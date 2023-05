Dal Bentegodi è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Hellas Verona-Empoli. Arrivederci e alla prossima partita di Serie A! 14:44

Si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti: l'Hellas affronterà la trasferta a San Siro contro il Milan, mentre il diretto contendente per un posto in Serie A, lo Spezia, andrà all'Olimpico contro la Roma. Per l'Empoli la 38ª giornata sarà in casa con la Lazio, già certa di un posto in Champions League. 14:44

Il Verona spreca dunque l'occasione di uscire dalla zona retrocessione: con la sconfitta dello Spezia per la squadra di Zaffaroni/Bocchetti era fondamentale vincere oggi per potersi assicurare tre punti in vista della prossima e ultima giornata. I liguri, a 31 punti come l'Hellas, hanno dalla loro gli scontri diretti. 14:42

A 90 secondi dalla fine il Verona butta via l'occasione di allungare sullo Spezia. Cala il gelo tra i giocatori gialloblù al termine della partita tra chi esce in lacrime e chi disperato rimane a terra con le mani sul volto. Dopo tante occasioni create nel primo tempo, con protagonista Ngonge con 5 azioni pericolose, Gaich entra dalla panchina e dopo neanche due minuti trova il guizzo vincente per mandarla in rete. Sul finale perde fiducia il Verona che si chiude tutto nella propria area e dopo diversi tiri prontamente respinti da Montipò, cede al 96' consentendo agli avversari il gol del pareggio: su un tiro di Stojanović la deviazione decisiva è di Magnani. 14:39

90'+7' FISCHIO FINALE! Hellas Verona-Empoli 1-1. Decidono le reti di Gaich e l'autogol di Magnani. 14:32

90'+6' GOL!!! Hellas Verona-EMPOLI 1-1. Cala il gelo al Bentegodi, tiro di Petar Stojanović in diagonale sul secondo palo, palla deviata da Magnani che cambia la traiettoria impedendo a Montipò di intervenire.



90'+5' Ancora completamente schiacciato il Verona che ora soffre e tutto chiuso dietro concede troppo agli avversari. 14:30

90'+4' ANCORA MONTIPÒ!! Verona completamente schiacciato dietro, Stojanović tira diretto in porta ma il portiere gialloblù è ancora decisivo. 14:29

90'+4' Ci prova ora l'Empoli con un tiro di Grassi potente dal limite dell'area. Montipò la blocca. 14:28

90' Sette minuti di recupero al Bentegodi. 14:24

90' Applausi per Hien che vince un duello con Satriano e recupera il pallone. 14:24

87' Uscita di Montipò su un calcio di punizione a favore dell'Empoli. Minuti preziosi per i padroni di casa. 14:21

87' Ammonito Federico Ceccherini.14:20

83' Cyril Ngonge lascia il posto a Diego Coppola.14:16

80' GAICH VICINO AL RADDOPPIO!! Ancora un'occasione per l'attaccante che sfrutta una bellissima palla di Djuric. L'argentino, in anticipo sulla difesa dell'Empoli, non controlla bene e calcia di collo sul secondo palo sprecando il gol che avrebbe chiuso la partita. 14:17

78' OCCASIONE EMPOLI!! Tiro a giro di Cambiaghi che finisce sopra la traversa di poco. 14:13

78' Preciso Ceccherini che recupera una palla insidiosa in area raddoppiando la marcatura su Satriano. 14:12

77' Fuori anche Jean-Daniel Dave Lewis Akpa Akpro, dentro Emanuel Vignato.14:11

76' Non riesce a continuare Tyronne Efe Ebuehi, al suo posto subentra Petar Stojanović.14:11

76' Finisce la partita di Adrien Fidele Tamèze, dentro Aoutsa Oliver Abildgaard Nielsen.14:09

74' Problemi per Ebuehi: a terra dolorante lamenta fastidio alla spalla. 14:08

71' Secondo cooling break al Bentegodi. 14:05

67' Fuori Nicolas Thibault Haas, al suo posto Liam Henderson.14:03

63' Ammonito Adolfo Julián Gaich per aver esultato togliendosi la maglia. 13:56

61' GOOOL! HELLAS VERONA-Empoli 1-0! Respinta di Vicario su un tiro di Ngonge, Gaich tocca il suo primo pallone e di piatto con il destro le mette in rete. Gol importantissimo per i padroni di casa. Esplode il Bentegodi.



59' Esce anche Miguel Luís Pinto Veloso, al suo posto Adolfo Julián Gaich.13:54

59' Filippo Terracciano lascia il posto a Marco Davide Faraoni.13:54

58' EBUEHI!! Occasione clamorosa per l'Empoli! Colpo di testa del nigeriano che tenta la schiacciata a terra. Dice di no Montipò. 13:52

57' Fuori anche Jacopo Fazzini, dentro Mattia Destro.13:51

57' Finisce la partita di Roberto Piccoli, al suo posto Martín Adrián Satriano Costa.13:50

56' Ammonito Miguel Luís Pinto Veloso.13:49

52' Hien di fisico recupera palla su Cambiaghi. 13:46

49' Parte bene l'Empoli con qualche guizzo interessante in area avversaria, mai davvero pericoloso. 13:44

46' Esce Cabal, ammonito, al suo posto Federico Ceccherini.13:39

45' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Hellas Verona-Empoli. 13:39

Con il pareggio e un punto guadagnato l'Hellas Verona si porta a quota 31 agganciando lo Spezia, rivale per la lotta salvezza. I liguri però hanno dalla loro parte gli scontri diretti. 13:27

Termina con un pareggio la prima parte della partita al Bentegodi con tante azioni create dai padroni di casa. Sono ben cinque le occasioni da parte di Ngonge che però non ha mai trovato il guizzo decisivo per insaccarla in rete con addiruttra sul finale una traversa. Ammonito dopo 10 minuti Cabal che rischia anche la seconda ammonizione, considerato scontro di gioco da Chiffi. 13:25

45'+5' FINE PRIMO TEMPO! Hellas Verona-Empoli 0-0. 13:22

45'+2' Brivido per l'Hellas! Tre tiri pericolosi sempre prontamente respinti dai giocatori gialloblù in area. 13:19

45' Saranno cinque i minuti di recupero. 13:17

40' TRAVERSA DEL VERONA! Che occasione per i padroni di casa con ancora protagonista Ngonge. Insistono i gialloblù che cercano più che mai i tre punti. 13:17

35' Questa volta è l'Empoli a ripartire, con Piccoli che allarga per Cambiaghi che con palla al piede si porta in avanti fino all'area per crossare. Eccellente l'intervento di Magnani che evita anche il calcio d'angolo. 13:07

34' Ancora asse Djuric-Ngonge. L'attaccante bosniaco, accerchiato da quattro giocatori avversari, non riesce a girarsi e scarica all'indietro per il belga tutto solo. Ngonge non si coordina bene e calcia debole sul fondo. 13:06

32' Cross di Terracciano in area, capisce tutto Ismajli che anticipa i gialloblù respingendo il pallone. 13:05

26' Cooling break al Bentegodi. 12:59

24' ANCORA NGONGE! Sponda di Djuric per il compagno belga che la impatta di testa senza angolare troppo: la palla finisce nelle braccia di Vicario. 12:59

20' Rimane a terra in area Ebuehi. Scontro di gioco con Cabal, già ammonito. Tutto regolare secondo Chiffi. 12:52

19' MONTIPÒ! Grande parata del portiere dell'Hellas che chiude un tiro da posizione vicinissima di Cacace. 12:51

15' Ancora Ngonge, questa volta cross teso raso terra al centro dell'area piccola, Vicario si fa trovare pronto e respinge. 12:47

14' OCCASIONE HELLAS! Ngone recupera un pallone da Luperto e scarta anche Cacace portandosi sulla zona destra della porta. Il suo tiro, troppo in diagonale, finisce sul fondo. 12:46

11' Calcio di punizione battuto direttamente in porta: lontano dalla zona di Montipò. 12:44

10' Primo cartellino giallo per Juan David Cabal Murillo per aver bloccato una ripartenza di Cambiaghi diretto verso la porta. 12:45

5' Acrobazia di Ngonge da calcio piazzato. Bella l'iniziativa del 26 gialloblù che però non trova lo specchio della porta. 12:38

1' FISCHIO D'INIZIO! Comincia Hellas Verona-Empoli. Dirige il match l'arbitro Daniele Chiffi. 12:34

Dopo la doppietta contro la Juventus nell'ultima giornata, l'Empoli dovrà rinunciare a Ciccio Caputo. Per lui neanche panchina, complice un sintomo influenzale. Al suo posto parte titolare Piccoli. Squalificati Parisi e Bandinelli, in difesa Zanetti sceglie Cacace. 12:02

Nelle scelte di Zaffaroni Verdi parte dalla panchina, a supporto di Djuric ci sarà Ngonge con Gaich pronto a subentrare. Cambio modulo e centrocampo a 5 per i gialloblù, con il ritorno di Veloso tra i titolari. In difesas recupera Magnani in campo dal primo minuto, con lui Hien e Cabal. Hellas Verona orfana anche di Lazovic a causa di una lesione al retto femorale. 11:59

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (4-2-3-1): Vicario - Ebuhei, Ismajli, Luperto, Cacace - Grassi, Haas - Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi - Piccoli. All. Zanetti11:56

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (3-5-1-1): Montipò - Magnani, Hien, Cabal - Terracciano, Tameze, Veloso, Sulemana, Depaoli - Ngonge - Djuric. All. Zaffaroni11:55

Situazione diversa per l'Empoli, già certa aritmenticamente della salvezza e senza obiettivi concreti. La squadra di Zanetti arriva da un grande momento di forma: 10 punti in 4 partite con l'ultima importante vittoria per 4 a 1 contro la Juventus di Massimiliano Allegri. 11:31

180 minuti per la salvezza: per gli uomini di Zaffaroni è ancora tutto da decidere e nella sfida di oggi, complice anche la sconfitta dello Spezia, tre punti sarebbero importantissimi in chiave classifica. Ora i liguri sono solo a +1 e i gialloblù devono sperare di poter vincere per rimanere in Serie A. 11:27

Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta testuale di Hellas Verona-Empoli, match valido per la 37ª e penultima giornata di Serie A.11:17