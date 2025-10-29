DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Cremonese? La gara tra Genoa e Cremonese si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Genoa - Cremonese? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Cremonese sarà Federico Dionisi Dove si gioca Genoa - Cremonese? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Cremonese? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Caleb Ekuban con 1 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Filippo Terracciano con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Cremonese? La gara tra Genoa e Cremonese si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Cremonese? I marcatori Cremonese sono stati Federico Bonazzoli al 4', 49'

Genoa - Cremonese è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Cremonese sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 91 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 15.1 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2

Attualmente il Genoa si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece la Cremonese si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).

Il Genoa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; la Cremonese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Genoa ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Torino e la Cremones ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 0-2 mentre La Cremonese ha incontrato l'Atalanta pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Jeff Ekhator con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 4 gol.

Genoa e Cremonese si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 6 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Genoa-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Genoa in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva perso tutte le prime cinque. Tuttavia, le due formazioni torneranno ad affrontarsi nel massimo campionato per la prima volta dal dal 23 aprile 1995: 4-1 per i grigiorossi, grazie alle doppiette di Enrico Chiesa e Andrea Tentoni.

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro la Cremonese in campionato (2V, 1N in Serie B), dopo che era stato sconfitto nelle tre precedenti tra cadetteria (una) e Serie A (due).

Il Genoa ha vinto quattro delle cinque gare interne contro la Cremonese in Serie A, perdendo tuttavia la più recente di queste, il 27 novembre 1994 (0-1).

Genoa e Cremonese si affronteranno in un match di Serie A in un giorno della settimana diverso dalla domenica per la prima volta nella loro storia. In particolare la Cremonese ha raccolto appena un punto (1N, 4P) nelle ultime cinque partite del massimo campionato disputate di mercoledì.

La Cremonese è rimasta imbattuta in tre delle quattro trasferte giocate in questo campionato, grazie a una vittoria e due pareggi; solo tre volte nelle precedenti 11 partecipazioni al torneo, i grigiorossi hanno ottenuto più di un successo esterno in un’intera stagione di Serie A: due nel 1929/30 e nel 1993/94 e tre nel 1994/95.

Il Genoa non ha segnato neanche una rete nei primi quattro incontri casalinghi di questo campionato e, fino ad ora, solo una squadra nell'era dei tre punti a vittoria non ha realizzato alcun gol nelle prime cinque gare interne stagionali: l'Empoli 2024/25 (0/4 anche per il Pisa nel torneo in corso).

Questa è la peggior partenza per il Genoa in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (mai solo tre punti nelle prime otto partite giocate) ed è solo la seconda volta che il Grifone non ottiene nemmeno un successo a questo punto di un massimo campionato (l'altra nel 1976/77, quattro pareggi e quattro ko nelle prime otto).

Da inizio settembre, la Cremonese è la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A: ben cinque segni "X" su sei gare giocate (1P): in particolare tre delle ultime quattro partite disputate dai grigiorossi nella competizione sono terminate 1-1.

Il primo gol di Lorenzo Colombo in un campionato professionistico è arrivato proprio con la maglia della Cremonese, il 13 marzo 2021 in Serie B contro la Reggiana. Il classe 2002 potrebbe diventare solo il secondo giocatore ad andare a bersaglio con quattro maglie diverse nelle ultime quattro stagioni di Serie A (finora Lecce, Monza ed Empoli), dopo Andrea Belotti (Roma, Fiorentina, Como e Cagliari); tuttavia, ha realizzato una sola marcatura nel torneo nelle ultime 23 presenze e nelle ultime tre non è mai partito titolare.

I primi nove gol in Serie A di Antonio Sanabria sono arrivati proprio con la maglia del Genoa, con cui in generale ha collezionato 39 presenze nel torneo. La sua ex squadra è stata anche la prima contro cui l’attaccante paraguaiano ha sia segnato una rete, sia servito un assist in un singolo match nel massimo campionato italiano (il 22 ottobre 2021 con la maglia del Torino).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: