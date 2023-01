La Fiorentina proverà a ripartire dopo due sconfitte consecutive contro Roma e Torino. All'andata finì 4-0 per gli uomini di Sarri, mentre l'ultimo precedente al'Olimpico terminò 1-0 per la Lazio.16:36

Nella Lazio confermata la squadra che ha battutto il Milan. In difesa Casale e Romagnoli. A centrocampo giocano Milinkovic Savic, Cataldi e Luis Alberto, con il tridente composta da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. Nella Fiorentina in porta Terracciano, difesa con Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. In attacco c'è Jovic dal primo minuto, con lui Kouamé e Nico Gonzalez. Tornano per la panchina Immobile da una parte e Cabral dall'altra.17:20