Grazie per aver seguito la diretta scritta di Spezia-Monza 0-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:49

Nel prossimo turno lo Spezia andrà a Bergamo mentre per il Monza c'è la Roma all'U-Power Stadium.22:48

Lo Spezia rimane dunque a quota 27 in classifica e rischia ora di subire il sorpasso del Verona. Per il Monza prosegue invece la stagione da incorniciare: sono 44 i punti ottenuti sinora dai brianzoli che agganciano il Bologna all'ottavo posto.22:47

Il Monza espugna il Picco con una rete per tempo: Ciurria al 21' e Carlos Augusto al 93' decretano la terza vittoria consecutiva dei brianzoli e affondano lo Spezia a domicilio. Nel secondo tempo le occasioni non mancano da ambo le parti ma ai padroni di casa manca la concretezza per trovare il pareggio e vengono puniti nel finale dal sesto gol in campionato dell'esterno brasiliano.22:45

90'+4' Triplice fischio al Picco. Il Monza vince 2-0.22:39

90'+3' GOL! Spezia-MONZA 0-2! Rete di Carlos Augusto! Ripartenza micidiale del Monza con Machin che premia la corsa di Carlos Augusto. Dragowski esce al limite della propria area per fermare l'avversario ma viene battuto con un sinistro preciso.



90'+2' Cartellino giallo per Sensi dopo un fallo su Esposito.22:37

90'+2' Lo Spezia non riesce più a rendersi pericoloso e vede assottigliarsi le proprie chances di arrivare al pareggio.22:36

90' Quattro minuti di recupero.22:35

89' OCCASIONE MONZA! Petagna, lanciato in area da Sensi, regge nell'impatto con Wisniewski e prova a beffare Dragowski con un tocco sotto ma non trova lo specchio della porta!22:33

88' Subito un fallo di Nikolaou su Valoti. Il Monza ne approfitta per perdere qualche secondo poi spreca il possesso con Pessina e Birindelli che non si capiscono e regalano una rimessa laterale ai padroni di casa.22:32

87' Sostituzione Spezia: non ce la fa Ampadu che lascia il campo per Nikolaou.22:32

87' OCCASIONE SPEZIA! Cross di Reca dalla sinistra, sponda di Shomurodov e botta di prima intenzione di Agudelo. Palla alta sopra la traversa ma che brivido per il Monza!22:31

85' Reca spreca tantissimo tempo per crossare dalla sinistra, Valoti piomba su di lui e gli strappa la palla.22:30

84' Gioco fermo per consentire i soccorsi ai due giocatori coinvolti nello scontro precedente. Ampadu sembra non poter rientrare.22:29

83' Altro cross di Reca e altra respinta della difesa ospite, stavolta con Pessina che poi rimane a terra dopo uno scontro violento con Ampadu.22:27

83' Caldirola libera l'area monzese dopo un traversone di Reca dalla sinistra.22:27

82' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per i padroni di casa che rimangono però in possesso della sfera.22:26

81' Agudelo guadagna un corner sulla fascia sinistra. Sul pallone Esposito.22:26

81' Agudelo dribbla mezza difesa del Monza in area di rigore ma non trova mai lo spazio per calciare a rete, poi si trascina la palla a fondo campo.22:25

80' Sostituzione Spezia: fuori capitan Gyasi, dentro Krollis.22:23

79' OCCASIONE SPEZIA! Esposito calcia a giro col destro e manca l'incrocio dei pali di pochissimo! Spezia vicino al gol su calcio piazzato.22:23

78' Sostituzione Monza: esce Dany Mota, entra Sensi.22:22

78' Sostituzione Monza: fuori Ciurria, dentro Valoti.22:22

77' Ruleta di Esposito a venti metri dalla porta avversaria e fallo di Ciurria. Punizione per lo Spezia in zona pericolosa.22:21

76' Petagna e Ciurria non si capiscono in area avversaria, il tocco dell'ex Napoli è troppo lungo per il compagno e finisce a fondo campo.22:21

76' Agudelo prova a sfondare centralmente ma va a sbattere su Caldirola che rilancia il contropiede biancorosso, sprecato da Dany Mota.22:20

74' Fallo in attacco di Petagna, Ampadu rimane a terra dolorante.22:18

74' Reca rientra sul destro dalla sinistra e calcia rasoterra verso la porta. Di Gregorio blocca centralmente sulla linea di porta.22:18

72' Di Gregorio esce dalla propria area ad anticipare Shomurodov, sangue freddissimo per il portiere cresciuto nell'Inter che controlla la palla di petto ed elude l'intervento dell'avversario.22:17

71' Ekdal commette fallo al limite dell'area avversaria. Il Monza guadagna secondi preziosi.22:15

69' OCCASIONE SPEZIA! Esposito calcia teso in mezzo, un rimpallo per poco non beffa Di Gregorio che blocca la sfera a terra.22:14

68' Magia di Agudelo per liberarsi di Birindelli, l'esterno biancorosso entra durissimo sul colombiano e viene ammonito da Rapuano.22:13

66' Sostituzione Monza: Palladino toglie Caprari e manda in campo Petagna.02:40

66' Destro improvviso dai 20 metri di Caprari, palla che sorvola la traversa della porta difesa da Dragowski.22:10

65' Ampadu sembra non farcela, si scalda Nikolaou. Per il Monza è invece pronto all'ingresso Petagna.22:10

65' Birindelli arriva al cross dalla destra, Amian chiude perfettamente sul secondo palo in anticipo su Dany Mota.22:09

64' Amian arriva alla conclusione col mancino dal limite, Di Gregorio para a terra al centro della porta.22:08

63' Carlos Augusto prova a ripartire lungo l'out di sinistra, Wisniewski lo ferma in modo pulito.22:08

62' Sostituzione Monza: Rovella lascia il campo per Birindelli.22:06

62' Sostituzione Monza: fuori Colpani, dentro Machin.22:06

60' Cipot prova subito a entrare in area dalla sinistra, Pablo Marì è però ottimo in chiusura e ferma l'iniziativa dello sloveno.22:04

59' Sostituzione Spezia: Cipot entra al posto di Verde.22:03

58' Sostituzione Spezia: Bastoni fa spazio a Reca.22:03

58' Sostituzione Spezia: esce Kovalenko, entra Agudelo.22:03

58' Grosse difficoltà per lo Spezia nel rendersi pericoloso in zona offensiva. Il Monza dà invece l'idea di poter cambiare facilmente passo in ogni momento del match.22:02

56' Shomurodov prova ad andar via a Rovella e Izzo sulla linea di metà campo ma perde palla e spreca una buona ripartenza per lo Spezia.22:00

55' OCCASIONE MONZA! Rovella cerca Colpani in area piccola con un lob, Kovalenko interviene sulla traiettoria e rischia di beffare Dragowski che toglie la palla da sotto la traversa con un riflesso felino.22:00

53' Cross di Carlos Augusto dalla sinistra, palla bassa che viene respinta dalla difesa dello Spezia.21:57

52' Colpani prova a saltare Bastoni sulla destra, il difensore bianconero respinge la palla in fallo laterale.21:56

51' Monza pericoloso in area avversaria con Ciurria che attira su di sé la difesa ligure e crossa al centro senza trovare però alcun compagno.21:55

49' Bastoni prova la conclusione dai 25 metri, Di Gregorio non si fa sorprendere e blocca centralmente.21:53

47' Preme lo Spezia, partito subito fortissimo a caccia del pari.21:51

46' Spezia subito pericoloso in area di rigore sull'asse Shomurodov-Verde, l'ex Verona crossa dalla sinistra ma Izzo riesce a toccarla di testa per evitare l'arrivo di Ekdal sulla sfera.21:51

46' Si ricomincia! 21:49

Il gran gol dell'ex Ciurria decide finora il match del Picco. Dopo un ottimo avvio, culminato nell'occasione d'oro sprecata da Kovalenko al 19', lo Spezia viene punito alla prima vera sortita offensiva degli ospiti. Grazie al vantaggio, gli uomini di Palladino si sciolgono e hanno vita facile nel controllare le sterili sortite offensive dei bianconeri che, comunque, si procurano un'altra ottima chance con Amian che devia alto di testa da pochi passi su azione da corner. Nel finale gli ospiti legittimano il vantaggio con altre due occasioni in area ma Dragowski dice no sia a Dany Mota che a Carlos Augusto.21:41

45'+2' Fine primo tempo. Spezia-Monza 0-1 al riposo.21:33

45'+1' Altro lancio lungo dello Spezia, stavolta a cercare Shomurodov. Di Gregorio fa buona guardia e raccoglie la sfera all'interno della propria area.21:32

45'+1' Lancio troppo lungo dalle retrovie per Verde e palla che finisce a fondo campo.21:31

45' Due minuti di recupero.21:30

44' CARLOS AUGUSTO! L'esterno brasiliano va via di potenza in area e arriva a calciare col mancino da pochi passi. Dragowski è bravissimo nel chiudere tutto lo specchio e nel respingere la conclusione dell'avversario.21:29

42' Molti giocatori ne approfittano per dissetarsi nei pressi delle panchine. Nel frattempo Izzo si rialza ed è pronto a rientrare in campo.21:28

41' Gioco fermo per verificare le condizioni di Izzo, rimasto a terra dopo la mischia in area in occasione del calcio d'angolo per il Monza.21:27

40' OCCASIONE MONZA! Caprari tocca di esterno in area per Dany Mota, la prima conclusione del portoghese viene rimpallata ma lo stesso attaccante ospite riesce a coordinarsi per una sforbiciata volante che Dragowski respinge di petto in corner.21:26

39' Caprari guadagna un corner dalla sinistra, Colpani lo mette in mezzo morbido ma Dragowski è attento e blocca tutto in presa alta.21:24

38' Si aprono gli spazi per il Monza che, salvo qualche sprazzo dello Spezia, sta avendo vita molto facile nel gestire il vantaggio21:24

36' OCCASIONE SPEZIA! Amian si ritrova tutto solo in area piccola sulla traiettoria disegnata da Kovalenko. Il difensore francese non riesce però a centrare la porta di testa da ottima posizione. Seconda occasionissima sprecata dai padroni di casa da pochi passi.21:22

36' Shomurodov prova l'imbucata per Ekdal, la difesa del Monza libera in calcio d'angolo.21:21

35' Izzo sgambetta Verde a centrocampo e punizione per lo Spezia.21:21

34' Gyasi perde palla sulla pressione di Caldirola, poi trattiene l'avversario e viene ammonito.21:19

33' Ciurria riceve palla sulla corsa ed entra in area dal lato corto, poi perde l'attimo per il cross, alleggerisce su Colpani a rimorchio ma l'azione del Monza si perde nel nulla.21:19

32' Dragowski esce dalla propria area per anticipare Caldirola, poi viene abbattuto da Dany Mota. Rapuano fischia il fallo dell'attaccante ospite.21:17

30' Dany Mota si gira sul piede perno, Wisniewski lo trattiene. Rapuano, come già in precedenza con Pablo Marì, sceglie di non estrarre il giallo ma richiama verbalmente il difensore polacco.21:16

28' Monza pericoloso in area col cross dalla destra di Ciurria, Dragowski viene scavalcato dalla sfera, Dany Mota sbuca a sorpresa sul secondo palo ma non riesce a trovare lo specchio della porta avversaria.21:14

27' Punizione per lo Spezia in zona offensiva, Carlos Augusto respinge la palla in fallo laterale.21:12

25' La rete di Ciurria, ex di turno, sembra aver lasciato il segno tra le fila dei padroni di casa che ora non riescono più a gestire il possesso della sfera come in precedenza.21:10

24' Kovalenko viene chiuso al limite dell'area monzese, l'ucraino si conferma comunque sempre al centro delle azioni offensive liguri.21:09

21' GOL! Spezia-MONZA 0-1! Rete di Ciurria! Colpani tocca per Ciurria al limite dell'area, l'esterno biancorosso non ci pensa due volte e trova il secondo palo con una conclusione mancina che non lascia scampo a Dragowski. Monza in vantaggio, un po' a sorpresa, dopo un buon avvio dei padroni di casa.



20' Cross di Ekdal dalla destra, Verde la rimette in mezzo con una deviazione volante, Pablo Marì anticipa di un soffio Kovalenko in area piccola.21:05

18' OCCASIONE SPEZIA! Kovalenko si divora il gol del vantaggio! Bastoni crossa dalla sinistra, Shomurodov fa la sponda per l'ucraino che calcia a botta sicura col piatto destro da due passi ma colpisce in pieno Di Gregorio!21:04

17' Pablo Marì rischia ancora il giallo, stavolta per un intervento scomposto su Shomurodov. Rapuano grazia ancora lo spagnolo tra le proteste della panchina e del pubblico di casa.21:03

17' Amian rischia di perdere palla sulla propria trequarti, poi è bravo a rimediare costringendo Pessina al fallo.21:02

15' Monza che prova a proporsi in zona offensiva ma la manovra degli uomini di Palladino è troppo lenta per impensierire lo Spezia.21:01

12' OCCASIONE SPEZIA! Uno-due tra Bastoni e Verde, cross in mezzo morbido dell'esterno ligure viene deviato da Caldirola quel tanto che basta per mettere fuori causa Shomurodov e Gyasi, appostati in area piccola. La palla attraversa tutto lo specchio della porta ma viene recuperata dal Monza.20:58

10' Kovalenko prova a conquistare un calcio d'angolo ma si trascina la palla oltre la linea di fondo. Rimessa per il Monza.20:56

8' Rapuano si consulta con l'assistente e cambia la propria decisione, sarà rimessa dal fondo per lo Spezia.20:54

8' Dany Mota lotta in area ligure e guadagna un calcio d'angolo molto contestato dai padroni di casa.20:53

7' Pablo Marì trattiene vistosamente Gyasi nella metà campo spezzina, Rapuano richiama verbalmente il difensore spagnolo.20:52

4' Kovalenko fa strada nel campo avversario, poi apre per Bastoni sul lato corto dell'area brianzola ma l'esterno bianconero sbaglia completamente la misura del cross dalla corsia di sinistra.20:53

4' Possesso palla totale dello Spezia in questo avvio, il Monza non ha praticamente mai avuto la sfera a disposizione.20:49

2' OCCASIONE SPEZIA! Schema dei padroni di casa con Bastoni che mette al centro rasoterra per Kovalenko che, tutto solo sul dischetto del rigore, liscia completamente la palla col destro di prima intenzione!20:48

Inizio di match di marca ligure e primo corner per i padroni di casa.20:47

Si comincia!20:45

Dopo la vittoria del Lecce sull'Udinese, arriva altra pressione sullo Spezia che, in caso di vittoria stasera, la scaricherebbe a sua volta sul Verona. Per il Monza arriva invece la chance di scavalcare i friulani in classifica e agganciare momentaneamente il Bologna all'ottavo posto.20:33

Palladino non cambia nessuno rispetto alla vittoria sulla Fiorentina. Davanti a Di Gregorio ci saranno quindi ancora Izzo, Pablo Marì e Caldirola. Sulle corsie esterne fiducia a Ciurria e Carlos Augusto con Rovella e Pessina a gestire la manovra in mezzo al campo. Colpani e Caprari agiranno invece alle spalle di Dany Mota. Panchina dunque, almeno inizialmente, per Petagna e Sensi.20:21

Semplici opera cinque cambi rispetto all'XI iniziale schierato contro la Samp. In porta torna Dragowski con Ampadu che torna a far coppia al centro con Wisniewski, in panchina va Nikolaou. Sugli esterni confermati Amian e Bastoni. In mezzo al campo c'è Kovalenko con Ekdal ed Esposito, Bourabia sarà pronto al subentro a gara in corso. Davanti, con capitan Gyasi, ci sono ben due novità con Verde e Shomurodov chiamati a sostituire gli infortunati Nzola e Maldini.20:48

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-4-2-1 per il Monza. Di Gregorio - Izzo, Pablo Marì, Caldirola - Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto - Colpani, Caprari - Dany Mota. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, Petagna, Vignato.20:12

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-2-3-1 per lo Spezia. Dragowski - Amian, Ampadu, Wisniewski, Bastoni - Ekdal, Esposito - Verde, Kovalenko, Gyasi - Shomurodov. A disposizione: Zoet, Marchetti, Bourabia, Sala, Reca, Krollis, Ferrer, Caldara, Agudelo, Nikolaou, Cipot.20:10

Dirige il match Rapuano con Lo Cicero e Vivenzi ad assisterlo. Quarto uomo Santoro. In sala VAR ci sono Marini e Di Paolo.11:06

Nel secondo anticipo di giornata, i padroni di casa dello Spezia, in crisi di risultati e scivolati pericolosamente a ridosso della zona retrocessione, vanno a caccia della terza vittoria nel 2023 contro un Monza in piena salute e reduce dalla prestigiose affermazioni su Inter e Fiorentina. La gara di oggi assume dunque particolare importanza per entrambe: per gli uomini di Semplici i tre punti rappresenterebbero ossigeno puro in vista del finale di stagione, per quelli di Palladino, già salvi, significherebbero invece un ulteriore prova dell'ottima stagione disputata dopo la promozione del tecnico campano dalla Primavera. Fischio d'inizio alle ore 20.45.11:08

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Monza, gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A.10:56