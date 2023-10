Grazie per aver seguito la diretta di questa gara, arrivederci ai prossimi impegni con la Serie A TIM.20:05

Con l'odierno trionfo l'Inter si proietta al primo posto della classifica con 25 punti, resta invece invariata la situazione dei Lupi. Uomini di Inzaghi e Mourinho che saranno impegnati nell'11^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti dell'Atalanta, e tra le mura domestiche contro il Lecce.20:05

Cala il sipario allo Stadio San Siro di Milano! Maresca manda i titoli di coda di un match dalla prevalente impronta nerazzurra. Una prima frazione ricca di occasioni per i padroni di casa, che non riescono però a trovare la via del vantaggio, complice il legno colpito da Calhanoglu e la serie di risposte decisive di Rui Patricio. Nel secondo tempo, la Roma sembra reagire all'egemonia casalinga, portandosi più volte al limite dell'area avversaria, dapprima con una punizione di El Shaarawy, poi con una grande occasione per Cristante, che compie una torsione perfetta trovando però una determinante risposta di Sommer che devia in out. L'Inter riprende il controllo della gara, ed al minuto 81' è Dimarco a servire un invitante filtrante su cui arriva per primo Thuram, siglando la rete che sigillerà la gara. Complessivamente ben 7 le ammonizioni del match, che termina dopo 5' addizionali con una vittoria nerazzurra sui giallorossi. 20:03

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI MARESCA! Inter-Roma termina 1-0.19:58

90'+3' Cross troppo corto di Kristensen, che non riesce ad indirizzare verso Lukaku: pulisce l'area Acerbi.19:55

90' CI PROVA CARLOS AUGUSTO! Il subentrato vuole timbrare il proprio nome sul tabellino del match, calciando con il piede destro un forte tiro che si stampa sulla traversa. Legno per il brasiliano e risultato che resta sull'1-0.19:53

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Manganiello, si gioca fino al 95'.19:52

89' Sostituzione Roma: fuori Leandro Daniel Paredes, dentro Sardar Azmoun.19:51

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi spazio al recupero.19:51

87' Duello fisico molto acceso tra Mancini e Lautaro, lo vince il capitano nerazzurro che guadagna un fallo sulla metà di campo.19:50

85' Sostituzione Inter: fuori Denzel Justus Morris Dumfries, dentro Stefan de Vrij.19:47

84' Sostituzione Roma: esce dal campo anche Stephan Kareem El Shaarawy, dentro al suo posto Houssem-Eddine Chaâbane Aouar.19:47

84' Sostituzione Roma: fuori Edoardo Bove, dentro Andrea Belotti.19:46

83' Sostituzione Inter: fuori dal campo Federico Dimarco, lo sostituisce Carlos Augusto Zopolato Neves.19:45

81' GOL! GOL THURAM! INTER-Roma: 1-0. Arriva al minuto 81' la rete che sigla il momentaneo vantaggio nerazzurro! La firma è quella di Marcus Thuram, che compie una diagonale sul primo palo eludendo la marcatura di Llorente e trasformando l'invitante rasoiata di Dimarco. Tap-in secco per il francese, assist a cura di Federico Dimarco.



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram19:46

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'extra-time.19:42

79' Assedio dei nerazzurri, Roma che attende pazientemente sfruttando le ripartenze con i propri esterni.19:42

77' Asslani tenta subito di incidere nel match, scagliando un destro dalla distanza che risulta però non difficile per Patricio. Rinvio dal fondo con il portiere portoghese.19:39

75' Sostituzione Inter: fuori anche Henrikh Hamlet Mkhitaryan, lo sostituisce Davide Frattesi.19:38

75' Sostituzione Inter: fuori Hakan Çalhanoğlu, al suo posto subentra Kristjan Asllani.19:38

75' Sostituzione Roma: fuori Nicola Zalewski, dentro Mehmet Zeki Çelik.19:37

73' Molti contrasti in questi ultimi minuti al Meazza, tasso agonistico che aumenta vertiginosamente.19:36

71' BRIVIDO IN AREA GIALLOROSSA! Dimarco scorre lungo l'out di sinistra, poi rientra e serve un velenosissimo rasoterra su cui non arriva alcun compagno. Palla che scorre in maniera indisturbata in out, sarà rinvio dal fondo con Rui Patricio.19:33

68' AMMONITO Bryan Cristante: intervento ai danni di Mkhitaryan giudicato falloso da Maresca.19:31

67' Capovolgimento di fronte repentino, con Mkhitaryan che scaglia un potente rasoterra dal limite dell'area, poi deviazione di Mancini che sfiora l'autogol nel tentativo di respingere.19:31

66' STREPITOSO SOMMER! Risposta decisiva dell'estremo difensore svizzero, che con un colpo di reni neutralizza una perfetta torsione di Bryan Cristante. Brivido per i padroni di casa.19:29

66' El Shaarawy procede alla battuta ma la conclusione si infrange sul muro di maglie nerazzurre, rimessa laterale con Zalewski.19:28

64' AMMONITO Alessandro Bastoni: fallo che concede una ravvicinata palla inattiva alla Roma.19:27

64' Chance da posizione velenosa a favore della Roma, punizione dai 16 metri sulla quale si presentano numerosi battitori.19:27

63' Fuorigioco di rientro di Marcus Thuram, Mancini si incarica della battuta della palla inattiva.19:26

61' Violento colpo subito da Zalewski, che intercetta il cross di Dumfries ma con il volto. Staff medico in campo per assistere il polacco, gioco fermo a San Siro e panchine che iniziano a muoversi.19:25

58' Filtrante servito da Cristante per El Shaarawy, che sfugge alle spalle di Bastoni ma non riesce a controllare la sfera, complice l'uscita decisa di Sommer.19:21

56' AMMONITO Hakan Çalhanoğlu: punito con la sanzione l'intervento ai danni di Bove, proteste dei giocatori della Roma che volevano un altro colore.19:19

54' Calcio d'angolo battuto direttamente in porta, Rui Patricio compie una facile presa e fa riordinare i suoi.19:16

53' Arriva al minuto 53' il primo corner a favore dell'Inter, batte Hakan Calhanoglu.19:15

51' Paredes ripiega e recupera su Thuram, poi protegge la sfera dall'attacco di Calhanoglu che interviene in ritardo e commette fallo. Si riarte da Ndicka.19:14

50' AMMONITO Leandro Daniel Paredes: cartellino speso per un fallo tattico ai danni di Lautaro.19:13

48' SUBITO THURAM! Cross calibrato di Calhanoglu, Thuram svetta e colpisce la sfera spedendola di poco oltre la traversa difesa da Rui Patricio.19:11

47' AMMONITO Obite Evan Ndicka: sanzione anche per il secondo centrale della Roma.19:09

46' Sostituzione Inter: fuori l'ammonito Benjamin Jacques Marcel Pavard, dentro Matteo Darmian.19:09

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.19:09

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.18:54

Si chiude dopo 3' minuti addizionali la prima frazione di gioco al San Siro, primo tempo che si conclude a reti bianche. In questa prima parte di gara, spicca notevolmente la differenza nel dato del possesso palla, che risulta essere decisamente a favore della formazione nerazzurra. Roma che attende con pazienza e respinge, viste le numerose occasioni create dalla formazione casalinga. Il primo brivido del match si manifesta al minuto 6', con Calhanoglu che scopre lo specchio e calcia in porta stampando la sfera sulla traversa, susseguono poi le iniziative di Thuram e Dimarco neutralizzate prontamente da due interventi determinanti di Rui Patricio. Finora sono due gli ammoniti del match, rispettivamente Mancini per proteste e Pavard per un colpo falloso ai danni di Edoardo Bove.18:54

45'+3' FISCHIO DI MARESCA: termina il primo tempo.18:50

45'+3' AL VOLO BARELLA! Llorente nel tentativo di allontanare il cross di Dimarco crea il presupposto per la conclusione di Barella, che colpisce al volo ma spedisce la sfera oltre la traversa.18:49

45'+1' Sanguinosa palla persa da Kristensen lungo l'out di sinistra, ripartenza interista che viene però stroncata dall'intervento di Cristante.18:47

45' Sono 3' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara, si giocherà fino al 48'.18:46

44' Quarto corner della gara per i nerazzurri, batte Dimarco.18:46

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile assegnazione del recupero.18:45

41' Suggerimento profondo di Llorente verso Lukaku, anche stavolta la traiettoria per il belga è però fuori misura. Recupera il possesso Acerbi.18:43

39' Scambi ripetuti tra Ndicka e Mancini, eluso il pressing solitario di Marcus Thuram.18:40

37' CI PROVA PAVARD! Dumfries si dimostra ancora una volta insidioso lungo l'out di destra, servendo un cross arretrato sul quale Pavard tenta la conclusione di prima intenzione, non centrando lo specchio per pochi centimetri.18:39

34' Torna in piedi il numero 54 giallorosso, riprende il gioco a San Siro.18:35

33' AMMONITO Benjamin Jacques Marcel Pavard: Dumfries serve un invitante traversone, il francese tenta di avvitarsi per colpire la sfera ma prende in pieno Bove.18:34

31' Cross del numero 20 che non arriva ad alcun destinatario, rinvia con la testa Mancini.18:32

30' Guizzo di Dumfries che all'altezza della trequarti avversaria guadagna un calcio di punizione, finta di corpo efficace ai danni di Zalewski che interviene irregolarmente. Batte Calhanoglu.18:32

29' Fallo in attacco di Thuram ai danni di Llorente, punizione da posizione arretrata a favore dello schieramento ospite.18:30

27' Mkhitaryan tenta di velocizzare la manovra disegnando un rapidissimo filtrante per lo scatto di Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro viene anticipato con tempismo dalla diagonale di Zalewski, che appoggia la palla in fallo laterale.18:28

24' Scontro aereo tra Cristante e Bastoni, il centrale nerazzurro perde l'equilibrio e cade a terra: per Maresca l'intervento del numero 4 giallorosso non è falloso, si prosegue senza interruzioni.18:26

22' Decisivo ancora una volta Ndicka, che interviene sul filtrante di Dumfries evitando guai peggiori. Rimessa laterale a favore dell'Inter da posizione avanzata.18:24

19' Dimarco si rende protagonista di un'ulteriore iniziativa offensiva, servendo un morbido traversone su cui svetta Lautaro, che con una deviazione di Kristensen guadagna il terzo calcio d'angolo della gara.18:20

16' OCCASIONE DIMARCO! Altra chance velenosa per i nerazzurri, con Dimarco che riceve da Barella e colpisce con l'esterno mancino spedendo la sfera di un nulla al lato della porta giallorossa. Brivido per gli ospiti.18:19

15' CHE SALVATAGGIO DI PATRICIO! Dumfries disorienta Zalewski con ripetute sterzate, poi fa partire il cross dall'out di destra sul quale svetta Thuram, che conclude in porta trovando un determinante intervento del portiere portoghese.18:17

14' Secondo giro dalla bandierina a favore dell'Inter, parte Calhanoglu ma Lukaku respinge in avanti con un forte colpo di testa.18:15

13' AMMONITO Gianluca Mancini: sanzione per proteste ai danni del capitano romanista.18:14

12' Calcio d'angolo che non produce alcun effetto, si riparte con un rinvio di Rui Patricio.18:12

11' Contropiede rapido dei padroni di casa, Thuram riceve da Barella, sfida Mancini all'uno contro uno e con un rasoterra guadagna il primo corner della gara. Batte Calhanoglu.18:12

9' Efficace il recupero di Bove, che soffia la sfera a Mkhitaryan e da il via alla ripartenza, poi serve Lukaku che con la punta manca il controllo. Ancora possesso nerazzurro.18:10

6' TRAVERSA DI CALHANOGLU! Subito un brivido per i giallorossi, con il turco che dal limite dell'area scaglia un potente destro che si infrange sul legno. Inter vicina al vantaggio con lo spunto del suo numero 20.18:08

5' Rinvio profondo di Paredes alla ricerca di Lukaku, svetta Acerbi che appoggia con sicurezza verso Barella.18:07

3' Suggerimento verticale di Pavard verso Thuram, Mancini anticipa e guadagna un calcio di punizione. Possesso giallorosso.18:04

1' Il primo pallone della gara è amministrato dalla Roma.18:01

1' PARTITI! Via ad Inter-Roma.18:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:00.17:55

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.17:55

Panchina giallorossa presidiata quest'oggi da Salvatore Foti, chiamato a tenere le redini della rosa capitolina complice la squalifica di Jose Mourinho, rimediata dall'allenatore portoghese nella scorsa giornata. Modulo a specchio quello proposto dalla Roma, che con il 3-5-2 schiera Rui Patricio tra i pali, difesa a 3 con Llorente in posizione di centrale affiancato da Mancini e Ndicka, in mediana spazio all'argentino Paredes, attorno al quale gravitano Cristante e Bove con il compito di servire sulle fasce Zalewski e Kristensen, in attacco il peso è sulle spalle di El Shaarawy e dell'atteso grande ex del confronto Romelu Lukaku.17:55

Simone Inzaghi conferma il classico assetto stagionale del 3-5-2, con Sommer scelto a difesa dello specchio, linea difensiva a 3 composta dal centrale Acerbi con Bastoni e Pavard al proprio fianco, densità a centrocampo con Calhanoglu in cabina di regia supportato dalle mezzali Mkhitaryan e Barella, lungo le bande laterali spazio alla rapidità di Dumfries e Dimarco, davanti selezionato il tandem Thuram-Lautaro.17:39

FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Rui Patricio; Ndicka-Llorente-Mancini; Kristensen-Cristante-Paredes-Bove-Zalewski; Lukaku-El Shaarawy. Allenatore: Salvatore Foti. A disposizione: Celik, Karsdorp, Cherubini, Pisilli, D'Alessio, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Costa, Svilar, Boer.17:37

FORMAZIONI UFFICIALI: INTER (3-5-2). Scendono in campo: Sommer; Pavard-Acerbi-Bastoni; Dumfries-Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan-Dimarco; Thuram-Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Augusto C., Darmian, De Vrij, Bisseck, Frattesi, Agoumé, Klaassen, Asllani, Sensi, Sanchez, Di Gennaro, Audero.17:34

A coadiuvare il fischietto campano sono designati gli assistenti di linea Peretti di Verona-Bresmes di Bergamo; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Manganiello di Pinerolo; postazione VAR assegnata al Sig. Di Paolo di Avezzano, ausiliato dall'A.VAR Dionisi di L'Aquila.17:31

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Fabio Maresca, della sezione di Napoli.17:28

Luci accese allo Stadio San Siro di Milano, è tempo di Inter-Roma! La terza gara di questa copiosa domenica di A offre un big match dalla rilevante importanza per le sorti della classifica, ad affrontarsi sono chiamati Giallorossi e Nerazzurri per la 185^ volta nella loro lunga storia nel massimo torneo italiano. I Capitolini approdano in terra lombarda con 14 punti guadagnati nelle prime 9 gare, fissi al tassello numero 8 della classifica generale; secondo posto invece per gli odierni padroni di casa, che hanno finora collezionato un totale di 22 punti, subendo una sola sconfitta per 1-2, nella 6^ giornata, contro il Sassuolo di Mister Dionisi.17:27

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Roma, gara valida per il turno numero 10 del Campionato di Serie A TIM.17:21