La Juventus batte l'Udinese per 3-1. Netto il dominio della vecchia signora che ha creato tantissimo in entrambi le frazioni di gioco ma che ha dovuto fare i conti con un Okoye formato SUPER. 2 i rigori assegnati da Di Bello alla Juventus. Il primo al 5° minuto con Vlahovic che ha trasfomato sbloccando la partita e il secondo allo scadere con Yildiz che ha fissato il risulato al 96°. Nel mezzo il gol del momentaneo pari di Zaniolo nel recupero del 1° tempo e il gol di Gatti di testa a riportare in vantaggio la Juventus al minuto 67.
La Juventus torna a vincere dopo un digiuno lunghissimo di gol e di vittorie. I bianconeri agganciano almeno momentaneamente l'Inter al 5° posto salendo a 15 punti. Nel prossimo turno di campionato la vecchia signora verrà ospitata dalla Cremonese.
Stop per l'Udinese che rimane ancorata a 12 punti ma non perde, per ora, posizioni in classifica. Nel corso della 10° giornata l'Udinese ospiterà l'Atalanta di Ivan Juric.
CALCIO DI RIGORE PERLA JUVENTUS! Yildiz è chiaramente in vantaggio su Goglichidze, al suo secondo rigore procurato oggi. La Juventus apre e chiude la partita dal dischetto. 20:25
90'+4'
Di Bello richiamata al monitor! 20:24
90'+2'
Ancora insiste Yldiz che lotta contro 2 avversari. Va a terra il numero 10 della Juventus con Di Bello che gli fischia fallo contro scatenando le polemiche dei giocatori in campo. Possibile revisione perchè il turco sembra essere arrivato per primo sul pallone.20:23
90'+2'
YILDIZ MANCA IL COLPO DEL K.O.! Yildiz lanciato sulla sinistra sfrutta il movimento di David e si lancia in area liberando la conclusione con il destro. Palla fuori!20:22
90'
5 minuti di recupero.20:20
90'
Ammonito Di Gregorio per essersi attardato nella battuta del rinvio dal fondo.20:20
90'
CHE OCCASIONE PER BAYO!! Colpo di testa a lato di pochissimo su un corner battuto da sinistra.20:20
89'
Vlahovic esce acclamato da gran parte dello Stadium tra applausi scroscianti.20:19
89'
3° sostituzione Juventus. Esce Dusan Vlahovic ed entra Teun Koopmeiners.20:18
89'
2° sostituzione Juventus. Esce Filip Kostic ed entra Daniele Rugani.20:18
87'
Deviazione involtontaria di McKennie che colpisce con il ginocchio verso la propria porta un cross dalla sinistra. Nessun problema per Di Gregorio.20:17
86'
Prova ad alzare il baricentro l'Udinese quando mancano 4 minuti più recupero al fine della partita.20:16
83'
Ritmo partita spezzettato dai frequenti falli in questa fase di gioco. Finora ritmo altissimo.20:13
82'
Altro intervento in ritardo su Yildiz. Ammonito Miller.20:12
80'
Punizione dalla trequarti battuta da Kostic a cercare nuovamente la testa di Gatti. Allontana la difesa friulana.20:10
79'
Giallo per Lovric. Intervento in ritardo su Yildiz.20:09
78'
PALO DI YILDIZ!! Yildiz riceve sulla sinistra, punta la difesa accentrandosi e mira il primo palo col suo destro educato. La palla scheggia il palo ed esce a lato.20:08
78'
Contropiede Udinese. Bayo lancia Zanoli che sale velocissimo. Grande recupero di Gatti.20:08
77'
Luci ed ombre nella prestazione di Openda che si è sempre mosso molto bene in campo ma che ha sempre sbagliato l'ultima decisione in area di rigore.20:07
77'
1° sostituzione Juventus. Esce Loïs Openda ed entra Jonathan David.20:06
76'
Tenta la percussione centrale Vlahovic. Fermato da Lovric che si frappone permettendo l'uscita di Okoye.20:05
75'
Runjaic esaurisce i cambi. Ancora tutte e 5 a disposizione per Brambilla.20:04
74'
5° sostituzione Udinese. Esce Arthur Atta ed entra Lennon Miller.20:04
74'
4° sostituzione Udinese. Esce Kingsley Ehizibue ed entra Alessandro Zanoli.20:03
72'
Guai fisici anche per Ehizibue. Si prepara Zanoli.20:02
71'
L'impressione è che la Juventus sia entrata in pieno controllo del campo dal momento dell'uscita dal campo di Zaniolo. Ora l'Udinese fatica a tenere il pallone.20:01
69'
ALTRA PARATA DI OKOYE! Yildiz si libera dell'avversario al limite dell'area di rigore e trova spazio per il destro. Conclusione violenta deviata da Okoye sopra la traversa.20:00
68'
Torna in vantaggio la vecchia signora dopo un assedio che durava da quasi 10 minuti.19:58
67'
GOOL!! JUVENTUS-Udinese 2-1!! Gol di Federico Gatti!! Cross di Cambiaso dalla destra sul secondo palo. Gatti salta con i tempi giusti e schiaccia a terra di testa sul primo palo soprendendo Okoye, non perfetto in questa situazione.
ALTRO RIFLESSO DI OKOYE! Tiro al bersaglio per la Juventus. Kalulu riceve da McKennie al limite e lascia partire un destro violento. Grande riflesso di Okoye che vola sulla destra e mette in corner.19:57
65'
VA ANCORA IN TRANSIZIONE LA JUVENTUS! Break a centrocampo con McKennie che serve a destra per Vlahovic che entra in area, sempre da destra, e prova sorprendere Okoye col mancino sul primo palo. Palla di poco a lato.19:55
61'
PARA ANCORA OKOYE! Openda trovato benissimo sul centro destra entra in area di rigore e da buona posizione, leggermente defilato, non calcia e prova ad andare al centro da Vlahovic. Palla respinta dalla difesa che torna ancora nella disposizione di Openda che calcia col mancino trovando la respinta centrale di Okoye.19:52
59'
KABASELE RISCHIA L'AUTOGOL! Cross dalla trequarti sinistra da calcio piazzato per la Juventus. Kabasele devia involontariamente verso la propria porta. Okoye si accortoccia sulla sua destra e blocca a terra.19:49
58'
3° sostituzione Udinese. Esce Nicolò Zaniolo ed entra Vakoun Bayo.19:48
58'
2° sostituzione Udinese. Esce Jakub Piotrowski ed entra Sandi Lovric.19:48
56'
McKennie trova spazio sulla trequarti destra per crossare con il mancino. Blocca Okoye.19:49
54'
Locatelli prova dalla distanza. Palla alta.19:44
54'
SPRECA OPENDA! Azione confusissima nell'area friulana. Vlahovic cerca spazi ma calcia addosso la difesa. La palla arriva a Openda che da 3 metri non riesce a ribadire in rete.19:44
53'
Apertura illuminante di McKennier per Kostic che mette un pallone teso sul primo palo. Tenta la deviazione vincente Openda ma viene murato in corner.19:43
51'
Insiste Atta sulla destra e conquista nuovamente calcio d'angolo.19:41
50'
ANCORA UDINESE! Sugli sviluppi del corner la palla arriva nuovamente a Goglichidze che da centro area prova a girare col destro. Conclusione violenta ma sopra la traversa.19:40
49'
OCCASIONE UDINESE! Goglichidze colpisce di testa dal vertice dell'area piccola. Di Gregorio si salva in angolo.19:39
48'
Ottima uscita dell'Udinese con Goglichidze che serve Zaniolo che allarga a destra per Piotrowski che lascia uscire il pallone. Di Bello fischia punizione per un fallo subito da Buksa.19:38
46'
Azione insistita di Openda che raggiunge il fondo e appoggia esternamente per Cambiaso. Cross sul secondo palo con Goglichidze che si perde completamente Yildiz che non riesce a controllare.19:36
46'
SI RIPARTE!! La palla rotola nella metà campo dell'Udinese.19:35
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.19:23
Runjaic obbligato a sostituire Davis per un infortunio di natura muscolare.19:37
Ha creato tanto la Juventus subendo poco o niente nel corso dei primi 45 minuti. Numerosi gli interventi di Okoye, 2 di questi importati tra il 38° e il 39° minuto quando ha disinnescato i tentativi di Kostic e Vlahovic.19:22
La Juventus viene raggiunte nel finale di 1° tempo dopo una prestazione decisamente convincente. Sblocca la partita al 5° minuto da Vlahovic che conquista e trasforma il calcio di rigore. La rete del pari è di Zaniolo che allo scadere della prima frazione batte di Gregorio al termine di un'azione confusa con un mancino pregevole.19:21
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Juventus-Udinese 1-120:28
45'+3'
Proteste di Piotrowski. Cartellino giallo.19:19
45'+1'
GOOL!! Juventus-UDINESE 1-1!! Gol di Nicolò Zaniolo!! Azione confusa nell'area piemontese con la difesa della Juventus che non riesce ad allontanare definitivamente. Il tentativo di Buksa trova la respinta con la palla che arriva a Zaniolo che da posizione centrale prende la mira e batte Di Gregorio col mancino facendo passare il pallone in mezzo alle maglie avversarie e infilando nell'angolino sinistro.
Cerca il disimpegno elegante Kelly ma non si capisce con Kostic. Rimessa in zona offensiva regalata ai friulani.19:15
41'
ANCORA JUVE! Traccia bellissima di Locatelli per Vlahovic che riceve completamente solo al limite dell'area e si coordina per il tiro. La conclusione non è potente e non è abbastanza angolata. Si distende e blocca Okoye.19:13
39'
ANCORA DECISIVO OKOYE! Vlahovic mandato in porta in posizione regolare, sbagliata la posizione di Goglichidze, entra in area decentrato a destra e calcia incrociando. Okoye si sdraia e intecetta con la gamba sinistra.19:11
38'
KOSTIC!! Tiro violento da fuori area di Kostic. Grande intervento di Okoye che respinge nonostante la leggera deviaizone di Vlahovic.19:16
38'
1° sostituzione Udinese. Esce Keinan Davis ed entra Adam Buksa.19:09
38'
Sembra non farcela Davis. Pronto ad entrare in campo Buksa.19:09
36'
Davis rimane a terra dolorante. Gioco fermo.19:08
36'
OCCASIONE JUVE!! Tiro-cross da sinistra di Openda indirizziato verso il palo lontano. Vola Okoye che manda palla in rimessa laterale.19:07
35'
Palla morbida da destra con Openda che dal vertice sinistro appoggia per Yildiz che va al tiro sbattendo sulla difesa avversaria.19:06
33'
Angolo Juve. Kostic batte da sinistra a centro area. Vlahovic si avvita e di testa manda sopra la traversa.19:04
32'
Ancora Vlahovic sugli scudi. Tacco di prima intenzione a smarcare Openda sulla metà campo avversaria. Kostic servito a sinistra guadagna una rimessa laterale.19:04
30'
2 angoli consecutivi conquistati dalla Juventus. Il primo conquistato da Vlahovic e il secondo da Yildiz.19:01
28'
Ancora Yildiz che conduce palla a grande velocità verso l'area friulana. Openda chiama palla sul vertice destro ma il turco si gira in un fazzoletto e prova a disegnare per Vlahovic. Scelta sbagliata e palla riconquistata dalla difesa.19:00
26'
Altro break della vecchia signora, stavolta con Yildiz trovato tra le linee che allarga a sinistra per Vlahovic. Il serbo si accentra e cerca una traccia per Openda impossibile. Sfuma l'offensiva bianconera.18:57
24'
Che giocata di Vlahovic. L'attaccante serbo riceve a centrocampo spalle alla porta e va via di potenza in mezzo a 2 marcatori creando una situazione di superiorità numerica correndo veloce verso l'area avversaria. Il suo tocco per il taglio di Openda viene intercettato dalla difesa avversaria.18:55
22'
L'Udinese spinge con un po' di convinzione in più dopo la sfuriata iniziale della Juventus. Ehizibue arriva nuovamente al cross sulla sinistra. Allontana la difesa piemontese.18:53
20'
Sugli sviluppi la palla attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore. Solet riceve a sinistra e scarica un mancino violentissimo che termina alto sopra la traversa.18:51
19'
Si rende pericolosa l'Udinese. Ehizibue punta Cambiaso e serve verso il limite dell'area dove Openda anticipa tutti ma di fatto consegna palla a Zaniolo che calcia col mancino e trova la deviazione in corner.18:50
16'
Gol annullato alla Juventus. McKennie lanciato in profondità, in posizione irregolare, entra in area e appoggia per il gol a porta vuota di Vlahovic. Posizione di fuorigioco evidente.18:48
15'
Timido tentativo di Ehizibue che prova a sfondare da sinistra. Contenuto da Kalulu e Locatelli.18:46
13'
Totalmente al centro della manovra un galvanizzato Vlahovic. Locatelli lo serve largo a sinistra, il serbo tiene palla in campo e va al cross sul primo palo dove Yildiz riesce ad impattare senza centrare la porta.18:45
12'
Interessante il movimento in campo di Vlahovic e Yildiz con il serbo che si abbassa a prendere palla a centrocampo e il turco che prende la sua posizione da centravanti.18:43
10'
Ancora Juventus in avanti. Vlahovic riceve da Locatelli tra le linee e serve Openda sul taglio profondo da destra. Openda calcia col mancino senza trovare lo specchio della porta.18:41
9'
Pressa fortissimo su tutto il fronte offensivo Vlahovic. Okoye sottovaluta la pressione e rischia moltissimo.18:40
7'
Openda ancora cercato con una verticalizzazione. Salta l'uomo ma si allunga troppo il pallone perdendo il possesso nel contrasto successivo.18:38
6'
Trova il vantaggio in apertura di match la Juve. Vlahovic subisce un altro fallo ed esulta in maniera rabbiosa. Ritrovato.18:37
5'
GOOL!! JUVENTUS-Udinese 1-0!! Gol di Dusan Vlahovic!! Trasformazione perfetta con Vlahovic che col mancino calcia nell'angolino basso a sinistra. Spiazzato Okoye.
CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS!! Buona azione sviluppata a destra con l'imbucata per Openda che gira al centro per Vlahovic con Goglichidze che arriva in ritardo e abbatte l'attaccante serbo. Di Bello indica il dischetto.18:35
2'
Prova ad accendersi la Juventus con un giro palla veloce e la verticalizzazione per Yildiz. Chiude bene Goglichidze.18:33
1'
Subito Openda cercato in profondità. Okoye esce dall'area e calcia lontano il pallone.18:32
1'
Juve con la classica maglia a strisce bianco-nere. Udinese in completo giallo.18:31
INIZIA LA PARTITA! Fischia Di Bello e la Juventus muove il primo pallone del match.18:31
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per Juventus-Udinese. Riusciranno Openda e Vlahovic a porre fine al digiuno di gol che affligge la vecchia signora da 4 giornate consecutive?18:29
Le scelte di Runjaic. Solito 3-5-2 collaudato per l'Udinese. Okoye, tornato titolarissimo dopo la squalifica scontata, verrà protetto da Goglichidze, Kabasele e Solet. Sulla corsie corrono Ehizibue e Kamara; al centro del campo giocano Piotrowski, Karlstrom e Atta. Coppia d'attacco confermata con Zaniolo e Davis che proveranno a pungere la difesa della Juventus.17:50
Le scelte di Brambilla. Confermata la difesa con Kalulu, Gatti e Kelly a fare da schermo a Di Gregorio. McKennie e Locatelli agiscono al centro del campo tentando di sopperire all'assenza di Thuram, sulle fasce Cambiaso e Kostic. Chance per Openda che va a completare il tandem d'attacco con Vlahovic, con Yildiz ad agire dietro le punte. 17:42
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE. 3-5-2. Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.17:38
A disposizione Juventus. Perin, Adzic, David, Conceicao, Koopmeiners, Mangiapoco, Miretti, Joao Mario, Rugani, Zhegrova, Pedro Felipe.17:50
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS. 3-4-1-2. Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic.17:38
L'unico calciatore non convocabile da Runjaic è Kristensen, che proverà ad essere arruolabile da metà Novembre.17:21
Brambilla non convoca Thuram per la sfida di questa sera a causa di un fastidio muscolare. Cabal, Bremer e Pinsoglio completano l'infermeria bianconera.17:21
I PRECEDENTI. Sono 102 i precedenti intercorsi tra le 2 squadre nella massima serie. Sono ben 70 i successi dei piemontesi, 18 i pareggi e 14 le volte in cui si sono imposti i friulani. La Juventus è la squadra contro cui l'Udinese ha subito più sconfitte e più gol in assoluto. La vecchia signora ha vinto il 69% delle sfide contro l'Udinese, primato per la squadra di Torino.17:21
Il direttore di gara designato per la sfida dell'Allianz è il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti sono Rossi e Bercigli. Quarto ufficiale Bonacina. VAR Paterna e AVAR Guida.17:03
L'Udinese ha conquistato 12 punti in questo campionato, proprio come i rivali di questa sera. Dopo le 2 sconfitte consecutive incassate da Milan e Sassuolo i friuliani hanno infilato 3 risultati utili consecutivi, pareggiando con Cagliari e Cremonese e ottenendo la vittoria contro il Lecce per 3-2 nell'ultima giornata di campionato. 16:59
Bruttissimo momento per la Juventus che, a seguito del rocambolesco successo per 4-3 contro l'Inter datata 13 Settembre, non ha più saputo vincere. A farne le spese è stado Igor Tudor, esonerao dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio targata Toma Basic. La vecchia signora è scivolata all'8° posto in classifica con 12 punti conquistati. La guida tecnica è affidata per il momento a Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen; sembra prossimo alla firma per i bianconeri Luciano Spaletti, ex CT della nazionale italiana. 16:56
Siamo all'Allianz Stadium! La Juventus di Massimo Bambilla ospita l'Udinese di Kosta Runjaic.16:55
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus e Udinese, gara valida per la 9° giornata di Serie A.16:30
PREPARTITA
Juventus - Udinese è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Udinese sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Marco Di Bello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
33
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
1
Cartellini per partita
8.0
Falli per cartellino
4.1
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Palermo-Frosinone 0-0
21-09-2025
Serie B
Pescara-Empoli 4-0
27-09-2025
Serie A
Como-Cremonese 1-1
17-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
Attualmente la Juventus si trova 7° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). La Juventus ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; l'Udinese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 15.
In casa la Juventus ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, Como e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Cremonese e il Lecc ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato il Lecce vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimo Brambilla è Dusan Vlahovic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 3 gol.
Juventus e Udinese si sono affrontate 102 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 70 volte, l'Udinese ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 18.
Juventus-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Udinese è l'avversaria contro cui la Juventus ha vinto in percentuale più partite in Serie A (min. 35 match): il 69%, ovvero 70 gare sulle 102 totali nel massimo campionato (18N, 14P).
La Juventus ha vinto sei delle ultime sette partite (1P) contro l'Udinese in Serie A, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi successi, con 11 gol fatti e soltanto uno subito.
L'ultimo pareggio tra Juventus e Udinese in casa dei piemontesi in Serie A risale al 18 marzo 1990 (1-1 all'Olimpico Grande Torino); da allora, ci sono stati 25 successi della "Vecchia Signora" e sei vittorie dei friulani in 31 gare a Torino nel massimo campionato.
L'ultima vittoria della Juventus risale allo scorso 13 settembre contro l'Inter in campionato, da allora otto match ufficiali di fila senza alcun successo (5N, 3P); solo tre volte i bianconeri hanno registrato almeno nove partite consecutive senza vincere tra tutte le competizioni (dal 1929/30): nove tra febbraio e aprile 1962, 13 tra febbraio e maggio 1956 e nove tra giugno e ottobre 1955.
La Juventus non ha segnato nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni, solo una volta nella sua storia ha registrato cinque match ufficiali di fila senza trovare la via delle rete (dal 1929/30): tra ottobre e novembre 1967 con Heriberto Herrera allenatore.
La Juventus è reduce da tre pareggi di fila all'Allianz Stadium tra tutte le competizioni; solo una volta nella loro storia, i bianconeri hanno pareggiato più partite casalinghe ufficiali di fila (dal 1929/30): cinque, tra marzo e aprile 2006, con Fabio Capello allenatore.
Solo la Roma (12) ha guadagnato più punti dell'Udinese in trasferta (sette, al pari del Milan) in questa stagione di Serie A; per i friulani due vittorie, un pareggio e una sconfitta fuori casa con cinque gol fatti e cinque reti subite.
Dopo tre vittorie e ben cinque sconfitte esterne, l'Udinese ha chiuso in parità l'ultima trasferta di campionato (1-1 sul campo della Cremonese) e potrebbe pareggiare due gare fuori casa di fila nel girone di andata in Serie A per la prima volta da ottobre 2023, contro Empoli e Monza in quel caso.
Dopo non aver preso parte ad alcun gol in tutti i primi tre incroci giocati contro l'Udinese in Serie A, Dusan Vlahovic è stato coinvolto in quattro marcature (tre reti, un assist) nelle successive quattro sfide contro i friulani nella competizione, compreso un gol nel match più recente dello scorso 18 maggio. Inoltre, a partire dal 2019/20, ovvero dalla sua prima stagione in gol nel torneo, il serbo potrebbe diventare soltanto il secondo giocatore a tagliare il traguardo dei 50 gol in gare casalinghe, dopo Lautaro Martínez (58) - al momento 48 reti, al pari di Ciro Immobile.
Keinan Davis ha realizzato tre gol nelle otto partite di questa Serie A: lo stesso numero di reti segnate nelle due stagioni precedenti sommate nel torneo con l’Udinese, in 31 match. Inoltre, l'attaccante inglese, dopo la rete contro il Lecce, potrebbe trovare la rete in due match di fila per la prima volta tra Serie A e Premier League.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: