversone nato dal calcio di punizione concesso dall'arbitro per il fallo su Perez: il tiro però è debole e centrale, Falcone blocca senza troppa apprensione.19:09

35' Prima ammonizione per il Lecce: giallo per Blin per fallo su Perez.19:07

34' Ancora Lecce pericoloso sempre con Strefezza dalla linea di fondo che cerca un compagno ma il pallone attraversa tutta l'area di rigore ma nessuno trova l'impatto.19:06

33' Retropassaggio troppo lento da parte di Walace che favorisce il recupero palla di Strefezza che entra in area e prova a concludere. Altro rischio per l'Udinese. 19:05

29' Ribaltamento di fronte e nuova chance per il Lecce che prova la conclusione in porta prima con Colombo poi con Hjulmand ma il suo tiro è deviato e la squadra di Baroni conquista un altro calcio d'angolo.19:01

27' Primo tiro in porta dell'Udinese con Ehizibue che raccoglie il suggerimento di Pereyra e calcia di prima intenzione. Gallo si oppone e alla fine è anche favorito dall'ulteriore rimbalzo del pallone sull'avversario. Palla fuori, il Lecce può ripartire da Falcone.18:59

24' Check chiuso: il braccio di Bijol è attaccato al corpo e non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Si riparte da calcio d'angolo per il Lecce.18:56

24' Check del VAR in corso per un tocco di Bijol con il braccio in area.18:55

22' Nuova percussione in avanti del Lecce, ancora con Di Francesco che arriva fino in fondo e poi scarica indietro. Il pallone, dopo una deviazione, raggiunge Oudin che prova la conclusione ma colpisce anche un avversario. Si riparte dunque da un calcio di punizione per l'Udinese.18:54

18' Intervento di Nestorovski su Umtiti a centrocampo. Il giocatore del Lecce è a terra con il fianco dolorante ed è intervenuto lo staff medico giallorosso. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per l'ammonizione.18:51

14' Ancora Lecce avanti, stavolta però dalla sinistra, con Di Francesco che riesce a mantenere in campo il pallone e a crossare verso l'area di rigore. Sul pallone prova ad arrivare Blin ma non impatta la sfera che si perde oltre il fondo.18:47

13' Percussione di Gendrey sulla destra, il difensore lascia partire un cross ma non raggiunge nessun compagno e la difesa dell'Udinese può controllare.18:45

9' Alla battuta va Strefezza ma il suo tiro viene deviato da un compagno di squadra. Palla alta sopra la traversa.18:41

7' Fallo di Bijol su Di Francesco al limite dell'area di rigore e cartellino giallo per il bianconero. Calcio di punizione per i padroni di casa.18:39

3' Prova a sfondare il Lecce con Colombo che si invola da solo verso la porta avversaria ma si allunga troppo il pallone. Sfera oltre la linea e rimessa dal fondo.18:36

2' Calcio di punizione per l'Udinese, batte Lovric: pallone in area ma il direttore di gara ferma il gioco per un fallo in attacco. Si riparte dal rinvio di Falcone.18:33

Inizia il match! Primo pallone giocato dall'Udinese.18:31

Le squadre hanno ultimato il riscaldamento. Tutto pronto per l'ingresso in campo dei giocatori e per il fischio d'inizio della partita!18:28

Nell'Udinese invece è assente Beto, out a causa di un colpo della strega. Al suo posto Sottil sceglie Nestorovski in attacco supportato da Pereyra.18:05

Tra i padroni di casa torna titolare Colombo in attacco, mentre Ceesay parte dalla panchina. Rispetto all'ultima partita, Baroni sceglie anche Strefezza da subito rinunciando a Banda dal 1'.18:01

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese risponde con un 3-5-1-1: Silvestri - Becao, Bijol, Perez - Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie - Pereyra - Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Thauvin, Semedo.17:55

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-3-3: Falcone - Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo - Blin, Hjulmand, Oudin - Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Banda, Persson, Maleh, Ceesay, Cassandro.17:54

L'Udinese invece è reduce dal successo per 3-0 in casa contro la Cremonese, grazie alle reti di Samardzic, Nehuen Perez e Success. I bianconeri di Sottil occupano il nono posto della classifica di Serie A e sono a quota 42 punti (come Fiorentina e Torino).17:48

Il Lecce arriva a questa sfida dalla sconfitta per 2-0 subita a San Siro contro il Milan. La squadra di Baroni è attualmente 16esima in classifica con 28 punti, a +2 dal terzultimo posto occupato dall'Hellas Verona.17:48

Benvenuti alla diretta scritta del match tra Lecce e Udinese, gara valida per la 32esima giornata di Serie A.17:44