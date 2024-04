Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:56

90'+4' Fine partita: ATALANTA - EMPOLI 2-0.19:53

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:50

88' Ci prova Cambiaghi, pallone sul sinistro e conclusione a giro. Palla alta sopra la traversa.19:48

84' Cambio nell'Atalanta, De Ketelaere prende il posto di Lookman.19:43

83' Hateboer mette un pallone morbido in area, Pasalic controlla e calcia al volo. Palla alta sopra la traversa.19:42

81' Cartellino giallo per Scalvini.19:41

80' Marin ci prova dalla distanza, controlla tutto Carnesecchi.19:40

77' Cartellino giallo per Kovalenko che commette fallo su Lookman.19:36

74' Sostituzione nell' Empoli, entra Cancellieri per Maleh.19:43

73' Sostituzione nell'Atalanta, entra Koopmeiners per Miranchuk.19:32

69' Prova a liberare il sinistro Cambiaghi da posizione defilata, nessun problema per Carnesecchi.19:28

67' Piazzato di Miranchuk a giro dal limite, palla alla destra di Caprile.19:26

62' Kovalenko prende il posto di Fazzini.19:21

61' Caputo dentro per Niang.19:21

61' Triplo cambio nell'Empoli, entra Marin per Grassi.19:20

60' LOOKMAN! Sfiora la doppietta il nigeriano, finta con il destro e conclusione rasoterra di sinistro che si spegne di poco alla sinistra di Caprile.19:19

57' Hateboer prende il posto di Ruggeri.19:16

57' Kolasinac per Djimsiti.19:16

57' Tre cambi nell'Atalanta, entra Ederson per De Roon.19:16

51' GOL! ATALANTA - Empoli 2-0! Rete di Lookman. Recupero palla dell'attaccante a metà campo, scatto in avanti fino al limite dell'area dove fa partire una conclusione di mancino che beffa Caprile.



Guarda la scheda del giocatore Ademola Lookman19:11

50' Molti scontri a metà campo in questo avvio di ripresa.19:09

46' Inizia il secondo tempo di ATALANTA - EMPOLI. Si riparte senza sostituzioni.19:04

Primo tempo senza grandi emozioni, la squadra di casa tiene palla ma non riesce quasi mai a concludere a rete, l'Empoli si fa vedere in avanti con i suoi velocisti. Nel finale un calcio di rigore trasformato da Pasalic, per un fallo di Pezzella su Toure, sblocca la gara.18:49

45'+3' Fine primo tempo: ATALANTA - EMPOLI 1-0.18:49

45'+3' Contropiede di Toure che parte in velocità, entrato in area serve Miranchuk che cerca il piazzato ma Caprile blocca.18:48

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.18:45

42' GOL! ATALANTA - Empoli 1-0! Rete di Pasalic. Rigore calciato di potenza alla destra di Caprile che intuisce ma non ci arriva.



Guarda la scheda del giocatore Mario Pasalic18:42

40' Fabbri va al VAR e decide per il calcio di rigore per l'Atalanta.18:40

40' Contatto tra Pezzella e Toure in area. Fabbri dice di aspettare.18:39

38' Azione in velocità dell'Empoli, palla a Cambiaghi che al limite serve con il tacco Maleh, De Roon recupera prima dell'arrivo del centrocampista.18:38

33' Miranchuk dalla trequarti mette un pallone morbido in area, Toure prova a coordinarsi in rovesciata ma non prende il pallone.18:34

30' Mezz'ora di gioco, molta intensità ma poche occasioni da rete.18:30

25' Pasalic scodella in area, Ruggeri ci prova di testa ma manda a lato.18:25

25' Sostituzione nell'Empoli, non ce la fa Cacace, al suo posto Walukiewicz.18:24

24' Cartellino giallo per Luperto, fallo di ostruzione su Miranchuk.18:25

20' Dopo un buon avvio la partita sembra aver perso intensità.18:20

15' L'Atalanta prova a fare il suo gioco, ma l'Empoli non vuole correre rischi e rimane molto compatto.18:15

10' Buona intensità su entrambi i lati in questi primi dieci minuti.18:10

5' Risponde l'Atalanta con un colpo di testa insidioso di Toure. Palla alta sopra la traversa.18:05

3' Scatto di Cambiaghi sulla sinistra, pallone teso in area, Niang prova ad anticipare Scalvini ma calcia sul fondo.18:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - EMPOLI. Arbitra Fabbri.18:00

Turnover nell'Atalanta visti i tanti impegni. In attacco gioca Toure, alle sue spalle Miranchuk e Lookman. Sulle fasce giocano Zappacosta e Ruggeri. Partono dalla panchina Koopmeiners e Scamacca. Nell'Empoli in avanti con Cambiaghi, c'è Niang. Davanti a Caprile, difesa a tre con Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. In panchina Zurkowski.17:11

Formazione EMPOLI (3-5-2): Caprile - Bereszynski, Walukiewicz, Luperto - Gyasi, Grassi, Fazzini, Maleh, Pezzella - Cambiaghi, Niang. A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Shpendi, Kovalenko, Capito, Cacace, Marin, Cancellieri, Destro, Zurkowski, Bastoni.17:09

Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Hien, Djimsiti, Scalvini - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri - Miranchuk - Lookman; Toure. A disposizione: Musso, Rossi, Koopmeiners, Ederson, De Ketelaere, Bakker, Kolasinac, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Comi, Scamacca.17:08

I bergamaschi, con una partita da recuperare contro la Fiorentina, probabilmente a fine stagione, potrebbero essere ad un solo punto dalla Roma, ora quinta. Serve la vittoria oggi, ma lo stesso vale per l'Empoli che dopo il colpaccio contro il Napoli di una settimana fa, proverà ad allontanare la zona retrocessione, ora distante tre lunghezze.13:18

Continua la rincorsa dell'Atalanta ai piani alti della classifica e dopo l'accesso alla finale di Coppa Italia dove sfiderà la Juventus, ospita oggi un Empoli alla ricerca di punti salvezza.13:15