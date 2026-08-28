Il Milan con la prima rete in campionato di Ramos e un autorete di Halhal, vince contro il Venezia e porta a casa i tre punti. Partita complicata per i rossoneri che nonostante diverse occasioni nel primo tempo, soffrono le ripartenze dei lagunari e riescono a sbloccare la gara sono nella seconda parte della ripresa.

Il Venezia nonostante la sconfitta nell'esordio casalingo contro il Lecce, è una squadra che potrebbe sorprendere, vista la nuova presidenza e la voglia di far bene in questo ritorno in Serie A.17:43

Nel Milan sono solamente due i cambi rispetto all'undici proposto contro il Torino. In mezzo al campo con Musah gioca Modric, panchina per Jashari, mentre sulla sinistra c'è Bartesaghi che vince il ballottaggio con Estupinan. In attacco dietro a Ramos ci sono Cisse e Loftus Cheek. Nel Venezia rispetto alla partita d'esordio, Haps prendre il posto Correia, mentre in attacco gioca la coppia formata da Yeboah e Adams.19:52

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Venezia? La gara tra Milan e Venezia si giocherà venerdì 28 agosto 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Milan - Venezia? L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Venezia sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Milan - Venezia? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Venezia? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quale è stato il risultato finale di Milan - Venezia? La gara tra Milan e Venezia si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Venezia? I marcatori del Milan sono stati Gonçalo Ramos al 69'

PREPARTITA

Milan - Venezia è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 28 agosto alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Venezia sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Fiorentina-Benevento 4-1

Attualmente il Milan si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Venezia si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Milan ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Venezia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Milan ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Milan nell'ultima partita ha affrontato il Torino ottenendo 3 punti.

Il Venezia nella prima giornata ha affrontato il Lecc ottenendo 0 punti.

Milan e Venezia si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 18 volte, il Venezia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Milan-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Venezia, segnando almeno due gol in ogni occasione e mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro, stabilendo così il proprio record di partite consecutive senza subire gol contro gli arancioneroverdi nella competizione.

Il Venezia ha perso 18 partite di Serie A contro il Milan (4V, 6N, 18P); contro nessuna squadra i lagunari hanno subito più sconfitte nel massimo campionato, a pari merito con le 18 maturate contro la Juventus.

Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Venezia (8V 2N); tra le squadre attualmente nel massimo campionato, i rossoneri vantano una striscia di imbattibilità interna aperta più lunga solo contro Lecce (14) e Torino (30), mentre sono a quota 10 anche contro il Bologna.

Il Milan ha perso la prima gara casalinga dello scorso campionato di Serie A (1-2 contro la Cremonese), interrompendo una serie di 11 vittorie seguite e un pareggio; i rossoneri non perdono la prima partita interna in due stagioni consecutive dal biennio 2008-2009, quando furono sconfitti rispettivamente da Bologna e Inter; quello è stato anche l'ultimo caso in cui sono rimasti senza successi per tre anni di fila (pareggio nel 2007).

Il Venezia non vince una delle prime due partite giocate in un campionato di Serie A dal 1946; da allora, in 19 incontri disputati tra nove stagioni diverse più quella attuale, ha registrato un bilancio di cinque pareggi e 14 sconfitte.

Il Venezia è la squadra che ha partecipato a più stagioni nel massimo campionato italiano (14) senza mai riuscire a vincere la prima gara del torneo disputata in trasferta (3N, 11P).

Ruben Amorim ha vinto all'esordio contro il Torino e sono finora otto gli allenatori del Milan ad aver vinto le loro prime due partite di Serie A avendo debuttato in rossonero a inizio campionato, di questi solamente due nell'era dei tre punti a vittoria: Alberto Zaccheroni nel 1998 e Filippo Inzaghi nel 2014.

Il Milan ha tentato 19 conclusioni nella prima giornata di Serie A, tutte effettuate dall'interno dell'area di rigore; si tratta di almeno sei tiri in più dall'interno dell'area rispetto a qualsiasi altra squadra in questo campionato.

Alphadjo Cissè ha segnato il suo primo gol in Serie A con il Milan a 19 anni e 305 giorni; in caso di rete contro il Venezia, diventerebbe il più giovane a trovare il gol nelle sue prime due presenze in rossonero in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (19 anni e 310 giorni), superando il primato di chi ha raggiunto tale traguardo a 22 anni compiuti (Mario Balotelli e Andriy Shevchenko).

Il Venezia è stata una delle due squadre (con il Bologna, 1.78) a non aver segnato nella prima giornata di questa Serie A tra quelle che hanno registrato un valore di Expected Goals superiore a uno (2.05); i lagunari hanno inoltre mandato sette giocatori al tiro almeno due volte nel corso del match, più di ogni altra squadra (Hainaut, Franjic, Rrahmani, Yeboah, Correia, Busio, Adams).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: