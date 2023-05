Il campionato si conclude con Napoli-Sampdoria e Lecce-Bologna. E per la diretta di Bologna-Napoli è tutto, buon proseguimento di domenica. 17:06

In classifica, il Bologna muove a 51 punti, perdendo contatto dall'8° posto, mentre il Napoli sale a quota 87 ma vede sfumare la possibilità di battere il record stabilito nella stagione 2017/18. 17:05

Non basta un super-Osimhen al Napoli per centrare la vittoria. Rimonta del Bologna firmata da Ferguson e De Silvestri. Match con tante emozioni a dividersi la posta in palio. 17:01

90'+8' E' FINITA! BOLOGNA-NAPOLI 2-2! Doppietta di Osimhen e reti di Ferguson e De Silvestri. 16:59

90'+7' GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Sansone corre tutto solo davanti a Gollini e segna ma era scattato in offside. 16:58

90'+7' COLPO DI TESTA DI ANGUISSA! Batte Raspadori, stacco aereo di Anguissa che chiama Skorupski alla parata. 16:57

90'+6' Fallo ai danni di Raspadori a opera di De Silvestri. 16:56

90'+4' FLIPPER IN AREA DEL NAPOLI! Mischia furibonda, ci provano Lucumi' e Moro, entrambi murati. 16:55

90'+3' ZIRKZEE! L'attaccante scatta, dribbla e tira ma Juan Jesus devia in corner. 16:53

90'+2' Cambiaso sbaglia l'apertura per Schouten, pallone in fallo laterale. 16:52

90' Sei minuti di recupero. 16:50

88' RIPARTENZA DEL BOLOGNA! Contropiede dal corner per gli ospiti, arriva Cambiaso alla conclusione di destro, para Gollini. 16:48

86' QUINTO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Gaetano, esce Zielinski. 21:25

85' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il numero 29 rossoblù. 16:46

84' GOL! BOLOGNA-Napoli 2-2! Rete di De Silvestri. Pareggio dei padroni di casa: corner di Sansone e colpo di testa vincente di De Silvestri.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo De Silvestri16:45

83' Traversone di Moro per Sansone, anticipo provvidenziale di Bereszynski in corner. 16:43

82' TIRO DI CAMBIASO! Sinistro di contro balzo, leggera deviazione di Anguissa e sfera in calcio d'angolo. 16:42

80' AMMONITO BERESZYNSKI: fallo su Sansone. 16:40

80' Corner per gli ospiti, Cambiaso stoppa Zedadka. 16:39

78' QUARTO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Zedadka, esce Zerbin. 21:25

78' TERZO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Juan Jesus, esce Kim. 16:38

76' Colpo falloso di Sansone sul volto di Anguissa. 16:36

74' QUINTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra De Silvestri, esce Posch. 16:35

74' QUARTO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Medel, esce Bonifazi. 16:35

73' GIOCO FERMO: cooling break. 16:34

73' SANSONE! Zirkzee serve a Sansone un ottimo pallone, che però il numero 10 rossoblù manda alto sopra la traversa. 16:33

72' Cross profondo di Zerbin per Simeone, uscita in anticipo di Skorupski. 16:32

71' Torre di Zirkzee raccolta da Gollini. C'era fuorigioco. 16:31

70' Pressing alto del Bologna sul fraseggio del Napoli. 16:30

68' Gioco fermo: scontro di gioco, Anguissa necessita dell'intervento dei sanitari. Il centrocampista ospite riprende la posizione in campo. 16:29

67' AMMONITO DOMINGUEZ: fallo su Zerbin. Era diffidato, salterà Lecce-Bologna. 16:26

66' SECONDO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Simeone, esce Osimhen. 16:27

66' PRIMO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Raspadori, esce Kvaratskhelia. 16:27

66' AMMONITO RRAHMANI: trattenuta su Ferguson. 16:25

64' Spalletti pensa alle prime sostituzioni. 16:26

63' PILLOLA STATISTICA: 6° centro stagionale per il nazionale scozzese. 16:24

62' GOL! BOLOGNA-Napoli 1-2! Rete di Ferguson. Accorciano i padroni di casa: tiro di Sansone, respinta di Gollini e Ferguson insacca da pochi metri.



Guarda la scheda del giocatore Lewis Ferguson16:24

60' TERZO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Moro, esce Barrow. 21:25

60' SECONDO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Zirkzee, esce Arnautovic. 16:21

60' PRIMO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Sansone, esce Aebischer. 16:21

59' Ci prova anche Kvaratskhelia potente destro da fuori area largo non di molto. 16:19

58' DESTRO DI ZERBIN! Bologna disorientato, Zerbin impegna Skorupski. 16:18

57' SCATENATO OSIMHEN! Scatto in profondità, diagonale da posizione molto defilata che non inquadra l'angolino basso della porta. 16:17

55' PILLOLA STATISTICA: 25° centro stagionale per il capocannoniere della Serie A. 16:16

54' GOL! Bologna-NAPOLI 0-2! Doppietta di Osimhen. Raddoppio degli ospiti: Bereszynski manda Osimhen in porta, diagonale destro che stende il portiere rossoblù.



Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen16:15

53' COLPO DI TESTA DI OSIMHEN! Tìro dalla bandierina, frustata aerea di Osimhen, salva Skorupski. 16:13

51' ARNAUTOVIC, OCCASIONE SPRECATA! Incursione dell'attaccante rossoblù che però strozza il pallone, tiro largo. 16:12

50' COLPO DI TESTA DI AEBISCHER! Traversone di Barrow, stacco aereo che esce di poco rispetto al primo palo. 16:10

49' Dribbling di Anguissa, Cambiaso chiude in calcio d'angolo. 16:09

48' Cross morbido di Zerbin per Osimhen, Schouten intercetta la sfera. 16:08

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BOLOGNA-NAPOLI! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:05

Squadre negli spogliatoi, dove Thiago Motta e Spalletti studiano le mosse in vista della ripresa. 15:52

All'intervallo il Napoli conduce grazie a Osimhen, favorito da un errore di Skorupski. Il nigeriano si è reso pericoloso in un'altra occasione. Nel finale di tempo Arnautovic ha provato a dare la scossa al Bologna ma non ha concretizzato. 15:52

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! BOLOGNA-NAPOLI 0-1! Rete di Osimhen al 14'. 15:49

45'+1' Tocco aereo di Aebischer, rimpallo su Olivera che poi scarica la sfera a Kim. 15:48

45' Due minuti di recupero. 15:47

45' Osimhen lanciato in profondità da Kvaratskhelia, anticipo di Bonifazi che subisce anche fallo. 15:46

43' Arnautovic scambia con Aebischer e poi calcia con poco forza, facile per l'estremo difensore ospite. 15:44

41' ARNAUTOVIC! Olivera perde palla e innesca l'attacco del Bologna che porta all'esterno destro dell'attaccante austriaco, fuori di poco. 15:43

39' AMMONITO KIM: fallo su Dominguez. Era diffidato, salterà Napoli-Sampdoria. 15:40

38' Cross rasoterra di Zerbin, Bonifazi spazza in fallo laterale. 15:39

36' Dribbling di Kvaratskhelia e appoggio a Zerbin, il quale perde il momento del tiro, favorendo la chiusura degli avversari. 15:38

34' DOMINGUEZ, FUORI DI POCO! Conclusione dal limite sul secondo palo, sfera larga di poco alla destra di Gollini. 15:38

34' NAPOLI PERICOLOSO! Lancio in profondità per Osimhen, che impegna il portiere con un pallonetto destro. Sul prosieguo dell'azione, tiro di Zerbin che chiama ancora Skorupski alla respinta. 15:36

33' Pallone interessante di Schouten all'altezza del dischetto dove tuttavia non ci sono compagni per la conclusione. 15:34

32' Pressione di Osimhen su Skorupski, il quale affretta il rinvio con i piedi. 15:33

30' COOLING BREAK: gioco fermo per permettere ai giocatori di rifiatare, temperatura sui 26° al ''Dall'Ara''. 15:32

28' Diagonale difensiva di Zerbin in anticipo su Barrow. 15:29

26' DESTRO DI BARROW! Arnautovic innesca Barrow, il quale si accentra ma calcia largo sul fondo. 15:28

24' Arnautovic lotta per difendere la sfera, poi Dominguez calcia al volo da fermo: sinistro bloccato da Gollini. 15:26

23' Metà della prima frazione di gioco tra Bologna e Napoli, parziale di 0 a 1. 15:25

22' Offside di Osimhen. 15:23

21' Entrata di Dominguez su Kvaratskhelia, giudicata regolare dal direttore di gara. Il georgiano resta a terra per qualche secondo ma può proseguire il gioco. 15:23

19' Diagonale mancino di Zielinski largo sul fondo. 15:20

18' ANGUISSA! Botta di destro dal limite, tiro forte ma centrale, Skorupski respinge con i pugni. 15:19

17' Rimpallo perso da Ferguson, rimessa da fondo campo per Gollini. 15:18

15' PILLOLA STATISTICA: 24° centro in campionato per l'attaccante nigeriano. 15:17

14' GOL! Bologna-NAPOLI 0-1! Rete di Osimhen. Ospiti in vantaggio: Skorupski sbaglia completamente il passaggio, sfera sui piedi di Osimhen che non deve fare altro che insaccare a porta sguarnita.



Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen15:16

13' Fallo di Zielinski ai danni di Lucumi'. 15:15

12' Osimhen sfugge alla marcatura, mette il pallone al centro dell'area ma non c'è alcun compagno di reparto. 15:14

11' Duello Zerbin-Cambiaso, il terzino rossoblù chiude sul fondo e conquista il rinvio in favore di Skorupski. 15:12

9' Buon momento dei padroni di casa, pressing su Kim che deve concedere la rimessa laterale. 15:10

8' Corner per il Bologna conquistato da Barrow. 15:09

7' Dominguez vede lo spazio per l'inserimento di Ferguson ma sbaglia la misura del filtrante che diventa irraggiungibile. 15:09

5' Assist di Aebischer per il colpo di testa di Arnautovic, uscita in anticipo di Gollini. 15:07

4' Sventagliata di Barrow per Aebischer, diagonale di Olivera che ''scorta'' la sfera a fondo campo. 15:06

3' Zerbin scambia con Anguissa, chiude la retroguardia felsinea. 15:05

2' Avanza Dominguez, poi lo scarico per Cambiaso è impreciso: fallo laterale per i partenopei. 15:03

1' INIZIA BOLOGNA-NAPOLI! Primo pallone giocato da Zielinski. 15:01

Squadre in campo agli ordini di Marcenaro: padroni di casa in casacca rossoblù, ospiti in maglia bianca con inserti azzurri. 14:58

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:54

Thiago Motta sceglie Aebischer per sostituire lo squalificato Orsolini nel tridente di trequartisti completato da Ferguson e Barrow; Arnautovic terminale d'attacco. Spalletti è senza Elmas, appiedato dal Giudice Sportivo; chance da titolare per Gollini, Bereszynski e Zerbin, in panchina scalpita Raspadori. 14:19

FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Gollini - Bereszynski, Rrahmani, Kim, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Meret, Demme, Juan Jesus, Marfella, Simeone, Di Lorenzo, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Raspadori, Ndombele. 14:17

FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Bonifazi, Lucumi', Cambiaso - Schouten, Dominguez - Aebischer, Ferguson, Barrow - Arnautovic. A disposizione: Bardi, Sosa, Moro, Sansone, Zirkzee, Medel, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri, Ravaglia. 14:18

Nel turno precedente, entrambe vittoriose: 3 a 1 dei campani contro l'Inter tra le mura amiche, perentorio 5 a 1 degli emiliani in casa della Cremonese. 14:03

Dirige l'incontro il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, assistenti Bresmes e Trinchieri, Quarto Ufficiale Massa. Al VAR Valeri, AVAR Longo. 14:01

All'andata spettacolare 3 a 2 per i partenopei al ''Maradona'': reti di Zirkzee, Juan Jesus, Lozano, Barrow e Osimhen. 13:58

Il match del ''Dall'Ara'' oppone i padroni di casa, che vogliono agganciare l'ottavo posto dalla base di 50 punti, agli ospiti, i quali hanno già vinto il titolo e puntano a abbattere quota 91 in classifica, record di sempre del club campano. 16:20

Benvenuti alla diretta di Bologna-Napoli, gara valida per il 37° turno di Serie A. 13:53