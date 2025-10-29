Ottavo risultato utile consecutivo per il Como che conquista la quarta vittoria in campionato e aggancia l'Inter a quota 16 punti. Il Verona invece è a caccia ancora della prima vittoria in campionato e si ferma con 5 punti in 9 partite.

Sette risultati utili consecutivi per il Como (considerando tutte le competizioni), che in questa stagione ha collezionato solo una sconfitta contro il Bologna il 30 agosto per 1 a 0. La squadra di Fabregas è reduce dal pareggio esterno contro il Parma, unica partita terminata senza reti e grazie a quel punto ha superato in classifica la Juventus portandosi al sesto posto. 17:10

Che rischio per il Como! Palla di Orban per Belghali che accelera sul lato destro e va al cross: la palla è troppo alta e l'attaccante dell'Hellas non arriva a colpirla! Finisce poi sul lato opposto del campo in fallo laterale. 18:58

PREPARTITA

Como - Verona è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Verona sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 73 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 11 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0

Attualmente Como si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece il Verona si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Como ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6; il Verona ha segnato 5 gol e ne ha subiti 14.

In casa Como ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Juventus e il Parma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Pisa e il Cagliari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 0-0 mentre Il Verona ha incontrato il Cagliari pareggiando 2-2.

Como e Verona si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 4 volte, il Verona ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Como-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como ha pareggiato sette dei 14 precedenti (4V, 3P) in Serie A contro l’Hellas Verona, tra cui il più recente, il 18 maggio scorso; contro nessuna squadra, tra quelle affrontate almeno 10 volte nella competizione, i lariani hanno registrato una percentuale di pareggi più alta (50%, come contro Avellino e Ascoli).

Il Como è rimasto imbattuto in ognuno dei sette precedenti (3V, 4N) di Serie A giocati contro l’Hellas Verona al Sinigaglia; soltanto contro il Bologna, i lariani hanno disputato più incontri casalinghi (10) tra le squadre contro cui non hanno mai perso tra le mura amiche nel massimo campionato; inoltre, dopo il successo per 3-2 nella gara di andata dello scorso torneo, i lombardi potrebbero vincere due match interni di fila contro questa avversaria per la prima volta nella competizione.

Il Como non ha perso alcuna delle prime quattro partite casalinghe di questa Serie A (2V, 2N); soltanto in altre tre stagioni nel massimo torneo, i lariani sono rimasti imbattuti in ognuna delle prime cinque sfide disputate in casa in campionato: nel 1950/51 (4V, 1N), nel 1984/85 (3V, 2N) e nel 1986/87 (1V, 4N).

L'Hellas Verona non ha vinto alcuna delle prime quattro trasferte (2N, 2P) di questa Serie A, segnando soltanto una rete nel parziale: è il peggior rendimento esterno in termini di gol per gli scaligeri a questo punto del torneo dal 1999/2000, quando persero anche la quinta gara fuori casa in campionato senza trovare la via della rete. Inoltre, i gialloblù sono rimasti a secco di marcature in ognuna delle ultime tre trasferte nel torneo in corso e non fanno registrare più sfide esterne di fila senza andare a bersaglio nella competizione dalla striscia di cinque tra febbraio e aprile 2018.

L'Hellas Verona ha tenuto la porta inviolata nell'ultima trasferta di campionato contro il Pisa (0-0) e potrebbe infilare due 'clean sheet' fuori casa consecutivi in Serie A per la prima volta da febbraio 2020 (due 0-0 in quel caso rispettivamente contro Lazio e Udinese).

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite di campionato (2V, 4N); nel periodo (dalla terza giornata), quella lariana è soltanto una delle tre squadre, con Milan e Atalanta, a non aver perso in Serie A.

L'Hellas Verona ha pareggiato cinque delle otto partite di questo campionato (3P), solo una volta nella loro storia in Serie A gli scaligeri hanno registrato sei pareggi nelle prime nove gare stagionali: nel 1977/78.

Como ed Hellas Verona sono le due squadre che hanno commesso più falli in questo campionato (entrambe 132); i lariani sono anche la formazione cha ha ricevuto più cartellini (23 - 21 gialli e due rossi), cinque più di degli scaligeri (18 - tutte ammonizioni).

Nico Paz è l'unico giocatore che ha creato almeno 10 occasioni per i compagni sia in gare casalinghe che in trasferta nella Serie A 2025/26: rispettivamente 13 nelle partite interne e 13 in quelle esterne.

Giovane dell'Hellas Verona è uno dei due giocatori ad aver fornito almeno tre assist senza invece segnare alcun gol nella Serie A 2025/26, insieme a Jari Vandeputte (tre passaggi vincenti entrambi).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: