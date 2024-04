Grazie per aver seguito la diretta scritta di Fiorentina-Sassuolo e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:46

Dopo l'1-0 del primo tempo, firmato da Sottil, nel secondo succede tutto in 12 minuti: Martinez Quarta raddoppia di testa al 54' su cross di Arthur, Thorstvedt accorcia le distanze un minuto prima del tris servito da Nico Gonzalez, sempre di testa. Per il Sassuolo si spegne la luce e la Viola dilaga con le reti di Barak al 62' e Nico Gonzalez a 66'. Nel finale gli uomini di Italiano creano ancora occasioni prima di abbassare il ritmo negli ultimi dieci minuti. Marcenaro manda tutti negli spogliatoi senza recupero, come a certificare l'enorme differenza vista stasera tra le squadre in campo al Franchi.22:39

90' Triplice fischio di Marcenaro. Fiorentina-Sassuolo termina 5-1.22:34

88' Sinistro dalla distanza di Nico Gonzalez, palla di poco alta sopra la traversa di Consigli.22:32

88' Ferrari rientra in campo regolarmente, Marcenaro scodella il pallone per Castrovilli che lo gira verso i propri difensori.22:32

87' Scontro involontario tra Belotti e Ferrari, il capitano del Sassulo ha la peggio e rimane a terra in area tenendosi il volto. Marcenaro ferma il gioco per consentire l'ingresso dei sanitari neroverdi.22:31

85' Partita che scivola lentamente verso il novantesimo, la Fiorentina sembra aver poca intenzione di andare a sprecare altre energie dopo aver acquisito definitivamente il risultato.22:30

83' Sostituzione Fiorentina: Italiano toglie Riccardo Sottil e regala qualche minuto a Gaetano Castrovilli.22:27

82' Kayode lotta con Bajrami sul lato corto dell'area avversaria e guadagna un calcio d'angolo per la Fiorentina.22:26

80' Sostituzione Fiorentina: fuori Arthur, dentro Maxime Lopez.22:25

80' Comuzzo entra duro su Thorstvedt e viene ammonito da Marcenaro.22:23

79' Ceide parte sul filo del fuorigioco e crossa morbido in area, Pinamonti prova la frustata di testa ma colpisce debolmente. Palla che finisce lentamente tra le braccia di Christensen.22:23

77' Fiorentina che gioca sul velluto e non sembra intenzionata a fermarsi.22:21

75' OCCASIONE FIORENTINA! Belotti scatta sul filo del fuorigioco e mette al centro per Sottil che, in allungo, non trova la porta di pochissimo.22:19

73' Sostituzione Sassuolo: fuori Daniel Boloca, dentro Emil Ceide.22:16

72' OCCASIONE FIORENTINA! Sottil crossa dalla sinistra, Nico va in anticipo sul primo palo non trovando la porta con la girata di sinistro.22:16

71' Sostituzione Fiorentina: esce anche Lucas Martinez Quarta, al suo posto dentro Pietro Comuzzo.22:15

71' Sostituzione Fiorentina: fuori Christian Kouamé, dentro Andrea Belotti.22:15

70' Fuorigioco di Duncan, Italiano ne approfitta per operare due cambi.22:14

69' PALO DI BARAK! Il ceco centra il palo lungo col mancino, poi ci riprova da distanza ravvicinata trovando la risposta miracolosa di Consigli.22:13

67' Thorstvedt viene ammonito per gioco scorretto.22:11

66' GOL! FIORENTINA-Sassuolo 5-1! Rete di Nico Gonzalez. La Fiorentina fa quello che vuole sulla trequarti avversaria: Nico spizza per Barak il cross dalla sinistra di Duncan, poi va riprendersi il passaggio di ritorno del ceco infilando Consigli col destro di prima intenzione. Cinquina viola su un Sassuolo che che ora rischia l'imbarcata totale.



64' Sostituzione Sassuolo: fuori anche Pedro Obiang, dentro Matheus Henrique.22:08

64' Sostituzione Sassuolo: esce Ruan Tressoldi, entra Filippo Missori.22:07

62' GOL! FIORENTINA-Sassuolo 4-1! Rete di Barak. Sottil tocca basso in area per Barak, il ceco, sul filo del fuorigioco, infila Consigli con un destro basso sul palo lontano. Dilaga la Fiorentina.



61' Boloca prova il cross in area dalla destra, la palla viene deviata da un difensore viola ma Christensen è reattivo ed evita il corner per gli ospiti.22:04

58' GOL! FIORENTINA-Sassuolo 3-1! Rete di Nico Gonzalez. Sottil al cross dalla sinistra col destro, sul secondo palo sbuca Nico che, di testa, riporta subito i suoi in doppio vantaggio.



57' GOL! Fiorentina-SASSUOLO 2-1! Rete di Thorstvedt. Lampo degli ospiti con Doig che pesca il compagno tutto solo in area, il norvegese si gira in un fazzoletto e fulmina Christensen col sinistro che si infila sotto la traversa.



54' GOL! FIORENTINA-Sassuolo 2-0! Rete di Martinez Quarta. Arthur crossa morbido dalla destra, Martinez Quarta non sbaglia di testa da pochi passi per il raddoppio dei padroni di casa.



54' Kouamé tocca per Barak che apre a sinistra per Nico Gonzalez, il sinistro dell'argentino viene deviatoil calcio d'angolo da Consigli.21:58

52' Sottil va via a Tressoldi sulla sinistra e pesca Kouamé a centro area, l'ivoriano cerca incredibilmente un assist a rimorchio anziché colpire di testa verso la porta, poi l'azione viola si spegne nel nulla.21:56

51' Palla che si impenna in area del Sassuolo, Martinez Quarta prova a coordinarsi per la battuta al volo ma non trova la porta.21:55

49' OCCASIONE SASSUOLO! Bajrami converge dalla sinistra e prova il destro, la palla si impenna con Boloca che conclude al volo non trovando la porta viola. E' decisamente un altro Sassuolo in questi primi istanti del secondo tempo, quantomeno in zona offensiva.21:54

48' Mulattieri dialoga con Pinamonti al limite dell'area viola, il numero nove neroverde calcia in porta col destro trovando una deviazione.21:52

46' Sassuolo ora in campo col 4-3-1-2 con Bajrami a supporto di Mulattieri e Pinamonti. Non cambia nulla invece per la Fiorentina con Nico Gonzalez che è andato a occupare la stessa zona di Ikoné.21:51

46' Si ricomincia!21:49

45' Sostituzione Fiorentina: fuori Jonathan Ikoné, dentro Nico Gonzalez.21:49

45' Sostituzione Sassuolo: fuori Cristian Volpato, dentro Nedim Bajrami.21:49

45' Sostituzione Sassuolo: fuori Mattia Viti, dentro Samuele Mulattieri.21:48

L'ampio turnover operato da Italiano sta funzionando alla grande sul piano del gioco, in particolare è finora ottima la prova del duo Parisi-Sottil sulla fascia sinistra. Ballardini invece dovrà cambiare necessariamente qualcosa a livello tattico perchè Pinamonti è risultato davvero troppo isolato in attacco.21:38

Una sola rete di vantaggio per la Fiorentina nonostante un dominio quasi totale nel possesso palla e nelle occasioni create. Sottil la sblocca al minuto 17 con un destro chirurgico dopo un recupero alto di Arthur, il Sassuolo non riesce a reagire e rischia di subire in diversi momenti il raddoppio degli uomini di Italiano. Parisi colpisce la traversa, poi Ikoné e Barak vengono murati da Consigli legittimando il vantaggio.21:37

45' Fine primo tempo al Franchi. Fiorentina avanti 1-0 grazie alla rete di Sottil realizzata al 17'.21:32

44' Piattone destro di Kouamé dal limite, respinto dalla difesa del Sassuolo.21:31

43' OCCASIONE FIORENTINA! Kouamé serve Barak al limite, il ceco si porta la palla sul destro e calcia forte verso la porta. Consigli respinge d'istinto e nega il 2-0 ai padroni di casa.21:30

42' Padroni di casa che danno l'impressione di poter affondare ogni volta che accelerano, ospiti che non riescono a reagire nonostante un Ballardini molto presente con le urla da bordo campo.21:29

40' OCCASIONE FIORENTINA! Sottil viene liberato al cross dalla sinistra dopo una fitta rete di passaggi a ridosso dell'area neroverde, Ikoné riesce solo a sfiorare di testa in area piccola.21:27

39' Nulla da fare per il Sassuolo che continua a faticare enormemente nel costruire qualcosa in questo primo tempo.21:25

36' ANCORA FIORENTINA! Ikoné va via a Viti ed entra in area lungo la linea di fondo. Il francese prova a sorprendere Consigli che però copre bene il primo palo e si salva in corner.21:23

35' OCCASIONE FIORENTINA! Barak si gira al limite e cerca l'angolino basso sul secondo palo. Palla fuori di poco.21:22

33' Schema Sassuolo sul calcio piazzato, Obiang tocca per Thorstvedt che scocca il mancino dalla distanza ma non impensierisce Christensen.21:20

32' Giallo per Martinez Quarta dopo un intervento molto irruento su Thorstvedt.21:19

31' Christensen costretto all'uscita bassa al limite della propria area per anticipare Doig, il portiere viola tocca solamente per evitare guai peggiori ma lascia lì la palla. Lo scozzese cerca il cross in area ma colpisce troppo forte e spreca una buona opportunità per i suoi.21:18

30' Ottimo recupero difensivo di Doig che ferma Kayode sul lato corto della propria area, poi il viola commette fallo.21:17

28' TRAVERSA DI PARISI! Altra leggerezza di Volpato, Parisi gli ruba palla, entra in area e cerca l'angolo alto dalla parte opposta ma trova il legno. Fiorentina vicinissima al raddoppio.21:16

27' Tema tattico del match che non cambia nonostante il vantaggio viola, il possesso palla è sempre dei padroni di casa mentre gli ospiti stanno faticando oltremodo a costruire qualcosa una volta recuperata la sfera.21:14

24' Tressoldi salta più alto di tutti e colpisce dal centro dell'area. Palla altissima sopra la traversa.21:10

23' Cross di Thorstvedt dalla sinistra, Pinamonti prova la sponda per Doig ma la difesa viola si rifugia in calcio d'angolo.21:12

22' Thorstvedt atterrato nel cerchio di centrocampo, Obiang prova il taglio per la corsa di Doig ma sbaglia completamente il dosaggio. Marcenaro torna però sul fallo precedente e assegna un calcio di punizione ai neroverdi.21:09

21' Fiorentina che attacca quasi esclusivamente sul lato sinistro del proprio attacco, Parisi e Sottil stanno vincendo senza alcun dubbio il proprio duello con la coppia Tressoldi-Volpato.21:07

20' Prova a reagire il Sassuolo, Pinamonti stoppa di petto in area ma non riesce a coordinarsi per colpire col destro. Recupera poi la difesa viola.21:06

17' GOL! FIORENTINA-Sassuolo 1-0! Rete di Sottil. Leggerezza in uscita di Volpato, Arthur serve subito Sottil che cerca e trova lo spazio per il destro dal limite che finisce nell'angolino basso sul secondo palo. Viola che capitalizzano la prima vera occasione del match.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Sottil21:05

16' Doppio passo di Volpato su Parisi ma il giocatore in prestito dalla Roma spreca tutto crossando direttamente sul fondo.21:03

15' Fiorentina pericolosa in area: Volpato commette fallo nel campo viola, Parisi batte veloce facendo correre Sottil sulla sinistra. Il numero sette viola mette in mezzo basso per Kouamé che non ci arriva per un soffio.21:02

14' Palla buttata da Martinez Quarta che prova un lancio lungo in una zona del campo dove non ci sono maglie viola. Si riparte con una rimessa dal fondo per gli ospiti.21:00

13' Ammonito Tressoldi per un'entrataccia su Sottil all'altezza della metà campo. Era diffidato e salterà Sassuolo-Inter.20:59

12' Corner per la Viola, palla respinta, Sottil prova il cross dalla sinistra ma viene murato in fallo laterale. Breve check di Marcenaro con la sala VAR per verificare la deviaizone di Boloca ma è tutto regolare. Si gioca.20:59

9' Parisi ruba palla sulla linea di metà campo, poi apre a sinistra per Sottil che prova il cross a rientrare ma non ci sono compagni in mezzo all'area. Consigli blocca facilmente la sfera dopo un rimbalzo.20:56

7' Sottil converge dalla sinistra e prova il destro dallo spigolo dell'area, palla respinta dalla difesa ospite. I neroverdi poi guadagnano un fallo con Pinamonti che viene sgambettato da Arthur.20:54

5' Avvio tutto di marca toscana, il Sassuolo per ora sta pensando esclusivamente a difendersi.20:51

3' Altra battuta tagliata di Duncan e altra respinta di Consigli. Fiorentina molto pericolosa con questa soluzione dalla bandierina sulla quale sono mancate deviazioni vincenti per questione di centimetri.20:50

2' Consigli respinge di pugno il corner tagliato di Duncan, poi Kayode svirgola da ottima posizione. Sarà comunque corner per la Viola.20:49

2' Primo angolo del match, lo guadagna Barak per la Fiorentina.20:48

Si comincia!20:47

Nella gara di andata, giocata il 6 gennaio, il Sassuolo ha ottenuto una delle sole due vittorie di questo 2024: 1-0 con rete di Pinamonti.20:46

Squadre in campo al Franchi, si attende solo il fischio d'inizio.20:44

Senza lo squalificato Laurienté e il lungodegente Berardi, ai quali si è aggiunto il problema muscolare di Defrel, Ballardini è costretto a ridisegnare il proprio schieramento e piazza il solo Thorstvedt alle spalle di Pinamonti, riempiendo però le corsie esterne con Tressoldi-Volpato a destra e Viti-Doig a sinistra. Obiang e Boloca avranno il compito di tagliare e cucire a centrocampo mentre davanti a Consigli saranno Kumbulla e Ferrari i due difensori centrali. Rispetto alla sconfitta col Lecce non ci sono dunque Toljan, Erlic, Matheus Henrique e Bajrami, oltre ai già citati Laurienté e Defrel.20:35

Ampio turnover tra le fila toscane con soli due confermati rispetto alla semifinale di Coppa Italia persa contro l'Atalanta: gli unici due confermati sono Ranieri al centro della difesa e Kouamé, oggi schierato come punta unica. Tra i pali c'è Christensen al posto di Terracciano, sulle corsie esterne tornano Kayode a destra e Parisi a sinistra, Dodò e Biraghi iniziano dalla panchina. Martinez Quarta farà invece coppia al centro col citato Ranieri. La cerniera di centrocampo vedrà Arthur e Duncan a supporto dei trequartisti Ikoné, Barak e Sottil. Pronti a subentrare, Bonaventura, Mandragora, Belotti, Beltran e Nico Gonzalez.20:29

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: 4-4-1-1 per i neroverdi. Consigli - Tressoldi, Kumbulla, Ferrari, Viti - Volpato, Obiang, Boloca, Doig - Thorstvedt - Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Erlic, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Toljan, Lipani.20:25

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 4-2-3-1 per i viola. Christensen - Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi - Arthur, Duncan - Ikone, Barak, Sottil - Kouamé. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Dodò, Biraghi, Milenkovic, Bonaventura, Lopez, Beltran, Nico Gonzalez, Castrovilli, Infantino, Belotti, Faraoni, Comuzzo.20:24

Dirige il match Marcenaro con Garzelli e Moro ad assisterlo. Quarto ufficiale Prontera con Serra e Pairetto in sala VAR.20:19

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, patita mercoledì nella semifinale di ritorno contro l'Atalanta, la Fiorentina è chiamata al pronto riscatto in campionato, sia per rialzare il morale in vista della semifinale di Conference League contro il Bruges, sia per rimanere agganciata al treno europeo in campionato. Al Franchi gli uomini di Italiano dovranno però fare i conti col Sassuolo che annaspa in penultima posizione ed è a cinque punti dall'Empoli, attualmente prima squadra a evitare la retrocessione in Serie B. I neroverdi dovranno dunque giocarsi tutte le proprie carte per tornare a sperare.20:18

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Sassuolo, gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A.20:14