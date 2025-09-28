Termina a reti bianche il derby toscano ma non sono mancate le emozioni. Nel primo tempo traversa di Nzola e tiro di Kean, il quale nella ripresa segna per due volte ma è sempre in fuorigioco; la sblocca Meister ma il VAR annulla per un tocco di mano, ci prova anche Cuadrado ma sbatte sul palo.

Gilardino sceglie le due punte che saranno Nzola e Tramoni, preferiti a Meister e Moreo; mediana folta con Akinsanmiro; Aebischer e Marin centrali, Touré e Leris esterni. Pioli si affida a Kean al centro dell'attacco con Dzeko e Piccoli in panchina; Fazzini-Gudmundsson trequartisti, Mari' in difesa preferito a Comuzzo. 15:16

Prima frazione di gioco vibrante nel derby toscano dove è mancato solo il gol. La migliore occasione è stata del Pisa, con Nzola che ha colpito la traversa con un colpo di testa. La Fiorentina si è resa pericolosa con Kean e Dodò. 15:53

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Pisa - Fiorentina? La gara tra Pisa e Fiorentina si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Pisa - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Pisa - Fiorentina sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Pisa - Fiorentina? La partita si gioca a Pisa In che stadio si gioca Pisa - Fiorentina? Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Lorran con 1 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Pisa - Fiorentina? La gara tra Pisa e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 0-0

Pisa - Fiorentina è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Fiorentina sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; la Fiorentina ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Pisa ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, l'Udinese e il Napoli ottenendo 0 punti.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 3-2 mentre La Fiorentina ha incontrato Como perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Rolando Mandragora con 2 gol.

Pisa e Fiorentina si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, la Fiorentina ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Pisa-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Pisa e Fiorentina tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di oltre 34 anni dall'ultima sfida giocata il 24 febbraio 1991 (successo per 4-0 della Viola al Franchi). I nerazzurri hanno vinto soltanto uno dei 14 confronti disputati contro i gigliati nel massimo torneo - quello per 2-1 in casa del novembre 1987 - restando a secco di reti in tutti gli ultimi cinque; sei pareggi e sette sconfitte, incluse le ultime tre, chiudono il parziale.

La Fiorentina ha segnato 11 gol nelle ultime tre sfide di Serie A (media di 3.7 a match) contro il Pisa - tanti quanti in tutte le precedenti 11 gare contro i nerazzurri nel torneo - Nel dettaglio, la Viola ha realizzato almeno tre reti in ciascuna delle ultime tre partite contro il Pisa nel massimo torneo senza subire gol; soltanto tre squadre nella storia della Serie A vantano quattro o più match consecutivi con almeno tre marcature all'attivo e annesso clean sheet contro una singola avversaria: l'Inter (4 vs Genoa e Palermo); la Roma (5 vs Parma) e il Milan (4 vs Torino).

Il Pisa non ha trovato il gol nelle ultime cinque partite giocate contro la Fiorentina in Serie A; nel massimo campionato, soltanto sei squadre contano una striscia aperta più lunga di match consecutivi senza reti segnate contro una singola avversaria, ma solo due di queste con l'ultima gara della serie disputata nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): il Piacenza contro la Juventus (nove di fila) e il Venezia contro il Napoli (sette).

La Fiorentina non ha vinto nessuna delle prime quattro partite di questo campionato - due pareggi e due sconfitte finora - soltanto tre volte nella sua storia nel massimo torneo la squadra toscana è rimasta senza successi nelle prime cinque sfide giocate di un torneo di Serie A: nel 1935/36 (1N, 4P); nel 1946/47 (2N, 3P) e nel 1977/78 (2N, 3P).

La Fiorentina ha pareggiato entrambe le prime due trasferte di questo torneo (1-1 contro il Cagliari e 0-0 contro il Torino); la Viola potrebbe chiudere in parità tutte le prime tre gare esterne giocate in un singolo campionato di Serie A soltanto per la seconda volta nella sua storia, dopo quella del 2000/01, sotto la gestione di Fatih Terim.

Il Pisa ha perso tutte le ultime tre partite di campionato, con un punteggio complessivo di 2-5; i nerazzurri potrebbero subire quattro sconfitte in un campionato di Serie A con lo stesso allenatore in panchina soltanto per la seconda volta nella loro storia, dopo quella tra settembre e ottobre 1987, sotto la gestione di Giuseppe Materazzi (quattro ko di fila, inclusa la sconfitta a tavolino contro il Napoli).

Considerando l'ultima partecipazione alla Serie A (1990/91) e il torneo in corso, il Pisa ha perso otto delle ultime nove partite casalinghe di campionato, senza trovare il gol in ciascuna di queste sconfitte; fa eccezione nel parziale il successo per 1-0 contro il Bari, del 12 maggio 1991, grazie alla rete di David Fiorentini.

Il Pisa è la terza squadra per maggior numero di tiri subiti in questo campionato: 62, meno soltanto di Torino (67) e Cremonese (68); tuttavia la Fiorentina è quella che ha affrontato più conclusioni nello specchio della porta nelle prime quattro sfide della Serie A in corso: 26.

M'Bala Nzola ha esordito in Serie A proprio contro la Fiorentina il 18 ottobre 2020, con lo Spezia, per poi passare nelle file della Viola nella stagione 2023/24, giocando 33 partite e realizzando tre gol nel periodo. Nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli, l'attaccante del Pisa è tornato a segnare una rete in Serie A a distanza di 493 giorni dall'ultima e potrebbe andare e bersaglio per due match di fila per la prima volta da novembre 2022-gennaio 2023 nella competizione.

A partire dal 2024, Rolando Mandragora è il centrocampista che ha segnato in più match di Serie A senza poi vincere la partita: sei, compresi tutti gli ultimi tre, sugli otto totali (il 75%); il giocatore della Viola è andato a bersaglio nell'ultimo turno di campionato contro il Como e potrebbe trovare la via della rete per due gare consecutive nella competizione per la prima volta in carriera, 246 partite disputate finora

