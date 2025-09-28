La Roma batte il Verona, ma non senza difficoltà. Il Verona va a più riprese vicino al gol, praticamente sempre con Orban, ma alla fine i giallorossi riescono a mantenere la propria porta inviolata e portano a casa 3 punti fondamentali grazie alle reti di Dovbyk prima e Soulè poi. La squadra di Gasperini continua a vincere e vola in alto in classifica.

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 28 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (22V, 6N), l'ultima vittoria, delle due complessive, degli scaligeri in trasferta contro i giallorossi nel torneo risale al 28 gennaio 1973 (1-0 con gol di Emiliano Mascetti). In generale, i giallorossi hanno evitato la sconfitta in una striscia interna più lunga nel massimo campionato solo contro Bari (30 tra il 1932 e il 2010) e Atalanta (30 tra il 1950 e il 1993).11:28

PREPARTITA

Roma - Verona è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Verona sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente la Roma si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Verona si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

La Roma ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Verona ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8.

In casa la Roma ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Torino e la Lazio ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, la Cremonese e la Juventus ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato la Juventus pareggiando 1-1.

Roma e Verona si sono affrontate 68 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 35 volte, il Verona ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 21.

Roma-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime cinque sfide tra Roma ed Hellas Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù), incluso l'1-0 dei capitolini nella gara più recente, lo scorso 19 aprile all'Olimpico con gol di Shomurodov.

La Roma è la squadra che ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26: solo uno in quattro match - record anche per Gian Piero Gasperini in carriera da allenatore dopo le prime quattro gare stagionali in Serie A; solo tre volte nella loro storia in Serie A i giallorossi hanno subito al massimo una rete nelle prime cinque gare stagionali (una nel 2014/15, nel 2013/14 e nel 1991/92).

La Roma ha vinto il 75% delle partite nel 2025 in campionato (18 su 24), record in percentuale di successi per i giallorossi in un singolo anno solare nella loro storia in Serie A, subito dietro il 2017 (73.7%).

L'Hellas Verona ha pareggiato tre delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta, dopo il 2015/16, il 1988/89 e il 1970/71. Gli scaligeri non hanno mai registrato quattro pareggi nelle prime cinque gare di una stagione nella loro storia nel massimo campionato.

Solo il Parma (11) ha pareggiato più partite dell'Hellas Verona (10, al pari di Torino e Venezia) nell'anno solare 2025 in Serie A. In aggiunta, gli scaligeri hanno vinto solo una delle ultime 13 gare di campionato (8N, 4P): 2-1 in trasferta contro l'Empoli lo scorso 25 maggio.

Solo l'Inter (61.7%) ha registrato un possesso palla superiore alla Roma (61.1%) in questo campionato, dall'altra parte l'Hellas Verona è la formazione con il possesso palla più basso (35.4%).

L'Hellas Verona è la squadra che ha sia commesso più falli (69) sia quella che ne ha subiti di meno (29) in in questa stagione di Serie A.

Lorenzo Pellegrini è l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16). Il classe '96 non trova la rete in due match consecutivi in campionato dal periodo tra gennaio e febbraio 2024 (tre in quel caso, il primo dei quali contro l'Hellas Verona); in generale, ha preso parte a sei gol contro gli scaligeri nel torneo (tre reti e tre assist) e solo contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio (a quota sei anche Milan e Sampdoria).

Giovane (14 e 8) e Gift Orban (13 e 6) dell'Hellas Verona sono la coppia di giocatori ad aver tentato il maggior numero di tiri sia totali (27) che nello specchio della porta (14) per una singola squadra in questa stagione di Serie A.

