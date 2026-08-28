Il Milan con la prima rete in campionato di Ramos e un autorete di Halhal, vince contro il Venezia e porta a casa i tre punti. Partita complicata per i rossoneri che nonostante diverse occasioni nel primo tempo, soffrono le ripartenze dei lagunari e riescono a sbloccare la gara sono nella seconda parte della ripresa.
I rossoneri si portano a 6 lunghezze, a punteggio pieno, aspettando le altre partite del weekend. Il Venezia gioca bene gran parte della gara, ma non riesce a concretizzare e rimane fermo a 0 punti in classifica.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:51
90'+4'
Fine partita: MILAN - VENEZIA 0-2.22:46
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.22:43
89'
GOL! MILAN - Venezia 2-0! Autogol di Halhal. Saelemaekers lancia in profondità Jashari, lo svizzero arriva a tu per tu con Stankovic ma si fa parare la conclusione, la palla sbatte su Halhal e finisce in rete.22:43
87'
Dentro anche Gabbia per Gila.22:39
87'
Sostituzione nel Milan, entra Estupinian per Bartesaghi.22:39
85'
Lungo fraseggio del Milan che gestisce palla senza però riuscire ad arrivare alla conclusione.22:37
80'
Dentro anche Rrahmani per Perez.22:32
80'
Nel Venezia entra Lauberbach per Yeboah.22:31
78'
Tiene palla ora il Milan che prova un po' a respirare e a giocare con il cronometro.22:30
74'
Sostituzione nel Milan, finisce la partita di Modric, al suo posto entra Jashari.22:26
73'
Yeboah dal limite, sposta il pallone e calcia con il sinistro, blocca Maignan.22:25
71'
Cartellino Giallo Strahinja Pavlovic22:25
69'
GOL! MILAN - Venezia 1-0! Rete di Ramos. Ripartenza veloce del Milan, Saelemaekers imbuca per Ramos che in diagonale calcia con il sinistro e trafigge Stankovic.
Sostituzione nel Venezia, entra Sohm per Basic.22:18
65'
Prova la conclusione Pavlovic dal limite, ma non impatta bene e la palla finisce sopra la traversa.22:17
60'
ANCORA RAMOS! Subito Saelemaekers che crossa in area dal limite, Ramos prova a spizzarla di testa ma non trova la porta.22:12
59'
Dentro anche Saelemaekers per Loftus Cheek.22:11
59'
Cambi nel Milan, entra Rabiot per Cisse.22:11
55'
TRAVERSA DI MUSAH! Punizione di Modric dalla trequarti, la palla rimane in area dove in mischia Musah calcia di prima ma impatta la traversa.22:08
54'
Cartellino giallo per Haps, strattonata a Loftus Cheek.22:06
52'
Calcio d'angolo per il Milan, palla lunga, spizza di testa De Winter ma manda a lato.22:04
49'
Venezia insidioso, cross di Haps dalla sinistra, Hainaut prova la conclusione di prima ma non trova lo specchio della porta.22:02
48'
Cartellino giallo per Perez, stratotnata ai danni di Modric.22:00
46'
Inizia il secondo tempo di MILAN - VENEZIA. Si riparte senza sostituzioni.21:57
Buon ritmo con entrambe le squadre che giocano a viso aperto, il Milan va vicino al gol in più occasioni con Ramos che non riesce però mai a concretizzare. Il Venezia si fa vedere dalle parti di Maignan e impensierisce la retroguardia rossonera con Yeboah.21:39
45'+4'
Fine primo tempo: MILAN - VENEZIA 0-0.21:39
45'+3'
Sostituzione nel Venezia, non ce la fa a continuare Franjic, al suo posto entra Halhal.21:38
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.21:35
43'
Bartesaghi dalla sinistra mette un pallone interessante in area, Ramos prende il tempo ai difensori ma non trova lo specchio della porta.21:33
40'
Calcio d'angolo corto battuto dal Milan, Modric crossa in area, De Winter impatta di testa ma manda alto sopra la traversa.21:30
36'
MILAN VICINO AL GOL! Scodellata in area di Chukwueze, Ramos a tu per tu con Stankovic, ma al limite del fuorigioco, sfiora la sfera ma non trova la porta.21:27
33'
RAMOS! Ancora il portoghese servito da Loftus Cheek sul dischetto del rigore, conclusione di prima, Stankovic smanaccia in calcio d'angolo.21:23
31'
Superata la mezz'ora di gioco, il Milan fa la partita ma non riesce a sfondare il muro veneziano.21:20
27'
Cartellino giallo per Schingtienne, fallo su Cisse.21:17
24'
Pericoloso il Venezia, cross dalla sinistra teso in area, Adams non ci arriva per un soffio la palla carambola addosso a Yeboah che calcia di prima ma Pavlovic riesce a deviarla.21:15
22'
Improvviso sinistro di Ramos dalla distanza, la palla non inquadra la porta.21:12
19'
Sviluppo in verticale del Venezia, palla per Adams che entra in area, si allarga e prova la conclusione in diagonale, blocca sicuro Maignan.21:10
17'
Fase di gioco dove si gioca molto in mezzo al campo, le due squadre cercano spazi e verticalizzazioni.21:08
12'
RAMOS! Lanciato in profondità da Chukwueze, il portoghese si trova a tu per tu con Stankovic ma non trova l'angolo e si fa parare la conclusione.21:03
10'
Tiene palla il Milan, ma il Venezia ben posizionato non concede spazi.21:00
5'
Musah parte da metà campo, arriva al limite dell'area e serve Cisse che calcia di prima con il destro ma non inquadra la porta.20:57
1'
Ci prova subito il Milan, Loftus Cheek dalla destra mette un pallone in mezzo, Ramos ci prova al volo ma non impatta bene la sfera,20:52
1'
FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - VENEZIA. Arbitra Manganiello.20:50
Nel Milan sono solamente due i cambi rispetto all'undici proposto contro il Torino. In mezzo al campo con Musah gioca Modric, panchina per Jashari, mentre sulla sinistra c'è Bartesaghi che vince il ballottaggio con Estupinan. In attacco dietro a Ramos ci sono Cisse e Loftus Cheek. Nel Venezia rispetto alla partita d'esordio, Haps prendre il posto Correia, mentre in attacco gioca la coppia formata da Yeboah e Adams.19:52
Formazione MILAN (3-4-2-1): Maignan - Gila, De Winter, Pavlovic - Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi - Loftus Cheek, Cisse - Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Estupinan, Pulisic, Rabiot, Diawara, Moreira, Comotto, Jashari, F. Terracciano, Gabbia, Saelemaekers, Camarda. 19:52
Il Venezia nonostante la sconfitta nell'esordio casalingo contro il Lecce, è una squadra che potrebbe sorprendere, vista la nuova presidenza e la voglia di far bene in questo ritorno in Serie A.17:43
Esordio a San Siro per il Milan di Amorim che ospita il neo promosso Venezia. I rossoneri dovranno fare attenzione, visto che nella passata stagione hanno perso molti punti con le squadre provenienti dalla Serie B.17:32
La gara tra Milan e Venezia si giocherà venerdì 28 agosto 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Venezia?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Venezia sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Milan - Venezia?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Venezia?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quale è stato il risultato finale di Milan - Venezia?
La gara tra Milan e Venezia si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Venezia?
I marcatori del Milan sono stati Gonçalo Ramos al 69'
PREPARTITA
Milan - Venezia è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 28 agosto alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Venezia sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Fiorentina-Benevento 4-1
Attualmente il Milan si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Venezia si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Milan ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Venezia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.
In casa il Milan ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Milan nell'ultima partita ha affrontato il Torino ottenendo 3 punti. Il Venezia nella prima giornata ha affrontato il Lecc ottenendo 0 punti.
Milan e Venezia si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 18 volte, il Venezia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Milan-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Venezia, segnando almeno due gol in ogni occasione e mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro, stabilendo così il proprio record di partite consecutive senza subire gol contro gli arancioneroverdi nella competizione.
Il Venezia ha perso 18 partite di Serie A contro il Milan (4V, 6N, 18P); contro nessuna squadra i lagunari hanno subito più sconfitte nel massimo campionato, a pari merito con le 18 maturate contro la Juventus.
Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Venezia (8V 2N); tra le squadre attualmente nel massimo campionato, i rossoneri vantano una striscia di imbattibilità interna aperta più lunga solo contro Lecce (14) e Torino (30), mentre sono a quota 10 anche contro il Bologna.
Il Milan ha perso la prima gara casalinga dello scorso campionato di Serie A (1-2 contro la Cremonese), interrompendo una serie di 11 vittorie seguite e un pareggio; i rossoneri non perdono la prima partita interna in due stagioni consecutive dal biennio 2008-2009, quando furono sconfitti rispettivamente da Bologna e Inter; quello è stato anche l'ultimo caso in cui sono rimasti senza successi per tre anni di fila (pareggio nel 2007).
Il Venezia non vince una delle prime due partite giocate in un campionato di Serie A dal 1946; da allora, in 19 incontri disputati tra nove stagioni diverse più quella attuale, ha registrato un bilancio di cinque pareggi e 14 sconfitte.
Il Venezia è la squadra che ha partecipato a più stagioni nel massimo campionato italiano (14) senza mai riuscire a vincere la prima gara del torneo disputata in trasferta (3N, 11P).
Ruben Amorim ha vinto all'esordio contro il Torino e sono finora otto gli allenatori del Milan ad aver vinto le loro prime due partite di Serie A avendo debuttato in rossonero a inizio campionato, di questi solamente due nell'era dei tre punti a vittoria: Alberto Zaccheroni nel 1998 e Filippo Inzaghi nel 2014.
Il Milan ha tentato 19 conclusioni nella prima giornata di Serie A, tutte effettuate dall'interno dell'area di rigore; si tratta di almeno sei tiri in più dall'interno dell'area rispetto a qualsiasi altra squadra in questo campionato.
Alphadjo Cissè ha segnato il suo primo gol in Serie A con il Milan a 19 anni e 305 giorni; in caso di rete contro il Venezia, diventerebbe il più giovane a trovare il gol nelle sue prime due presenze in rossonero in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (19 anni e 310 giorni), superando il primato di chi ha raggiunto tale traguardo a 22 anni compiuti (Mario Balotelli e Andriy Shevchenko).
Il Venezia è stata una delle due squadre (con il Bologna, 1.78) a non aver segnato nella prima giornata di questa Serie A tra quelle che hanno registrato un valore di Expected Goals superiore a uno (2.05); i lagunari hanno inoltre mandato sette giocatori al tiro almeno due volte nel corso del match, più di ogni altra squadra (Hainaut, Franjic, Rrahmani, Yeboah, Correia, Busio, Adams).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: