Finisce la partita a Reggio Emilia. Il Sassuolo va in vantaggio per 2-0 nel primo tempo con i gol di Laurientè e Koné all'8° e 12° minuti. Ritorna bene in campo l'Udinese nella seconda frazione di gioco con Davis che accorcia le distanze al minuto 55. Iannoni entra al 79° e segna il gol del definitivo 3-1 appena 2 minuti dopo.

Avvio di stagione positivo quello dell'Udinese nonostante la netta sconfitta subita al Bluenergy Stadium per 3-0 contro il Milan di Max Allegri. Sono 7 i punti conquistati finora che consentono ai bianconeri di trovarsi al 9° posto e di provare a proiettarsi, con una vittoria oggi, verso i piani nobili della clasiffica. L'Udinese, battendo il Palermo, ha ottenuto anche l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia dove sfiderà la Juventus.10:28

I PRECEDENTI. Il Sassuolo non vince contro l'Udinese dal 17 Marzo 2018, succesivamente sono arrivati 7 pareggi e 5 vittorie per l'Udinese. Dall'esordio assoluto in Serie A dei neroverdi le 2 compagini si sono affrontate 22 volte. 4 i successi per gli emiliani, 10 pareggi e 8 vittorie dei friulani.10:41

Il direttore di gara designato è il signor Daniele Perenzoni. Primo incrocio in assoluto con l'Udinese per il fischietto di Rovereto mentre sono 3 le occasioni in cui ha diretto il Sassuolo.Sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Fontani. IV uomo Mucera. VAR e AVAR Gariglio e Paterna. 10:42

Perenzoni ha per 2 volte indicato il dischetto in favore dell'Udinese. In entrambe le occasioni è stato richiamato al monitor da Gariglio e Paterna ritornando sulla sua decisione senza assegnare alcun penalty.13:25

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Udinese? La gara tra Sassuolo e Udinese si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Udinese? L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Udinese sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Sassuolo - Udinese? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Udinese? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Udinese? La gara tra Sassuolo e Udinese si è conclusa con il risultato di 3-1 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Udinese? I marcatori del Sassuolo sono stati Armand Laurienté al 8', Ismaël Koné al 12' e Edoardo Iannoni al 81' mentre il marcatore dell'Udinese è stato Keinan Davis al 55'

PREPARTITA

Sassuolo - Udinese è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 12:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Udinese sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Attualmente il Sassuolo si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8; l'Udinese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Sassuolo ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Inter e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Pisa e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 3-1 mentre L'Udinese ha incontrato il Milan perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 2 gol.

Sassuolo e Udinese si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 4 volte, l'Udinese ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Sassuolo-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese è una delle due squadre, al pari del Cagliari, contro cui il Sassuolo ha pareggiato più partite in Serie A: 10, tra cui tutte le tre più recenti - completano quattro successi neroverdi e otto vittorie bianconere in 22 precedenti tra le due formazioni.

L'Udinese è rimasta imbattuta in tutte le ultime 12 gare contro il Sassuolo in Serie A (5V, 7N), l'ultimo successo neroverde in questo confronto risale al 17 marzo 2018 (2-1 in casa dei bianconeri); solo contro il Genoa (tra il 2016 e il 2023) i friulani hanno registrato 13 match consecutivi senza perdere contro una singola avversaria nella loro storia nel massimo campionato.

Il Sassuolo ha vinto solo uno degli 11 match disputati al MAPEI Stadium contro l'Udinese in Serie A (6N, 4P): 1-0 il 25 settembre 2016 con gol di Grégoire Defrel sotto la guida di Eusebio Di Francesco.

Il Sassuolo ha perso tre delle quattro partite in questo campionato (1V) e solo una volta ha registrato quattro sconfitte nelle prime cinque gare stagionali di Serie A: nel 2013/14, sua prima edizione nel massimo campionato.

Dallo scorso marzo, solo il Monza (10) ha perso più partite dell'Udinese (nove, al pari del Lecce) in Serie A; nello stesso periodo, soltanto i brianzoli (26) hanno subito più reti dei friulani (24) nel massimo campionato italiano.

L'Udinese ha vinto entrambe le prime due gare fuori casa di questo campionato (contro Inter e Pisa); i friulani non hanno mai vinto tutte le prime tre trasferte in una stagione di Serie A. L'ultima volta che hanno ottenuto tre successi esterni di fila in generale nel torneo risale al periodo tra agosto e ottobre 2022 con Andrea Sottil allenatore.

Il Sassuolo ha vinto il match casalingo più recente (1-0 contro la Lazio) e non ottiene due successi interni di fila in Serie A dal settembre 2023; l'ultima volta che invece ha registrato due clean sheet consecutivi al MAPEI Stadium nel massimo campionato risale all'agosto 2022.

Solo Como (42), Roma (36) e Parma (30) contano più recuperi offensivi di Sassuolo e Udinese in questo avvio di stagione in Serie A (entrambi 26, al pari di Juventus e Lazio).

Domenico Berardi (79) è ad un solo passaggio vincente dall'eguagliare Marek Hamsík (80) al 3° posto dei giocatori con più assist in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), davanti a loro solo Francesco Totti (92) e Antonio Candreva (85). Il classe '94 ha segnato tre gol contro l'Udinese in Serie A, tutti però in trasferta - tra cui la sua ultima marcatura multipla nel torneo, il 17 dicembre 2023 (doppietta su rigore).

Il primo dei 15 gol di Nicolò Zaniolo in Serie A è stato realizzato contro il Sassuolo, il 26 dicembre 2018 con la maglia della Roma. Tutte le ultime otto reti del classe '99 nel massimo campionato italiano sono arrivate in trasferta, dopo che sei dei suoi primi sette gol nel torneo erano stati messi a segno in match casalinghi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: