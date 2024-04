Lautaro centra di prima dalla sinistra, Masina in tuffo anticipa Arnautovic, palla in angolo.14:16

Sanchez in area per Frattesi, de Vrij scarica per Lautaro, rasoterra centrale, Milinkovic-Savic sicuro.14:14

Sanchez in profondità per Pavard, Buongiorno libera l'area.14:12

Altro pallone non controllato da Arnautovic in area, suggerimento di Pavard.14:10

Lautaro tocca per Arnautovic che manca l'aggancio in area.14:08

Lautaro prolunga in area per Frattesi che impatta male davanti a Milinkovic-Savic, palla sul fondo.13:58

SOSTITUZIONE INTER. Applausi per Calhanoglu, spezzone per Asllani.13:56

GOL! INTER-Torino 1-0! Rete di Calhanoglu. Barella recupera palla su Lazaro, Lautaro lavora palla per Mkhitaryan che appoggia in area verso Calhanoglu, sinistro di prima intenzione alle spalle di Milinkovic-Savic. Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu 13:49

Lazaro avanza per vie centrali, Ferrieri Caputi fischia un fallo di mano che non c'è.13:45

Thuram di tacco in area per Barella, Ricci si frappone.13:44

Zapata si defila sulla sinistra, cross tagliato, Ricci e Vlasic non ci arrivano per un soffio.12:59

Thuram lavora palla in area per Lautaro, Lovato protegge l'uscita di Milinkovic-Savic.12:55

Lancio di Calhanoglu per Thuram, Buongiorno è in vantaggio.12:54

OCCASIONE TORINO! Ilic in verticale per Zapata, ottimo controllo, destro potente ma centrale, Sommer ci mette i pugni.12:47

Juric opta per Ricci e Vlasic alle spalle di Zapata. Gli ex Bellanova e Lazaro agiranno sulle corsie esterne, spazio in difesa a Lovato con Tameze che scala in mediana.12:12