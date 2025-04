Grazie per aver seguito con noi la diretta di Udinese-Bologna, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:26

90'+3' Fine partita: UDINESE-BOLOGNA 0-020:23

90' Cartellino giallo per Kingsley Ehizibue!20:22

89' Palla splendida di Miranda, sponda di Castro e conclusione ravvicinata di testa di Orsolini che non riesce a depositare in rete.20:21

87' Sostituzione Udinese: esce Martín Payero, entra Oier Zarraga.20:19

87' Sostituzione Udinese: esce Arthur Atta, entra Sandi Lovrić.20:19

85' Cartellino giallo per Jhon Lucumí.20:16

83' Sostituzione Bologna: esce Remo Freuler, entra Nikola Moro.20:14

83' Sostituzione Bologna: esce Thijs Dallinga, entra Santiago Castro.20:14

81' Sostituzione Udinese: esce Christian Kabasele, entra Lautaro Giannetti.20:12

81' Sostituzione Udinese: esce Keinan Davis, entra Iker Bravo.20:12

77' Ci prova Solet da centrocampo, Skorupski non si lascia sorprendere.20:08

74' In questo finale sembra averne sicuramente di più il Bologna: i felsinei spingono, l'Udinese prova a reggere.20:06

70' Cartellino giallo per Jesper Karlström!20:03

68' Grandissima occasione per il Bologna con Orsolini: traversa clamorosa colpita su punizione.20:00

66' Cartellino giallo per Martín Payero.19:59

63' Sostituzione Bologna: entra Nicolò Cambiaghi, esce Benjamin Dominguez.19:55

63' Sostituzione Bologna: entra Giovanni Fabbian, esce Jens Odgaard.19:54

60' Calcio d'angolo pericoloso battuto da Orsolini, bravo a liberare Atta.19:52

56' Ennesima occasione per Davis, questa volta provvidenziale l'intervento di Miranda in copertura.19:48

53' Grande punizione di Payero, la palla esce di pochissimo.19:43

51' Cartellino giallo per Sam Beukema.19:42

49' Doppio calcio d'angolo per l'Udinese, in entrambe le occasioni bravo Dallinga a liberare.19:40

47' Inizia il secondo tempo di UDINESE-BOLOGNA!19:37

46' Sostituzione Bologna: esce Michel Aebischer, entra Tommaso Pobega.19:37

In casa Udinese scalpitano ovviamente Lovric e Bravo per il secondo tempo, tra le fila del Bologna invece occhio a Castro e Cambiaghi.19:21

Nonostante non siano arrivati gol, la prima frazione di Udinese-Bologna è tutt'altro che noiosa. L'Udinese è senza dubbio più pericolosa, guidata soprattutto da un vivacissimo Davis che sfiora il gol a più riprese. Il centravanti impegna un paio di volte Skorupski e colpisce anche una traversa. Il Bologna risponde con una grande doppia occasione targata Dallinga e Freuler, ma è l'unico vero squillo degli ospiti. All'intervallo è 0-0.19:20

45'+2' Finisce il primo tempo di UDINESE-BOLOGNA!19:18

45' Altra occasione creata da Davis che conclude di mancino: tiro deviato che termina di pochissimo fuori a lato.19:17

43' Prova a scappare in contropie Orsolini, determinante l'intervento di Solet!19:16

40' Ritmi leggermente calati negli ultimi minuti, le due squadre faticano ad affondare il colpo.19:11

36' Sostituzione Udinese: esce Jurgen Ekkelenkamp per infortunio, entra Rui Modesto.19:08

34' Doppia grande occasione per il Bologna: prima Okoye determinante in uscita su Dallinga, poi Freuler che di testa conclude di poco fuori a lato.19:06

31' Ci prova ancora il Bologna, questa volta con Dominguez. Decisivo l'intervento di Kristensen in scivolata.19:03

28' Buona iniziativa di Orsolini che crossa di destro per Odgaard, bravo Okoye in uscita a bloccare la sfera e ad evitare pericoli.19:00

25' Ancora una volta Davis pericoloso, senza dubbio uno dei più vivaci fino a questo momento. La conclusione dell'attaccante dell'Udinese si spegne però fuori a lato.19:00

21' Grandissima occasione per l'Udinese con Payero che, a tu per tu con Skorupski, si lascia ipnotizzare dal portiere del Bologna. L'arbitro però ferma tutto per un fallo commesso da Davis.18:59

18' Il copione del match è molto chiaro: il Bologna gestisce il possesso, l'Udinese si difende e prova a colpire in contropiede.18:49

14' Conclusione dalla lunga distanza di Ekkelenkamp, palla abbondantemente alta sopra la traversa.18:45

10' Iniziativa del Bologna con Dallinga che serve Odgaard, bravo a concludere di prima intenzione. Altrettanto bravo però Kristensen a chiudere.18:44

6' Ci prova il Bologna con Miranda, il suo tiro viene però deviato in calcio d'angolo!18:39

3' Splendida iniziativa personale di Davis che si mette in proprio e lascia partire un missile terra-aria che si infrange sulla traversa.18:35

1' Inizia il primo tempo di UDINESE-BOLOGNA!18:32

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro l’Udinese in Serie A (2N, 5P), senza mai tenere la porta inviolata nel parziale; i friulani non hanno mai segnato per nove gare interne di fila contro i rossoblù nella competizione.18:01

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 10 sfide contro il Bologna in Serie A, pareggiandone ben sette (2P); in questo parziale, entrambe le squadre sono andate a segno nove volte (13 gol per i friulani, 14 per i felsinei).18:01

Le scelte di Italiano: ancora Dallinga titolare, panchina per Castro. A supporto ecco Orsolini, Odgaard e Dominguez, out Ndoye per infortunio. Terzino destro gioca Calabria.18:01

Le scelte di Runjaic: out Thauvin e Lucca, non gioca neanche Bravo che va in panchina. C'è Ekkelenkamp infatti a supporto di Davis, con Kabasele inserito per infoltire la linea difensiva. Inoltre, gioca Payero e non Lovric.18:00

Panchina Bologna: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Fabbian. 17:59

Panchina Udinese: Sava, Padelli, Zarraga, Sanchez, Lovric, Palma, Pafundi, Bravo, Giannetti, Zemura, Modesto, Pizarro.17:59

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga.17:58

Formazione UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Davis.17:58

L'Udinese arriva dalla con il Torino per 2-0, mentre il Bologna è reduce dalla vittoria per 1-0 sull'Inter.17:58

Benvenuti alla diretta di Udinese-Bologna, match valevole per la 34a giornata di Serie A!17:57

