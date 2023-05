Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lazio-Cremonese 3-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A. 20:01

Con questi tre punti la Lazio ha dunque ri-sorpassato l'Inter e si è ripresa il secondo posto in classifica. Ora la formazione biancoceleste ha 71 punti ed è di nuovo a +2 sull'Inter di Inzaghi. L'ultimo impegno della stagione per Sarri e i suoi sarà il prossimo fine settimana al Castellani contro l'Empoli. La Cremonese invece - già retrocessa in B - chiuderà la sua stagione in casa ospitando la Salernitana. 20:01

La Lazio si riprende il secondo posto grazie ai tre punti conquistati al termine di questo match dell'Olimpico contro la Cremonese. La squadra di Sarri batte 3-2 gli uomini di Ballardini grazie alla doppietta di Milinkovic Savic e alla rete di Hysaj dopo appena 4 minuti. I biancocelesti hanno chiuso in vantaggio il primo tempo poi nella ripresa la Cremonese ha recuperato nel giro di quattro minuti, tra il 54' e il 58', portandosi sul momentaneo 2-2 prima con la rete di Galdames poi con l'autogol di Lazzari. All'89' però è arrivata la seconda doppietta stagionale di Milinkovic che è risultata decisiva per il punteggio finale. 19:58

90'+6' Finisce qui il match! Lazio-Cremonese si chiude con una vittoria biancoceleste per 3-2. 19:54

90'+5' Rosso diretto a Maurizio Sarri per proteste. L'allenatore della Lazio ha contestato la decisione dell'arbitro di concedere un calcio di punizione alla Cremonese dalla sua trequarti. 19:53

90'+2' Applausi di tutto l'Olimpico per Radu al momento del suo ingresso in campo.19:51

90'+1' Doppia sostituzione per la Lazio: escono Zaccagni e Luis Alberto, al loro posto dentro Radu e Basic.19:48

89' GOL! LAZIO-Cremonese 3-2. Rete di Milinkovic Savic! Da calcio d'angolo, Milinkovic riceve il pallone e di testa firma la doppietta che riporta i biancocelesti in vantaggio all'Olimpico.



89' Ora è la Cremonese che avanza e alla fine trova la conclusione con Pickel dalla distanza, precisa ma centrale. Provedel para senza troppa apprensione. 19:45

87' La Lazio mantiene il possesso palla e prova a sfondare ma la Cremonese ora è tutta chiusa nella sua metà campo. 19:43

81' Appena entrato Pellegrini rimedia subito un cartellino giallo per un fallo su Tsadjout a centrocampo.19:39

80' Altra sostituzione anche per Sarri: esce Hysaj ed entra Pellegrini. 19:38

80' Felipe Anderson e Immobile guidano la Lazio che continua ad avanzare. Il primo cerca il secondo in area ma la difesa della Cremonese copre bene e libera. 19:37

77' Altro cambio per la Cremonese: esce Lochoshvili zoppicando ed entra Vasquez.19:34

76' Lazio a un passo dal terzo gol con Milinkovic Savic che va in porta di testa ma Ferrari recupera e salva la Cremonese sulla linea allontanando il pallone con un colpo di tacco. Ci prova poi anche Vecino col destro ma Meite fa muro. 19:33

72' Ammonito Zaccagni per un fallo su Pickel.19:30

72' Ancora Lazio avanti e sempre con Immobile che raccoglie il suggerimento in verticale di Milinkovic e si invola verso la porta avversaria. Bianchetti lo segue ma non interviene e alla fine Immobile libera la conclusione ma anche questa si alza troppo e si perde oltre la traversa. 19:29

70' Tentativo di Immobile ma l'attaccante biancoceleste calibra male e spedisce molto alto sopra la traversa. 19:27

68' Doppio cambio per Ballardini: escono Galdames e Valeri, al loro posto entrano in campo Castagnetti e Quagliata. 19:26

66' Ammonito Galdames per una trattenuta su Felipe Anderson. 19:24

66' Doppia parata di Sarr! Prima su Felipe Anderson che ha provato la conclusione sul secondo palo dalla distanza, poi sulla ribattuta il portiere della Cremonese si è ripetuto su Immobile che ha provato a ribadire in porta. 19:23

60' Cambia anche Sarri: esce dal campo Pedro e al suo posto entra Felipe Anderson.19:18

59' Primo cambio per la Cremonese: esce Ciofani, entra in campo Buonaiuto.19:17

58' GOL! Lazio-CREMONESE 2-2. Autogol di Lazzari! La Cremonese in pochi minuti riprende la Lazio: nasce tutto da un cross dalla destra che supera Ciofani e raggiunge Lazzari che non controlla e fa carambolare il pallone prima sul palo poi in porta spiazzando il suo portiere.



55' Terzo assist in questa stagione in campionato per Valeri.19:14

54' GOL! Lazio-CREMONESE 2-1. Rete di Galdames! Valeri serve il compagno che riceve palla, la sistema e calcia preciso col destro verso il secondo palo. Provedel si allunga ma non ci arriva e la Cremonese accorcia.



52' L'azione precedente però è stata fermata dall'arbitro per fuorigioco di Pedro e la Cremonese ha ricomiciato dal fondo con il rinvio di Sarr.19:09

51' Occasione per la Lazio: Pedro riceve palla al limite dell'area, entra e serve Immobile centralmente ma Sarr esce con i tempi giusti e impedisce la conclusione all'attaccante biancoceleste. 19:08

49' Nessun cambio all'intervallo. Le due squadre sono tornate in campo con gli stessi undici che hanno giocato il primo tempo. 19:06

46' Partiti! Inizia il secondo tempo di Lazio-Cremonese e si riparte dal 2-0 maturato nella prima frazione. Primo pallone giocato dagli ospiti. 19:03

Le squadre stanno rientrando in campo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di Lazio-Cremonese. 19:00

Con l'ottava rete stagionale in Serie A di Milinkovic Savic la Lazio è diventata l'unica squadra dei maggiori 5 campionati europei a vantare tre centrocampisti con almeno otto gol realizzati in questa annata. Insieme al serbo, in questa speciale classifica compaiono Felipe Anderson (9 gol) e Zaccagni (10 gol).18:57

Le reti di Hysaj e Milinkovic Savic decidono per il momento Lazio-Cremonese. La squadra di Sarri nel primo tempo ha tenuto in mano il pallino del gioco trovando gli spazi giusti e gestendo quando opportuno. Oltre i due gol, anche Vecino al 17' ha tentato la conclusione dalla distanza impegnando Sarr, poi alla mezz'ora Romagnoli ha girato in porta di testa un cross da calcio d'angolo ma ha trovato sempre il portiere avversario sulla traiettoria. La Cremonese comunque non ha rinunciato ad attaccare e a farsi vedere sulla trequarti avversaria: Tsadjout al 23' ha provato a sorprendere Provedel ma la palla è uscita di poco, poi è stato il turno di Ciofani con un rasoterra al 35' e infine Galdames ha calciato dritto in porta un calcio di punizione dal limite del lato corto dell'area biancoceleste trovando però la risposta del portiere avversario. 18:54

45' Senza recupero si chiude il primo tempo di Lazio-Cremonese con un parziale di 2-0.18:47

44' Alla battuta va Galdames che calcia direttamente a giro verso la porta difesa da Provedel. Il portiere biancoceleste risponde con i guantoni e allontana il pallone. 18:46

43' Valeri prova a entrare nell'area biancoceleste dal lato corto ma un intervento di Milinkovic Savic lo blocca: l'arbitro concede dal limite un calcio di punizione per la Cremonese.18:46

37' Quinto assist stagionale in Serie A per Pedro.18:40

37' GOL! LAZIO-Cremonese 2-0. Gol di Milinkovic Savic! Cross di Pedro dalla destra, il numero 21 biancoceleste anticipa Bianchetti e con un tocco morbido col destro e di prima batte Sarr.18:39

35' Azione manovrata da parte della Cremonese che termina con il rasoterra di Ciofani che riceve palla da Sernicola e conclude verso la porta biancoceleste. Provedel c'è e para.18:37

31' Ancora Lazio avanti, stavolta con Luis Alberto che riceve palla sulla trequarti, avanza e si accentra poi libera il destro a giro ma Sarr respinge. 18:33

30' Da quel corner nasce un'altra occasione per la squadra di Sarri: lo spiovente raggiunge Romagnoli che gira di testa ma Sarr è sulla traiettoria e fa suo il pallone. 18:32

29' Ancora Lazzari si invola sulla destra ma a ridosso della linea di fondo Valeri entra in scivolata in modo pulito e toglie palla all'avversario. Calcio d'angolo per la Lazio.18:31

25' Pedro innesca Lazzari sulla corsia di destra che crossa verso l'area della Cremonese ma Lochoshvili è attento e spazza via il pallone. 18:27

24' Il primo ammonito del match è Sernicola: sanzionato un fallo su Hysaj.18:26

23' Occasione per la Cremonese con Tsadjout che raccoglie un cross dalla destra e calcia di prima intenzione verso la porta di Provedel ma il pallone si perde di poco al lato del palo. 18:25

22' Sale ora la Cremonese con Sernicola che crossa verso il cuore dell'area biancoceleste, pallone respinto. Sulla ribattuta prova ad arrivare Pickel ma impatta male e la Lazio può liberare. 18:24

20' Insiste la Lazio, la Cremonese si chiude. Un'azione manovrata dei biancocelesti però termina con un fallo in attacco di Milinkovic Savic.18:22

17' Gran tiro di Vecino da fuori area col destro potente ma centrale: Sarr para. 18:18

15' Pallino del gioco in mano alla Lazio. La squadra di Sarri imposta e sale gestendo il possesso e tenendo palla con ordine. La Cremonese è chiusa nella sua metà campo.18:17

5' Prima della convalida della rete del vantaggio biancoceleste l'arbitro ha fatto un check con il VAR per valutare la posizione di fuorigioco o meno dell'autore del gol. Chiuso il check, l'1-0 della Lazio è stato confermato: nessuna posizione di offside.18:07

4' Per Ciro Immobile quello di oggi è il quarto assist in campionato in questa stagione.18:13

4' GOL! LAZIO-Cremonese 1-0. Rete di Hysaj! Immobile inventa un passaggio al bacio per il compagno che si infila in area alle spalle di Ferrari e spiazza Sarr.18:06

Inizia la partita! Primo pallone giocato dalla Lazio.19:03

Le squadre hanno ultimato il riscaldamento. Tutto pronto per l'inizio del match tra pochi minuti.17:55

Nella Cremonese c'è Sarr in porta e non Carnesecchi. In attacco invece ecco il tandem Ciofani-Tsadjout con Okereke che parte inizialmente dalla panchina. 17:48

Sponda Lazio, Pedro vince il ballottaggio con Felipe Anderson che parte dalla panchina. In difesa Sarri schiera Lazzari dal primo minuto nella linea a quattro con Casale, Romagnoli e Hysaj.17:47

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese risponde con un 3-4-1-2: Sarr - Bianchetti, Ferrari, Lochoshvili - Sernicola, Pickel, Meite, Valeri - Galdames - Ciofani, Tsadjout. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Vasquez, Buonaiuto, Ghiglione, Castagnetti, Afena-Gyan, Chiriches, Acella, Quagliata, Okereke.17:44

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio scende in campo con un 4-3-3: Provedel - Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj - Milinkovic, Vecino, Luis Alberto - Pedro, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Pellegrini, Gila, Radu, Ruggeri, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Felipe Anderson, Cancellieri, Gonzalez.17:36

La Cremonese invece, già aritmeticamente retrocessa in Serie B, arriva all'Olimpico dopo il ko interno di sabato scorso per 5-1 contro il Bologna. 17:31

La Lazio arriva a questa penultima giornata di Serie A dalla vittoria per 1-0 in trasferta contro l'Udinese firmata Immobile su calcio di rigore. Conquistando oggi i 3 punti la squadra biancoceleste può operare il contro-sorpasso sull'Inter che al momento è a +1 dopo il successo 3-2 di ieri sull'Atalanta.17:30

Benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Cremonese, gara valida per la 37esima giornata di Serie A. 17:25