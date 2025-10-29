Virgilio Sport
Genoa-Cremonese: 0-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Luigi Ferraris di Genova
29 Ottobre 2025 ore 20:45
Genoa
0
Cremonese
2
Partita finita
Arbitro: Rosario Abisso
  1. 4' 0-1 Federico Bonazzoli
  2. 49' 0-2 Federico Bonazzoli
0'
45'
90'
90'
96'

Un gol per tempo di Bonazzoli regala la vittoria alla Cremonese, vittoria che mancava da agosto. Il Genoa perde la quinta sfida nelle ultime sei e rimane in fondo alla classifica.

Prossima giornata: Cremonese-Juventus e Sassuolo-Genoa.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 22:46

  2. 90'+6'

    FINE PARTITA: GENOA-CREMONESE 0-2. Decide la doppietta di Bonazzoli. 22:44

  3. 90'+6'

    Destro completamente sbilenco di Masini.22:43

  4. 90'+4'

    Ci prova anche Frendrup con il sinistro da dentro l'area, palla sul fondo.22:41

  5. 90'+4'

    Altro calcio d'angolo per il Genoa, che ci prova fino all'ultimo.22:41

  7. 90'+3'

    Cross di Malinovskyi, Ekuban anticipa Audero ma di testa non inquadra lo specchio.22:40

  8. 90'+2'

    Ekuban sulla destra, Bianchetti si rintana in angolo.22:39

  9. 90'

    Sei minuti di recupero.22:38

  10. 88'

    SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Bondo, dentro Sarmiento.22:35

  11. 88'

    SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Payero, dentro Folino.22:35

  13. 83'

    OCCASIONE GENOA! Assist basso di Norton-Cuffy, a botta sicura Frendrup: grande parata di Audero. 22:32

  14. 78'

    CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito Barbieri per un fallo su Ellertsson.22:26

  15. 78'

    Ekuban, disturbato dalla pressione avversaria, non si coordina bene: palla alta sopra la traversa.22:25

  16. 77'

    SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Floriani, dentro Faye.22:24

  17. 73'

    SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Bonazzoli, dentro Vazquez.22:21

  19. 73'

    Cross di Vandeputte da punizione, Terracciano con la spalla oltre la traversa.22:20

  20. 72'

    CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Leali per un fallo su Vardy.22:19

  21. 70'

    Barbieri cerca un compagno nel mezzo, Vasquez è ben appostato: angolo Cremonese.22:17

  22. 68'

    Malinovskyi con il sinistro, la palla termina ampiamente sul fondo.22:16

  23. 68'

    Bel cross di Vitinha da sinistra, Terracciano in tuffo la mette in angolo. 22:15

  25. 67'

    La Cremonese si sta difendendo bene. 22:14

  26. 63'

    SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Martin, dentro Frendrup. 22:11

  27. 63'

    SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Carboni, dentro Colombo.22:10

  28. 62'

    CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Vitinha.22:09

  29. 61'

    Dopo lunghissima revisione Var, annullato un gol a Vitinha. 22:08

  31. 55'

    Barbieri cerca il sinistro da fuori, la palla gira ma non abbastanza.22:02

  32. 54'

    Destro basso piazzato di Vandeputte, Leali in due tempi. 22:01

  33. 53'

    SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Cornet, dentro Vitinha.22:04

  34. 53'

    SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Ekhator, dentro Ekuban.22:01

  35. 49'

    GOL! Genoa-CREMONESE 0-2. Rete di Bonazzoli. Angolo di Vandeputte, Bonazzoli al volo sul primo palo: la palla entra nonostante il tocco di Leali.

    Guarda la scheda del giocatore Federico Bonazzoli21:58

    Federico Bonazzoli
  37. 48'

    Cross di Floriani da sinistra, Leali anticipa Vardy in angolo.21:56

  38. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI GENOA-CREMONESE. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 21:53

  39. Le due squadre stanno per tornare in campo.21:49

  40. Una Cremonese solida e determinata sblocca subito il risultato con il gol di Bonazzoli. Il Genoa sfiora il pareggio a pochi minuti dal fischio di fine primo tempo con Martin. 21:43

  41. 45'+5'

    FINE PRIMO TEMPO: GENOA-CREMONESE 0-1. Decide Bonazzoli. 21:38

  43. 45'+4'

    Martin da calcio d'angolo, Ostigard di testa non inquadra lo specchio.21:35

  44. 45'+4'

    Calcio d'angolo per il Genoa.21:34

  45. 45'+3'

    Assist di Barbieri per Bonazzoli, destro basso sul primo palo: Leali è attento.21:34

  46. 45'

    Cinque minuti di recupero.21:32

  47. 45'

    Bel destro di Masini dal limite, palla sul fondo.21:30

  49. 41'

    OCCASIONE GENOA! Martin a botta sicura sugli sviluppi della punizione, c'è la deviazione provvidenziale di Baschirotto in angolo. 21:27

  50. 40'

    Masini messo giù al limite, calcio di punizione per il Genoa.21:25

  51. 38'

    CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Carboni.21:24

  52. 35'

    Azione veloce della Cremonese, con assist di Vandeputte e Bonazzoli che apre il sinistro ma debolmente. 21:21

  53. 32'

    Calcio d'angolo per il Genoa, torna ad alzare la voce il Ferraris.21:18

  55. 30'

    Carboni dentro per Ekhator, che difende bene palla in area ma con il destro in diagonale non trova la porta. 21:17

  56. 26'

    Destro di Bondo ampiamente sul fondo.21:12

  57. 24'

    Possesso palla in mano Cremonese, ma c'è qualche errore di troppo da parte di entrambe le squadre. 21:10

  58. 20'

    Ci prova Vandeputte da fuori, Malinovskyi fa buona guardia ma non c'è l'angolo: l'ultimo tocco è proprio di Vandeputte.21:06

  59. 19'

    Terracciano con il destro dalla distanza: c'è il coraggio, meno la precisione.21:04

  61. 15'

    Prova a scuotersi il Genoa.21:02

  62. 12'

    Si gioca molto a centrocampo in questa fase.21:00

  63. 9'

    Gol confermato dopo un lungo check del Var per una possibile posizione di fuorigioco di Bonazzoli. 20:57

  64. 5'

    Terzo gol in campionato per Bonazzoli. 20:54

  65. 4'

    GOL! Genoa-CREMONESE 0-1. Rete di Bonazzoli. Tocco di Bianchetti sugli sviluppi dell'angolo, Bonazzoli in rovesciata infila Leali.

    Guarda la scheda del giocatore Federico Bonazzoli20:54

    Federico Bonazzoli
  67. 3'

    Il primo angolo della partita è per la Cremonese.20:49

  68. INIZIA GENOA-CREMONESE. Prima palla per i padroni di casa.20:46

  69. La Cremonese scende in campo così: Audero - Bianchetti, Baschirotto, Terracciano - Floriani, Vandeputte, Bondo, Payero, Barbieri - Bonazzoli, Vardy. 20:45

  70. 4-2-3-1 per il Genoa: Leali - Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin - Masini, Malinovskyi - Cornet, Carboni, Ellertsson - Ekhator.20:37

  71. La Cremonese, dopo le due vittorie all'esordio, non ha più ottenuto i tre punti ma veleggia a metà classifica. 20:34

  73. L'ultima vittoria a Marassi risale addirittura ad aprile. 20:32

  74. L'ultima vittoria del Genoa in campionato risale a maggio. 20:31

  75. Il Genoa, fanalino di coda del campionato, non ha ancora vinto un match in questa stagione.20:30

  76. Benvenuti alla diretta del match tra Genoa e Cremonese, valido per la nona giornata del campionato di Serie A. 20:28

  78. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Luigi Ferraris
    Città: Genova
    Capienza: 36685 spettatori20:28

    Luigi Ferraris Fonte: Gettyimages

Formazioni Genoa - Cremonese

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Genoa - Cremonese?
La gara tra Genoa e Cremonese si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Genoa - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Cremonese sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Genoa - Cremonese?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Cremonese?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Caleb Ekuban con 1 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Filippo Terracciano con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Cremonese?
La gara tra Genoa e Cremonese si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Cremonese?
I marcatori Cremonese sono stati Federico Bonazzoli al 4', 49'
PREPARTITA

Genoa - Cremonese è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Genoa - Cremonese sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Rosario Abisso

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati91
Fuorigioco6
Rigori assegnati0
Ammonizioni5
Espulsioni1
Cartellini per partita2.0
Falli per cartellino15.1

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0
20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0
05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0
29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2

Attualmente il Genoa si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece la Cremonese si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).
Il Genoa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; la Cremonese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Genoa ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Torino e la Cremones ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 0-2 mentre La Cremonese ha incontrato l'Atalanta pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Jeff Ekhator con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 4 gol.

Genoa e Cremonese si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 6 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Genoa-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Genoa in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva perso tutte le prime cinque. Tuttavia, le due formazioni torneranno ad affrontarsi nel massimo campionato per la prima volta dal dal 23 aprile 1995: 4-1 per i grigiorossi, grazie alle doppiette di Enrico Chiesa e Andrea Tentoni.
  • Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro la Cremonese in campionato (2V, 1N in Serie B), dopo che era stato sconfitto nelle tre precedenti tra cadetteria (una) e Serie A (due).
  • Il Genoa ha vinto quattro delle cinque gare interne contro la Cremonese in Serie A, perdendo tuttavia la più recente di queste, il 27 novembre 1994 (0-1).
  • Genoa e Cremonese si affronteranno in un match di Serie A in un giorno della settimana diverso dalla domenica per la prima volta nella loro storia. In particolare la Cremonese ha raccolto appena un punto (1N, 4P) nelle ultime cinque partite del massimo campionato disputate di mercoledì.
  • La Cremonese è rimasta imbattuta in tre delle quattro trasferte giocate in questo campionato, grazie a una vittoria e due pareggi; solo tre volte nelle precedenti 11 partecipazioni al torneo, i grigiorossi hanno ottenuto più di un successo esterno in un’intera stagione di Serie A: due nel 1929/30 e nel 1993/94 e tre nel 1994/95.
  • Il Genoa non ha segnato neanche una rete nei primi quattro incontri casalinghi di questo campionato e, fino ad ora, solo una squadra nell'era dei tre punti a vittoria non ha realizzato alcun gol nelle prime cinque gare interne stagionali: l'Empoli 2024/25 (0/4 anche per il Pisa nel torneo in corso).
  • Questa è la peggior partenza per il Genoa in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (mai solo tre punti nelle prime otto partite giocate) ed è solo la seconda volta che il Grifone non ottiene nemmeno un successo a questo punto di un massimo campionato (l'altra nel 1976/77, quattro pareggi e quattro ko nelle prime otto).
  • Da inizio settembre, la Cremonese è la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A: ben cinque segni "X" su sei gare giocate (1P): in particolare tre delle ultime quattro partite disputate dai grigiorossi nella competizione sono terminate 1-1.
  • Il primo gol di Lorenzo Colombo in un campionato professionistico è arrivato proprio con la maglia della Cremonese, il 13 marzo 2021 in Serie B contro la Reggiana. Il classe 2002 potrebbe diventare solo il secondo giocatore ad andare a bersaglio con quattro maglie diverse nelle ultime quattro stagioni di Serie A (finora Lecce, Monza ed Empoli), dopo Andrea Belotti (Roma, Fiorentina, Como e Cagliari); tuttavia, ha realizzato una sola marcatura nel torneo nelle ultime 23 presenze e nelle ultime tre non è mai partito titolare.
  • I primi nove gol in Serie A di Antonio Sanabria sono arrivati proprio con la maglia del Genoa, con cui in generale ha collezionato 39 presenze nel torneo. La sua ex squadra è stata anche la prima contro cui l’attaccante paraguaiano ha sia segnato una rete, sia servito un assist in un singolo match nel massimo campionato italiano (il 22 ottobre 2021 con la maglia del Torino).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GenoaCremonese
Partite giocate88
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse51
Numero di partite pareggiate35
Gol totali segnati49
Gol totali subiti1110
Media gol subiti per partita1.41.2
Percentuale possesso palla49.643.4
Numero totale di passaggi31062883
Numero totale di passaggi riusciti24552249
Tiri nello specchio della porta2925
Percentuale di tiri in porta45.352.1
Numero totale di cross136107
Numero medio di cross riusciti2825
Duelli per partita vinti433362
Duelli per partita persi429359
Corner subiti3657
Corner guadagnati3123
Numero di punizioni a favore10692
Numero di punizioni concesse11991
Tackle totali146118
Percentuale di successo nei tackle65.158.5
Fuorigiochi totali618
Numero totale di cartellini gialli2220
Numero totale di cartellini rossi00

Genoa - Cremonese Live

