90'+6' Fine partita: LAZIO - PARMA 2-2.22:42

90'+5' Calcio d'angolo per la Lazio, Tchauna crossa in area, Suzuki con i pugni spazza.22:42

90'+2' MAN! Contropiede del Parma, Man parte in velocità e prova il tiro ad incrociare dal limite ma manda sul fondo.22:39

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:36

88' Sostituzione nella Lazio, entra Lovik per Valeri.22:34

87' Tocco di mano di Valenti in area, la Lazio chiede un rigore, ma Sacchi lascia proseguire.22:33

86' Pedro per Guendouzi gran botta da fuori, si stende Suzuki e devia in angolo.22:33

84' GOL! LAZIO - Parma 2-2! Rete di Pedro. Pellegrini crossa dalla sinistra, Pedro stacca di testa e infila Suzuki.22:30

83' Lazio tutta in avanti, il Parma prova a reggere dietro.22:28

80' Cartellino giallo per Djuric, fallo a metà campo.22:26

79' GOL! LAZIO - Parma 1-2! Rete di Pedro. Cross di Pellegrini, Tchaouna calcia di prima, Suzuki salva ma non può nulla sul tap in di Pedro.23:33

75' Cartellino giallo per Hernani, fallo su Pedro.22:20

72' Man servito in area ci prova subito, Mandas ci mette una pezza e devia in angolo.22:18

71' Balogh prende il posto di Hainaut.22:17

71' Nel Parma entra Man per Ondrejka.22:17

71' Vecino prende il posto di Rovella.22:17

71' Dentro Tchaouna per Isaksen.22:17

71' Nella Lazio entra Noslin per Zaccagni.22:16

69' ISAKSEN! Zaccagni per Isaksen che d'esterno prova a beffare Suzuki, il portiere la riesce a deviare la palla.22:16

67' Pedro inventa di prima per Pellegrini, l'esterno ci arriva ma la sfiora solamente, Suzuki blocca sicuro.22:13

63' Cerca di spezzettare la partita il più possibile il Parma, guadagnando secondi preziosi.22:09

60' Dentro Djuric per Pellegrino.22:06

60' Due cambi nel Parma, entra Hernani per Bonny.22:06

57' Sostituzione nella Lazio, entra Pedro per Dia.22:03

54' Cartellino giallo per Leoni.22:01

54' MANDAS! Pellegrino ruba il tempo a Gila e si porta solo davanti a Mandas, ma viene ipnotizzato dal portiere.22:01

50' Cartellino giallo per Castellanos, entrata in ritardo.21:55

46' GOL! Lazio - PARMA 0-2! Rete di Ondrejka. Trova subito il raddoppio Ondrejka con un destro a giro dal limite dopo aver vinto un rimpallo, Mandas può solo guardare il pallone stamparsi sotto la traversa.



46' Inizia il secondo tempo di LAZIO - PARMA. Si riparte senza sostituzioni.21:51

Partita vivace e Parma in vantaggio con il gol in avvio di Ondrejka, la Lazio prova a reagire e tiene palla per gran parte del primo tempo ma non riesce a sfondare il muro degli emiliani.21:36

45'+2' Fine primo tempo: LAZIO - PARMA 0-1.21:35

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:33

43' Ci prova Dia dal limite, palla calciata alta sopra la traversa.21:31

38' Va in gol in scivolata Castellanos su invito di Gila, Sacchi ferma tutto per il fuorigioco dell'argentino.21:26

36' Imbucata di Marusic per Dia, il senegalese non riesce a controllare bene la sfera che si perde sul fondo.21:27

32' Cross di Marusic dalla destra, Zaccagni ci prova in rovesciata ma impatta male con la palla.21:20

29' Conclusione dalla distanza di Castellanos, nessun problema per Suzuki.21:17

26' Dia controlla un pallone in area e serve al limite Rovella, conclusione di piatto, ma palla alla sinistra si Suzuki.21:14

24' Cross di esterno sinistro di Pellegrini dalla trequarti, Suzuki esce sicuro.21:12

22' Il Parma dopo diversi minuti in sofferenza sembra aver preso le misure alla Lazio.21:10

17' La Lazio spinge in avanti, ma il Parma si rende pericoloso con gli esterni e con ripartenze veloci.21:06

12' Punizione per il Parma dalla trequarti, Ondrejka crossa in area, spazza la difesa della Lazio ma Sohm da fuori area ci prova di prima. Blocca Mandas.21:00

10' Pressione della Lazio, il Parma prova a difendersi.20:58

6' Cerca la reazione immediata la squadra biancoceleste che si butta subito in avanti.20:53

3' GOL! Lazio - PARMA 0-1! Rete di Ondrejka. Al primo affondo passa il Parma, pallone tagliano di Valeri a centro area, controllo di Ondrejka che poi con il destro piazza la palla all'angolo.



1' FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - PARMA. Arbitra Sacchi.20:48

Nella Lazio confermato l'attacco con Castellanos come punta, dietro a lui il terzetto formato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Gioca Mandas in porta, davanti a lui la coppia centrale è composta da Gila e Romagnoli. Nel Parma in avanti con Bonny c'è ancora Pellegrino. Chance per Ondejka dal primo minuto a centrocampo, solo panchina per Man.20:08

Formazione PARMA (3-5-2): Suzuki - Delprato, Leoni, Valenti - Ondrejka, Sohm, Keita, Hainaut, Valeri - Pellegrino, Bonny. A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Almqvist, Lovik, Camara, Hernani, Djuric, Circati, Haj, Plicco, Man.20:05

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Mandas - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Rovella - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Dele-Bashiru, Basic, Pedro, Noslin, Tchaouna, Ibrahimovic.20:04

La Lazio ha vinto nove delle ultime 10 partite contro il Parma in Serie A. All'andata però a vincere è stati gli emiliani per 3-1.19:28

La Lazio dopo la vittoria contro il Genoa cerca conferme per riavvicinare la zona Champions League. Il Parma dopo i tre punti casalinghi contro la Juventus, con una vittoria potrebbe allontanare quasi definitivamente la zona calda.19:24

