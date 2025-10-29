Finisce 0-0 il match tra Bologna e Torino e difficilmente poteva essere altrimenti. Pochissime emozioni, praticamente tutte nel primo tempo. Nel secondo tanti duelli, gioco spezzettato e poche occasioni realmente degne di nota. Termina a reti bianche al Dall'Ara.

La prima frazione di Bologna-Torino è tutt'altro che esaltante. Davvero pochissime emozioni, l'unica arriva per merito di Adams, bravo a sfruttare un errore di Vitik. La conclusione dello scozzese termina però sulla traversa, con Skorupski che si salva. Questa è l'unica vera grande occasione di una prima frazione che termina 0-0, e non poteva essere altrimenti.21:35

PREPARTITA

Bologna - Torino è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Torino sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 159 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 17 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 8.3 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0

Attualmente il Bologna si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Torino si trova 11° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; il Torino ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Bologna ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Fiorentina e il Torino ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Torino pareggiando 0-0 mentre Il Torino ha incontrato il Genoa vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 3 gol.

Bologna e Torino si sono affrontate 134 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 47 volte, il Torino ha vinto 46 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Bologna-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei sfide in Serie A contro il Torino (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 23 gare contro questa avversaria nella competizione (10N, 9P).

Il Torino non vince contro il Bologna al Dall'Ara in Serie A dal 16 aprile 2016 (5N, 4P) e, tra le avversarie attualmente nel torneo, i granata hanno una serie aperta più lunga di gare esterne senza successi solo contro Inter (10), Napoli (13), Juventus (19) e Milan (29).

Il Bologna ha vinto tutte le prime tre sfide disputate al Dall'Ara in questa Serie A, segnando sette reti e subendone una sola. I rossoblù potrebbero centrare quattro successi nelle prime quattro gare casalinghe in massima serie per la seconda volta dall’inizio degli anni ’70, dopo esserci riusciti nel 2002/03 sotto la guida di Francesco Guidolin.

Dopo una serie di 18 partite consecutive senza vittorie, con una media di 0.8 gol segnati nei turni di Serie A giocati di mercoledì (8N, 10P), il Bologna ha ottenuto quattro successi negli ultimi sette match di questo tipo (1N, 2P) realizzando il doppio delle reti in media a incontro (1.6).

Il Torino è rimasto imbattuto in due delle ultime tre trasferte in Serie A (1V, 1N), dopo aver perso tutte le precedenti quattro gare esterne nella competizione con un punteggio complessivo di 0-9.

Il Bologna è la squadra che in percentuale ha subito più gol nei secondi tempi in questa Serie A: sei su sette totali, l'86%; in particolare le ultime tre reti concesse nella competizione dagli emiliani sono arrivate negli ultimi 20 minuti di gioco, due delle quali in pieno recupero.

Due vittorie di fila per il Torino in campionato (contro Napoli e Genoa): i granata non centrano tre successi consecutivi nello stesso campionato di Serie A da marzo 2019, con Walter Mazzarri in panchina.

Due dei tre gol segnati in Serie A da Thijs Dallinga sono arrivati in trasferta, tra cui il suo primo in assoluto nella competizione (rete in Torino-Bologna 0-2 del 21 dicembre 2024). Nelle ultime due gare da titolare considerando tutte le competizioni, il classe 2000 ha partecipato attivamente a quattro gol (tre assist e un gol tra Pisa e Steaua Bucarest).

Nicolò Cambiaghi è stato direttamente coinvolto in quattro gol in questa Serie A (due reti e due assist), lo stesso numero di partecipazioni collezionate in tutto lo scorso campionato (un gol, tre assist). Contro il Torino l'esterno classe 2000 vanta un gol casalingo nel massimo torneo, segnato con la maglia dell'Empoli il 6 aprile 2024.

Giovanni Simeone ha già segnato due gol in trasferta in questa Serie A e non ne realizza di più in match esterni in una singola edizione del torneo dal 2021/22 con l’Hellas Verona (cinque). Inoltre, l’argentino vanta cinque reti contro il Bologna in massima serie realizzate con tre squadre diverse (tre con il Cagliari, uno con il Genoa e uno con il Napoli) e solo contro la Lazio (quattro) è andato a bersaglio con più maglie differenti nel torneo.

