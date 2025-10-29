L'Inter risponde a Napoli e Roma e aggancia il Milan battendo la Fiorentina in modo convincente, sia sul piano del gioco che del risultato. De Gea tiene in piedi i suoi con parate decisive per un'ora ma non può nulla sul destro da fuori di Calhanoglu che sblocca la gara al 66'. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio di Sucic, dopo un pregevole dribbling di suola su Comuzzo. Nel finale Viti atterra Bonny in area, viene espulso per doppia ammonizione e regala il rigore che Calhanoglu converte nel tris nerazzurro. Arriva dunque la reazione immediata dell'Inter dopo il KO di Napoli, per la Fiorentina prosegue invece il digiuno di vittorie.

Al Giuseppe Meazza i nerazzurri di Chivu ospitano la Fiorentina dell'ex Pioli. Per entrambe è quasi indispensabile la vittoria, ai padroni di casa serve per agganciare il Milan al terzo posto, tornando nella scia di Roma e Napoli, per gli ospiti sarebbe invece la prima di un avvio di campionato tutt'altro che semplice. Si gioca alle ore 20.45.20:22

Dirige il match Sozza con Costanzo e Passeri ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Fourneau mentre in sala VAR ci sono Ghersini e Chiffi.20:23

Nell'Inter rifiatano, almeno inizialmente, Acerbi e Bonny mentre a centrocampo c'è Sucic, al posto dell'infortunato Mkhitaryan, con Barella e Calhanoglu. In avanti Chivu sceglie Pio Esposito per far coppia con Lautaro, al centro della difesa c'è invece Bisseck con Akanji e Bastoni. Dumfries e Dimarco completano lo schieramento sugli esterni. 20:31

Pioli ne cambia quattro rispetto al pareggio interno col Bologna. Davanti a De Gea, Comuzzo e Viti sostituiscono Pongracic e Ranieri, confermato invece Pablo Marì. A Ndour e Sohm sono le altre due novità, chiamati ad affiancare Mandragora al posto di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Fasce confermate con l'ex Gosens a sinistra e Dodò a destra. In avanti sempre Gudmundsson a supporto di Kean. Panchina per l'altro ex Inter Edin Dzeko.22:48

Possesso palla praticamente totale dei nerazzurri in questo avvio di gara, la Fiorentina si sta però difendendo con ordine e non ha concesso nulla agli avversari.20:56

Da qualche minuto si è allentata la pressione dell'Inter, la squadra di Pioli sta avendo gioco facile nel tenere lontani i nerazzurri dalla propria area.21:09

Inter - Fiorentina è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Fiorentina sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente l'Inter si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 0 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

L'Inter ha segnato 22 gol e ne ha subiti 11; la Fiorentina ha segnato 7 gol e ne ha subiti 15.

In casa l'Inter ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Milan e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Inter e Fiorentina si sono affrontate 174 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 73 volte, la Fiorentina ha vinto 46 volte mentre i pareggi sono stati 55.

Inter-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto sette delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P), ottenendo 22 punti contro questa avversaria nel periodo (2.2 in media a gara): tanti successi quanti ne aveva registrati nelle precedenti 18 partite giocate contro la Viola nel torneo (5N, 6P - 1.4 punti ad incontro).

La Fiorentina ha registrato solo un successo nelle ultime nove trasferte di Serie A contro l'Inter, a fronte di due pareggi e sei sconfitte; nel parziale la Viola ha subito 20 reti, una media di 2.2 a incontro.

Inter e Fiorentina si affronteranno di mercoledì in un match di Serie A solo per la sesta volta nella storia; nei cinque precedenti in questo giorno della settimana regna l’equilibrio - un successo per parte e tre pareggi - e non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila (l'ultima volta, un pareggio a reti inviolate il 22 luglio 2020).

Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Napoli, l'Inter potrebbe perdere due match di fila in Serie A per la seconda volta da inizio stagione (l'altra tra agosto e settembre con Udinese e Juventus), mentre nelle due precedenti edizioni del torneo è capitato solo in un'occasione (ad aprile 2025 contro Bologna e Roma).

L'Inter ha vinto tre delle quattro gare giocate in casa in questo campionato; nelle scorse 15 stagioni (dal 2010/11), solo in due occasioni ha registrato almeno quattro successi nelle prime cinque partite casalinghe stagionali in Serie A: nel 2017/18 (5/5) e nel 2022/23 (4/5).

La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 12 trasferte di Serie A (4N, 6P), pareggiando tre delle quattro giocate in questo campionato; in due soli occasioni la Viola ha registrato quattro pareggi nelle prime cinque gare esterne disputate in una stagione nel torneo: nel 1999/2000 e nel 2000/2001 (1P in entrambi i casi).

L'Inter ha il migliore attacco del campionato con 19 gol segnati ed è anche la squadra con più tiri totali (148) finora; i nerazzurri, però, considerando le prime otto squadre della classifica, registrano anche la peggior difesa con ben 11 gol subiti.

Robins Gosens (6G+5A) e Federico Dimarco (6G+10A) sono gli unici due difensori che hanno segnato almeno cinque gol e servito almeno cinque assist dall'inizio della scorsa stagione in Serie A.

La Fiorentina è la squadra contro cui Hakan Çalhanoglu è ha segnato più reti nei cinque grandi campionati europei: cinque; inoltre, la Viola è l'unica avversaria in questi tornei in cui è riuscito a servire tre passaggi vincenti in un singolo incontro, il 20 maggio 2018 con la maglia del Milan.

L'ultima marcatura multipla di Moise Kean è stata messa a segno proprio contro l'Inter, doppietta lo scorso 6 febbraio: l'attaccante della Fiorentina ha segnato due reti in questo campionato (senza fornire assist), stesso bottino collezionato nelle prime otto gare del torneo 24/25 (in quel caso con un assist vincente).

