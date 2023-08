Grazie per aver seguito la diretta di Salernitana-Udinese e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:43

Dopo un primo tempo in cui l'unica vera occasione è rappresentata da una deviazione verso la propria porta di Pirola respinta alla grande da Ochoa, all'Arechi succede tutto nella ripresa. L'Udinese prima sfiora il vantaggio con Thauvin e poi, al 57', trova l'1-0 con Samardzic, che dopo un'estate al centro del mercato, trova il suo primo centro in campionato con un diagonale di prima sulla sponda aerea di Lucca. La Salernitana reagisce e al 72' trova il pareggio con Dia, che raccoglie l'imbucata di Candreva e batte Silvestri sul primo palo, firmando il primo gol stagionale. Nel finale i padroni di casa provano anche a vincerla, ma il portiere bianconero salva prima su Martegani e poi su Candreva.20:43

Secondo pareggio in altrettante partite per la Salernitana, che dopo il punto guadagnato a Roma replica in casa contro l'Udinese e sale a quota 2 in classifica. Ancora decisivo, come all'Olimpico, Antonio Candreva, autore dell'assist per Dia. Primo punto in campionato, invece, per l'Udinese, che dopo lo 0-3 rimediato contro la Juventus muova la sua classifica, ritrovandosi in compagnia di Roma, Bologna e Torino, in attesa della partita del Cagliari, impegnata stasera contro l'Inter.20:39

90'+7' FISCHIO FINALE: SALERNITANA-UDINESE 1-1. Al gol di Samardzic ha risposto quello di Dia.20:29

90'+5' Quinta sostituzione per l'Udinese. Richiamato in panchina Florian Thauvin, minuti per Domingos Quina.20:28

90'+4' AMMONITO anche Walace.20:26

90'+4' AMMONITO Antonio Candreva per un battibecco con Walace.20:26

90'+3' Torna a regnare l'equilibrio in questo finale. Tante interruzioni e ritmo basso.20:26

90' Segnalati sei minuti di recupero.20:22

88' Possesso per l'Udinese, che fa passare qualche secondo prima di battere un calcio di punizione con Silvestri.20:21

85' CANDREVA VICINO AL VANTAGGIO! Azione insistita della Salernitana, con Martegani che allarga per il numero 87, il quale controlla e calcia di controbalzo sul primo palo, trovando l'opposizione di Silvestri.20:18

85' Quinta sostituzione per la Salernitana. Grigoris Kastanos lascia spazio a Mateusz Łęgowski.20:17

84' Quarta sostituzione per la Salernitana. Finisce la partita di Lorenzo Pirola, al suo posto Chukwubuikem Ikwuemesi.20:16

82' Quarta sostituzione per l'Udinese. Esce Sandi Lovrić, entra Oier Zarraga.20:15

81' Terza sostituzione per l'Udinese. Fuori Hassane Kamara, dentro Jordan Zemura.20:14

80' SILVESTRI SALVA SU MARTEGANI! Azione personale dell'argentino che, posizionato sul lato destro dell'area, rientra sul sinistro e calcia forte sul primo palo, trovando la grande risposta di Silvestri.20:13

79' Dieci minuti più recupero alla fine. La Salernitana muove il pallone alla ricerca di spazi.20:12

76' Si riprende ora a giocare.20:08

75' Seconda sostituzione per l'Udinese. Richiamato in panchina João Ferreira, minuti per Festy Ebosele.20:08

75' Prima sostituzione per l'Udinese. Lorenzo Lucca lascia spazio a Isaac Success.20:08

74' È il momento del cooling break.20:05

72' GOL! SALERNITANA-Udinese 1-1! Rete di Boulaye Dia! Candreva riceve al limite dell'area da Martegani e imbuca in verticale per Dia, che batte Silvestri con un rasoterra sul primo palo.



70' AMMONITO João Ferreira per un fallo su Bradaric.20:03

70' Kastanos riceve da Dia al limite dell'area, controlla e calcia chiudendo la conclusione sul primo palo. Silvestri va a terra e blocca.20:02

67' LOVRIC VICINO AL 2-0! Samardzic riceve e, girandosi, appoggia per il numero 4 dell'Udinese, che prova a piazzare il destro sul secondo palo. Ochoa si allunga e mette in corner.19:59

64' AMMONITO anche Lorenzo Pirola, in ritardo su Lucca.19:57

64' AMMONITO Domagoj Bradarić per un intervento ai danni di Ferreira.19:56

62' Terza sostituzione per la Salernitana. Finisce la partita di Pasquale Mazzocchi, al suo posto Domagoj Bradarić.19:55

62' Seconda sostituzione per la Salernitana. Esce Erik Botheim, esordio in maglia granata per Jovane Cabral.19:55

60' AMMONITO Erik Botheim per proteste.19:52

57' GOL! Salernitana-UDINESE 0-1! Rete di Lazar Samardžić! Kamara scappa a Kastanos sulla sinistra e alza il pallone in area per Lucca, che di testa fa la sponda per il numero 24, il quale colpisce di prima intenzione, incrociando la conclusione e battendo Ochoa.



55' AMMONITO Christian Kabasele, intervenuto in ritardo su Kastanos.19:49

53' Prima sostituzione per la Salernitana. Fuori Emil Bohinen, dentro Agustín Martegani.19:45

52' Ritmo basso anche in questo avvio di secondo tempo.19:44

49' AMMONITO Sandi Lovrić: fallo tattico su Botheim.19:41

46' OCHOA RISPONDE A THAUVIN! Il francese ruba palla ai confini dell'area di rigore della Salernitana, entra nei 16 metri e calcia forte con il sinistro sul primo palo. Ochoa è attento e respinge.19:39

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Salernitana-Udinese. Nessun cambio all'intervallo.19:37

Match equilibrato e combattuto in mezzo al campo, con la Salernitana che non è riuscita a innescare né la corsa di Mazzocchi sulla sinistra né l'imprevedibilità di Candreva sulla trequarti. Pochissimi spazi anche per Dia, che ha faticato a trovare la posizione in campo. Ha lavorato meglio sugli esterni l'Udinese, ma le combinazioni tra Thauvin e Lucca sono state poche e spesso condizionate da imprecisioni tecniche. Né il francese né Samardzic sono finora riusciti a mettere in campo la loro qualità.19:32

Nessun gol e poche emozioni nel primo tempo di Salernitana-Udinese, conclusosi sullo 0-0. Tante conclusioni imprecise da parte di entrambe le squadre, con la Salernitana che va vicina al bersaglio prima con Pirola e poi con Bohinen. Nel finale sono gli ospiti a rendersi pericolosi sugli sviluppi di due calci d'angolo, ma Ochoa prima blocca un colpo di testa di Lucca e poi respinge alla grande una deviazione sfortunata di Pirola, salvando lo 0-0.19:29

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: SALERNITANA-UDINESE 0-0. Non si sblocca il match dell'Arechi.19:20

45'+2' OCHOA SALVA LA SALERNITANA! Cross di Samardzic e serie di tocchi in area di rigore che fanno sbattere il pallone sulla testa di Pirola. Ochoa vola ed evita l'autogol del compagno.19:19

45' Concessi tre minuti di recupero.19:17

45' CI PROVA LUCCA! Corner di Lovric e colpo di testa dell'ex attaccante del Pisa, che impegna Ochoa, il quale blocca a terra in due tempi.19:16

44' Thauvin scappa sulla destra e crossa basso in mezzo, ma trova l'opposizione di Gyomber, bravo a respingere in corner.19:16

42' Ritmo basso in questa fase del match.19:14

39' BOHINEN DA FUORI! Il numero 8 della Salernitana riceve al limite dell'area, controlla e calcia a giro, ma alza troppo la conclusione.19:11

37' Giropalla lento della Salernitana.19:08

34' Conclusione da lontanissimo di Perez: palla alta sopra la traversa.19:06

32' Si riprende ora a giocare.19:04

30' È il momento del cooling break.19:02

27' Azione personale di Samardzic, che arriva al limite dell'area e calcia, trovando la deviazione decisiva di Gyomber.18:59

25' Candreva serve Coulibaly sul lato destro dell'area. Il centrocampista della Salernitana cerca il cross di prima, ma sbaglia la misura del traversone, che finisce direttamente sul fondo.18:57

24' Regna l'equilibrio, finora, all'Arechi.18:56

21' Intervento in ritardo di Kamara, che stende Kastanos. Calcio di punizione nei pressi della propria area per la Salernitana.18:53

18' PIROLA VICINO AL GOL! Coulibaly appoggia alla sua sinistra per il difensore della Salernitana, che calcia di prima con il mancino, sfiorando il palo.18:50

16' Calcio di punizione dai 20 metri di Thauvin: la conclusione a giro del francese viene deviata dalla barriera.18:47

13' Lovric ruba palla nell'ultimo terzo di campo e crossa in mezzo per Thauvin, che viene anticipato da Gyomber.18:45

10' Altro tentativo da fuori di Walace: conclusione larga.18:42

9' Gyomber anticipa tutti di testa su fallo laterale di Kastanos, ma non trova la porta.18:41

6' Altra conclusione da fuori dell'Udinese, stavolta con il piattone di Walace. Tiro centrale, facile per Ochoa.18:37

3' Prima conclusione in porta della partita. È dell'Udinese, con Lovric che controlla e calcia dai 25 metri, trovando la presa bassa di Ochoa.18:34

CALCIO D'INIZIO! Comincia Salernitana-Udinese. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:32

Quasi tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno. Tra pochi minuti l'arbitro Davide Massa darà il via al match.18:24

Tre modifiche, invece, per Sottil rispetto alla squadra vista contro la Juventus alla prima giornata. Conferma in toto per la difesa, mentre Ferreira prende il posto di Ebosele sulla destra. Ritrova una maglia da titolare Samardzic al posto di Zarraga, mentre non è nemmeno convocato Beto, a un passo dal trasferimento all'Everton. Al suo posto spazio per Lucca.18:25

Due cambi per Paulo Sousa rispetto alla formazione schierata nell'esordio in campionato contro la Roma. Finiscono in panchina Fazio e Bradaric, ai quali vengono preferiti Pirola e Dia. Kastanos scala dunque a centrocampo, sulla corsia di destra, mentre sull'altra fascia si trasferisce Mazzocchi. Conferma per Botheim nel ruolo di prima punta, con Dia e Candreva alle sue spalle. Pronto a subentrare l'ultimo arrivato Cabral.18:21

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con un 3-5-2: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Piana, Ebosele, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Abankwah, Akè, Semedo, Camara, Zemura, Zunec, Pejicic, Nwachukwu.18:24

FORMAZIONI UFFICIALI - La Salernitana si schiera in campo con un 3-4-2-1: Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Dia, Candreva; Botheim. A disposizione: Fiorillo, Costil, Bradaric, Sambia, Martegani, Fazio, Cabral, Ikwuemesi, Bronn, M. Coulibaly, Legowski.18:17

Vuole muovere la classifica, invece, l'Udinese, che nel primo turno è stata sconfitta per 3-0 in casa dalla Juventus. La squadra di Andrea Sottil va dunque alla ricerca sia dei primi punti che dei primi gol del proprio campionato, per scacciare la possibilità degli 0 punti dopo due giornate, come già verificatosi per Lazio, Empoli e Sassuolo.20:44

Mantenere l'imbattibilità e cercare la prima vittoria stagionale. Sono questi gli obiettivi della squadra di Paulo Sousa, reduce dal bel pareggio all'Olimpico contro la Roma. Sotto per il gol di Belotti, i granata sono stati in grado di rimontare e portarsi in vantaggio grazie alla splendida doppietta di Candreva, prima che il centravanti giallorosso trovasse la seconda rete della sua partita, quella del definitivo 2-2.18:10

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Udinese, gara valida per la seconda giornata di Serie A.18:05