Secondo punto in campionato per la squadra di Di Francesco, il primo davanti al proprio pubblico, e aggancio a Genoa, Parma e Pisa in attesa del completamento della quinta giornata. Il Bologna raggiunge invece Cagliari e Udinese a sette punti, uno meno del Como.

La prima rete in A di Camarda vale un punto per il Lecce che gela il Bologna a pochi secondi dalla fine del match. Gli ospiti avevano ribaltato l'iniziale vantaggio di Coulibaly con il rigore di Orsolini e la conclusione di Odgaard, deviata in rete da Tiago Gabriel, ma non hanno potuto nulla sul colpo di testa ravvicinato dell'attaccante cresciuto nel Milan. Pareggio più che meritato per i padroni di casa che avevano colpito anche tre legni durante l'arco del match, beffa per gli ospiti che invece stavano assaporando la terza vittoria del proprio campionato.

Come ampiamente previsto, Di Francesco ribalta quasi totalmente lo schieramento iniziale dei suoi rispetto alla sconfitta di Coppa Italia contro il Milan. Tra i pali torna Falcone, in difesa l'unico confermato è Tiago Gabriel che torna a far coppia con Gaspar, sugli esterni ci saranno Kouassi a destra e Gallo a sinistra. In avanti trova ancora una maglia da titolare Tete Morente, a lui e Pierotti il compito di rifornire l'unica punt Stulic, preferito a Camarda. In mezzo al campo ancora titolare Berisha ma Helgason e Kaba lasciano spazio a Coulibaly e Ramadani.17:51

Cambia tanto anche Italiano che, rispetto al Villa Park, conferma dall'inizio solo Skorupski, Lucumì e Ferguson. Al centro dell'attacco ci sarà Dallinga e non Castro, supportato da Orsolini, Fabbian e Rowe, lanciato oggi dal primo minuto. In mezzo rifiata Freuler, al suo posto c'è Moro. I tre cambi in difesa sono Holm a destra per Zortea, Miranda a sinistra per Lykogiannis e Heggem in mezzo per Vitik.17:56

Squadre in campo al Via del Mare, si attende solo il fischio iniziale del direttore di gara Fourneau, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Colarossi. Il quarto ufficiale è Colombo mentre in sala VAR ci sono La Penna e Meraviglia.18:02

Fuorigioco di Orsolini dalla parte opposta. La partita la sta facendo il Bologna ma le occasioni più nitide le ha avute il Lecce.18:24

Orsolini tiene in campo un pallone difficile e serve Holm a rimorchio. Il destro dello svedese è sballato e colpisce in pieno volto lo stesso numero 7, a quel punto in fuorigioco.18:26

Lecce - Bologna è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Bologna sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.

Attualmente il Lecce si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Bologna si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10; il Bologna ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Lecce ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Cagliari e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Milan e il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 2-2 mentre Il Bologna ha incontrato il Genoa vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Francesco Camarda con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 3 gol.

Lecce e Bologna si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 3 volte, il Bologna ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Lecce-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha vinto soltanto tre delle 32 partite complessive (13N, 16P) giocate contro il Bologna in Serie A - l'ultimo successo risale al 2-0 fuori casa del settembre 2011 - tra le squadre affrontate almeno 20 volte nella competizione, soltanto contro Roma (due vittorie in 38 match) e Milan (2/39) i salentini contano meno successi nel massimo torneo (tre anche contro il Parma, su 26 incroci).

Il Bologna è imbattuto in tutte le ultime nove trasferte contro il Lecce in Serie A: quattro vittorie e cinque pareggi nel parziale; si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne consecutive senza sconfitte per i rossoblù nella competizione.

Il Lecce ha raccolto soltanto un punto nelle prime quattro sfide di questo campionato (1N, 3P); soltanto tre volte nella loro storia, i salentini hanno conquistato non più di un punto nelle prime cinque partite giocate di un torneo di Serie A: zero sia nel 1993/94 che nel 1997/98 e uno nel 2005/06 - in tutte queste tre edizioni, la squadra giallorossa è poi retrocessa in Serie B.

Considerando le squadre presenti sia nello scorso che in questo campionato, il Lecce è la compagine che ha perso il maggior numero di incontri in Serie A nel 2025 - 13 sui 24 totali (4V, 7N) compresi i tre del torneo in corso - e che ha incassato il maggior numero di reti (35) nel periodo.

Il Bologna non vince da sei trasferte di campionato (1N, 5P) - l'ultima vittoria esterna degli emiliani è datata 29 marzo 2025, 1-0 contro il Venezia - e ha perso tutte le ultime quattro in ordine di tempo; i rossoblù potrebbero subire cinque sconfitte di fila fuori casa per la prima volta in Serie A da luglio-ottobre 2020, con Sinisa Mihajlovic come allenatore (sei ko consecutivi in quel caso).

Il Bologna ha perso le prime due trasferte di questo torneo, entrambe per 1-0 contro Roma e Milan; quella emiliana è la squadra che conta il maggior numero di campionati in cui è rimasta senza vittorie in ciascuna delle prime tre gare esterne stagionali in Serie A: ben 42, compresi quattro degli ultimi cinque; segue il Torino a 40.

Il Lecce ha vinto soltanto una delle ultime 13 sfide giocate al Via del Mare in Serie A (3N, 9P): quella per 1-0 del 18 maggio 2025, contro il Torino, con gol decisivo di Ylber Ramadani. Inoltre, dopo le sconfitte interne contro Milan e Cagliari, la squadra salentina potrebbe perdere tutte le prime tre partite casalinghe di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2019/20, con Fabio Liverani come allenatore.

Il Lecce è la squadra che ha subito più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato: cinque, sugli otto incassati finora (più del doppio rispetto a quelli subiti dal Bologna, in questo intervallo temporale, due).

Da quando milita in Serie A (dal 2022/23), Antonino Gallo è il difensore italiano che ha fornito il maggior numero di assist senza avere mai trovato il gol nella competizione: sei finora i passaggi vincenti serviti dal terzino dei salentini, ma nessuno di questi nel torneo 2025/26 (l'ultimo risale al novembre 2024 contro il Venezia).

Riccardo Orsolini ha segnato tutti gli ultimi 14 gol di campionato nei secondi tempi di gioco - ultimo centro nei primi 45 minuti di gara il 29 ottobre 2024 contro il Cagliari - nel periodo (da novembre 2024), è il giocatore che ha realizzato più reti nelle seconde frazioni di gara in Serie A. Inoltre, contro nessuna squadra, l'attaccante del Bologna conta più gol che contro il Lecce: cinque (come contro Empoli e Cagliari), comprese due delle sue quattro marcature multiple nella competizione (due doppiette, una nel 2019 e una nel 2024)

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: