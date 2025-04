Brutto stop per il Verona, che cade in casa nello scontro diretto contro il Cagliari. Con questo successo i rossoblù sorpassano in classifica proprio la squadra di Zanetti, che resta ferma a 32 punti. Al Bentegodi i sardi passano in vantaggio nel primo tempo grazie a Pavoletti, e chiudono i giochi nella ripresa grazie al contropiede finalizzato da Deiola dopo la corsa di Gaetano