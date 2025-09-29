Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Napoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:58

Grande partita di cuore del Milan che, dopo essere andato avanti per 2-0 nel primo tempo, ha fatto una gara ultra difensiva nella ripresa vista l'inferiorità numerica (per l'espulsione di Estupinan). Il Napoli ci ha provato, ha segnato su rigore con De Bruyne, è andato vicino al pareggio, ma un palo di Neres, una parata importante di Maignan e un po' di precisione condannano la squadra di Conte al primo ko in campionato.23:02

90'+8' E FINISCE QUI!!! Il Milan fa cadere la capolista Napoli che aveva solo vinto fin qui. 2-1 per i rossoneri nonostante il rosso a Estupinan: in gol Saelemaekers, Pulisic e De Bruyne su rigore.23:02

90'+8' Colpo di testa di Di Lorenzo sul cross di Gutierrez, ma palla fuori22:44

90'+7' ANCORA NERES!!! Ancora il sinistro del brasiliano da fuori, in tuffo salva tutto Maignan. Napoli vicino al 2-222:43

90'+4' Va subito al tiro GILMOUR ma ci pensa Loftus Cheek a murare tutto dentro l'area. Milan tutto negli ultimi 30 metri di campo.22:41

90'+3' DENTRO GILMOUR!!! Cambia ancora Conte che inserisce Gilmour per questo finale al posto di Lobotka22:39

90'+1' PALO DI NERES!!! Il brasiliano si accentra, calcia col mancino e centra il palo alla destra di Maignan. C'è stata anche una deviazione e corner per il Napoli23:01

90'+1' 7 minuti di recupero in questo secondo tempo.22:37

90' Rabiot ammonito dopo un fallo su Lobotka. Aspettiamo l'indicazione del recupero.22:37

88' CI PROVA LANG!!! L'ex PSV prende il tempo a Athekame e cerca la conclusione, ma è centrale e para Maignan22:35

87' Altra palla intercettata da parte di Modric che blocca il servizio di Zambo Anguissa per Elmas22:34

85' CI PROVA ELMAS!!! Il macedone riesce a raccogliere e a calciare dentro l'area, ma respinge Rabiot con il corpo22:31

84' Contropiede Milan con LEAO che vola via contro 5 difensori del Napoli, ma il portoghese viene poi chiuso una volta entrato in area di rigore.22:30

82' Leao va anche a difendere, ma commette un fallo inutile su Lobotka proprio a due passi dall'area di rigore. Ottima occasione qui per il Napoli22:29

81' Dentro anche Loftus-Cheek per Fofana. Al britannico il compito di portare il pallone più lontano possibile dalla propria area di rigore.22:27

80' FUORI TOMORI!!! Costretto al cambio il difensore britannico per infortunio, dentro De Winter al suo posto.22:29

78' Fallo di Rabiot su Lobotka. Intanto sembra che Tomori non possa continuare dopo aver accusato un problema alla coscia destra22:25

77' ALTRO CAMBIO DI CONTE!!! Il Napoli si gioca anche la carta Noa Lang che prende il posto di Politano. Non cambia niente dal punto di vista tattico.22:24

75' CI PROVA DI LORENZO!!! Lobotka allarga per Zambo Anguissa, cross per Di Lorenzo che si inserisce sul primo palo ma manda alto sopra la traversa22:22

74' DENTRO ANCHE NERES!!! E Conte fa entrare anche l'ex Benfica che prende il posto di McTominay. Si resta col 4-1-4-1 ma con due esterni molto mobili come Politano e Neres.22:20

74' CI PROVA LUCCA!!! Staffetta tra Hojlund e Lucca, con Conte che spera che l'ex Udinese abbia maggior mobilità nell'area avversaria22:19

72' TRIPLO CAMBIO NAPOLI!!! Conte toglie De Bruyne per far entrare Elmas.22:19

71' Prima palla di Leao che allarga il gioco per Athekame, ma l'esterno dei rossoneri la controlla male e si fa rimontare da De Bruyne22:18

70' Dentro anche Athekame che prende il posto di Saelemaekers, autore del gol dell'1-022:15

69' TORNA IN CAMPO LEAO!!! Altri due cambi per Allegri che lancia nella mischia Leao col portoghese che fa il suo debutto in campionato. Esce Gimenez.23:00

65' Gutierrez vede un varco e prova a piazzare col mancino, ma la sua conclusione finisce a lato22:11

63' Cross di Politano per McTominay, c'è un contatto con Saelemaekers che finisce a terra dolorante. Proteste dei giocatori del Milan che vorrebbero un cartellino per il centrocampista del Napoli.22:09

61' E sono 3 i gol di De Bruyne in campionato22:08

60' GOL! Milan-NAPOLI 2-1. Rete di Kevin De Bruyne. Tutto di nuovo riaperto col gol di De Bruyne che supera Maignan spiazzandolo su calcio di rigore. E il Milan in 10 per l'espulsione di Estupinan.



Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne22:07

59' FUORI PULISIC!!! Allegri corre ai ripari e inserisce Bartesaghi per coprire la fascia sinistra. Fuori Pulisic che riceve una standing ovation.22:05

57' ARRIVA IL ROSSO!!! A seguito della revisione delle immagini, Chiffi estrae il rosso a Estupinan per aver interrotto una chiara occasione da gol.22:59

56' VAR IN CORSO!!! C'è da capire il colore del cartellino perché questo potrebbe essere anche rosso. Richiamato Chiffi che va a rivedere il contatto Estupinan-Di Lorenzo.22:02

55' RIGORE PER IL NAPOLI!! Sulla deviazione di Maignan c'era pronto Di Lorenzo che va giù però sulla trattenuta di Estupinan. Chiffi non ha dubbi a indiscare il dischetto. E giallo per il laterale rossonero.22:03

54' PARATA DI MAIGNAN!!! Cross di Politano per McTominay che va di testa, ma Maignan risponde con una grande parata22:58

53' HOJLUND NON CI ARRIVA!!! Di Lorenzo da destra verso il primo palo, ma Hojlund non riesce a metterci la zampata, poi allontana Tomori.22:00

51' Meret costretto all'uscita per respingere sul lancio per Gimenez21:58

51' McTominay riesce a rientrare in campo anche se zoppica un po'.21:58

50' Non una bella notizia per il Napoli. Rimasto a terra McTominay dopo un duello con Pulisic, ma si continua a giocare.21:56

47' Questa volta ci prova De Bruyne in verticale per Hojlund, ma Tomori lo brucia in velocità. Comunque subito Napoli aggressivo ad inizio secondo tempo.21:54

47' Modric anche a fare il difensore. Gutierrez aveva cercato Hojlund in verticale, ma il croato aveva capito tutto intercettando.21:52

47' E si riparte senza cambi. Leao, per adesso, resta in panchina.21:52

46' SI RIPARTE A SAN SIRO!!!21:51

Al Napoli servono maggiori collegamenti tra i trequartisti e Hojlund e, soprattutto, fare un po' di filtro a centrocampo. La coppia inedita Juan Jesus-Marianucci sta infatti pagando tutto questo, compresa la distanza tra i reparti. Il Milan deve tenere questa intensità difensiva, ma deve essere più pulito nel riciclare le palle perse del Napoli. Come si è visto nel primo tempo, le fiammate dei rossoneri possono fare male, ma è anche vero che troppo spesso il Milan ha avuto frenesia perdendo a sua volta la palla.21:39

Recuperare e ripartire e, poi, giocare sull'entusiasmo. Questo l'atteggiamento del Milan che non ha fatto grande costruzione, ma è stata bravo nel ripartire veloce con i suoi giocatori di talento. Portando, tra l'altro, più elementi in area per occupare gli spazi e allargare la difesa del Napoli. E il risultato è stato efficace vedendo i due gol realizzati. Dall'altra parte un Napoli forse troppo riflessivo, non riuscendo a trovare quegli spazi che di solito trova in campionato. Da registrare anche la posizione di Hojlund che è andato a sbattere contro la difesa a tre rossonera.21:37

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Si va al riposo col risultato di 2-0: a segno Saelemaekers e Pulisic.21:34

45'+1' Un minuto di recupero...21:33

45' Modric prova a lanciare in area Estupinan che però non riesce a controllare. L'arbitro ha anche fischiato il fuorigioco. Riparte il Napoli21:33

43' ANCORA NAPOLI!!! Politano supera Estupinan e mette dentro col mancino, si inserisce Zambo Anguissa che va di testa senza trovare però la porta di Maignan.21:31

41' OCCASIONE NAPOLI!!! Gran palla di De Bruyne per Di Lorenzo, che è in posizione regolare, ma il terzino del Napoli non riesce a calciare sull'uscita di Maignan. Fantastica idea di De Bruyne che però non si è concretizzata.21:29

39' Ci prova SAELEMAEKERS che rientra sul sinistro e va al tiro, ma risponde Meret ben appostato sul primo palo21:27

38' NIENTE RIGORE!!! Dalla sala VAR confermano quanto visto da Chiffi. Tomori ha rischiato, ma ha tolto la gamba e non ha preso McTominay. Niente rigore.21:26

38' VAR IN CORSO!!! Per il sig. Chiffi non c'è stato contatto tra Tomori e McTominay, col difensore che non ha toccato il centrocampista del Napoli. Ma prima aspetta la comunicazione del VAR Marini.21:45

37' McTOMINAY A TERRA IN AREA!!! Politano serve dentro per McTominay, arriva Tomori e lo scozzese finisce a terra dopo il contatto. Il sig. Chiffi non fischia e aspetta un chiarimento dal VAR.21:25

36' Gimenez prova a sgusciare via per entrare in area, ma Juan Jesus non si fa superare in marcatura21:23

33' Contatto Juan Jesus-Gimenez. Il messicano finisce a terra e arrivano grandi proteste da parte dei giocatori del Milan. C'è il fallo, ma niente manata e cartellino.21:21

32' E sono 4 i gol di Pulisic in campionato quest'anno21:21

31' GOL! MILAN-Napoli 2-0. Rete di Christian Pulisic. Il Milan raddoppia ancora partendo da sinistra: se ne va Pavlovic che serve in mezzo Fofana, appoggio per Pulisic che si inserisce e batte Meret. C'è stato anche una deviazione di Juan Jesus col tacco, ma è gol di Pulisic e assist di Fofana.



Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic21:20

31' 60% di possesso palla per il Napoli in questa prima mezz'ora di gioco21:19

30' Maignan male col rinvio, può recuperare e gestire Lobotka, ma salva tutto Rabiot21:18

27' IL MILAN SI MANGIA IL 2-0!!! Gran palla di Pulisic per l'inserimento di Fofana che deve solo buttarla in rete, ma calcia alto col mancino. Stava per arrivare Gimenez sul secondo palo...21:43

26' Pulisic se ne va sulla fascia sinistra, ma l'arbitro ferma tutto. C'era fallo di Rabiot su Lobotka per aprirsi lo spazio per andare in corsa.21:14

24' Tomori in ritardo su De Bruyne. L'arbitro fischia fallo, ma niente giallo per il difensore del Milan.21:12

22' Il Napoli spinge cercando il pareggio. Gutierrez se ne va a sinistra, ma cross deviato in angolo da Saelemaekers.21:10

20' ANGUISSA A TERRA IN AREA!!! Perde un brutto pallone Saelemaekers, c'è Zambo Anguissa in area che si gira su Modric e finisce a terra. L'arbitro è vicino e non dà rigore.21:09

19' Lungo giro palla del Napoli, arrivano i fischi di San Siro per intimorire un po' la squadra azzurra21:07

17' OCCHIO A PAVLOVIC!!! Palla di Modric per Pavlovic che però non controlla in area e perde la sfera. Sfuma una clamorosa occasione,21:05

16' Pavlovic perde il pallone sulla pressione di Zambo Anguissa, poi però vince il rimpallo e guadagna addirittura un angolo. Torna su il Milan.21:42

13' Manata di Juan Jesus su Gimenez, ma niente cartellino. Anche perché il brasiliano ha preso giusto il mento dell'attaccante messicano.21:02

12' ANCORA MAIGNAN!!! Questa volta è McTominay a calciare verso la porta, ma Maignan risponde in tuffo. Reazione del Napoli al gol di svantaggio.21:42

11' MAIGNAN!!! Politano va sulla fascia destra e crossa in mezzo dove arriva Gutierrez che va di testa, ma risponde Maignan con la respinta20:58

8' Ancora Milan con Saelemaekers che sulla fascia supera Gutierrez, ma non Juan Jesus che agisce da muro. C'era libero Gimenez a centro area.20:56

6' Gimenez serve Pulisic che cerca di passare in mezzo a tre, ma c'è Juan Jesus questa volta a fermarlo. il brasiliano prova a lanciare poi il contropiede del Napoli.20:55

4' 1° gol in campionato per Saelemaekers che non segnava con la maglia del Milan dal 29 aprile 2023 nell'1-1 all'Olimpico contro la Roma20:54

3' GOL! MILAN-Napoli 1-0. Rete di Alexis Saelemaekers. Fa tutto Pulisic che vola sulla fascia sinistra, supera Marianucci, nessuno lo prende e poi lo statunitense serve l'assist per l'arrivo di Saelemaekers che segna sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Alexis Saelemaekers20:51

2' Lancio per Hojlund, capisce tutto Maignan che anticipa l'attaccante danese.20:50

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Milan... Si fa sentire il pubblico ospite, giunto in massa qui a San Siro.20:48

Il direttore di gara sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto ufficiale, il sig. Livio Marinelli. Alla sala VAR di Lissone ci saranno Valerio Marini (VAR) e Daniele Doveri (AVAR).03:58

Sono 87 i precedenti tra Milan e Napoli, con un bilancio a favore dei rossoneri: 38 vittorie contro 20 successi dei partenopei e 29 pareggi. È dal 2019 che non esce il segno X tra le due squadre: finì 1-1 con le reti di Lozano e Bonaventura a San Siro il 23 novembre. Nella scorsa stagione, il Napoli vinse 2-0 in casa del Milan, in uno dei primi big match vinti da Antonio Conte nella cavalcata verso lo Scudetto.03:56

Considerando gli infortuni, in difesa, di Buongiorno, Olivera, Rrahmani e Spinazzola, Conte opta per un 4-1-4-1 con i debutti in campionato di Marianucci e J.Gutiérrez. Juan Jesus affianca il centrale, dall'altra parte c'è Di Lorenzo. Per il resto è la stessa formazione di sempre con De Bruyne, McTominay e Politano in appoggio a Hojlund.20:14

Nel Milan c'è il ritorno di Leão che si era infortunato, a metà agosto, nel 1° turno di Coppa Italia contro il Bari. Allegri, però, non lo rischia dal 1' e punta sempre la coppia Giménez-Pulisic. Rispetto all'Udinese c'è, invece, il rientro in porta di Maignan al posto di Terracciano.20:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli si schiera con un 4-1-4-1 in cui figurano: Meret - Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, J.Gutiérrez - Lobotka - Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay - Hojlund. All. Antonio Conte. A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic - Beukema, Mazzocchi - Elmas, Gilmour, Vergara - David Neres, Ambrosino, Nao Lang, Lucca.20:04

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Y.Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan - Pulisic, S.Giménez. All. Massimiliano Allegri. A disposizione: Pittarella, Terracciano - Athekame, Bartesaghi, De Winter, Odogu - Loftus-Cheek, Ricci - Leão, Nkunku.20:02

Il Napoli, però, è l'unica squadra ancora a punteggio pieno del nostro campionato. 12 punti in 4 gare per la squadra di Antonio Conte che ha battuto, nell'ordine, Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Pisa. C'è da dire, però, che le gare interne sono state molto difficili per gli azzurri che hanno vinto a fatica contro sardi e toscani. Arriverà il poker o Allegri farà lo sgambetto a Conte?03:53

Il Milan arriva a questa sfida dopo il 3-0 in Coppa Italia contro il Lecce: con i rossoneri qualificati agli ottavi dove troveranno la Lazio. Ma, soprattutto, il Milan di Allegri arriva da una striscia consecutiva di 3 vittorie in campionato (contro Lecce, Bologna e Udinese) con 6 gol fatti e 0 subiti.03:51

Benvenuti alla diretta scritta di Milan-Napoli, gara valida per la Giornata 5 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio San Siro di Milano.03:50

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp