Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Milan e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:58

Alla squadra di Pioli basta il gol di Giroud per avere la meglio su quella di Allegri. Nel primo tempo è la Juventus ad andare più vicina alla rete, prima con la conclusione di Cuadrado parata da Maignan e poi con quella sul fondo di Di Maria, finché, al 40', il Milan passa in vantaggio grazie al colpo di testa del francese, che stacca alla perfezione su un cross di Calabria e batte Szczesny. Nella ripresa Allegri passa al 4-3-3, ma i bianconeri non aumentano la loro pericolosità, rischiando anche di subire il 2-0 con Szczesny chiamato alla grande parata su Saelemaekers. Arriva in pieno recupero, però, la più grande occasione per la Juventus, con Danilo che gira in porta a botta sicura un corner di Paredes, ma viene murato sulla linea da Kalulu.22:58

Il Milan ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la Sampdoria e si qualifica aritmeticamente alla prossima Champions League con un turno d'anticipo rispetto alla fine del campionato. La squadra di Pioli può ancora arrivare terza, ma per superare l'Inter dovrà vincere contro il Verona nell'ultima giornata e sperare che i nerazzurri perdano sul campo del Torino. Seconda sconfitta di fila, invece, per la Juventus, che resta così al settimo posto in classifica, a un punto dalla Roma sesta e a due dall'Atalanta quinta. Per arrivare in Europa League, i bianconeri dovranno vincere in trasferta con l'Udinese e sperare in passi falsi dei giallorossi con lo Spezia e dei bergamaschi con il Monza.22:48

90'+5' FISCHIO FINALE: JUVENTUS-MILAN 0-1. Il gol di Giroud regala ai rossoneri l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League.22:41

90'+4' Saelemaekers va via a Bonucci e guadagna un ottimo calcio di punizione in zona bandierina.22:39

90'+2' DANILO A UN PASSO DAL PAREGGIO! Corner di Paredes per l'inserimento del brasiliano, che colpisce a botta sicura con il sinistro, trovando l'opposizione di Kalulu sulla linea.22:38

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:36

88' Chiesa sbaglia il cambio di gioco per Iling-Junior e il pallone finisce in fallo laterale.22:34

86' Quinta sostituzione per il Milan. Olivier Giroud lascia spazio a Divock Origi.22:32

86' Quarta sostituzione per il Milan. Finisce la partita di Davide Calabria, al suo posto Pierre Kalulu.22:32

84' Paredes crossa sul secondo palo per l'inserimento di Rabiot, che prende il tempo a Theo Hernandez, ma di testa non riesce a inquadrare la porta.22:31

82' Quarta sostituzione per la Juventus. Esce Gleison Bremer, entra Leonardo Bonucci.22:28

82' Terza sostituzione per il Milan. Fuori Brahim Díaz, dentro Tommaso Pobega.22:28

82' Seconda sostituzione per il Milan. Richiamato in panchina Rafael Leão, minuti per Fodé Ballo-Touré.22:28

81' Forcing finale della Juventus, che sta tenendo il Milan nella sua metà campo alla ricerca del pareggio.22:27

78' LEAO! Il portoghese punta Gatti, rientra sul destro e calcia forte, ma alto.22:24

77' Chiesa scucchiaia per Locatelli, che controlla di petto in area, ma viene fermato dall'ottimo intervento di Thiaw.22:23

76' Iling-Junior ruba palla a Leao e cerca la conclusione di sinistro da 25 metri. Tiro largo.22:22

73' Terza sostituzione per la Juventus. Moise Kean lascia spazio a Samuel Iling-Junior.22:18

71' SZCZESNY SALVA SU SAELEMAEKERS! Giroud si gira e trova campo spalancato fino al limite dell'area, dove allarga per il belga, che prova a chiudere la conclusione sul primo palo, ma trova la grande risposta del portiere polacco.22:17

69' Grande anticipo di Szczesny, che esce e smanaccia sulla testa di Brahim Diaz, il quale si era fiondato su un pallone vagante nell'area della Juventus.22:15

68' Il Milan muove palla senza fretta, gestendola nonostante il pressing della Juventus.22:14

65' Allegri ha risistemato i suoi con un 4-3-3: Cuadrado e Danilo sono i due terzini, con Paredes piazzato davanti alla difesa e Kean che si è allargato sulla sinistra. Milik è la punta centrale.22:11

64' AMMONITO Rade Krunić, in ritardo su Rabiot.22:10

63' Seconda sostituzione per la Juventus. Finisce la partita di Ángel Di María, al suo posto Arkadiusz Milik.22:09

63' Prima sostituzione per la Juventus. Esce Filip Kostić, entra Leandro Paredes.22:09

62' Tentativo su punizione diretta da parte di Giroud. La conclusione del francese termina alta.22:08

59' Giropalla della Juventus, che cerca un varco nella difesa milanista.22:05

56' Prima sostituzione per il Milan. Fuori Junior Messias, dentro Alexis Saelemaekers.22:02

56' AMMONITO Juan Cuadrado per proteste.22:01

55' Rabiot riceve da Locatelli e prova la conclusione dal limite dell'area. Tiro rasoterra e centrale, facile per Maignan.22:01

52' PILLOLA STATISTICA: Olivier Giroud ha segnato 12 gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal 2016/17 (12 con l'Arsenal).21:58

49' Danilo imbuca in verticale per la corsa di Rabiot, che cerca il pallone a rimorchio per Kean. Thiaw lo anticipa e mette in corner.21:55

48' Theo Hernandez sbaglia il retropassaggio per Tomori, che è costretto a mettere il pallone in fallo laterale.21:53

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Juventus-Milan. Nessun cambio da parte dei due allenatori.21:51

La Juventus si è resa pericolosa soltanto a sprazzi, appoggiandosi molto su Kean, ma faticando a trovare spazi per Chiesa o a mettere in moto in modo continuo Di Maria. Buona la prova di Kostic sulla sinistra, mentre Cuadrado non è mai riuscito a crossare in maniera pulita dalla sua fascia. Può essere soddisfatto della prova dei suoi, invece, Pioli, visto che il Milan ha sì subito le folate offensive della Juventus, senza però mai andare davvero in sofferenza, e poi ha trovato il gol in una delle rare occasioni in cui è riuscito a trovare Giroud nell'area avversaria.21:49

Il Milan chiude il primo tempo in vantaggio di un gol grazie alla rete realizzata al 40' da Giroud. A partire meglio sono proprio i rossoneri, che ci provano col il colpo di testa di Krunic su azione da corner. La Juventus reagisce e cerca il vantaggio prima con il destro da fuori di Cuadrado respinto da Maignan e poi con la conclusione al volo di Di Maria dopo un'azione personale di Kean, che finisce sul fondo. È l'ultima vera occasione per i bianconeri prima del gol di Giroud, che gira di testa in porta un cross di Calabria.21:46

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: JUVENTUS-MILAN 0-1. Rossoneri avanti grazie a Giroud.21:35

45' Concessi due minuti di recupero.21:32

43' Risposta immediata al vantaggio milanista da parte dei bianconeri, che attaccano però senza precisione dopo aver subito la rete di Giroud.21:31

40' GOL! Juventus-MILAN 0-1! Rete di Olivier Giroud! Calabria crossa dalla destra sul secondo palo per il francese, che si toglie dalla marcatura di Gatti e gira in porta di testa la rete del vantaggio rossonero.



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud21:28

39' Messias prova la conclusione di sinistro dal limite dell'area, ma colpisce Gatti e guadagna un calcio d'angolo.21:26

38' Altro cross di Kostic per Kean, che stavolta viene chiuso benissimo da Tomori, il quale non concede all'attaccante bianconero di concludere al volo.21:25

37' Messias sbaglia l'apertura per Leao e non consente la ripartenza del Milan, costretto a subire ancora la pressione offensiva della Juventus.21:24

34' AMMONITO Junior Messias, in ritardo su Danilo.21:21

32' Di Maria serve Kean al limite dell'area. Il numero 18 bianconero protegge palla, si gira e calcia forte sul primo palo. Maignan è attento e blocca a terra.21:19

29' Kostic va via a Calabria e crossa immediatamente sul primo palo per Kean, che prova l'anticipo su Thiaw, ma non trova l'impatto pulito con il pallone.21:16

27' Grande rischio corso da Tomori, che rinvia addosso a Chiesa, rischiando di mettere in difficoltà Maignan, il quale blocca però senza esitazioni.22:55

26' Chiesa scappa via a Tomori nell'area del Milan e calcia forte con il destro cercando il primo palo, ma il pallone finisce sul fondo.21:13

24' CHE OCCASIONE PER DI MARIA! Kean recupera palla a centrocampo, parte in percussione prendendo il fondo e mette il pallone a rimorchio per l'argentino che, a causa della deviazione di Thiaw, è costretto a concludere in precario equilibrio e calcia alto.21:12

22' Messias rientra sul sinistro e crossa in mezzo per l'inserimento di Tonali, che prende il tempo a Gatti, ma di testa non riesce a trovare la porta.21:09

21' Tutto ok per il numero 8 del Milan, che riprende il suo posto in campo.21:08

19' Tonali resta a terra dolorante dopo uno scontro con Locatelli.21:06

16' Brahim Diaz imbuca per l'inserimento di Tonali che, solo nell'area juventina, controlla, si gira e calcia sul fondo. Mariani ferma comunque tutto per fuorigioco.21:04

14' MAIGNAN PARA SU CUADRADO! Il colombiano controlla e calcia dai 20 metri. Il portiere del Milan si distende e respinge.21:01

12' Messias si sposta il pallone sul sinistro e prova a farlo girare dal vertice dell'area: tiro centrale, blocca Szczesny.20:59

11' Tonali cerca di restituire il pallone a Leao per chiudere l'uno-due con il portoghese, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Szczesny.20:58

9' OCCASIONE PER KRUNIC! Corner a uscire sul primo palo di Tonali per l'inserimento dell'ex Empoli, che colpisce di testa, ma non trova la porta.20:56

7' Bell'anticipo di testa di Cuadrado su Leao. Il colombiano prende il tempo al portoghese e di testa appoggia a Szczesny.20:54

5' Pressing alto della Juventus in questi primi minuti. Il Milan fatica un po' a uscire dalla sua metà campo.20:52

3' Chiesa parte sulla destra in questo avvio di partita, con Di Maria piazzato sul centrosinistra dell'attacco bianconero.20:50

CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:47

Quasi tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Maurizio Mariani darà il via al match.20:41

In casa Milan, alle assenze già preventivate di Ibrahimovic, Bennacer, Dest e Bakayoko, si aggiunge anche quella di Rebic, non convocato da Pioli per scelta tecnica. L'allenatore rossonero dà ancora fiducia a Thiaw al centro della difesa, preferendolo a Kjaer e Kalulu per affiancare Tomori. A centrocampo conferma per Krunic al fianco di Tonali, mentre Messias vince il ballottaggio sulla fascia destra con Saelemaekers. Confermati, infine, Brahim Diaz, Leao e Giroud, tutti in gol nello scorso turno contro la Sampdoria.20:40

Tre assenze pesanti per Allegri, che deve rinunciare a Vlahovic, Pogba e Fagioli, oltre all'ex De Sciglio e al lungodegente Kaio Jorge. Il tecnico bianconero opta per un assetto quasi del tutto inedito in questa stagione, schierando contemporaneamente Di Maria e Chiesa alle spalle di una punta, in questo caso Kean, che vince il ballottaggio con Milik. Nei tre di difesa spazio a Gatti, con Danilo dirottato sulla sinistra e Alex Sandro in panchina. Parte fuori anche Paredes, a cui Allegri preferisce Locatelli in coppia con Rabiot.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con un 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Tătăruşanu, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Adli, Pobega, Saelemaekers, Vranckx, De Ketelaere, Origi.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-4-3: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. A disposizione: A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Barbieri, Bonucci, Rugani, Miretti, Paredes, Sersanti, Iling-Junior, Milik.20:32

Il Milan, invece, ha a disposizione due risultati su tre per il match di stasera, poiché, se non perdesse contro la Juventus, la squadra di Stefano Pioli sarebbe certa di disputare la prossima edizione della Champions League con un turno d'anticipo sulla fine del campionato. I rossoneri, infatti, non possono più essere raggiunti in classifica dall'Atalanta e devono guardarsi soltanto dai bianconeri per raggiungere l'obiettivo quarto posto.20:30

Un'ultima occasione. È quella che ha la Juventus stasera, visto che, dopo la penalizzazione di dieci punti inflittale lo scorso lunedì, è obbligata a vincere oggi contro il Milan per tenere accesa la speranza di una qualificazione in Champions League. Conquistando i tre punti nella sfida dell'Allianz Stadium, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri supererebbe Roma e Atalanta, portandosi al quinto posto, a due punti di distanza dai rossoneri, prima degli ultimi 90 minuti del campionato.20:25

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Milan, gara valida per la 37esima giornata di Serie A.20:20