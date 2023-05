Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Lecce 0-1 valida per la 37° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:08

Ora la lotta salvezza riguarderà solamente Spezia e Hellas Verona, che all'ultima giornata se la vedranno rispettivamente con Roma e Milan, entrambe in trasferta.17:08

Succede tutto nel finale di gara: all'81esimo Baschirotto travolge in area Colpani e Doveri, dopo un controllo al VAR, assegna calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Gytkaer che, all'ultima sua partita in casa con il Monza, si fa ipnotizzare da Falcone e sbaglia il rigore. Al 100esimo minuto lo stesso Gytkaer colpisce di mano in area e concede un calcio di rigore al Lecce; sul dischetto si presenta Colombo che calcia rasoterra centralmente e realizza il gol che vale la salvezza.17:06

Succede l'incredibile a Monza. Un gol su calcio di rigore di Colombo al 102esimo minuto regala la salvezza al Lecce.17:06

90'+12' Finisce qui! Il Lecce vince 1-0 a Monza ed è ufficilamente salvo!17:03

90'+11' GOL! Monza-LECCE 0-1! RETE DI COLOMBO! Rigore trasformato centralmente e Lecce aritmeticamente salvo!



90'+10' Calcio di rigore per il Lecce! Punito il tocco di mano di Gytkaer.17:00

90'+8' Possibile tocco di mano in area del Monza con Gytkaer che aveva il braccio largo.16:59

90'+7' Ciurria si occupa della battuta di un calcio di punizione da zona trequarti provando a pennellare al centro, ma non trova alcun compagno. Palla sul fondo.16:57

90'+2' Cartellino giallo per Hjulmand dopo un intervento in ritardo ai danni di Birindelli. Terzo ammonito del Lecce.16:52

90' Ci saranno 8 minuti di recupero.16:51

86' Entra Giuseppe Pezzella, esce Lameck Banda. Quinta e ultima sostituzione per il Lecce.16:48

86' Entra Lorenzo Colombo, esce Assan Ceesay. Quarta sostituzione per il Lecce.16:47

84' Falcone para il calcio di rigore! Gytkaer calcia forte ad incrociare verso il palo di sinistra, Falcone allunga il braccio destro e respinge a mano aperta compiendo una grandissima parata e salvando i suoi.16:45

82' Cartellino giallo per Baschirotto per il fallo da rigore. Secondo ammonito per il Lecce.16:42

82' Calcio di rigore per il Monza! Punito il fallo di Baschirotto.16:42

81' Cartellino Rosso Giulio Donati16:45

81' Doveri va al monitor a rivedere l'intervento di Baschirotto.16:41

80' Colpani riceve palla in campo aperto e si dirige in area: il numero 28 si allunga il pallone e viene travolto da un intervento in scivolata di Baschirotto che colpisce un po' tutto, mandando in calcio d'angolo. Check del VAR in corso.16:40

77' Entra Andrea Colpani, esce Armando Izzo. Quinta e ultima sostituzione per il Monza.16:37

76' Cooling break anche in questo secondo tempo. Squadre a bordocampo per qualche istante.16:36

74' Entra Youssef Maleh, esce Rémi Oudin. Terza sostituzione per il Lecce.16:35

70' Ceesay scappa alle spalle della difesa e viene servito da Banda. L'attaccante del Lecce arriva davanti Di Gregorio, lo salta e con il mancino calcia incredibilmente fuori a porta vuota; per sua fortuna, la posizione era di fuorigioco.16:31

69' Oudin approfitta di una palla vacante in zona trequarti per provare la conclusione mancina dalla distanza, non trova però lo specchio mandando largamente sul fondo.16:30

68' Gytkjær riceve in area di rigore spalla alla porta, sbraccia un po' troppo travolgendo Umtiti, ma nella conclusione viene comunque murato dalla difesa leccese.16:28

65' Cartellino giallo per Birindelli per aver trattenuto Banda. Secondo ammonito per il Monza.16:26

64' Entra Morten Hjulmand, esce Kristoffer Askildsen. Seconda sostituzione per il Lecce.16:25

64' Entra Federico Di Francesco, esce Gabriel Strefezza. Prima sostituzione per il Lecce.16:25

61' Entra Samuele Vignato, esce Dany Mota Carvalho. Quarta sostituzione per il Monza.16:22

61' Entra Christian Gytkjær, esce Gianluca Caprari. Terza sostituzione per il Monza.16:21

60' Palla persa in fase difensiva dal Monza con banda che dalla distanza alta la testa e prova la conclusione, ma scivola e colpisce cadendo; la palla termina comodamente tra le mani di Di Gregorio.16:21

58' Prova Caprari! Calcio di punizione battuto dal numero 17 direttamente in porta: la palla supera la barriera ma termina fuori rispetto all'incrocio di destra.16:18

56' Cartellino giallo per Banda per aver fermato Pessina al limite dell'area con un fallo da dietro. Primo ammonito per il Lecce.16:17

54' Cartellino giallo per Sensi per aver fermato con la mano una ripartenza guidata da Ceesay. Primo ammonito del Monza e primo del match.16:14

47' Ciurria manca il contatto col pallone! Carlos Augusto scappa sulla sinistra palla al piede, poi crossa al centro a rimorchio verso il dischetto dove Ciurria si coordina per calciare ma manca l'impatto col pallone, sprecando una buona occasione.16:08

46' Con i due ingressi di Sensi e Birindelli si ridispone la squadra di Palladino. Sensi si posiziona centralmente al posto di Rovella, Birindelli si allarga a destra, mentre Ciurria avanza sulla trequarti e Mota diventa la punta centrale.16:07

46' Via al secondo tempo. Possesso per il Monza.16:05

46' Entra Samuele Birindelli, esce Andrea Petagna. Seconda sostituzione per il Monza.16:06

46' Entra Stefano Sensi, esce Nicolò Rovella. Prima sostituzione per il Monza.16:06

La squadra di Palladino mantiene di più il possesso ma non è mai arrivata alla conclusione verso la porta di Falcone. Il Lecce, invece, è arrivata un paio di volte alla conclusione, ma Di Gregorio non ha effettuato nessuna parata.15:51

Poco da raccontare in questa prima fase di gioco. Squadre molto compassate e ritmi abbastanza bassi, con il Lecce che in qualche occasione ha provato a ripartire in velocità grazie alle sgasate di Banda. Il caldo non sta sicuramente aiutando ad alzare i ritmi.15:50

45'+2' Termina qui la prima frazione di gioco. Monza-Lecce 0-0.15:48

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.15:47

43' Pessina si allunga il pallone sulla trequarti e commette fallo su Strefezza nel tentativo di recuperarlo.15:44

39' Banda prova a dare una scossa alla partita portando palla da metà campo fino all'area di rigore, sterzando poi sul destro e provando la conclusione, ma viene murato dalla difesa brianzola.15:41

36' Lancio lungo in direzione di Dany Mota con Falcone costretto a uscire lateralmente dell'area e a spazzare: nello slancio viene colpito dal giocatore del Monza e Doveri assegna un calcio di punizione al Lecce.15:38

29' Oudin prova a crossare dalla sinistra per l'inserimento di Ceesay, il quale però è accerchiato dalle maglie biancorosse e non riesce ad intervenire sul pallone.15:30

25' Giunti a metà del primo tempo l'arbitro concede un "Cooling break". Giornata odierna davvero caldissima, con le temperature che si avvicinano ai 30 gradi.15:27

22' Si alzano un po' i toni in campo con i giocatori del Lecce che recriminavano un fallo su Banda, non fischiato. Interviene Doveri per riportare la calma sul terreno di gioco.15:25

18' Marì evita il pericolo! Altra sgasata di Banda sulla sinistra, con il numero 22 che arriva sul fondo e crossa a mezza altezza per l'arrivo di Ceesay che avrebbe solamente dovuto metterla in porta, ma sulla traiettoria interviene Marì che di punta manda in calcio d'angolo.15:20

16' Clamorosa occasione per il Lecce! Sbaglia in uscita il Monza con Marì che consegna a Banda che entra in area in velocità, poi serve a Strefezza un rigore in movimento: il numero 27 calcia a botta sicura ma trova la respinta di un difensore biancorosso. Sulla respinta arriva Askildsen che con il mancino calcia in curva.15:19

13' Strefezza si occupa della battuta del corner ma la palla attraversa tutta l'area e termina fuori sul fronte opposto.15:14

11' Banda riceve al limite dell'area sul centro-sinistra, si accentra e prova la conclusione. Il tiro viene deviato e termina in corner.15:13

7' Banda recupera palla ai danni di Ciurria e innesca il contropiede, lanciando in fascia sinistra Oudin, il quale però arriva sul fondo e crossa dove non c'è nessuno. Palla al Monza.15:09

3' Prima azione offensiva del match per il Monza con Caprari che si libera con un tunnel di una marcatura poi serve all'interno dell'area Petagna, il quale impiega troppo tempo per tirare e consente il recupero di Blin, che poi subisce fallo da Mota.15:05

Via al match. Primo possesso per il Lecce.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Daniele Doveri, della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Bercigli e Cecconi. Quarto uomo sarà Ghersini, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente a Marini e La Penna.14:30

Baroni si affida a Falcone in porta, con Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo a comporre la linea difensiva. Centrocampo a 3 formato da Askildsen, Blin e Oudin. Davanti Ceesay sarà accompagnato da Strefezza e Banda. Dalla panchina Hjulmand, Colombo e Di Francesco.14:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce si dispone con un 4-3-3: Falcone – Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo – Askildsen, Blin, Oudin – Strefezza, Ceesay, Banda.14:30

Il Monza di Palladino si dispone con la difesa a 3 formata da Marlon, Marì e Izzo, con Caldirola assente per squalifica. In porta Di Gregorio. A centrocampo duo centrale composto da Pessina e Rovella, con Ciurria e Carlos Augusto a correre sulle fasce. Sulla trequarti ci saranno Mota e Caprari a supporto dell’unica punta Petagna.14:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio – Marlon, Marì, Izzo – Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto – Mota, Caprari – Petagna.14:30

Il match di andata, disputato allo Stadio Via del Mare di Lecce, ha visto le due squadre portare a casa un punto per parte. Le reti di Sensi nel primo tempo e di Gonzalez nel secondo hanno decretato l’1-1 finale.14:29

Il Lecce si trova alla 16esima posizione a soli 3 punti dalla zona retrocessione, attualmente occupata dall’Hellas Verona. Una vittoria quest’oggi permetterebbe alla squadra di Baroni di conquistare con una giornata di anticipo la tanto agognata salvezza.14:29

Il Monza ha disputato un campionato notevolmente sopra le aspettative: dopo un inizio difficile sotto la guida di Giovanni Stroppa, infatti, i brianzoli di Palladino hanno raggiunto ad oggi la decima posizione a quota 52 punti, non solo guadagnando con largo anticipo la quota salvezza, bensì diventando la neo promossa con il maggior punteggio in Serie A.14:29

Si sfidano oggi le formazioni guidate da Raffaele Palladino e Marco Baroni, in un match di fondamentale importanza per la squadra pugliese.14:29

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza-Lecce, gara valida per la 37a giornata di Serie A.14:29