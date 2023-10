Grazie per aver seguito la diretta di Cagliari-Frosinone 4-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24. 14:36

Nel prossimo turno di campionato, Cagliari nuovamente impegnato tra le mure casalinghe per la sfida di domenica 5 novembre (ore 15:00) contro il Genoa, mentre il Frosinone sarà di scena nel posticipo casalingo di lunedì 6 novembre (ore 18:30) contro l'Empoli.

Lunch match incredibile all'Unipol Domus, col Cagliari che va sotto 0-2 nel primo tempo, complice la doppietta di Soulé, incassa il tris di Brescianini ma poi ribalta tutto e manda in visibilio il pubblico accorso allo stadio. Decisiva la doppietta di Pavoletti - il quale non segnava due gol in una sfida di Serie A dal 2019 - ma anche l'ingresso di un devastante Oristanio. Primo successo stagionale per i rossoblu, che salgono così a sei punti, agganciando l'Udinese al 18° posto. Frosinone che resta invece al 12° con altrettanti punti. 14:33

90'+10' FINISCE QUI. Cagliari-Frosinone 4-3. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Pairetto. 14:30

90'+9' PAVOLETTI CLAMOROSO! Salvataggio sulla linea dell'attaccante rossoblu, che evita il pareggio in extremis del Frosinone e si prende l'indiscutibile riconoscimento di MVP andando a opporsi al colpo di testa di Cheddira.14:30

90'+6' GOL! CAGLIARI-Frosinone 4-3. Rete di Leonardo Pavoletti. Incredibile all'Unipol Domus. Cross dalla distanza di Makoumbou, sponda area per Pavoletti, il quale da due passi trafigge nuovamente Turati e manda in estasi i tifosi rossoblu. Epilogo incredibile di un lunch match emozionantissimo.



90'+5' AMMONITO MARCHIZZA. Oristanio indemoniato, il numero tre del Frosinone può soltanto metterlo giù e prendersi il cartellino. 14:25

90'+4' GOL! CAGLIARI-Frosinone 3-3! Rete di Leonardo Pavoletti. Cross stupendo di Viola dalla sinistra, il bomber rossoblu stacca perfettamente di testa e infila palla all'incrocio alla sinistra di Turati. Gol tanto bello quanto pesante, realizzato peraltro alla presenza numero 200 in Serie A.



90'+2' Nuovo assedio del Cagliari, anche se ora pure i padroni di casa sembrano davvero molto stachi e poco lucidi nelle loro trame offensive. 14:22

90'+1' Contropiede del Frosinone, orchestrato dal solito Soulé. L'ex Juventus aspetta però troppo a servire in profondità Cheddira, il quale va sì in gol ma dopo essere partito in offside. 14:21

90' Saranno ben sette i minuti di recupero nel secondo tempo di questo Cagliari-Frosinone. 14:20

87' AMMONITO OKOLI. Cartellino giallo per perdita di tempo, che costerà un minuto addizionale nel tempo di recupero di questo secondo tempo. 14:19

86' Assedio totale del Cagliari, che prosegue nel suo forcing alla ricerca del pari con un Oristanio scatenato. Frosinone invece molto stanco e adesso in totale balia dei padroni di casa. 14:16

85' AMMONITO BOURABIA. Brutto intervento, in ritardo, su Augello e cartellino giallo meritato per il classe 1991. 14:15

83' Bourabia fa tutto da solo, scarta Scuffet e segna a porta vuota, ma arriva la chiamata arbitrale per un suo fuorigioco di partenza e quindi rete annullata. 14:13

82' Squadre molto allungate, contropiedi da una parte all'altra e ultimi 10 minuti di fuoco per un lunch match già caratterizzato da cinque gol e da una serie infinita di potenziali occasioni da rete. 14:12

80' ALTRO CAMBIO FROSINONE. Brescianini lascia il posto a Okoli, questa la decisione di mister Di Francesco.14:10

78' VAR al lavoro. Il direttore di gara Pairetto assegna un calcio di rigore al Cagliari per l'uscita di Turati, il quale prima trova la palla e poi travolge Pavoletti. Il consulto tecnologico porta al cambio della decisione arbitrale. 14:09

76' GOL! CAGLIARI-Frosinone 2-3! Rete di Antoine Makoumbou. Partita completamente riaperta. Errore di Brescianini che si fa anticipare dal numero 29, il quale entra poi in area e battle col piattone un Turati in uscita.



75' Partita tutt'altro che chiusa, complice la spinta continua di un Cagliari che adesso prova nell'impresa di raddrizzare questa partita. Frosinone che sta invece abbassando forse un po' troppo il suo baricentro. 14:05

74' DOPPIO CAMBIO OSPITE. Fuori pure Reinier, decisivo con due assist, dentro Bourabia. 14:04

74' CAMBIO FROSINONE. Lirola richiamato in panchina, al suo posto entra Oyono. 14:04

72' GOL! CAGLIARI-Frosinone 1-3! Rete di Gaetano Pio Oristanio. Il classe 2002 strappa palla a Reinier, dialoga con Pavoletti e, appena entrato in area, lascia partire un mancino a giro da posizione defilata che trafigge Turati. Gol bellissimo e grande impatto sulla sfida per Oristanio.



71' Soulé appare adesso un po' stanco e comincia a sbagliare giocate per lui davvero elementari. Vedremo se Di Francesco sceglierà di richiamarlo in panchina. 14:01

69' ANCORA MONTERISI! Salvataggio di testa clamoroso praticamente sulla linea di porta. Il difensore prolunga infatti in angolo il colpo di testa di Zappa, il quale stava già esultando a Turati completamente battuto. 13:59

68' Possesso palla prolungato ora per il Cagliari, che prova sempre a cercare il gioco aereo di Pavoletti nell'area avversaria. 13:58

65' Il dato del possesso palla continua a premiare il Frosinone (57%), anche se quello degli expected goals (xG) è favorevole ai padroni di casa (2,02 contro l'1,38 ospite). Numeri vanificati però dalla sfortuna, coi due legni di Mancosu, ma anche dall'imprecisione dei padroni di casa nel concludere verso la porta di Turati. 13:57

64' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Triplo cambio rossoblu che si conclude con l'avvicendamento tera Paulo Azzi e Jankto. 19:57

64' FUORI LUVUMBO. Anche il numero 77 richiamato in panchina, Ranieri lo sostituisce con Oristanio. 13:53

63' CAMBIO CAGLIARI. Uno sfortunassimo Mancosu lascia il posto a Viola. 13:53

62' Ranieri si prepara a un triplo cambio per cercare di cambiare le sorti di questo lunch match domenicale...13:52

61' A terra Monterisi per un intervento in ritardo di Pavoletti, il quale travolge il difensore avversario. Gioco momentaneamente interrotto. 13:51

59' Scontro tra Romagnoli e Luvumbo, ma è proprio il difensore del Frosinone che resta a terra per un problema al tallone destro. Nulla di preoccupante comunque. 13:49

58' AMMONITO PRATI. Cartellino giallo per un intervento in ritardo su un avversario. 13:48

57' Augello cerca Mancosu con un tracciante sull'out di sinistra, ma il suo passaggio in profondità è troppo lungo e si ripartirà con una rimessa dal fondo per Turati. 13:47

57' DOPPIA SOSTITUZIONE OSPITE. Fuori anche un Baez abbastanza impalpabile, al suo posto spazio per Garritano. 13:46

56' PRIMO CAMBIO FROSINONE. Qualche problema fisico per Cuni, il quale lascia così spazio a Cheddira. 13:45

54' SI IMMOLA MONTERISI. Mancosu trova perfettamente Jankto in area con un bel cross. Il numero 21 rossoblu aggancia e rientra sul destro da posizione un po' defilata, ma la sua conclusione viene deviata da un grande intervento col corpo del difensore ospite. 13:45

53' I rossoblu tentano di giocare in ampiezza e sfruttare i cross dalle fasce, anche perché a centro-area ora c'è pure Pavoletti oltre allo sfortunatissimo Mancosu. Frosinone che sta invece lasciando tantissimo campo ai padroni di casa. 13:43

51' Primo gol in carriera in Serie A per Brescianini, alla decima presenza (una col Milan nel 2019-20). Rete pesantissima perché, molto probabilmente, chiude con 40 minuti d'anticipo questo lunch match. Cagliari volitivo, ma passivo ora molto pesante. 13:42

49' GOL! Cagliari-FROSINONE 0-3! Rete di Marco Brescianini. Altro errore in disimpegno del Cagliari, con Lirola che innesca Brescianini grazie a un bel colpo di tacco. Il centrocampista entra in area e s'inventa un autentico colpo da biliardo rasoterra, che bacia il palo alla destra di Scuffet e vale il tris dei "Leoni".



Guarda la scheda del giocatore Marco Brescianini13:40

47' ANCORA CAGLIARI! Luvumbo con un cross al bacio dalla destra, a centro area subentra Mancosu che di testa cerca ancora il palo più lontano, non trovando però lo specchio. 13:37

47' COMINCIA LA RIPRESA. Cagliari-Frosinone 0-2. Si riparte all'Unipol Domus, manovrano gli ospiti.13:35

46' CAMBIO CAGLIARI. Fuori Deiola, al suo posto c'è Pavoletti. Presenza numero 200 in Serie A per l'attaccante rossoblu. 13:34

Per quanto Di Francesco si sia sgolato coi suoi giocatori dopo il 2-0 di Soulé, difficilmente vedremo dei cambi da parte sua, anche perché il Frosinone sta comunque tenendo bene il campo dell'Unipol Domus. Al netto del doppio svantaggio, anche Ranieri può comunque essere soddisfatto della prestazione del Cagliari. Rossoblu sicuramente poco cinici e con qualche errore pesante negli ultimi metri, ma pure tanto sfortunati in questo primo tempo. 13:24

Frosinone cinico e trascinato dalle magie della coppia Reinier-Soulé, Cagliari davvero sfortunato ma anche frenato da troppi errori tecnici. Si può riassumere così il primo tempo di questo Cagliari-Frosinone, con Soulé a firmare la doppietta personale nel giro di 14 minuti. Rigore sbagliato da Mancosu al 30', palo centrato dallo stesso numero 5 rossoblu al 44' di gara. Infortunio muscolare per Nandez, costretto al cambio con Zappa in chiusura di frazione. 13:22

45'+5' FINE 1° TEMPO. Cagliari-Frosinone 0-2. Finisce qui la prima metà di gara. A decidere questo lunch match della decima giornata di Serie A Tim 2023-24 è per ora la doppietta di un devastante Soulé. 13:20

45'+2' Cagliari che prosegue con un pressing molto alto, costringendo Turati a rinvii spesso sballati e imprecisi. Di Francesco è una furia nella sua area tecnica, perché vuole che il suo Frosinone non smetta di giocare. 13:18

45' Saranno ben quattro i minuti di recupero nel primo tempo di questo lunch match tra Cagliari e Frosinone. 13:16

44' PALO DI MANCOSU. Cross splendido di Luvumbo per il numero 5 rossoblu che, tutto solo a centro area, piazza di testa sul palo più lontano alla destra di Turati. Il montante gli nega però la gioia del gol ed è il secondo legno colpito da Mancosu in questa sfida. 13:15

44' CAMBIO CAGLIARI. Zappa rileva l'infortunato Nandez. 13:13

43' INFORTUNIO PER NANDEZ. Non ce la fa a proseguire uno dei migliori giocatori di questo primo tempo. Brutto colpo per Ranieri, costretto così alla sostituzione. 13:13

42' Imbucata geniale di Soulé per Cuni, il quale parte bene dietro la difesa rossoblu ma non riesce ad agganciare palla. Nell'azione, Nandez si scontra con Scuffet e resta a terra con un problema al flessore sinistro. 13:12

40' OCCASIONE CAGLIARI. Luvumbo mette in mezzo per Jankto, il quale si stacca bene da Romagnoli ma non trova la porta con la girata di destro all'altezza del dischetto. Tanta, troppa imprecisione negli ultimi metri per i rossoblu. 13:10

38' GOL! Cagliari-FROSINONE 0-2! Rete di Matias Soulé. Ribaltamento di fronte ed è strepitoso l'argentino, che riceve palla sui 30 metri, sterza col mancino saltando Dossena e poi col destro non dà scampo a Scuffet. Doppietta personale per un giocatore attualmente clamoroso.



Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé13:09

37' Coast-to-coast clamoroso di Nandez, il quale sbaglia soltanto l'ultimo passaggio. Palla che resta al Cagliari, con Luvumbo a tirare dal limite colpendo però un avversario a centro area. Non c'è tocco di mano secondo il direttore di gara Pairetto sull'opposizione al tiro. 13:08

35' ANCORA SOULÉ! Barriera del Cagliari non posizionata al meglio, così l'argentino ci prova col mancino rasoterra. Scuffet risponde presente e devia in calcio d'angolo.13:11

34' Fallo di Luvumbo su Brescianini e punizione molto interessante per il Frosinone. Il numero 4 ospite resta a terra per il pestone subito sul dorso del piede sinistro. 13:04

32' Prima di quello calciato oggi, Mancosu aveva realizzato 26 dei 34 tiri di rigore effettuati in carriera. Anche tanta sfortuna in questo primo tempo per i padroni di casa...13:02

30' TRAVERSA DI MANCOSU! Il numero 5 fa sedere e spiazza Turati, ma la sua conclusione dal dischetto incoccia sulla traversa. Jankto non arriva coordinato sulla ribattuta e colpisce malissimo, non centrando lo specchio. 13:04

29' RIGORE PER IL CAGLIARI! Punito il tocco di mano di Soulé, sul dischetto c'è Mancosu. 13:00

28' VAR AL LAVORO! Possibile rigore per il Cagliari per un tocco di mano di Soulé nell'azione precedente. L'argentino contendeva palla a Deiola. 13:16

27' OCCASIONE CAGLIARI. Mancosu ci prova col destro su punizione, ma centra la barriera. Sul proseguimento dell'azione, Nandez trova Goldaniga con un altro ottimo cross, ma Turati respinge il colpo di desta del difensore avversario.12:58

26' AMMONITO ROMAGNOLI. Intervento in ritardo al limite su Mancosu, giallo legittimo e punizione interessante per il Cagliari. 12:56

25' Nel suo miglior momento di forma, il Cagliari viene punito da una disattenzione individuale e dal solito Soulé. Periodo di forma davvero ottimo per il classe 2003 di Mar del Plata.12:56

23' GOL! Cagliari-FROSINONE 0-1! Rete di Matias Soulé. L'ex Juventus recupera palla su erroraccio in disimpegno di Dossena, poi chiude il triangolo con Reinier e batte Scuffet con un piattone a fil di palo da posizione ravvicinata. Quarto gol in questo campionato per l'argentino.



Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé12:56

22' Nuovo strappo dei padroni di casa: Luvumbo arriva al limite e si scontra con Romagnoli, ma per il direttore di gara non c'è alcun fallo ed è anzi l'attaccante rossoblu a commetterlo trattenendo palla con le mani una volta a terra. Qualche dubbio sulla chiamata arbitrale. 12:53

21' Azione insistita del Cagliari, con Makoumbou che si esalta nello stretto saltando due avversari e trovando Mancosu dal limite. Quest'ultimo si sistema palla e calcia col mancino, non trovando però lo specchio della porta difesa da Turati. Rossoblu che stanno crescendo tanto. 12:51

18' SUPERBO TURATI! Luvumbo scappa sulla sinistra, fa ammattire Monterisi e appoggia per il rimorchio di Prati, il quale calcia a botta sicura. Opposizione strepitosa del portiere, al netto del fuorigioco di Mancosu che era proprio davanti a lui impedendo la visuale del pallone. 12:49

17' Pressing del Cagliari che costringe Turati all'errore in costruzione. Il portiere del Frosinone calcia direttamente in fallo laterale e il possesso torna così ai rossoblu. 12:47

16' OCCASIONE FROSINONE. Grande palla di Lirola per la profondità di Soulé, il quale entra in area, porta avanti palla con la suola sinistra e accarezza col destro da posizione defilata. Scuffet devia quel tanto che basta, ma il direttore di gara Pairetto non assegna calcio d'angolo.12:46

14' Altro break del Cagliari, con Luvumbo liberissimo ma servito troppo tardi dal lancio di Makoumbou e così la difesa del Frosinone può chiudere. Primo quarto d'ora di questo lunch match caratterizzato da tantissimi errori.12:45

12' Cagliari indubbiamente perfetto nel recupero palla, ma quanto a gestione del possesso può fare meglio di cose. Troppe volte i rossoblu perdono palla in pochissimi tocchi dopo il recupero difensivo. Soulé intanto comincia a scaldarsi coi dribbling sulla fascia destra. 12:43

10' Ci prova Cuni dalla distanza, ma il suo tiro si spegne fuori di poco alla destra di Scuffet. C'era comunque posizione di offside in partenza per l'attaccante albanese del Frosinone. 12:41

8' Angolo dalla destra per il Frosinone, con Monterisi solissimo e abile a staccare di stecca, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta difesa da Scuffet. 12:41

5' Pressione clamorosa del Cagliari in questo inizio, anche se a centro-area i cross dei rossoblu vengono sistematicamente allontanati dalla difesa del Frosinone. Luvumbo molto attivo sul fronte offensivo, al netto di qualche imprecisione negli stop. 12:36

4' Soulé cerca la profondità di Cuni sull'out di destra, ma il lancio dell'ex Juventus è un po' troppo lungo e si ripartirà così da una rimessa dal fondo per Scuffet. 12:34

3' Grande break di Mancosu, il quale prova l'imbucata per la profondità in area di un compagno, ma la chiusura in scivolata di Romagnoli è davvero perfetta. Sfuma così una potenziale occasione per i rossoblu padroni di casa. 12:33

2' Cagliari fin da subito molto aggressivo in pressione, ma gli ospiti cominciano fin da subito col loro consueto giro palla prolungato. Monterisi a terra dopo un brutto fallo, ma il numero 30 del Frosinone si rialza prontamente. 12:32

1' INIZIA Cagliari-Frosinone. Si parte all'Unipol Domus, calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Condizioni climatiche perfette, temperatura di 24° e tanto sole nel cielo sardo. Classico completo casalingo per i rossoblu, mentre i "Leoni" indossano un completo bianco con inserti blu. 12:30

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dell'Unipol Domus. A dirigere questo Cagliari-Frosinone sarà Luca Pairetto (sezione di Nichelino), coadiuvato da Andrea Zingarelli (Siena) e Giuseppe Di Giacinto (Teramo). IV Ufficiale Giovanni Ayroldi (Molfetta), VAR Massimiliano Irrati (Pistoia) e AVAR Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).12:03

Numeri tutt'altro che positivi per il Cagliari. I rossoblu sono alla ricerca della prima vittoria in questa Serie A e, qualora non dovessero sbloccarsi, eguaglierebbero la striscia iniziale negativa di 10 partite senza successi, già fatta registrare nella stagione 1975-76 (retrocessione), in quella 1999-00 (retrocessione) e nell'annata 2005-06 (14° posto). Il Frosinone è invece la squadra che, in questo campionato, ha utilizzato più giocatori nati dal 2000 in avanti: ben 13, soltanto Valencia (14), Chelsea (15) e Rennes (16) ne contano di più nei cinque maggiori campionati europei in corso.12:03

Di Francesco deve invece ovviare alla squalifica di Mazzitelli ma, rispetto all'11 titolare del ko col Bologna, non cambia soltanto in mediana dove c'è Brescianini. Reinier agirà nel tridente offensivo alle spalle dell'unica punta, che sarà Cuni e non Cheddira. Novità anche nei quattro di difesa, visto che Okoli e Oyono lasciano oggi campo dal primo minuto a Monterisi e Lirola. 12:15

Ranieri conferma una difesa a quattro, con Nandez che però scavalca Zappa a destra, mentre davanti cambia impostazione, scegliendo di giocare con due "trequartisti" come Jankto e Mancuso alle spalle dell'unica punta che sarà Luvumbo. Cagliari imbattuto nei quattro precedenti - tra Serie A e Serie B - contro il Frosinone, anche se nel parziale sono ben tre i pareggi, inclusi gli ultimi due nella Serie B 2022-23. 11:52

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone risponde invece con un 4-2-3-1 formato da Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Reinier; Soulé, Baez; Cuni. All. Di Francesco. A disposizione: Oyono, Ibrahimovic, Okoli, Kvernadze, Caso, Kaio Jorge, Lulic, Garritano, Bourabia, Cerofolini, Frattali, Bidaoui, Cheddira. 12:14

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si dispone con un 4-3-2-1 in cui figurano: Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu, Jankto; Luvumbo. All. Ranieri. A disposizione: Obert, Di Pardo, Petagna, Radunovic, Shomurodov, Zappa, Oristanio, Pereiro, Lapadula, Sulemana, Pavoletti, Wieteska, Viola, Hatzidiakos, Paulo Azzi. 11:49

Pur avendo incassato due sconfitte nelle ultime tre giornate, il Frosinone allenato da Di Francesco resta tra le squadre rivelazione di questa prima fase di campionato. Attualmente al 12° posto in classifica con 12 punti, grazie a tre vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte, i "Leoni" sono però reduci dal passo falso contro il Bologna (1-2). In trasferta il rendimento non è finora stato ottimale, poiché in quattro gare sono arrivati soltanto due punti (0-0 con l'Udinese, 1-1 a Salerno) e una striscia aperta di due sconfitte di fila. 10:51

Il Cagliari di mister Ranieri è reduce dal pareggio (2-2) contro la Salernitana, ma è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, a fronte di tre pareggi e sei sconfitte, e occupa attualmente l'ultimo posto in classifica. Nelle sfide giocate finora in casa, i rossoblu hanno raccolto soltanto un punto, grazie al pareggio (0-0) con l'Udinese nella quarta giornata, subendo invece tre k.o. con soli due gol segnati e ben nove subiti nel parziale. 10:47

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari e Frosinone, gara valida per la Giornata 10 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca all'Unipol Domus.10:43