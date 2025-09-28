E in classifica il Milan raggiunge proprio il Napoli in testa. E c'è anche la Roma. Tutte a quota 12 punti dopo 5 giornate.
Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri ma, alla prossima, ci sarà già un'altra super sfida in campionato. Il Milan tornerà in campo contro la Juventus, a Torino, domenica 5 ottobre in posticipo.
Il Napoli tornerà in campo domenica prossima in casa contro il Genoa. La squadra di Conte, però, giocherà in settimana in Champions contro lo Sporting, alla prima europea al Maradona.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Napoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:58
Grande partita di cuore del Milan che, dopo essere andato avanti per 2-0 nel primo tempo, ha fatto una gara ultra difensiva nella ripresa vista l'inferiorità numerica (per l'espulsione di Estupinan). Il Napoli ci ha provato, ha segnato su rigore con De Bruyne, è andato vicino al pareggio, ma un palo di Neres, una parata importante di Maignan e un po' di precisione condannano la squadra di Conte al primo ko in campionato.23:02
90'+8'
E FINISCE QUI!!! Il Milan fa cadere la capolista Napoli che aveva solo vinto fin qui. 2-1 per i rossoneri nonostante il rosso a Estupinan: in gol Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne su rigore.23:02
90'+8'
Colpo di testa di Di Lorenzo sul cross di Gutierrez, ma palla fuori22:44
90'+7'
ANCORA NERES!!! Ancora il sinistro del brasiliano da fuori, in tuffo salva tutto Maignan. Napoli vicino al 2-222:43
90'+4'
Va subito al tiro GILMOUR ma ci pensa Loftus Cheek a murare tutto dentro l'area. Milan tutto negli ultimi 30 metri di campo.22:41
90'+3'
DENTRO GILMOUR!!! Cambia ancora Conte che inserisce Gilmour per questo finale al posto di Lobotka22:39
90'+1'
PALO DI NERES!!! Il brasiliano si accentra, calcia col mancino e centra il palo alla destra di Maignan. C'è stata anche una deviazione e corner per il Napoli23:01
90'+1'
7 minuti di recupero in questo secondo tempo.22:37
90'
Rabiot ammonito dopo un fallo su Lobotka. Aspettiamo l'indicazione del recupero.22:37
88'
CI PROVA LANG!!! L'ex PSV prende il tempo a Athekame e cerca la conclusione, ma è centrale e para Maignan22:35
87'
Altra palla intercettata da parte di Modric che blocca il servizio di Zambo Anguissa per Elmas22:34
85'
CI PROVA ELMAS!!! Il macedone riesce a raccogliere e a calciare dentro l'area, ma respinge Rabiot con il corpo22:31
84'
Contropiede Milan con LEAO che vola via contro 5 difensori del Napoli, ma il portoghese viene poi chiuso una volta entrato in area di rigore.22:30
82'
Leao va anche a difendere, ma commette un fallo inutile su Lobotka proprio a due passi dall'area di rigore. Ottima occasione qui per il Napoli22:29
81'
Dentro anche Loftus-Cheek per Fofana. Al britannico il compito di portare il pallone più lontano possibile dalla propria area di rigore.22:27
80'
FUORI TOMORI!!! Costretto al cambio il difensore britannico per infortunio, dentro De Winter al suo posto.22:29
78'
Fallo di Rabiot su Lobotka. Intanto sembra che Tomori non possa continuare dopo aver accusato un problema alla coscia destra22:25
77'
ALTRO CAMBIO DI CONTE!!! Il Napoli si gioca anche la carta Noa Lang che prende il posto di Politano. Non cambia niente dal punto di vista tattico.22:24
75'
CI PROVA DI LORENZO!!! Lobotka allarga per Zambo Anguissa, cross per Di Lorenzo che si inserisce sul primo palo ma manda alto sopra la traversa22:22
74'
DENTRO ANCHE NERES!!! E Conte fa entrare anche l'ex Benfica che prende il posto di McTominay. Si resta col 4-1-4-1 ma con due esterni molto mobili come Politano e Neres.22:20
74'
CI PROVA LUCCA!!! Staffetta tra Hojlund e Lucca, con Conte che spera che l'ex Udinese abbia maggior mobilità nell'area avversaria22:19
72'
TRIPLO CAMBIO NAPOLI!!! Conte toglie De Bruyne per far entrare Elmas.22:19
71'
Prima palla di Leao che allarga il gioco per Athekame, ma l'esterno dei rossoneri la controlla male e si fa rimontare da De Bruyne22:18
70'
Dentro anche Athekame che prende il posto di Saelemaekers, autore del gol dell'1-022:15
69'
TORNA IN CAMPO LEAO!!! Altri due cambi per Allegri che lancia nella mischia Leao col portoghese che fa il suo debutto in campionato. Esce Gimenez.23:00
65'
Gutierrez vede un varco e prova a piazzare col mancino, ma la sua conclusione finisce a lato22:11
63'
Cross di Politano per McTominay, c'è un contatto con Saelemaekers che finisce a terra dolorante. Proteste dei giocatori del Milan che vorrebbero un cartellino per il centrocampista del Napoli.22:09
61'
E sono 3 i gol di De Bruyne in campionato22:08
60'
GOL! Milan-NAPOLI 2-1. Rete di Kevin De Bruyne. Tutto di nuovo riaperto col gol di De Bruyne che supera Maignan spiazzandolo su calcio di rigore. E il Milan in 10 per l'espulsione di Estupinan.
FUORI PULISIC!!! Allegri corre ai ripari e inserisce Bartesaghi per coprire la fascia sinistra. Fuori Pulisic che riceve una standing ovation.22:05
57'
ARRIVA IL ROSSO!!! A seguito della revisione delle immagini, Chiffi estrae il rosso a Estupinan per aver interrotto una chiara occasione da gol.22:59
56'
VAR IN CORSO!!! C'è da capire il colore del cartellino perché questo potrebbe essere anche rosso. Richiamato Chiffi che va a rivedere il contatto Estupinan-Di Lorenzo.22:02
55'
RIGORE PER IL NAPOLI!! Sulla deviazione di Maignan c'era pronto Di Lorenzo che va giù però sulla trattenuta di Estupinan. Chiffi non ha dubbi a indiscare il dischetto. E giallo per il laterale rossonero.22:03
54'
PARATA DI MAIGNAN!!! Cross di Politano per McTominay che va di testa, ma Maignan risponde con una grande parata22:58
53'
HOJLUND NON CI ARRIVA!!! Di Lorenzo da destra verso il primo palo, ma Hojlund non riesce a metterci la zampata, poi allontana Tomori.22:00
51'
Meret costretto all'uscita per respingere sul lancio per Gimenez21:58
51'
McTominay riesce a rientrare in campo anche se zoppica un po'.21:58
50'
Non una bella notizia per il Napoli. Rimasto a terra McTominay dopo un duello con Pulisic, ma si continua a giocare.21:56
47'
Questa volta ci prova De Bruyne in verticale per Hojlund, ma Tomori lo brucia in velocità. Comunque subito Napoli aggressivo ad inizio secondo tempo.21:54
47'
Modric anche a fare il difensore. Gutierrez aveva cercato Hojlund in verticale, ma il croato aveva capito tutto intercettando.21:52
47'
E si riparte senza cambi. Leao, per adesso, resta in panchina.21:52
46'
SI RIPARTE A SAN SIRO!!!21:51
Al Napoli servono maggiori collegamenti tra i trequartisti e Hojlund e, soprattutto, fare un po' di filtro a centrocampo. La coppia inedita Juan Jesus-Marianucci sta infatti pagando tutto questo, compresa la distanza tra i reparti. Il Milan deve tenere questa intensità difensiva, ma deve essere più pulito nel riciclare le palle perse del Napoli. Come si è visto nel primo tempo, le fiammate dei rossoneri possono fare male, ma è anche vero che troppo spesso il Milan ha avuto frenesia perdendo a sua volta la palla.21:39
Recuperare e ripartire e, poi, giocare sull'entusiasmo. Questo l'atteggiamento del Milan che non ha fatto grande costruzione, ma è stata bravo nel ripartire veloce con i suoi giocatori di talento. Portando, tra l'altro, più elementi in area per occupare gli spazi e allargare la difesa del Napoli. E il risultato è stato efficace vedendo i due gol realizzati. Dall'altra parte un Napoli forse troppo riflessivo, non riuscendo a trovare quegli spazi che di solito trova in campionato. Da registrare anche la posizione di Hojlund che è andato a sbattere contro la difesa a tre rossonera.21:37
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Si va al riposo col risultato di 2-0: a segno Saelemaekers e Pulisic.21:34
45'+1'
Un minuto di recupero...21:33
45'
Modric prova a lanciare in area Estupinan che però non riesce a controllare. L'arbitro ha anche fischiato il fuorigioco. Riparte il Napoli21:33
43'
ANCORA NAPOLI!!! Politano supera Estupinan e mette dentro col mancino, si inserisce Zambo Anguissa che va di testa senza trovare però la porta di Maignan.21:31
41'
OCCASIONE NAPOLI!!! Gran palla di De Bruyne per Di Lorenzo, che è in posizione regolare, ma il terzino del Napoli non riesce a calciare sull'uscita di Maignan. Fantastica idea di De Bruyne che però non si è concretizzata.21:29
39'
Ci prova SAELEMAEKERS che rientra sul sinistro e va al tiro, ma risponde Meret ben appostato sul primo palo21:27
38'
NIENTE RIGORE!!! Dalla sala VAR confermano quanto visto da Chiffi. Tomori ha rischiato, ma ha tolto la gamba e non ha preso McTominay. Niente rigore.21:26
38'
VAR IN CORSO!!! Per il sig. Chiffi non c'è stato contatto tra Tomori e McTominay, col difensore che non ha toccato il centrocampista del Napoli. Ma prima aspetta la comunicazione del VAR Marini.21:45
37'
McTOMINAY A TERRA IN AREA!!! Politano serve dentro per McTominay, arriva Tomori e lo scozzese finisce a terra dopo il contatto. Il sig. Chiffi non fischia e aspetta un chiarimento dal VAR.21:25
36'
Gimenez prova a sgusciare via per entrare in area, ma Juan Jesus non si fa superare in marcatura21:23
33'
Contatto Juan Jesus-Gimenez. Il messicano finisce a terra e arrivano grandi proteste da parte dei giocatori del Milan. C'è il fallo, ma niente manata e cartellino.21:21
32'
E sono 4 i gol di Pulisic in campionato quest'anno21:21
31'
GOL! MILAN-Napoli 2-0. Rete di Christian Pulisic. Il Milan raddoppia ancora partendo da sinistra: se ne va Pavlovic che serve in mezzo Fofana, appoggio per Pulisic che si inserisce e batte Meret. C'è stato anche una deviazione di Juan Jesus col tacco, ma è gol di Pulisic e assist di Fofana.
60% di possesso palla per il Napoli in questa prima mezz'ora di gioco21:19
30'
Maignan male col rinvio, può recuperare e gestire Lobotka, ma salva tutto Rabiot21:18
27'
IL MILAN SI MANGIA IL 2-0!!! Gran palla di Pulisic per l'inserimento di Fofana che deve solo buttarla in rete, ma calcia alto col mancino. Stava per arrivare Gimenez sul secondo palo...21:43
26'
Pulisic se ne va sulla fascia sinistra, ma l'arbitro ferma tutto. C'era fallo di Rabiot su Lobotka per aprirsi lo spazio per andare in corsa.21:14
24'
Tomori in ritardo su De Bruyne. L'arbitro fischia fallo, ma niente giallo per il difensore del Milan.21:12
22'
Il Napoli spinge cercando il pareggio. Gutierrez se ne va a sinistra, ma cross deviato in angolo da Saelemaekers.21:10
20'
ANGUISSA A TERRA IN AREA!!! Perde un brutto pallone Saelemaekers, c'è Zambo Anguissa in area che si gira su Modric e finisce a terra. L'arbitro è vicino e non dà rigore.21:09
19'
Lungo giro palla del Napoli, arrivano i fischi di San Siro per intimorire un po' la squadra azzurra21:07
17'
OCCHIO A PAVLOVIC!!! Palla di Modric per Pavlovic che però non controlla in area e perde la sfera. Sfuma una clamorosa occasione,21:05
16'
Pavlovic perde il pallone sulla pressione di Zambo Anguissa, poi però vince il rimpallo e guadagna addirittura un angolo. Torna su il Milan.21:42
13'
Manata di Juan Jesus su Gimenez, ma niente cartellino. Anche perché il brasiliano ha preso giusto il mento dell'attaccante messicano.21:02
12'
ANCORA MAIGNAN!!! Questa volta è McTominay a calciare verso la porta, ma Maignan risponde in tuffo. Reazione del Napoli al gol di svantaggio.21:42
11'
MAIGNAN!!! Politano va sulla fascia destra e crossa in mezzo dove arriva Gutierrez che va di testa, ma risponde Maignan con la respinta20:58
8'
Ancora Milan con Saelemaekers che sulla fascia supera Gutierrez, ma non Juan Jesus che agisce da muro. C'era libero Gimenez a centro area.20:56
6'
Gimenez serve Pulisic che cerca di passare in mezzo a tre, ma c'è Juan Jesus questa volta a fermarlo. il brasiliano prova a lanciare poi il contropiede del Napoli.20:55
4'
1° gol in campionato per Saelemaekers che non segnava con la maglia del Milan dal 29 aprile 2023 nell'1-1 all'Olimpico contro la Roma20:54
3'
GOL! MILAN-Napoli 1-0. Rete di Alexis Saelemaekers. Fa tutto Pulisic che vola sulla fascia sinistra, supera Marianucci, nessuno lo prende e poi lo statunitense serve l'assist per l'arrivo di Saelemaekers che segna sul secondo palo.
Lancio per Hojlund, capisce tutto Maignan che anticipa l'attaccante danese.20:50
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Milan... Si fa sentire il pubblico ospite, giunto in massa qui a San Siro.20:48
Il direttore di gara sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto ufficiale, il sig. Livio Marinelli. Alla sala VAR di Lissone ci saranno Valerio Marini (VAR) e Daniele Doveri (AVAR).03:58
Sono 87 i precedenti tra Milan e Napoli, con un bilancio a favore dei rossoneri: 38 vittorie contro 20 successi dei partenopei e 29 pareggi. È dal 2019 che non esce il segno X tra le due squadre: finì 1-1 con le reti di Lozano e Bonaventura a San Siro il 23 novembre. Nella scorsa stagione, il Napoli vinse 2-0 in casa del Milan, in uno dei primi big match vinti da Antonio Conte nella cavalcata verso lo Scudetto.03:56
Considerando gli infortuni, in difesa, di Buongiorno, Olivera, Rrahmani e Spinazzola, Conte opta per un 4-1-4-1 con i debutti in campionato di Marianucci e J.Gutiérrez. Juan Jesus affianca il centrale, dall'altra parte c'è Di Lorenzo. Per il resto è la stessa formazione di sempre con De Bruyne, McTominay e Politano in appoggio a Hojlund.20:14
Nel Milan c'è il ritorno di Leão che si era infortunato, a metà agosto, nel 1° turno di Coppa Italia contro il Bari. Allegri, però, non lo rischia dal 1' e punta sempre la coppia Giménez-Pulisic. Rispetto all'Udinese c'è, invece, il rientro in porta di Maignan al posto di Terracciano.20:11
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli si schiera con un 4-1-4-1 in cui figurano: Meret - Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, J.Gutiérrez - Lobotka - Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay - Hojlund. All. Antonio Conte. A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic - Beukema, Mazzocchi - Elmas, Gilmour, Vergara - David Neres, Ambrosino, Nao Lang, Lucca.20:04
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Y.Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan - Pulisic, S.Giménez. All. Massimiliano Allegri. A disposizione: Pittarella, Terracciano - Athekame, Bartesaghi, De Winter, Odogu - Loftus-Cheek, Ricci - Leão, Nkunku.20:02
Il Napoli, però, è l'unica squadra ancora a punteggio pieno del nostro campionato. 12 punti in 4 gare per la squadra di Antonio Conte che ha battuto, nell'ordine, Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Pisa. C'è da dire, però, che le gare interne sono state molto difficili per gli azzurri che hanno vinto a fatica contro sardi e toscani. Arriverà il poker o Allegri farà lo sgambetto a Conte?03:53
Il Milan arriva a questa sfida dopo il 3-0 in Coppa Italia contro il Lecce: con i rossoneri qualificati agli ottavi dove troveranno la Lazio. Ma, soprattutto, il Milan di Allegri arriva da una striscia consecutiva di 3 vittorie in campionato (contro Lecce, Bologna e Udinese) con 6 gol fatti e 0 subiti.03:51
Benvenuti alla diretta scritta di Milan-Napoli, gara valida per la Giornata 5 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio San Siro di Milano.03:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori03:50
Milan-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
A partire dal 2011/12, il Milan ha perso il 50% delle partite giocate contro il Napoli in Serie A: 14 (5V, 9N), come contro l'Inter, comprese entrambe le sfide della scorsa stagione; soltanto contro la Juventus i rossoneri contano più sconfitte (17) nel periodo nella competizione.
Il Milan ha vinto soltanto due delle ultime 12 partite (3N, 7P) disputate al Meazza contro il Napoli in Serie A (l'ultima nel febbraio 2024, per 1-0, con gol di Theo Hernández), dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti 19 gare interne (10V, 9N) contro i partenopei nella competizione. Tuttavia, i rossoneri hanno vinto la prima sfida interna della precedente gestione di Massimiliano Allegri contro i campani nel torneo, datata 28 febbraio 2011, per 3-0, grazie alle marcature di Zlatan Ibrahimovic, Kevin-Prince Boateng e Alexander Pato.
Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol nel parziale; i rossoneri potrebbero collezionare quattro successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima volta in Serie A da agosto-ottobre 2020.
Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro dell ultime cinque partite di campionato - tante quante in tutte le precedenti 20 disputate in Serie A nel 2025 - comprese tutte le ultime tre e potrebbe non subire gol per quattro match consecutivi nella competizione per la prima volta da marzo-aprile 2022: sei 'clean sheet' di fila in quel caso, il primo di quella serie proprio contro il Napoli.
Il Napoli ha vinto tutte le prime quattro partite di questo campionato; soltanto tre volte nella loro storia i partenopei hanno strappato la posta piena in ciascuna delle prime cinque gare disputate in un singolo torneo di Serie A: nel 1987/88, nel 2017/18 e nel 2021/22; tuttavia, in nessuno di questi casi la squadra campana ha poi vinto lo scudetto.
Il Napoli ha perso solo due delle 21 trasferte di Serie A (12V 7N) con Antonio Conte alla guida – un record per il minor numero di sconfitte esterne tra le squadre presenti nello scorso e nell'attuale campionato di Serie A. Inoltre ha collezionato 11 clean sheet fuori casa nel periodo, meno solo dell'Atalanta (12).
Antonio Conte è rimasto imbattuto in sette delle nove sfide da allenatore contro Massimiliano Allegri in tutte le competizioni, vincendo ciascuna delle ultime tre; i due tecnici torneranno ad affrontarsi per la prima volta a distanza di 11 anni e 357 giorni dall'ultimo incrocio (3-2 per Antonio Conte in Serie A, il 6 ottobre 2013).
Napoli e Milan sono due delle tre squadre che effettuano in media più passaggi per sequenza in questo campionato: 4.74 per la squadra partenopea, prima in graduatoria, 4.64 per i rossoneri (al pari dell'Inter).
Da quando ha esordito in Serie A (2023/24), Christian Pulisic ha preso parte a 44 gol (26 reti, 18 assist): nessun giocatore ha partecipato a più marcature rispetto allo statunitense nelle ultime tre stagioni del massimo campionato - a 44 anche Lautaro Martínez.
Il Milan è la squadra alla quale Matteo Politano ha rifilato più gol in Serie A: sei, compreso l'ultimo messo a segno nella competizione, a marzo, nel match di ritorno dello scorso campionato; di queste sei reti, quattro sono arrivate proprio al Meazza: due con la maglia del Sassuolo e due con quella del Napoli.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: