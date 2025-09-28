Termina a reti bianche il derby toscano ma non sono mancate le emozioni. Nel primo tempo traversa di Nzola e tiro di Kean, il quale nella ripresa segna per due volte ma è sempre in fuorigioco; la sblocca Meister ma il VAR annulla per un tocco di mano, ci prova anche Cuadrado ma sbatte sul palo.
Pisa e Fiorentina mancano ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato: nerazzurri a 2 punti, viola a quota 3. Nel prossimo turno, Bologna-Pisa e Fiorentina-Roma.
Per la diretta di Pisa-Fiorentina è davvero tutto, buon proseguimento di domenica.
90'+5'
E' FINITA! PISA-FIORENTINA 0-0! 16:55
90'+4'
Ultimo giro di orologio. 16:54
90'+2'
KEAN, ALTO! Ripartenza veloce di Dodò, Piccoli passa a Kean che calcia alto sopra la traversa. 16:53
90'+1'
Viola a trazione offensiva con l'ingresso dell'attaccante bosniaco al fianco di Kean e Piccoli. 16:51
90'
Quattro minuti di recupero. 16:50
90'
Cross di Pongracic, deviazione che favorisce Dzeko: destro murato in corner. 16:50
88'
Questa volta Dodò ha la meglio su Cuadrado. 16:49
87'
TERZO CAMBIO NELLA FIORENTINA: entra Dzeko, esce Fazzini. 16:48
87'
Risponde Pioli... 16:48
87'
QUINTO CAMBIO NEL PISA: entra Moreo, esce Tramoni. 16:47
86'
Gilardino pronto a giocarsi l'ultima mossa. 16:46
84'
Forcing nerazzurro, sospinto dal pubblico di casa. 16:46
83'
Dribbling di Cuadrado, steso da Dodò prima dell'ingresso in area. 16:45
81'
Proteste veementi del Pisa per un tocco di braccio in area di Pongracic: Manganiello lascia correre, silent check del VAR. 16:43
80'
SECONDO CAMBIO NELLA FIORENTINA: entra Sohm, esce Nicolussi Caviglia. 16:39
80'
PALO DEL PISA! Cuadrado punta Dodò e calcia, pallone sul montante a De Gea battuto. 16:41
79'
Dribbling di Vural, fallo di Mandragora. 16:38
76'
Grande parata di Semper sul tiro ravvicinato di Ranieri ma c'è fuorigioco. 16:36
75'
Chiusura aerea di Touré in calcio d'angolo. 16:35
74'
PRIMO CAMBIO NELLA FIORENTINA: entra Piccoli, esce Gudmundsson. 16:34
73'
GOL ANNULLATO DOPO REVISIONE DEL VAR: tocco di mano di Meister. 16:35
71'
GOL ANNULLATO AL PISA! Meister batte De Gea di sinistro ma ha toccato la sfera di mano sul rimpallo con Mandragora. 16:33
70'
Le squadre iniziano a allungarsi con veloci ribaltamenti di fronte: Canestrelli ferma Fazzini in tackle. 16:30
68'
QUARTO CAMBIO NEL PISA: entra Meister, esce Nzola. 16:28
68'
TERZO CAMBIO NEL PISA: entra Vural, esce Marin. 16:27
67'
SECONDO CAMBIO NEL PISA: entra Cuadrado, esce Leris. 16:27
67'
Traversone completamente fuori misura di Marin, sfera sul fondo. 16:27
66'
Movimento sulla panchina di Gilardino. 16:26
64'
ALTRO GOL IN FUORIGIOCO DI KEAN! Attacco della Fiorentina, tiro-cross di Pongracic su cui si avventa e insacca Kean: tutto inutile, è offside. 16:25
62'
Fallo di Gudmundsson ai danni di Hojholt nel cerchio di centrocampo. 16:22
60'
Touré svetta altissimo e prolunga in area, Nzola colpisce anch'egli di testa ma non può inquadrare lo specchio di porta. 16:20
58'
Leggere proteste di Nzola dopo un contatto in area ospite, per il direttore di gara è tutto regolare. 16:19
56'
KEAN SEGNA MA C'E' FUORIGIOCO! L'attaccante batte Semper però sulla conclusione di Fazzini era in offside. 16:17
56'
Corner per la Fiorentina. 16:15
55'
Traversone di Bonfanti, Dosò buca l'intervento, Leris affretta il tiro: conclusione scarica sul fondo. 16:15
53'
RISCHIO DI SEMPER! Il portiere nerazzurro non controlla la sfera e, sul pressing di Kean, deve rifugiarsi in corner. 16:13
52'
Destro di Touré da fuori area, blocca De Gea senza problemi. 16:12
51'
Corpo a corpo tra Kean e Bonfanti, ha la meglio il difensore. 16:11
49'
Attacco della Fiorentina, Kean si gira e calcia: sinistro sull'esterno della rete. 16:09
49'
PRIMO CAMBIO NEL PISA: entra Hojholt, esce Aebischer. 16:08
47'
AEBISCHER KO! Il centrocampista nerazzurro cade a terra e non ce la fa a continuare il gioco: Gilardino costretto alla prima sostituzione. 16:08
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:05
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PISA-FIORENTINA! Si riparte dal risultato di 0-0. 16:05
Squadre negli spogliatoi: Gilardino e Pioli studiano le mosse per provare a conquistare l'intera posta in palio. 15:53
Prima frazione di gioco vibrante nel derby toscano dove è mancato solo il gol. La migliore occasione è stata del Pisa, con Nzola che ha colpito la traversa con un colpo di testa. La Fiorentina si è resa pericolosa con Kean e Dodò. 15:53
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO! PISA-FIORENTINA 0-0! 15:50
45'+3'
Fuorigioco di Kean. 15:49
45'+2'
Tiro di Touré sul fondo ma c'era comunque offside. 15:47
45'+1'
E' iniziato il recupero di 4 minuti. 15:47
45'
KEAN! Errore di Touré che innesca Kean, conclusione parata da Kean. 15:46
44'
Traversone di Touré, uscita di De Gea: In precedenza, destro di Tramoni murato. 15:45
42'
AMMONITO KEAN: dopo uno screzio con Aebischer, Manganiello gli mostra il cartellino giallo. 15:45
42'
Rischio per la formazione di Pioli, con un pallone vagante in area sul quale si avventa Tramoni ma Mari' recupera e appoggia a De Gea. 15:43
40'
Cinque minuti all'intervallo più eventuale recupero, che si preannuncia corposo. 15:41
39'
LERIS SALVA SEMPER! Ripartenza degli ospiti con Gosens che serve Nicolussi Caviglia: destro al volo murato da Leris. 15:40
39'
Risponde il Pisa: corner di Tramoni, sborciata al volo di Touré alta sopra la traversa. 15:41
38'
Schema della Fiorentina che libera Mandragora alla conclusione dentro l'area: sinistro in curva. 15:38
37'
Gosens punta Tourè e conquista un tiro dalla bandierina. 15:37
36'
Pestone di Bonfanti ai danni di Mandragora, fischio di Manganiello. 15:36
35'
Cross di Dodò a centro area, Kean in acrobazia non colpisce perfettamente e manda a lato. 15:35
33'
Doppio intervento difensivo di Mari' che chiude Tramoni e Nzola. 15:34
32'
Filtrante di Bonfanti per Tramoni, il quale controlla ma non riesce a evitare che la sfera oltrepassi la linea di fondo. 15:32
30'
Mezz'ora di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 15:30
28'
Batte Nicolussi Caviglia, destro sopra la barriera che non impensierisce più di tanto l'estremo difensore nerazzurro. 15:29
27'
Si ricomincia e c'è subito una punizione in favore della Fiorentina da circa 25 metri. 15:28
25'
Ancora gioco fermo: necessaria una fasciatura per il nazionale tedesco. 15:27
23'
Testata tra Touré e Gosens, entrambi a terra! Sanitari in campo. 15:24
22'
DODO'! Diagonale destro dell'esterno brasiliano che esce oltre il secondo palo della porta difesa da Semper. 15:24
21'
Tramoni scippa la sfera a Nicolussi Caviglia, poi si lancia sul suggerimento di Touré, troppo profondo. 15:22
20'
Rimessa laterale per la Fiorentina, se ne incarica Gosens. 15:20
18'
Caracciolo spezza con decisione la trama viola. 15:19
16'
Il numero 18 nerazzurro accusa un problema muscolare! Dopo l'intervento dei sanitari rientra in campo. 15:18
15'
Nzola esce dall'area a giocare il pallone, poi lo scarica a Touré: traversone murato in fallo laterale. 15:15
13'
TRAVERSA DEL PISA! Padroni di casa a centimetri dal vantaggio: spunto di Akinsanmiro, assist per il colpo di testa di Nzola che si stampa sul legno!. 15:13
11'
Sugli sviluppi, cross di Tramoni sul secondo palo, Touré prova a colpire al volo: non facile, palla in curva. 15:11
11'
Spinge Bonfanti a sinistra, Fazzini lo segue e lo ferma in calcio d'angolo. 15:11
8'
Ripartenza nerazzurra, Tramoni fermato da Mari'. 15:17
7'
RISPOSTA DI KEAN! L'attaccante ospite avanza palla al piede e, al limite dell'area, calcia: diagonale destro fuori di poco. 15:08
6'
COLPO DI TESTA DI NZOLA! Assist aereo di Tramoni, svetta Nzola, disturbato da Mari', tiro sul fondo. 15:16
5'
Primo corner del match in favore del Pisa, conquistato da Leris. 15:05
4'
In preallarme Martinelli, l'ex Manchester United stringe i denti. 15:05
2'
Anticipo di De Gea sull'inserimento di Touré: qualche problema per l'estremo difensore a seguito del contatto con l'esterno numero 15. 15:04
1'
Fazzini tenta subito la conclusione, muro della retroguardia guidata da Caracciolo. 15:02
1'
INIZIA PISA-FIORENTINA! Primo pallone giocato da Mandragora. 15:00
Squadre in campo agli ordini di Manganiello: padroni di casa in maglia nerazzurra, ospiti in completo bianco con bordi viola. 15:00
Da segnalare, all'esterno in zona mercato, tafferugli tra le due tifoserie con l'intervento delle forze dell'ordine. 14:52
Gilardino sceglie le due punte che saranno Nzola e Tramoni, preferiti a Meister e Moreo; mediana folta con Akinsanmiro; Aebischer e Marin centrali, Touré e Leris esterni. Pioli si affida a Kean al centro dell'attacco con Dzeko e Piccoli in panchina; Fazzini-Gudmundsson trequartisti, Mari' in difesa preferito a Comuzzo. 15:16
La gara tra Pisa e Fiorentina si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Pisa - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Fiorentina sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Pisa - Fiorentina?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Fiorentina?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Lorran con 1 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Pisa - Fiorentina?
La gara tra Pisa e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 0-0
Pisa - Fiorentina è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Arbitro di Pisa - Fiorentina sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Il Pisa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; la Fiorentina ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Pisa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, l'Udinese e il Napoli ottenendo 0 punti. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 3-2 mentre La Fiorentina ha incontrato Como perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Rolando Mandragora con 2 gol.
Pisa e Fiorentina si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, la Fiorentina ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Pisa-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Pisa e Fiorentina tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di oltre 34 anni dall'ultima sfida giocata il 24 febbraio 1991 (successo per 4-0 della Viola al Franchi). I nerazzurri hanno vinto soltanto uno dei 14 confronti disputati contro i gigliati nel massimo torneo - quello per 2-1 in casa del novembre 1987 - restando a secco di reti in tutti gli ultimi cinque; sei pareggi e sette sconfitte, incluse le ultime tre, chiudono il parziale.
La Fiorentina ha segnato 11 gol nelle ultime tre sfide di Serie A (media di 3.7 a match) contro il Pisa - tanti quanti in tutte le precedenti 11 gare contro i nerazzurri nel torneo - Nel dettaglio, la Viola ha realizzato almeno tre reti in ciascuna delle ultime tre partite contro il Pisa nel massimo torneo senza subire gol; soltanto tre squadre nella storia della Serie A vantano quattro o più match consecutivi con almeno tre marcature all'attivo e annesso clean sheet contro una singola avversaria: l'Inter (4 vs Genoa e Palermo); la Roma (5 vs Parma) e il Milan (4 vs Torino).
Il Pisa non ha trovato il gol nelle ultime cinque partite giocate contro la Fiorentina in Serie A; nel massimo campionato, soltanto sei squadre contano una striscia aperta più lunga di match consecutivi senza reti segnate contro una singola avversaria, ma solo due di queste con l'ultima gara della serie disputata nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): il Piacenza contro la Juventus (nove di fila) e il Venezia contro il Napoli (sette).
La Fiorentina non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di questo campionato - due pareggi e due sconfitte finora - soltanto tre volte nella sua storia nel massimo torneo la squadra toscana è rimasta senza successi nelle prime cinque sfide giocate di un torneo di Serie A: nel 1935/36 (1N, 4P); nel 1946/47 (2N, 3P) e nel 1977/78 (2N, 3P).
La Fiorentina ha pareggiato entrambe le prime due trasferte di questo torneo (1-1 contro il Cagliari e 0-0 contro il Torino); la Viola potrebbe chiudere in parità tutte le prime tre gare esterne giocate in un singolo campionato di Serie A soltanto per la seconda volta nella sua storia, dopo quella del 2000/01, sotto la gestione di Fatih Terim.
Il Pisa ha perso tutte le ultime tre partite di campionato, con un punteggio complessivo di 2-5; i nerazzurri potrebbero subire quattro sconfitte in un campionato di Serie A con lo stesso allenatore in panchina soltanto per la seconda volta nella loro storia, dopo quella tra settembre e ottobre 1987, sotto la gestione di Giuseppe Materazzi (quattro ko di fila, inclusa la sconfitta a tavolino contro il Napoli).
Considerando l'ultima partecipazione alla Serie A (1990/91) e il torneo in corso, il Pisa ha perso otto delle ultime nove partite casalinghe di campionato, senza trovare il gol in ciascuna di queste sconfitte; fa eccezione nel parziale il successo per 1-0 contro il Bari, del 12 maggio 1991, grazie alla rete di David Fiorentini.
Il Pisa è la terza squadra per maggior numero di tiri subiti in questo campionato: 62, meno soltanto di Torino (67) e Cremonese (68); tuttavia la Fiorentina è quella che ha affrontato più conclusioni nello specchio della porta nelle prime quattro sfide della Serie A in corso: 26.
M'Bala Nzola ha esordito in Serie A proprio contro la Fiorentina il 18 ottobre 2020, con lo Spezia, per poi passare nelle file della Viola nella stagione 2023/24, giocando 33 partite e realizzando tre gol nel periodo. Nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli, l'attaccante del Pisa è tornato a segnare una rete in Serie A a distanza di 493 giorni dall'ultima e potrebbe andare e bersaglio per due match di fila per la prima volta da novembre 2022-gennaio 2023 nella competizione.
A partire dal 2024, Rolando Mandragora è il centrocampista che ha segnato in più match di Serie A senza poi vincere la partita: sei, compresi tutti gli ultimi tre, sugli otto totali (il 75%); il giocatore della Viola è andato a bersaglio nell'ultimo turno di campionato contro il Como e potrebbe trovare la via della rete per due gare consecutive nella competizione per la prima volta in carriera, 246 partite disputate finora
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: