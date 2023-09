Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:28

Termina in parità la sfida dello Stirpe. Meglio la Fiorentina nel primo tempo, che dopo diverse occasioni sblocca la gara con il colpo di testa di Nico Gonzalez. Nella ripresa si abbassano i ritmi, e a venti minuti dal termine il Frosinone trova il pari con il primo gol in maglia gialloblù di Soulè. La Viola manca l'aggancio al terzo posto, continua il buon momento della squadra di Di Francesco20:27

Quinto risultato consecutivo per il Frosinone, è la miglior partenza della squadra ciociara in Serie A20:27

90'+6' Triplice fischio! Finisce 1-1 tra Frosinone e Fiorentina!20:25

90'+3' Uscita bassa di Terracciano in anticipo su Cuni20:23

90'+1' Scatta il cartellino giallo anche per Mandragora23:15

90' Cinque minuti di recupero20:21

90' Esce Soulè nel Frosinone, dentro Monterisi al suo posto. Entra anche Bourabia al posto di Barrenechea20:21

87' Cartellino giallo per Oyono20:17

85' Barak! Colpo di testa sul cross di Parisi, nessun problema per Turati20:15

82' Anche Di Francesco cambia il centravanti: Cuni rileva Cheddira20:11

81' Si gioca anche la carta Beltran Italiano, esce Nzola20:11

79' Si mette in proprio stavolta Cheddira, tiro sul fondo20:09

79' Azione insistita dentro l'area di Cheddira, il quale non riesce a servire Caso e viene chiuso20:09

76' Ritmi bassi in questa fase del match20:06

72' Ci prova subito Mandragora dalla distanza, la mira è però imprecisa20:02

71' Corre ai ripari Italiano: fuori Bonaventura e Arthur, dentro Mandragora e Barak20:01

70' GOL! FROSINONE-Fiorentina 1-1! Gol di Soulè! Cross di Caso deviato dalla destra, l'esterno di proprietà della Juventus arriva sul secondo palo e batte Terracciano con un colpo di testa!



69' Cartellino giallo ingenuo per Parisi che dopo un fischio di Forneau allontana il pallone19:59

68' Vola Terracciano! Respinta sulla botta da fuori di Mazzitelli19:58

66' Doppio cambio nel Frosinone: Garritano e Caso subentrano a Baez e Brescianini19:56

65' MILENKOVIC! Ci prova su punizione sul tocco di Bonaventura, respinge Turati19:55

64' Okoli stende Nico Gonzalez e viene ammonito da Forneau19:54

61' Cambio nella Fiorentina: Sottil lascia il posto a Ikone19:51

60' Brescianini! Tiro potente ma poco preciso da fuori area, palla fuori19:50

57' Proteste del Frosinone per una trattenuta non sanzionata di Parisi su Soulè all'ingresso dell'area di rigore, Forneau interviene a placare gli animi dei giocatori in campo19:48

55' Terracciano esce di pugno in anticipo su Cheddira19:45

53' Azione personale di Duncan che arriva alla conclusione, si oppone Okoli in scivolata19:43

51' Ammonito Mazzitelli, intervento duro ai danni di Arthur19:41

49' Serie di dribbling da parte di Sottil, Brescianini si oppone al suo cross19:39

46' Si riparte! È iniziato il secondo tempo!19:35

46' C'è un cambio nella Fiorentina: Kayode sostituisce Biraghi19:35

Ha cercato in tutti i modi la prima rete con la Fiorentina Mbala Nzola, il centravanti angolano però è stato un po' impreciso in fase di finalizzazione19:23

Meglio la squadra di Italiano nei primi 45 minuti. Sottil, Nzola e Parisi flirtano a più riprese con il vantaggio, e alle porte del 20' ci pensa Nico Gonzalez ad abbattere il muro gialloblù con un preciso colpo di testa su assist di Duncan, tra i migliori in campo. Frosinone piuttosto sterile in avanti, è la Fiorentina ad andare più vicina al raddoppio ma la prima frazione si chiude sull'1-019:22

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Viola avanti all'intervallo19:19

45'+1' Stavolta è Okoli ad opporsi alla conclusione di Nzola, l'ex Spezia vuole interrompere il suo digiuno da gol e realizzare la prima rete in maglia viola19:19

45' Due minuti di recupero19:17

44' Tiro impreciso di Nzola, pescato da un altro filtrante di un ottimo Duncan19:16

43' Tentativo di Parisi! Rientra sul sinistro e prova a colpire sul primo palo, Turati si distende e si rifugia in angolo19:14

41' Duncan! Sottil appoggia al limite dell'area per il centrocampista ghanese che di potenza non inquadra la porta19:13

39' Conclusione larga di Bonaventura, l'ex Milan ci ha provato dalla lunga distanza19:11

36' Nzola apparecchia di sponda per il tiro di Bonaventura, esce con i tempi giusti e respinge Barrenechea19:08

35' Suggerimento mal calibrato di Duncan che cercava di verticalizzare per Nzola19:07

32' Ancora Brescianini! Tiro dal limite deviato da Biraghi, il quale deve abbandonare temporaneamente il campo per il colpo subìto19:04

31' Altra sovrapposizione di Marchizza il cui cross viene deviato ancora in angolo, spinge adesso il Frosinone19:02

28' Brescianini viene chiuso al momento della conclusione dopo il passaggio di Marchizza, il centrocampista ci riprova subito dopo guadagnando un tiro dalla bandierina19:00

26' Recupero alto di Martinez Quarta che serve Sottil sulla sinistra, il suo cross teso è però irraggiungibile per Bonaventura18:58

24' Arthur verticalizza per Parisi che si era sovrapposto sulla destra, chiude la retroguardia del Frosinone18:55

22' Primo giallo del match, ammonito Milenkovic per un duro contrasto a centrocampo18:53

19' GOL! Frosinone-FIORENTINA 0-1! Gol di Nico Gonzalez! Colpo di testa vincente dell'argentino che buca Turati sfruttando l'ottimo assist di Duncan!



18' ALTRA GRANDE OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Prima inserimento di Biraghi che davanti a Turati serve in mezzo Nzola, il quale però non riesce a coordinarsi per la conclusione. Sul proseguimento dell'azione Parisi solo in area piccola svirgola mandando fuori 18:51

16' Si divora il vantaggio Sottil! Contropiede condotto interamente dall'esterno viola che davanti a Turati però scivola regalando il pallone all'estremo difensore gialloblù18:48

15' Soulè sguscia dentro l'area, il suo tiro cross viene deviato in angolo da Terracciano18:47

14' Ancora Nzola alla conclusione, l'ex Spezia viene chiuso anche questa volta in angolo18:46

13' Buona idea di Nico Gonzalez che premia il taglio sulla sinistra di Biraghi, l'esecuzione però è imprecisa18:45

10' Nessun problema per il numero 10 della viola che si è già rialzato dopo la pallonata 18:42

9' Ci prova Marchizza da fuori area, Nico Gonzalez respinge con il corpo e resta momentaneamente a terra18:41

8' Missile di Nico Gonzalez! L'argentino converge e conclude dai 25 metri, palla a lato di poco!18:40

7' Terracciano vola a respingere di pugno il contro cross di Mazzitelli18:38

6' Milenkovic chiude su Cheddira, primo giro alla bandierina anche per il Frosinone18:37

4' NZOLA! Vince il corpo a corpo con Okoli e tiene in campo il pallone, Turati si oppone alla conclusione da distanza ravvicinata!18:36

2' Subito Sottil! Iniziativa personale dell'esterno viola, il suo tiro viene sporcato in corner da un difensore18:33

Fischio d'inizio, primo possesso viola!18:32

Squadre in campo, atmosfera caldissima allo Stirpe!18:28

Le scelte di Italiano: mini rivoluzione del tecnico viola, la novità principale è il ritorno dal 1' di Nico Gonzalez che sembrava destinato a partire dalla panchina. In difesa, complice il grave infortunio occorso a Dodo, spazio a Parisi e non a Kayode sulla fascia destra, mentre sarà la coppia formata da Arthur e Duncan a giudare il centrocampo. In attacco, dalla parte opposta di Gonzalez, ecco Sottil, ancora fuori invece Beltran: confermato infatti Nzola come centravanti17:46

Le scelte di Di Francesco: Okoli e Romagnoli guideranno la difesa gialloblù davanti a Turati, conferme per Oyono e Marchizza sugli esterni. A centrocampo tocca a Brescianini insieme a Barrenechea e capitan Mazzitelli, davanti Baez supera Caso e completa il tridente con Cheddira e Soulè17:42

FORMAZIONI UFFICIALI: la Fiorentina risponde con un 4-2-3-1: Terracciano - Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Arthur, Duncan - Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil - Nzola. PANCHINA: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Kayode, Ranieri, Comuzzo, Brekalo, Lopez, Amatucci, Barak, Mandragora, Infantino, Ikonè, Kouamè, Beltran17:40

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con un 4-3-3: Turati - Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza - Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini - Soulè, Cheddira, Baez. PANCHINA: Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Monterisi, Garritano, Lulic, Ibrahimovic, Bourabia, Reinier, Caso,Bidaoui, Cuni, Kvernadze17:38

La direzione di gara è affidata a Francesco Forneau della sezione di Roma 1, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Bahri e dal quarto ufficiale Marcenaro. Gli addetto al Var sono Marini e Di Martino15:09

Dieci invece i punti messi in cascina dalla Fiorentina, che lontano dal Franchi ha ottenuto due vittorie e una sconfitta (a San Siro contro l'Inter). Allo Stirpe la squadra di Italiano vuole allungare la striscia positiva per mantenere il posizionamento in zona Europa15:04

Il Frosinone di Di Francesco è, insieme al Lecce, una delle più belle sorprese di questo campionato. I ciociari hanno conquistato otto punti mietendo vittime illustri come l'Atalanta, e si sono fatti apprezzare un calcio molto propositivo14:55

Benvenuti alla diretta di Frosinone-Fiorentina, gara valida per la 6' giornata del campionato di Serie A!14:52