Termina con un pareggio a reti vergini la sfida tra Monza e Bologna. Le due squadre si studiano e si rispettano, forse anche troppo: i ritmi non sono altissimi e le occasioni degne di nota sono poche. Quasi tutte arrivano nel primo tempo, in particolare con Orsolini e Ciurria protagonisti. Nella seconda frazione tanti falli, molteplici cartellini gialli e anche un’espulsione, quella di Saelemaekers. La sfida termina di conseguenza con un punto per parte.20:28

90'+5' Fine partita: MONZA-BOLOGNA 0-0.20:27

90'+3' Cartellino giallo per Pablo Marí.20:24

90' L'arbitro Pezzuto concede 5 minuti di recupero.20:22

88' Cartellino giallo per Roberto Gagliardini.20:19

87' Seconda ammonizione nel giro di pochi secondi per Alexis SAELEMAEKERS. Espulsione e Bologna che resta in 10 uomini.20:19

87' Cartellino Giallo per Alexis Saelemaekers.20:17

85' Cartellino giallo per Patrick Ciurria.20:16

80' Cartellino giallo per Samuele Birindelli.20:12

78' Sostituzione Monza: esce Lorenzo Colombo, entra Mirko Marić.20:10

78' Sostituzione Monza: esce Andrea Colpani, entra José Machín.20:09

75' Sostituzione Bologna: esce Joshua Zirkzee, entra Sydney van Hooijdonk.20:07

73' Altra grandissima occasione per il Monza che arriva alla conclusione con Samuele Vignato: su cross di Birindelli, il giovane fantasista dei brianzoli si ritrova a staccare da posizione ravvicinata, con la sfera che si perde però sul fondo.20:05

70' Cartellino giallo per Samuele Vignato.20:02

67' Sostituzione Monza: esce Andrea Carboni, entra Pablo Marí.19:58

64' Sostituzione Monza: esce Dany Mota, entra Samuele Vignato.19:54

64' Sostituzione Monza: esce Giorgos Kyriakopoulos, entra Samuele Birindelli.19:54

59' Sostituzione Bologna: esce Lorenzo De Silvestri, entra Tommaso Corazza.19:53

59' Sostituzione Bologna: esce Charalampos Lykogiannis, entra Victor Kristiansen.19:52

59' Sostituzione Bologna: esce Jesper Karlssonn, entra Alexis Saelemaekers.19:52

59' Sostituzione Bologna: esce Riccardo Orsolin, entra Dan Ndoye.19:52

56' Ancora Monza pericoloso in attacco, questa volta con Dany Mota: conclusione da posizione ravvicinata del portoghese che trova però un attento Skorupski sulla propria strada, bravo a bloccare la sfera e ad evitare ulteriori problemi.19:48

52' Doppia sortita offensiva: prima il Bologna che si affaccia in attacco con Zikzee che lascia partire un tiro rasoterra facilmente bloccato da Di Gregorio, poi il Monza con una conclusione di Colpani che si spegne fuori di poco a lato.19:44

48' Altro gol annullato, questa volta però al Bologna: cross di Lykogiannis e colpo di testa vincente di Ferguson, sanzionato però un fallo precedente di Zikzee che favorisce il terzino che greco che poi va al cross.19:40

46' Inizia il secondo tempo di MONZA-BOLOGNA!19:38

Serve la scintilla, una giocata improvvisa che potrebbe arrivare anche dai componenti della panchina: su tutti Ndoye per il Bologna e Valentin Carboni per il Monza, pronti a dare man forte ai propri compagni.19:21

I primi 45 minuti di Monza-Bologna terminano sul risultato di 0-0. Un paio di occasioni importanti su tutte, una per parte con Ciurria e Orsolini protagonisti. Una rete annullata a Dany Mota, ma per il resto tanto possesso palla sterile e ritmi tutt’altro che alti per un primo tempo che si conclude a reti vergini.19:20

45'+3' Termina il primo tempo di Bologna-Monza.19:20

45' L'arbitro Pezzuto concede 3 minuti di recupero.19:17

41' Continua a spingere il Bologna, in controllo del match con il 55% di possesso palla a favore e con un'inerzia che sembrerebbe essere nettamente a proprio favore.19:13

37' Ancora il Bologna prova a sbloccare il risultato, questa volta con un contropiede condotto da Karlsson ed Aebischer, ma non concretizzato a dovere.19:12

34' A Ciurria risponde Orsolini con una chance molto importante: conclusione tagliende del mancino rossoblù che trova però sulla sua strada un grandissimo Di Gregorio che si supera con un intervento spettacolare.19:07

30' Grandissima occasione per il Monza che va vicino alla rete con un inserimento pericoloso di Ciurria che riesce a concludere in spaccata: bravo Skorupski a respingere.19:06

25' Ritmi non altissimi tra Monza e Bologna: le due squadre si studiano e affondano il colpo solo se necessario, senza scoprirsi particolarmente.18:57

20' Problemi fisici per Roberto Gagliardini: costretto lo staff sanitario del Monza all'ingresso in campo per le cure mediche del caso.18:54

16' Dopo una revisione al VAR da parte dell'arbitro Pezzuto, la rete di Dany Mota viene annullata per fuorigioco.18:55

12' Cartellino giallo per Riccardo Orsolini.18:43

8' Anche il Monza si affaccia in attacco: ottima traccia di Colpani per Ciurria che arriva al cross. Il traversone viene però ribattuto senza problemi dalla difesa del Bologna.18:47

4' Il Bologna inizia in maniera più aggressiva rispetto al Monza: con Orsolini e Karlsson su tutti, i rossoblù tentano fin da subito di spaventare gli avversari.18:37

1' Inizia il primo tempo di MONZA-BOLOGNA: dirige l'arbitro Pezzuto.18:32

Il Bologna potrebbe raccogliere due vittorie esterne nelle prime due gare in assoluto disputate in casa di un singolo avversario in Serie A per la prima volta dal 1988 (vs Pisa).17:44

Dopo l’1-1 contro il Lecce, il Monza potrebbe raccogliere due pareggi interni di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (tre in quel caso); i brianzoli (1V, 1N) potrebbero chiudere imbattuti le prime tre gare interne di questo torneo dopo che nel 2022/23, all’esordio in massima serie, avevano rimediato il 100% di sconfitte in queste gare.17:44

Le scelte di Thiago Motta: nel Bologna torna Orsolini titolare al posto di Ndoye, mentre a centrocampo ci sarà il debutto di El Azzouzi dal 1'. In difesa gioca Lykogiannis terzino sinistro con Calafiori centrale al posto dell'infortunato Lucumì. Out anche Posch.17:43

Le scelte di Palladino: Mota sostituisce Caprari nel tridente offensivo, mentre in difesa turno di riposo per Marì con Andrea Carboni titolare. Confermata la mediana composta da Gagliardini e Pessina17:42

Panchina BOLOGNA: Ravaglia, Bagnolini, Bonifazi, Corazza, Fabbian, Freuler, Kristiansen, Moro, Ndoye, Saelemaekers, Urbanski, Van Hooijdonk.17:41

Panchina MONZA: Sorrentino, Gori, Akpa Akpro, Birindelli, Bondo, Carboni F., Carboni V., Cittadini, D'Ambrosio, Donati, Machin, Maric, Mari, Pereira, Vignato.17:40

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis - Aebischer, El Azzouzi - Orsolini, Ferguson, Karlsson - Zirkzee.17:38

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - Izzo, Caldirola, Carboni A. - Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos - Colpani, Mota - Colombo.17:36

Il Monza arriva dal pareggio maturato per 1-1 contro la Lazio, così come il Bologna che arriva da un pari emerso però dalla sfida con il Napoli, con il punteggio finale di 0-0. 17:35

Benvenuti alla diretta della partita della 6^ giornata di Serie A, si affrontano Monza e Bologna.17:34