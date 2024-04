Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Roma 2-2 valida per la 34esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.20:02

90'+6' Finisce qui! Napoli-Roma 2-2.19:54

90'+4' Tacco volante di Dybala che mette in area Pellegrini, con il numero 7 che viene chiuso in angolo. Si alza poi la bandierina, si ripartirà dunque da una punizione per il Napoli.19:52

90'+3' Il corner battuto dalla destra da Ngonge resta al centro dell'area dove Osimhen conclude in girata, mettendo alto sopra la traversa.19:51

90'+2' Due volte Svilar! Iniziativa in solitaria di Rrhamani che calcia dal limite dell'area, trovando una respinta corta di Svilar. Sulla palla arriva Osimhen che viene chiuso nuovamente dal portiere giallorosso, con la palla che termina in corner.19:50

90' Segnalati 5 minuti di recupero.19:51

88' GOL! Napoli-ROMA 2-2! Rete di Abraham! Corner battuto da Dybala, con Ndicka che a centro area fa sponda verso il secondo palo dove Abraham tutto solo mette dentro di testa. Inizialmente la rete viene annullata per offside, ma una revisione al VAR conferma la validità della rete del pareggio giallorosso.



88' 4a sostituzione Napoli: esce Hamed Junior Traorè, entra Leo Ostigard.19:47

88' Conclusione da fuori di Dybala, con una deviazione di Raspadori che fa terminare la palla in calcio d'angolo.19:46

86' 3a sostituzione Napoli: esce Khvicha Kvaratskhelia, entra Giacomo Raspadori.19:44

86' 4a sostituzione Roma: esce Rasmus Kristensen, entra Tommaso Baldanzi.19:44

84' GOL! NAPOLI-Roma 2-1! Rete di Osimhen! Rigore calciato verso destra, con Svilar dalla parte opposta.



83' Calcio di rigore per il Napoli! Dopo la revisione al monitor, Sozza ritiene falloso il contatto di Sanches ai danni di Kvaratskhelia, assegnando il penalty.19:41

82' Sozza va a vedere l'episodio al VAR.19:40

81' Possibile calcio di rigore per il Napoli per un contatto tra Renato Sanches e Kvaratskhelia.19:40

80' Intervento in ritardo da parte del centrocampista del Napoli ai danni di Dybala. Secondo ammonito del match.19:39

80' 2o ammonito Napoli: cartellino giallo per Zambo Anguissa.19:39

79' Cristante viene lasciato libero dalla pressione in mezzo al campo, quindi prova a servire sulla corsa Kristensen; il passaggio è mal calibrato e termina sul fondo.19:37

75' Numero di Dybala che riesce a proteggere il pallone dalla pressione delle maglie azzurre, con Rrhamani che lo colpisce da dietro, diventando il primo ammonito del match.19:34

75' 1o ammonito Napoli: cartellino giallo per Amir Rrahmani.19:33

74' Che parata di Svilar! Osimhen riceve in profondità, bruciando sulla corsa Mancini: il numero 9 entra in area e, tutto solo contro Svilar, si fa ipnotizzare dal portiere giallorosso, che compie una grandissima parata.19:32

72' Kvaratskhelia non va! Cross dalla destra di Osimhen con il georgiano dimenticato dentro l'area dalla difesa giallorossa: rientro all'ultimo secondo di Kristensen che la devia addosso al georgiano e con Svilar che la raccoglie prima che esca sul fondo.19:35

71' Ngonge, appena entrato, trova spazio al limite dell'area, calciando con il mancino: palla a lato rispetto al palo di sinistra.19:29

70' 2a sostituzione Napoli: esce Matteo Politano, entra Cyril Ngonge.19:29

70' 1a sostituzione Napoli: esce Jens Cajuste, entra Hamed Junior Traorè.19:28

69' 3a sostituzione Roma: esce Sardar Azmoun, entra Tammy Abraham.19:28

69' 2a sostituzione Roma: esce Edoardo Bove, entra Renato Sanches.19:27

68' Politano spedisce alto! Osimhen difende bene palla dentro l'area poi serve a rimorchio il compagno, che calcia con il sinistro a giro: la palla non si abbassa a sufficienza e termina alta.19:27

67' Pellegrini con il destro! Gioco di qualità del numero 7 della Roma, che poi calcia dal limite dell'area, trovando la risposta di Meret che allunga lateralmente.19:26

66' Ancora Osimhen! Subito avanti il Napoli con Politano che crossa verso il centro dove il numero 9 colpisce di testa, ma la palla sfiora il palo di sinistra e termina sul fondo.19:24

64' GOL! NAPOLI-Roma 1-1! Rete di Olivera! Tiro dal limite dell'area del terzino uruguaiano, con una deviazione di Kristensen che rende la traiettoria imprendibile per Svilar, il quale viene superato dal pallone che termina in rete.



61' 1a sostituzione Roma: esce Stephan El Shaarawy, entra José Angelino.19:19

59' GOL! Napoli-ROMA 0-1! Rete di Dybala! Rigore battuto perfettamente, con la palla che si insacca all'angolino basso di sinistra. Meret intuisce ma non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala19:18

58' Calcio di rigore per la Roma! Palla dentro l'area di rigore dove Azmoun anticipa Juan Jesus, che lo colpisce. Nessun dubbio per Sozza che assegna il rigore ai giallorossi.19:17

57' Svilar salva su Lobotka! Politano entra dentro al campo palla al piede, poi verticalizza per Lobotka: il centrocampista del Napoli prova lo scavetto, ma Svilar devia il tanto che basta a negare la gioia del gol all'azzurro. Mancini poi è bravo e fortunato a rinviare contro Kvaratskhelia.19:16

56' Osimhen riceve dentro l'area sulla destra, fa sfilare e crossa basso al centro alla ricerca dell'inserimento di Cajuste: si allunga Svilar, che blocca a terra.19:14

55' Punizione di Dybala dalla corsia mancina, con la palla che dentro l'area viene spizzata con il destro da Cristante: blocca a mezza altezza Meret.19:13

54' Azione prolungata della Roma nei pressi dell'area del Napoli, con i giallorossi che non riescono però a trovare la via della conclusione. Rrhamani riesce poi a spazzare in rimessa laterale.19:13

50' Buona transizione offensiva della Roma con Pellegrini che serve Kristensen sulla destra, con il terzino che crossa verso il centro: arriva El Shaarawy che colpisce al volo in sforbiciata, ma la palla termina distante dalla porta difesa da Meret.19:09

47' Dybala trova spazio sulla destra ma viene rimontato dal rientro di Olivera, che gli strappa il pallone. Juan Jesus poi non si fida della pressione di Azmoun e allontana.19:06

46' Via alla ripresa. Possesso per il Napoli.19:03

Buona prestazione fin qui da parte dei padroni di casa, che creano prevalentemente le loro occasioni dalla corsie laterali. La Roma resta molto bloccata, con linee strette, ma che rendono poi complicata la risalita verso la fase offensiva.18:51

Primo tempo che vede una partita dai due volti: la prima mezz'ora di gioco vede un match equilibrato, con i ritmi molto bassi. Nell'ultimo quarto d'ora, invece, cresce di molto il Napoli, con la squadra partenopea che va più volte vicina alla rete del vantaggio. La Roma, invece, fatica ad uscire dalla propria metà campo e a servire i propri attaccanti.18:49

45'+1' Termina il primo tempo. Squadre negli spogliatoi con il risultato di 0-0.18:47

45' Segnalato 1 minuto di recupero.18:47

45' Di Lorenzo vicino al vantaggio! Punizione dalla trequarti di destra di Kvaratskhelia verso il centro dell'area dove Di Lorenzo spizza di testa, mettendo fuori di pochissimo rispetto al palo di sinistra.18:45

43' Altro calcio d'angolo battuto da Kvaratskhelia, con la palla che viene leggermente deviata in area da un giocatore della Roma e termina fuori sul lato opposto.18:44

41' Juan Jesus mette alto! Corner battuto da Kvaratskhelia, con la palla che viene ribattuta fuori subito sui suoi piedi. L'ala georgiana calcia trovando una deviazione, con Juan Jesus che a pochi passi dalla porta mette poi alto sopra la traversa.18:42

40' Tiro a giro di Kvaratskhelia! Il numero 77 riceve fuori area spostato sulla sinistra, rientra e calcia a giro verso il palo lontano, ma Svilar alza in calcio d'angolo.18:41

39' Napoli vicino al vantaggio! Tiro da fuori da parte di Kvaratskhelia, con la palla che cambia direzione dopo una deviazione di Ndicka: la conclusione termina fuori di pochissimo rispetto al palo di destra.18:39

38' Ancora una volta Politano crea ampiezza sulla destra, permettendo l'inserimento di Di Lorenzo: il capitano questa volta riceve vicino alla linea di fondo, ma il suo cross al centro non trova compagni.18:38

37' Cajuste porta palla sulla sinistra, rientra sul destro e crossa al centro dove Osimhen riesce di testa ad anticipare Ndicka, ma mette fuori vicino alla bandierina di sinistra.18:38

36' Che occasione per Anguissa! Stacco di Osimhen in mezzo al campo, con il colpo di testa dell'attaccante che lancia a campo aperto Anguissa. Il centrocampista del Napoli entra in area ma, solo contro Svilar, calcia a lato.18:36

33' Per la prima volta in questa partita, Dybala riesce a trovare spazio sulla trequarti e ad imbucare con l'esterno, trovando però una deviazione avversaria che nega ad Azmoun il tu per tu con Meret.18:34

30' Osimhen non va! Prima indecisione di Ndicka che in scivolata non riesce a togliere la palla che viaggiava verso Osimhen, con quest'ultimo che entra dunque in area dalla destra, calciando poi verso la porta: respinge Svilar, poi allontana la difesa.18:31

28' Anguissa riesce a guadagnare il fondo di destra, servendo poi Osimhen in area. L'attaccante del Napoli si gira in un fazzoletto ma conclude ancora una volta contro Ndicka, che fin qui ha respinto ogni conclusione del nigeriano.18:29

23' Giunti a metà della prima frazione, con l'equilibrio che regna sovrano sul terreno di gioco, nonostante il Napoli stia mantenendo un baricentro decisamente più alto rispetto ai giallorossi.18:24

20' Svilar dice no a Di Lorenzo! Inserimento senza palla del capitano del Napoli che viene servito con l'esterno da Politano, con il terzino che calcia poi ad incrociare, trovando la risposta di Svilar.18:20

18' Osimhen riceve sulla linea di centrocampo, solo contro Mancini e Ndicka. L'attaccante del Napoli prova a portare palla fino all'area avversaria, poi conclude con un destro debole. Blocca a terra Svilar.18:19

16' Prova Juan Jesus! Corner di Kvaratskhelia verso il secondo palo dove il difensore brasiliano stoppa con il sinistro e calcia, mettendo la palla alta sopra la traversa.18:16

15' Tocco delicato con l'esterno da parte di Kvaratskhelia, con Mancini che in area anticipa di petto Cajuste mettendo in calcio d'angolo.18:15

12' Scontro di gioco tra Cristante e Anguissa, con il giocatore del Napoli che ha la peggio ricevendo un pestone fortuito. Calcio di punizione per il Napoli, con lo staff medico in campo.18:12

11' Il corner battuto da Politano termina direttamente tra le mani di Svilar.18:11

10' Politano trova spazio sulla destra, provando poi a crossare basso al centro: sul pallone si avventa Osimhen che calcia ancora contro Ndicka. Questa volta, però, il pallone termina in calcio d'angolo.18:10

9' Intervento in ritardo di Pellegrini ai danni di Anguissa in zona trequarti. Calcio di punizione per il Napoli e richiamo verbale per il giallorosso.18:09

7' Grande palla verticale di Lobotka che va a pescare in area Osimhen, ma la conclusione mancina del 9 nigeriano viene respinta dalla scivolata di Ndicka.18:08

6' Pellegrini di testa! Corner profondo da parte di Dybala con Mancini che fa sponda verso l'area piccola: sul pallone arriva Pellegrini che di testa la mette di poco alto sopra la traversa.18:06

5' Pellegrini imbuca di prima intenzione dalla trequarti, con Meret e Juan Jesus che non si intendono e con quest'ultimo che allontana. L'azione continua poi sulla corsia mancina dove Spinazzola guadagna un calcio d'angolo.18:07

4' Tentativo di ripartenza di Pellegrini, solo in mezzo a tre maglie azzurre, con Kvaratskhelia che però lo sgambetta. Calcio di punizione per la Roma.18:04

2' Lungo possesso palla del Napoli che si conclude con un cross dalla sinistra di Politano verso il centro, dove Anguissa riesce solo a spizzare di testa. La palla termina sul fronte opposto dove ci sono solo maglie giallorosse.18:03

Fischio d'inizio. Primo possesso per la Roma.18:00

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Simone Sozza, della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Bercigli e Scatragli. Il quarto uomo sarà Colombo. In sala VAR, infine, ci saranno Abisso e Irrati.17:15

De Rossi deve fare i conti con le assenze per squalifica di Llorente e Paredes e a quelle per problemi muscolari di Smalling e Lukaku. Tra i pali ci sarà Svilar, con Kristensen, Mancini, Ndicka e Spinazzola sulla linea difensiva. In mediana ci sarà Cristante, affiancato da Bove e Pellegrini. Davanti tocca ad Azmoun, con Dybala ed El Shaarawy che si muoveranno tra trequarti e corsie esterne d’attacco.17:15

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma risponde con un 4-3-3: Svilar – Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola – Bove, Cristante, Pellegrini – Dybala, Azmoun, El Shaarawy.17:14

Calzona recupera Rrahmani e Mario Rui, ma solo il primo partirà titolare insieme a Olivera, Juan Jesus e Di Lorenzo, davanti a Meret. A centrocampo assente Zielinski per infortunio, tocca dunque a Cajuste prendere il suo posto, con Lobotka in mediana e Anguissa al suo fianco. Davanti confermato il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.17:12

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli risponde con un 4-3-3: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera – Anguissa, Lobotka, Cajuste – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.17:11

Nel match di andata, con le squadre allenate rispettivamente da Walter Mazzarri e Josè Mourinho, la Roma si è imposta per 2-0, grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku. In quell’occasione ci furono anche due espulsioni, rispettivamente di Politano e Osimhen.17:11

La Roma, invece, si presenta al match in un ottimo periodo. Nonostante il passo falso contro il Bologna, la squadra di De Rossi ha recuperato punti nel “mini” recupero contro l’Udinese, consolidando l’attuale quinto posto. Vedremo, però, come l’allenatore giallorosso doserà le energie dei suoi, i quali tra pochi giorni saranno impegnati nel delicatissimo match di andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.17:10

I partenopei vivono una stagione complicatissima, trovandosi attualmente all’ottavo posto. Le ultime due giornate hanno visto la squadra allenata da Calzona, pareggiare internamente con il Frosinone e perdere ad Empoli. Una vittoria odierna, però, potrebbe portare un po’ di entusiasmo, per provare poi a chiudere la stagione al meglio.17:10

Match molto importante quello di questa sera, con il Napoli che deve trovare la vittoria per provare a restare in scia alle posizioni europee e con la Roma che deve proteggere il quinto posto (l’ultimo valevole per la qualificazione alla prossima Champions League), oltre ad avvicinarsi al Bologna che ha pareggiato nel pomeriggio.17:09

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli-Roma, gara valida per la 34esima giornata di Serie A.17:08