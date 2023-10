Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Udinese 1-1 valida per la 10° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:01

Il Monza aggancia Lecce e Lazio a quota 13 punti, con quest'ultima che giocherà domani sera. L'Udinese, invece, aggancia l'Empoli a quota 7 punti al 17esimo posto, con la squadra toscana che ospiterà domani l'Atalanta.17:00

Match che per tutto l'arco dei 90 minuti fatica a prendere ritmo e che vive di lampi dei singoli: il gol del vantaggio viene siglato da Colpani, che trasforma al volo su cross di Kyriakopoulos. Nella ripresa arriva la rete del pareggio di Lucca, che approfitta della confusione creatasi nell'area del Monza dopo una rimessa laterale lunga e trasforma anticipando Di Gregorio. Nel finale prova a spingere il Monza per cercare il gol vittoria, ma senza esito positivo.16:59

Si dividono la posta in gioco Monza e Udinese grazie alle reti di Colpani e Lucca.16:57

90'+6' Finisce qui. Monza-Udinese 1-1.16:56

90'+4' Cartellino giallo per Pessina in seguito a proteste. Secondo ammonito per il Monza.16:55

90'+3' Assalto del Monza all'area di rigore dell'Udinese, con quest'ultima che regge e spazza in angolo.16:53

90' Segnalati 5 minuti di recupero.16:51

90' Azione offensiva prolungata da parte del Monza con Carboni che impegna Silvestri, ma dopo un minuto buono l'arbitro segnala un fuorigioco ad inizio azione.16:52

86' Cartellino giallo per João Ferreira per un intervento in ritardo ai danni di Kyriakopoulos. Secondo ammonito per l'Udinese.16:47

86' Entra Valentín Carboni, esce Patrick Ciurria. Quinta e ultima sostituzione per il Monza.16:46

83' Ciurria ad un passo dal raddoppio! il numero 84 del Monza riceve sulla trequarti di destra, se la sistema sul sinistro e, praticamente da fermo, lascia partire un sinistro a giro verso l'incrocio lontano, dove Silvestri si tuffa ed effettua una gran parata, respingendo in angolo.16:44

80' Entra Samuele Birindelli, esce Andrea Colpani. Quarta sostituzione per il Monza.16:40

80' Entra Mirko Marić, esce Lorenzo Colombo. Terza sostituzione per il Monza.16:40

79' Poco più di dieci minuti alla fine, regna l'equilibrio ora in campo.16:39

76' Discesa di Ciurria che prova a crossare morbido verso il palo opposto ma Bijol è attento e mette in calcio d'angolo.16:36

74' Tentativo di Lovric! Azione ben orchestrata sulla destra con Ferreira che serve al centro per Lovric che sul dischetto la stoppa e conclude verso il palo di destra, trovando una deviazione sulla traiettoria che manda la palla in calcio d'angolo.16:35

73' Cross teso al centro di Carboni verso il centro dell'area, Silvestri la vede all'ultimo e respinge in tuffo con il pugno.16:33

72' Palla alta in area per Lucca che si scontra fisicamente con Gagliardini ma di testa consegna a Di Gregorio.16:33

66' GOL! Monza-UDINESE 1-1! Rete di Lucca! Rimessa laterale lunga dalla destra verso il centro dell'area dove Kabasele la tocca di petto e Lucca la raccoglie trasformando in rete, verso l'angolino basso di sinistra.



62' Entra Hassane Kamara, esce Jordan Zemura. Quarta sostituzione per l'Udinese.16:23

62' Entra Sandi Lovrić, esce Martín Payero. Terza sostituzione per l'Udinese.16:23

60' Entra Warren Bondo, esce Pablo Marí. Seconda sostituzione per il Monza.16:22

60' Entra Dany Mota Carvalho, esce Samuele Vignato. Prima sostituzione per il Monza.16:21

60' Sfida in velocità tra Colombo e Bijol con l'attaccante del Monza che vince lo scontro con la palla tra i piedi e, sulla zona sinistra dell'area, crossa al centro nel tentativo di servire Colpani ma Kabasele interviene in scivolata e la mette in rimessa laterale.16:20

57' Serpentila centrale di Success che ha la possibilità di servire Lucca tutto solo in area, ma si intestardisce e cerca un dribbling di troppo, consentendo il rientro della difesa brianzola e con una deviazione la palla termina tra le mani di Di Gregorio.16:18

56' Zemura affonda sulla sinistra e crossa al centro, chiude in scivolata Pablo Marì alzando un campanile verso la sua porta ma Di Gregorio non ha problemi a farla sua.16:17

55' Entra João Ferreira, esce Festy Ebosele. Seconda sostituzione per l'Udinese.16:16

55' Entra Lorenzo Lucca, esce Lazar Samardžić. Prima sostituzione per l'Udinese.16:15

54' Ciurria effettua un dai e vai sulla destra ma non elude la marcatura di Zemura e la palla si perde sul fondo.16:15

51' Di Gregorio dice no a Zemura! Palla dentro di Perez inizialmente non pericolosa ma con una spizzata di Pablo Marì che serve involontariamente Zemura posto dentro l'area piccola, il quale stoppa bene con il destro e conclude con il sinistro: Di Gregorio esce bene e respinge la conclusione dell'esterno bianconero.16:12

48' Sugli sviluppi del corner la palla arriva sui piedi di Kyriakopoulos che calcia di prima intenzione dal limite dell'area: palla respinta dalla difesa bianconera.16:08

46' Kyriakopoulos mette nuovamente in difficoltà Ebosele sulla sinistra, ma quest'ultimo riesce a chiudere in corner.16:07

46' Inizia ora il secondo tempo. Possesso per il Monza.16:05

Monza dunque in vantaggio dopo i primi 45 minuti, con l'Udinese che non ha mai particolarmente impensierito Di Gregorio, se non su qualche calcio piazzato battuto da Samardzic. Vedremo se nella ripresa Cioffi effettuerà qualche sostituzione per dare una spinta in più alla squadra friulana.15:50

Primo tempo vissuto su ritmi non particolarmente intensi, ma che si sblocca grazie ad una giocata lampo del Monza: palla profonda di Carboni per Kyriakopoulos che sulla sinistra arriva sul fondo e crossa al centro per Colpani, il quale anticipa il proprio marcatore e con il destro al volo la insacca verso il palo di destra.15:49

45'+2' Cartellino giallo per Padelli per proteste dalla panchina. Primo ammonito per l'Udinese.16:06

45'+2' Termina qui il primo tempo. Monza-Udinese 1-0.15:48

45' Segnalato 1 minuto di recupero.15:47

43' Colombo lancia in profondità Ciurria che arriva sull'angolo sinistro dell'area e conclude con il mancino, ma non ci mette la giusta potenza: Silvestri la aspetta e la blocca.15:45

41' Azione del Monza simile a quella del gol del vantaggio con Kyriakopoulos che viene lanciato sul fondo e prova a crossare ancora al centro per Colpani, ma questa volta l'esterno del Monza è in offside e viene fermato dal fischio dell'arbitro.15:43

38' Nuovo tentativo di contropiede del Monza con Vignato che questa volta viene chiuso benissimo dall'intervento in scivolata di Payero.15:39

34' Cartellino giallo per Pablo Marí dopo una scivolata in ritardo ai danni di Success. Primo ammonito del match.15:36

33' Incursione centrale di Vignato che prova poi uno scavetto verso il centro dell'area, ma la traiettoria è lenta e la palla è preda di Silvestri.15:35

32' Filtrante di Samardzic verso Ebosele che rimane a terra dopo uno spalla a spalla con Carboni: l'arbitro Prontera lascia correre.15:33

27' GOL! MONZA-Udinese 1-0! Rete di Colpani! Azione fulminea del Monza con Carboni che serve sul fondo di sinistra Kyriakopoulos, il quale alza la testa e la crossa al centro dove posizionato al limite dell'area c'è Colpani, che colpisce al volo con il destro e la insacca a fil di palo, con Silvestri che non può nulla.



24' Prova ancora l'Udinese! Altra punizione dalla trequarti di destra con Samardzic che effettua un tiro-cross dove Bijol non arriva a deviare al volo, dunque Di Gregorio la vede all'ultimo e respinge lateralmente con i guantoni.15:26

23' Bijol di testa! Punizione sulla trequarti di destra per l'Udinese battuta da Samardzic verso il dischetto del rigore dove colpisce di testa in torsione Bijol, che stacca più alto di tutti ma la spedisce poco sopra l'incrocio di sinistra.15:25

21' Si abbassano un po' i ritmi in questi minuti con l'Udinese che cerca di tenere il pallone alla ricerca di spazi.15:23

16' Success porta palla in fase centrale, apre per Zemura che di prima intenzione crossa al centro dove Pereyra sul secondo palo non arriva per un soffio. La palla si perde poi sul fronte opposto.15:18

14' Primo squillo di Vignato! Palla sulla trequarti per il fantasista del Monza che entra in area, si accentra e dalla zona centrale conclude verso la porta, tirando però centralmente: blocca a terra Silvestri.15:16

13' Palla tagliata di Samardzic per il taglio centrale di Payero, con quest'ultimo che arriva sulla palla a mezza altezza con la punta del piede, ma Di Gregorio esce e blocca la sfera.15:15

11' Contropiede velocissimo del Monza con Vignato che serve sulla sinistra Kyriakopoulos, il quale entra in area e finta il tiro per evitare la pressione di un avversario, ma Bijol è bravo a leggere la situazione ed allontanare il pericolo.15:13

8' Colpani batte il corner al centro ma sulla respinta la palla torna tra i suoi piedi, se la sistema e crossa nuovamente al centro: sul secondo palo Zemura la mette nuovamente sul fondo. Nuovo corner per il Monza.15:10

8' Kyriakopoulos serve in area Colombo che si gira bene col primo controllo e conclude con il mancino, trovando però la chiusura di Bijol in calcio d'angolo.15:09

7' Sugli sviluppi del corner battuto da Samardzic, Pereyra dal limite dell'area colpisce al volo di mancino per chiudere l'azione ed evitare contropiedi, ma colpisce malissimo e spedisce sul fondo.15:08

6' Buona combinazione sulla corsia mancina tra Pereyra e Success, con il primo che serve poi Zemura in area che prova la conclusione, trovando però la deviazione in scivolata di Caldirola: calcio d'angolo per i friulani.15:08

5' Perez prova una imbucata profonda per Payero che si inserisce alle spalle di Caldirola ma viene superato dalla traiettoria del pallone dopo il rimbalzo a terra.15:06

2' Rimessa lunga dalla destra di Ebosele verso il primo palo di destra dove si inserisce Perez che tocca al volo ma spedisce fuori.15:04

Via al match. Primo possesso per l'Udinese.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Alessandro Prontera, della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Scatragli e Cavallina. Quarto uomo sarà Collu, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente ad Paterna e Abisso.14:21

Cioffi conferma il 3-5-2 utilizzato fin qui da Sottil: Silvestri tra i pali, Perez, Bijol e Kabasele in difesa. A centrocampo ci saranno Samardzic, Walace e Payero, mentre sulle corsie laterali ecco Ebosele e Zemura. La coppia d’attacco sarà formata da Pereyra e Success.14:58

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese si dispone con un 3-5-2: Silvestri – Perez, Bijol, Kabasele – Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura – Pereyra, Success.14:57

Il Monza di Palladino si dispone con la difesa a 3 formata da Caldirola, Marì e Carboni. In porta Di Gregorio. A centrocampo coppia centrale composta da Pessina e Gagliardini, con Ciurria e Kyriakopoulos a correre sulle fasce. Sulla trequarti ci saranno Colpani e Vignato alle spalle dell’unica punta Colombo.14:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio – Caldirola, Marì, Carboni – Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos – Colpani, Vignato – Colombo.14:56

Quello odierno sarà soltanto il terzo incontro in Serie A tra le due formazioni: i due precedenti risalgono proprio allo scorso campionato. Nel match di andata l’Udinese ha vinto in trasferta per 1-2, mentre nella sfida di ritorno è finita con un pareggio per 2-2.14:20

L’Udinese riparte oggi da Cioffi e lo fa dalla 18esima posizione, con soli 6 punti guadagnati fin qui. La scorsa giornata, l’ultima con Sottil in panchina, ha visto i friulani subire la rete del pareggio da parte di Piccoli al minuto 83.14:20

Il Monza sta conducendo fin qui un buon campionato, con 12 punti conquistai in nove partite. Durante l’ultima giornata contro la Roma, i brianzoli hanno alzato bandiera bianca solo al 90esimo, momento in cui El Shaarawy ha trasformato la rete dei 3 punti. Da segnalare anche l’espulsione di D’Ambrosio che oggi sarà assente proprio causa squalifica.14:20

Si sfidano oggi le formazioni guidate da Raffaele Palladino e Gabriele Cioffi, con quest’ultimo che esordisce in questa giornata e subentra ad Andrea Sottil.14:20

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza-Udinese, gara valida per la 10a giornata di Serie A.14:20