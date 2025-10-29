Un gol per tempo di Bonazzoli regala la vittoria alla Cremonese, vittoria che mancava da agosto. Il Genoa perde la quinta sfida nelle ultime sei e rimane in fondo alla classifica.
Prossima giornata: Cremonese-Juventus e Sassuolo-Genoa.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 22:46
FINE PARTITA: GENOA-CREMONESE 0-2. Decide la doppietta di Bonazzoli. 22:44
Destro completamente sbilenco di Masini.22:43
Ci prova anche Frendrup con il sinistro da dentro l'area, palla sul fondo.22:41
Altro calcio d'angolo per il Genoa, che ci prova fino all'ultimo.22:41
Cross di Malinovskyi, Ekuban anticipa Audero ma di testa non inquadra lo specchio.22:40
Ekuban sulla destra, Bianchetti si rintana in angolo.22:39
Sei minuti di recupero.22:38
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Bondo, dentro Sarmiento.22:35
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Payero, dentro Folino.22:35
OCCASIONE GENOA! Assist basso di Norton-Cuffy, a botta sicura Frendrup: grande parata di Audero. 22:32
CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito Barbieri per un fallo su Ellertsson.22:26
Ekuban, disturbato dalla pressione avversaria, non si coordina bene: palla alta sopra la traversa.22:25
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Floriani, dentro Faye.22:24
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Bonazzoli, dentro Vazquez.22:21
Cross di Vandeputte da punizione, Terracciano con la spalla oltre la traversa.22:20
CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Leali per un fallo su Vardy.22:19
Barbieri cerca un compagno nel mezzo, Vasquez è ben appostato: angolo Cremonese.22:17
Malinovskyi con il sinistro, la palla termina ampiamente sul fondo.22:16
Bel cross di Vitinha da sinistra, Terracciano in tuffo la mette in angolo. 22:15
La Cremonese si sta difendendo bene. 22:14
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Martin, dentro Frendrup. 22:11
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Carboni, dentro Colombo.22:10
CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Vitinha.22:09
Dopo lunghissima revisione Var, annullato un gol a Vitinha. 22:08
Barbieri cerca il sinistro da fuori, la palla gira ma non abbastanza.22:02
Destro basso piazzato di Vandeputte, Leali in due tempi. 22:01
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Cornet, dentro Vitinha.22:04
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Ekhator, dentro Ekuban.22:01
GOL! Genoa-CREMONESE 0-2. Rete di Bonazzoli. Angolo di Vandeputte, Bonazzoli al volo sul primo palo: la palla entra nonostante il tocco di Leali.
Guarda la scheda del giocatore Federico Bonazzoli21:58
Cross di Floriani da sinistra, Leali anticipa Vardy in angolo.21:56
INIZIO SECONDO TEMPO DI GENOA-CREMONESE. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 21:53
Le due squadre stanno per tornare in campo.21:49
Una Cremonese solida e determinata sblocca subito il risultato con il gol di Bonazzoli. Il Genoa sfiora il pareggio a pochi minuti dal fischio di fine primo tempo con Martin. 21:43
FINE PRIMO TEMPO: GENOA-CREMONESE 0-1. Decide Bonazzoli. 21:38
Martin da calcio d'angolo, Ostigard di testa non inquadra lo specchio.21:35
Calcio d'angolo per il Genoa.21:34
Assist di Barbieri per Bonazzoli, destro basso sul primo palo: Leali è attento.21:34
Cinque minuti di recupero.21:32
Bel destro di Masini dal limite, palla sul fondo.21:30
OCCASIONE GENOA! Martin a botta sicura sugli sviluppi della punizione, c'è la deviazione provvidenziale di Baschirotto in angolo. 21:27
Masini messo giù al limite, calcio di punizione per il Genoa.21:25
CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Carboni.21:24
Azione veloce della Cremonese, con assist di Vandeputte e Bonazzoli che apre il sinistro ma debolmente. 21:21
Calcio d'angolo per il Genoa, torna ad alzare la voce il Ferraris.21:18
Carboni dentro per Ekhator, che difende bene palla in area ma con il destro in diagonale non trova la porta. 21:17
Destro di Bondo ampiamente sul fondo.21:12
Possesso palla in mano Cremonese, ma c'è qualche errore di troppo da parte di entrambe le squadre. 21:10
Ci prova Vandeputte da fuori, Malinovskyi fa buona guardia ma non c'è l'angolo: l'ultimo tocco è proprio di Vandeputte.21:06
Terracciano con il destro dalla distanza: c'è il coraggio, meno la precisione.21:04
Prova a scuotersi il Genoa.21:02
Si gioca molto a centrocampo in questa fase.21:00
Gol confermato dopo un lungo check del Var per una possibile posizione di fuorigioco di Bonazzoli. 20:57
Terzo gol in campionato per Bonazzoli. 20:54
GOL! Genoa-CREMONESE 0-1. Rete di Bonazzoli. Tocco di Bianchetti sugli sviluppi dell'angolo, Bonazzoli in rovesciata infila Leali.
Guarda la scheda del giocatore Federico Bonazzoli20:54
Il primo angolo della partita è per la Cremonese.20:49
INIZIA GENOA-CREMONESE. Prima palla per i padroni di casa.20:46
La Cremonese scende in campo così: Audero - Bianchetti, Baschirotto, Terracciano - Floriani, Vandeputte, Bondo, Payero, Barbieri - Bonazzoli, Vardy. 20:45
4-2-3-1 per il Genoa: Leali - Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin - Masini, Malinovskyi - Cornet, Carboni, Ellertsson - Ekhator.20:37
La Cremonese, dopo le due vittorie all'esordio, non ha più ottenuto i tre punti ma veleggia a metà classifica. 20:34
L'ultima vittoria a Marassi risale addirittura ad aprile. 20:32
L'ultima vittoria del Genoa in campionato risale a maggio. 20:31
Il Genoa, fanalino di coda del campionato, non ha ancora vinto un match in questa stagione.20:30
Benvenuti alla diretta del match tra Genoa e Cremonese, valido per la nona giornata del campionato di Serie A. 20:28
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris
Città: Genova
Capienza: 36685 spettatori20:28
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Genoa - Cremonese è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Genoa - Cremonese sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Rosario Abisso
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|91
|Fuorigioco
|6
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|5
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|2.0
|Falli per cartellino
|15.1
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|31-08-2025
|Serie A
|Torino-Fiorentina 0-0
|20-09-2025
|Serie B
|Monza-Sampdoria 1-0
|05-10-2025
|Serie A
|Bologna-Pisa 4-0
|29-10-2025
|Serie A
|Genoa-Cremonese 0-2
Attualmente il Genoa si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece la Cremonese si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).
Il Genoa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; la Cremonese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Genoa ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Torino e la Cremones ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 0-2 mentre La Cremonese ha incontrato l'Atalanta pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Jeff Ekhator con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 4 gol.
Genoa e Cremonese si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 6 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Genoa-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Genoa
|Cremonese
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|5
|1
|Numero di partite pareggiate
|3
|5
|Gol totali segnati
|4
|9
|Gol totali subiti
|11
|10
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.2
|Percentuale possesso palla
|49.6
|43.4
|Numero totale di passaggi
|3106
|2883
|Numero totale di passaggi riusciti
|2455
|2249
|Tiri nello specchio della porta
|29
|25
|Percentuale di tiri in porta
|45.3
|52.1
|Numero totale di cross
|136
|107
|Numero medio di cross riusciti
|28
|25
|Duelli per partita vinti
|433
|362
|Duelli per partita persi
|429
|359
|Corner subiti
|36
|57
|Corner guadagnati
|31
|23
|Numero di punizioni a favore
|106
|92
|Numero di punizioni concesse
|119
|91
|Tackle totali
|146
|118
|Percentuale di successo nei tackle
|65.1
|58.5
|Fuorigiochi totali
|6
|18
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
