Finisce la partita a Reggio Emilia. Il Sassuolo va in vantaggio per 2-0 nel primo tempo con i gol di Laurientè e Koné all'8° e 12° minuti. Ritorna bene in campo l'Udinese nella seconda frazione di gioco con Davis che accorcia le distanze al minuto 55. Iannoni entra al 79° e segna il gol del definitivo 3-1 appena 2 minuti dopo.
Il Sassuolo porta a casa la 2° vittoria stagionale e sale a 6 punti in classifica e si piazza al 12° posto in attesa dei risultati di questa Domenica di Serie A. Nel corso della prossima giornata i neroverdi guidati da Fabio Grosso andranno a far visita all'Hellas Verona.
Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l'Udinese che, dopo aver subito 3 gol da Milan, subisce 3 gol anche oggi. I bianconeri rimangono ancorati a 7 punti e scivolano al 10° posto in classifica. La formazione di Runjaic giocherà ancora nel match delle 12.30 nella sfida casalinga contro il Cagliari.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Highlights
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:33
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO AL MAPEI STADIUM!! Sassuolo-Udinese 3-114:27
90'+3'
Azione caotica nell'area dell'Udinese con Berardi e Cheddira che cercano di chiudere definitivamente il match. Perenzoni ferma tutto per una posizione di fuorigioco.14:25
90'+2'
Crampi per Matic. 14:24
90'
4 minuti di recupero.14:23
90'
CHEDDIRA! Cheddira prova ad andare a segno anche oggi, dopo la rete siglata contro l'Inter, scaricando un destro dall'interno dell'area di rigore sul primo palo. Sava blocca in 2 tempi.14:22
89'
Palla di Lovric a cercare Davis. Ancora una volta Muric svetta sopra a tutti e si impossessa del pallone.14:21
88'
Azione veloce dell'Udinese al limite dell'area emiliana. Iannoni con un intervento pulito ferma Lovric e la difesa del Sassuolo spazza lontanissimo.14:21
86'
Sostituzioni esaurite su entrambe le panchine.14:18
86'
5° sostituzione Sassuolo. Esce Andrea Pinamonti ed entra Walid Cheddira.14:17
85'
Pinamonti riesce a passare alle spalle di Ehizibue ma perde il pallone sull'uscita bassa di Sava.14:17
84'
Non si da per vinta l'Udinese. Lovric prova a inventare da destra ma il suo cross viene arpionato da Muric.14:16
82'
A meno di 10 minuti dalla fine arriva il gol del 3-1 del Sassuolo, dopo un momento di grande sofferenza.14:15
81'
GOOL!! SASSUOLO-Udinese 3-1!! Gol di Edoardo Iannoni!! Allunga il Sassuolo con un'azione confezionata dai subentrati. Fadera riceve a sinistra con un gran controllo e mette un pallone perfetto sul secondo palo dove arriva Iannoni che di testa batte Sava.
5° sostituzione Udinese. Esce Arthur Atta ed entra Sandi Lovric.14:12
80'
4° sostituzione Sassuolo. Esce Sebastian Walukiewicz ed entra Woyo Coulibaly.14:12
79'
3° sostituzione Sassuolo. Esce Ismaël Koné ed entra Edoardo Iannoni.14:12
76'
4° sostituzione Udinese. Esce Nicolò Zaniolo ed entra Idrissa Gueye.14:09
76'
Tentativo di Berardi che dalla sua mattonella prova il mancino a girare sul secondo palo. La palla non gira abbastanza e termina sul fondo.14:08
73'
Altra occasione per l'Udinese con Zaniolo raccoglie al limite un pallone difficile, lo sistema e calcia immediatamente col sinistro. Ancora una volta centrale la conclusione dei giocatori dell'Udinese.14:07
73'
Parte uno schema dal calcio piazzato a servire Ekkelenkamp fuori area che si coordina e batte con il destro da posizione centrale. Semplice la parata centrale di Muric.14:05
72'
Fallo di Berardi e punizione interessante per l'Udinese sulla fascia sinistra.14:04
69'
OCCASIONE SASSUOLO! Cross dalla sinistra a cercare la testa di Thorstvedt che sfiora soltanto con i capelli a 2 passi dalla porta.14:02
68'
Retropassaggio molto pericoloso di Walukiewicz che obbliga Muric ad anticipare il rinvio sul pressing di Davis.14:01
67'
3° sostituzione Udinese. Esce Alessandro Zanoli ed entra Jurgen Ekkelenkamp.13:59
66'
UDINESE VICINA AL PAREGGIO! Ancora Davis che prova ad incrociare col mancino da posizione defilata a sinistra. Palla a lato.14:00
66'
Thorstvedt finisce a terra in area di rigore a seguito di una trattenuta da parte di Kristensen. Trattenuta di lievissima entità con Perenzoni che indica di continuare a giocare.13:58
64'
Altra punizione per il Sassuolo. Zemura arriva come un treno su Berardi e lo abbatte. Gioco molto spezzettato dai frequenti fischi di Perenzoni in questa fase del match.13:57
63'
Fadera riceve sulla fascia sinistra e subisce il fallo da parte di Ehizibue che deve fare attenzione essendo appena stato ammonito.13:55
61'
Cartellino giallo per Kingsley Ehizibue che stende Doig dopo essere stato superato sulla fascia.13:53
59'
Buona copertura di Ehizibue su Pinamonti che prova a superarlo con la suola trovando l'opposizione del terzino bianconero. Palla in rinvio dal fondo per l'Udinese.13:52
58'
2° sostituzione Sassuolo. Esce Aster Vranckx ed entra Kristian Thorstvedt.13:50
58'
1° sostituzione Sassuolo. Esce Armand Laurienté ed entra Alieu Fadera.13:50
57'
SOLET!!! Momento di grande pressione ed entusiasmo dei bianconeri. Destro violentissimo da fuori area che esce di pochissimo vicino all'incrocio dei pali!13:49
55'
GOOL!! Sassuolo-UDINESE 2-1!! Gol di Keinan Davis!! Atta, defilato a sinistra all'interno dell'area di rigore, calcia col mancino trovando la respinta non perfetta di Muric. Davis si avventa sul pallone e gira nella porta sguarnita.
A UN PASSO DAL GOL DAVIS! Miller serve Davis defilato a sinistra che punta Walukiewicz e col mancino incrocia mandando il pallone fuori di un soffio.13:46
53'
Zemura rientra sul destro e tenta il cross. Traiettoria completamente sballata e pallone imprendibile.13:45
52'
Ci prova ancora di testa Zaniolo in caduta. Parata facile per Muric.13:44
51'
Solet difende palla da ultimo uomo su Berardi che gli ruba palla, entra in area e batte Sava. Perenzoni annulla immediatamente il gol decretando calcio di punizione per la formazione ospite.13:44
49'
Buona azione dell'Udinese con Ehizibue e Atta sulla fascia destra. Cross col destro di Ehizibue a cercare Zaniolo che in torsione manda di testa sopra la traversa.13:42
47'
Sprint di Zanoli sulla fascia destra che va al cross, contrastato da Laurienté, e trova il primo calcio d'angolo del 2° tempo.13:40
46'
Doppia sostituzione per Runjaic che prova a dare una scossa ai friulani.13:38
46'
2° sostituzione Udinese. Esce Jakub Piotrowski ed entra Lennon Miller.13:37
46'
1° sostituzione Udinese. Esce Matteo Palma ed entra Kingsley Ehizibue.13:36
46'
SI RIPARTE! Primo pallone del 2° tempo giocato dall'Udinese.13:37
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.13:25
Perenzoni ha per 2 volte indicato il dischetto in favore dell'Udinese. In entrambe le occasioni è stato richiamato al monitor da Gariglio e Paterna ritornando sulla sua decisione senza assegnare alcun penalty.13:25
Sassuolo in vantaggio per 2-0 al termine dei primi 45 minuti.1-2 devastante dei neroverdi che, con il gol di Laurienté al minuto 8° e la rete di Koné al 12°, fissano il parziale sul 2-0. Buon intervento di Muric, appena prima del vantaggio del Sassuolo, a disinnescare un tiro dalla distanza di Zaniolo.13:24
45'+5'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Sassuolo-Udinese 2-013:22
45'+4'
Percussione di Solet che arrivato al limite non calcia e prova a servire Davis trovando il recupero della difesa emiliana.13:21
45'+3'
Ammonito Nicolò Zaniolo che colpisce alle spalle Berardi che aveva appena passato il pallone.13:20
45'+1'
Rimane a terra Matic nell'area di rigore dell'Udinese. Reclama un calcio di rigore il centrocampista neroverde ma Piotrowski colpisce il pallone prima della sua figura per allontanare.13:19
45'
4 minuti di recupero.13:17
45'
Tentativo dalla distanza di Idzes per concludere l'azione ed evitare il contropiede avversario. Pallone fuori dallo specchio.13:17
42'
CALCIO DI RIGORE REVOCATO! Secondo rigore revocato da Perenzoni che una volta visionata l'azione al monitor decide che Walukiewicz non commette nessun fallo avendo toccato con la punta il pallone.13:15
41'
Lungo check in corso anche su questa decisione del fischietto di Rovereto. Richiamato nuovamente al monitor Perenzoni!13:13
39'
CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! Calcio d'angolo battuto da Zaniolo sul secondo palo. Palma colpisce di testa facendo impennare il pallone con Solet che riesce a tenerlo in campo ricevendo un tocco sul piede da Walukiewicz. Sava indica nuovamente il dischetto.13:12
37'
Palla lunga per Pinamonti che lotta con Kristensen e controlla sulla destra. Rinviene il difensore danese e si oppone al tentativo di cross allontanando il pallone.13:10
36'
Occasione sprecata dall'Udinese. Piotrowski viene servito sul fondo all'interno dell'area di rigore e mette palla rasoterra al centro da destra. Davis prova a far scorrere col fisico ma non controlla il pallone.13:08
34'
Impreciso il pallone di Berardi. La traiettoria sfila oltre il secondo palo imprendibile per Pinamonti.13:06
33'
Intervento falloso di Palma che frana su Laurienté. Calcio di punizione per il Sassuolo dalla trequarti.13:05
32'
Momento lento della partita. 1 fuorigioco per parte a seguito di palle lunghe dalla difesa.13:04
28'
CALCIO DI RIGORE REVOCATO! A seguito di revisione Perenzoni toglie il penalty all'Udinese e assegna calcio di punizione al Sassuolo. Per questione di millesimi di secondo, Laurienté arriva prima di Zaniolo sul pallone.13:13
27'
Perenzoni richiamato al monitor che valutare il contatto tra Laurienté e Zaniolo.13:07
26'
CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE!! Solet da sinistra la mette al centro rasoterra. Scatto bruciante di Zaniolo che anticipa Laurientè che, nel tentativo di rilanciare, calcia direttamente Zaniolo. Perenzoni indica fermamente il dischetto.12:58
24'
Berardi va dentro in area sul taglio profondo di Laurientè che calcia col destro addosso a Kristensen.12:57
23'
Troppo frettoloso Zaniolo che riceve sui 20 metri e, marcato da 2 difensori, anticipa la conclusione che risulta debole e imprecisa.12:55
21'
Ci riprova Zaniolo che parte ancora da largo a sinistra e col mancino cerca la testa di Davis. Il suo pallone non è preciso con Muric che lascia sfilare sul fondo.12:54
20'
Altra buona azione a centrocampo del Sassuolo che con il fraseggio riesce a superare la pressione avversaria. Sfuma tutto per la posizione irregolare di Domenico Berardi.12:52
18'
Piotrowski riceve palla al limite dell'area e controlla in maniera imprecisa. Nel tentativo di recuperare palla arriva col piede a martello sulla caviglia di Vranckx. Cartellino giallo.12:50
16'
Discesa dirompente di Doig sulla fascia sinistra. Palma riesce ad arginarlo con la palla che termina in calcio d'angolo.12:48
14'
Perenzoni a colloquio con Zaniolo, reo di aver esagerato nell'azione di disturbo nei confronti di Muric. Solo richiamo verbale.12:46
12'
GOOL!! SASSUOLO-Udinese 2-0!! Gol di Ismael Konè!! Raddoppio neroverde immediato. Laurientè, largo a sinistra, serve rasoterra per Konè che si inserisce aggirando Palma e arrivando sul fondo. Tocco chirurgico che spedisce palla sul palo lontano battendo ancora Sava.
Il gol viene confermato dopo un check di circa un minuto per verificare la posizione di Berardi.12:42
8'
GOOL!! SASSUOLO-Udinese 1-0!! Gol di Armand Laurienté!! Contropiede Sassuolo che arriva velocissimo nell'area avversaria grazie a un'azione che coinvolge tutto il tridente. Lancio di Idzes, Pinamonti allunga di testa per Berardi che serve Laurientè nel corridoio. Da sinistra parte il mancino del francese sul palo lontano. Nulla da fare per Sava.
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO. 4-3-3. Muric; Doig, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Vranckx; Laurienté, Pinamonti, Berardi.11:50
Runjaic dovrà rinunciare a 2 componenti del reparto offensivo. Bayo dovrebbe rientrare la prossima giornata mentre Buksa rientrerà nella seconda metà di Ottobre a causa della frattura di uno zigomo e delle ossa nasali. Ancora squalificato Okoye per questa e la prossima giornata.10:48
Fabio Grosso avrà a disposizione la rosa al completo, fatta eccezione per Yeferson Paz, recuperabile da metà ottobre.10:44
Il direttore di gara designato è il signor Daniele Perenzoni. Primo incrocio in assoluto con l'Udinese per il fischietto di Rovereto mentre sono 3 le occasioni in cui ha diretto il Sassuolo.Sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Fontani. IV uomo Mucera. VAR e AVAR Gariglio e Paterna. 10:42
I PRECEDENTI. Il Sassuolo non vince contro l'Udinese dal 17 Marzo 2018, succesivamente sono arrivati 7 pareggi e 5 vittorie per l'Udinese. Dall'esordio assoluto in Serie A dei neroverdi le 2 compagini si sono affrontate 22 volte. 4 i successi per gli emiliani, 10 pareggi e 8 vittorie dei friulani.10:41
Avvio di stagione positivo quello dell'Udinese nonostante la netta sconfitta subita al Bluenergy Stadium per 3-0 contro il Milan di Max Allegri. Sono 7 i punti conquistati finora che consentono ai bianconeri di trovarsi al 9° posto e di provare a proiettarsi, con una vittoria oggi, verso i piani nobili della clasiffica. L'Udinese, battendo il Palermo, ha ottenuto anche l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia dove sfiderà la Juventus.10:28
Il Sassuolo ha conquistato solamente 3 punti, grazie alla vittoria casalinga contro la Lazio, dal suo rientro in Serie A. Le sconfitte con Napoli, Cremonese e Inter pongono i neroverdi al 14° posto in classifica. Interrotto anche il cammino in Coppa Italia con la sconfitta maturata al Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas.10:23
Siamo al Mapei Stadium di Reggio Emilia! Il Sassuolo di Fabio Grosso ospita l'Udinese di Kosta Runjaic.10:19
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sassuolo e Udinese, gara valida per la 5° giornata di Serie A!10:18
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori10:18
Sostituzione: esce Jakub Piotrowski ed entra Lennon Miller (Udinese)
48'
Ammonito Nicolò Zaniolo (Udinese)
55'
Gol di Keinan Davis (Udinese)
58'
Sostituzione: esce Aster Vranckx ed entra Kristian Thorstvedt (Sassuolo)
61'
Ammonito Kingsley Ehizibue (Udinese)
67'
Sostituzione: esce Alessandro Zanoli ed entra Jurgen Ekkelenkamp (Udinese)
76'
Sostituzione: esce Nicolò Zaniolo ed entra Idrissa Gueye (Udinese)
79'
Sostituzione: esce Ismaël Koné ed entra Edoardo Iannoni (Sassuolo)
80'
Sostituzione: esce Arthur Atta ed entra Sandi Lovric (Udinese)
81'
Gol di Edoardo Iannoni (Sassuolo)
86'
Sostituzione: esce Andrea Pinamonti ed entra Walid Cheddira (Sassuolo)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Sassuolo - Udinese?
La gara tra Sassuolo e Udinese si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Udinese?
L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Udinese sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Sassuolo - Udinese?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Udinese?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Udinese?
La gara tra Sassuolo e Udinese si è conclusa con il risultato di 3-1
Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Udinese?
I marcatori del Sassuolo sono stati Armand Laurienté al 8', Ismaël Koné al 12' e Edoardo Iannoni al 81' mentre il marcatore dell'Udinese è stato Keinan Davis al 55'
PREPARTITA
Sassuolo - Udinese è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 12:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Udinese sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Attualmente il Sassuolo si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8; l'Udinese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Sassuolo ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Inter e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Pisa e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 3-1 mentre L'Udinese ha incontrato il Milan perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 2 gol.
Sassuolo e Udinese si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 4 volte, l'Udinese ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Sassuolo-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Udinese è una delle due squadre, al pari del Cagliari, contro cui il Sassuolo ha pareggiato più partite in Serie A: 10, tra cui tutte le tre più recenti - completano quattro successi neroverdi e otto vittorie bianconere in 22 precedenti tra le due formazioni.
L'Udinese è rimasta imbattuta in tutte le ultime 12 gare contro il Sassuolo in Serie A (5V, 7N), l'ultimo successo neroverde in questo confronto risale al 17 marzo 2018 (2-1 in casa dei bianconeri); solo contro il Genoa (tra il 2016 e il 2023) i friulani hanno registrato 13 match consecutivi senza perdere contro una singola avversaria nella loro storia nel massimo campionato.
Il Sassuolo ha vinto solo uno degli 11 match disputati al MAPEI Stadium contro l'Udinese in Serie A (6N, 4P): 1-0 il 25 settembre 2016 con gol di Grégoire Defrel sotto la guida di Eusebio Di Francesco.
Il Sassuolo ha perso tre delle quattro partite in questo campionato (1V) e solo una volta ha registrato quattro sconfitte nelle prime cinque gare stagionali di Serie A: nel 2013/14, sua prima edizione nel massimo campionato.
Dallo scorso marzo, solo il Monza (10) ha perso più partite dell'Udinese (nove, al pari del Lecce) in Serie A; nello stesso periodo, soltanto i brianzoli (26) hanno subito più reti dei friulani (24) nel massimo campionato italiano.
L'Udinese ha vinto entrambe le prime due gare fuori casa di questo campionato (contro Inter e Pisa); i friulani non hanno mai vinto tutte le prime tre trasferte in una stagione di Serie A. L'ultima volta che hanno ottenuto tre successi esterni di fila in generale nel torneo risale al periodo tra agosto e ottobre 2022 con Andrea Sottil allenatore.
Il Sassuolo ha vinto il match casalingo più recente (1-0 contro la Lazio) e non ottiene due successi interni di fila in Serie A dal settembre 2023; l'ultima volta che invece ha registrato due clean sheet consecutivi al MAPEI Stadium nel massimo campionato risale all'agosto 2022.
Solo Como (42), Roma (36) e Parma (30) contano più recuperi offensivi di Sassuolo e Udinese in questo avvio di stagione in Serie A (entrambi 26, al pari di Juventus e Lazio).
Domenico Berardi (79) è ad un solo passaggio vincente dall'eguagliare Marek Hamsík (80) al 3° posto dei giocatori con più assist in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), davanti a loro solo Francesco Totti (92) e Antonio Candreva (85). Il classe '94 ha segnato tre gol contro l'Udinese in Serie A, tutti però in trasferta - tra cui la sua ultima marcatura multipla nel torneo, il 17 dicembre 2023 (doppietta su rigore).
Il primo dei 15 gol di Nicolò Zaniolo in Serie A è stato realizzato contro il Sassuolo, il 26 dicembre 2018 con la maglia della Roma. Tutte le ultime otto reti del classe '99 nel massimo campionato italiano sono arrivate in trasferta, dopo che sei dei suoi primi sette gol nel torneo erano stati messi a segno in match casalinghi.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: