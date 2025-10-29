La Juventus batte l'Udinese per 3-1. Netto il dominio della vecchia signora che ha creato tantissimo in entrambi le frazioni di gioco ma che ha dovuto fare i conti con un Okoye formato SUPER. 2 i rigori assegnati da Di Bello alla Juventus. Il primo al 5° minuto con Vlahovic che ha trasfomato sbloccando la partita e il secondo allo scadere con Yildiz che ha fissato il risulato al 96°. Nel mezzo il gol del momentaneo pari di Zaniolo nel recupero del 1° tempo e il gol di Gatti di testa a riportare in vantaggio la Juventus al minuto 67.

Bruttissimo momento per la Juventus che, a seguito del rocambolesco successo per 4-3 contro l'Inter datata 13 Settembre, non ha più saputo vincere. A farne le spese è stado Igor Tudor, esonerao dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio targata Toma Basic. La vecchia signora è scivolata all'8° posto in classifica con 12 punti conquistati. La guida tecnica è affidata per il momento a Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen; sembra prossimo alla firma per i bianconeri Luciano Spaletti, ex CT della nazionale italiana. 16:56

L'Udinese ha conquistato 12 punti in questo campionato, proprio come i rivali di questa sera. Dopo le 2 sconfitte consecutive incassate da Milan e Sassuolo i friuliani hanno infilato 3 risultati utili consecutivi, pareggiando con Cagliari e Cremonese e ottenendo la vittoria contro il Lecce per 3-2 nell'ultima giornata di campionato. 16:59

Il direttore di gara designato per la sfida dell'Allianz è il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti sono Rossi e Bercigli. Quarto ufficiale Bonacina. VAR Paterna e AVAR Guida.17:03

I PRECEDENTI. Sono 102 i precedenti intercorsi tra le 2 squadre nella massima serie. Sono ben 70 i successi dei piemontesi, 18 i pareggi e 14 le volte in cui si sono imposti i friulani. La Juventus è la squadra contro cui l'Udinese ha subito più sconfitte e più gol in assoluto. La vecchia signora ha vinto il 69% delle sfide contro l'Udinese, primato per la squadra di Torino.17:21

Le scelte di Brambilla. Confermata la difesa con Kalulu, Gatti e Kelly a fare da schermo a Di Gregorio. McKennie e Locatelli agiscono al centro del campo tentando di sopperire all'assenza di Thuram, sulle fasce Cambiaso e Kostic. Chance per Openda che va a completare il tandem d'attacco con Vlahovic, con Yildiz ad agire dietro le punte. 17:42

Le scelte di Runjaic. Solito 3-5-2 collaudato per l'Udinese. Okoye, tornato titolarissimo dopo la squalifica scontata, verrà protetto da Goglichidze, Kabasele e Solet. Sulla corsie corrono Ehizibue e Kamara; al centro del campo giocano Piotrowski, Karlstrom e Atta. Coppia d'attacco confermata con Zaniolo e Davis che proveranno a pungere la difesa della Juventus.17:50

ANCORA JUVE! Traccia bellissima di Locatelli per Vlahovic che riceve completamente solo al limite dell'area e si coordina per il tiro. La conclusione non è potente e non è abbastanza angolata. Si distende e blocca Okoye.19:13

GOOL!! Juventus-UDINESE 1-1!! Gol di Nicolò Zaniolo!! Azione confusa nell'area piemontese con la difesa della Juventus che non riesce ad allontanare definitivamente. Il tentativo di Buksa trova la respinta con la palla che arriva a Zaniolo che da posizione centrale prende la mira e batte Di Gregorio col mancino facendo passare il pallone in mezzo alle maglie avversarie e infilando nell'angolino sinistro. Guarda la scheda del giocatore Nicolò Zaniolo 19:18

Ha creato tanto la Juventus subendo poco o niente nel corso dei primi 45 minuti. Numerosi gli interventi di Okoye, 2 di questi importati tra il 38° e il 39° minuto quando ha disinnescato i tentativi di Kostic e Vlahovic.19:22

PREPARTITA

Juventus - Udinese è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Udinese sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 33 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 1 Cartellini per partita 8.0 Falli per cartellino 4.1 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1

Attualmente la Juventus si trova 7° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

La Juventus ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; l'Udinese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 15.

In casa la Juventus ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, Como e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Cremonese e il Lecc ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato il Lecce vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimo Brambilla è Dusan Vlahovic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 3 gol.

Juventus e Udinese si sono affrontate 102 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 70 volte, l'Udinese ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 18.

Juventus-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese è l'avversaria contro cui la Juventus ha vinto in percentuale più partite in Serie A (min. 35 match): il 69%, ovvero 70 gare sulle 102 totali nel massimo campionato (18N, 14P).

La Juventus ha vinto sei delle ultime sette partite (1P) contro l'Udinese in Serie A, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi successi, con 11 gol fatti e soltanto uno subito.

L'ultimo pareggio tra Juventus e Udinese in casa dei piemontesi in Serie A risale al 18 marzo 1990 (1-1 all'Olimpico Grande Torino); da allora, ci sono stati 25 successi della "Vecchia Signora" e sei vittorie dei friulani in 31 gare a Torino nel massimo campionato.

L'ultima vittoria della Juventus risale allo scorso 13 settembre contro l'Inter in campionato, da allora otto match ufficiali di fila senza alcun successo (5N, 3P); solo tre volte i bianconeri hanno registrato almeno nove partite consecutive senza vincere tra tutte le competizioni (dal 1929/30): nove tra febbraio e aprile 1962, 13 tra febbraio e maggio 1956 e nove tra giugno e ottobre 1955.

La Juventus non ha segnato nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni, solo una volta nella sua storia ha registrato cinque match ufficiali di fila senza trovare la via delle rete (dal 1929/30): tra ottobre e novembre 1967 con Heriberto Herrera allenatore.

La Juventus è reduce da tre pareggi di fila all'Allianz Stadium tra tutte le competizioni; solo una volta nella loro storia, i bianconeri hanno pareggiato più partite casalinghe ufficiali di fila (dal 1929/30): cinque, tra marzo e aprile 2006, con Fabio Capello allenatore.

Solo la Roma (12) ha guadagnato più punti dell'Udinese in trasferta (sette, al pari del Milan) in questa stagione di Serie A; per i friulani due vittorie, un pareggio e una sconfitta fuori casa con cinque gol fatti e cinque reti subite.

Dopo tre vittorie e ben cinque sconfitte esterne, l'Udinese ha chiuso in parità l'ultima trasferta di campionato (1-1 sul campo della Cremonese) e potrebbe pareggiare due gare fuori casa di fila nel girone di andata in Serie A per la prima volta da ottobre 2023, contro Empoli e Monza in quel caso.

Dopo non aver preso parte ad alcun gol in tutti i primi tre incroci giocati contro l'Udinese in Serie A, Dusan Vlahovic è stato coinvolto in quattro marcature (tre reti, un assist) nelle successive quattro sfide contro i friulani nella competizione, compreso un gol nel match più recente dello scorso 18 maggio. Inoltre, a partire dal 2019/20, ovvero dalla sua prima stagione in gol nel torneo, il serbo potrebbe diventare soltanto il secondo giocatore a tagliare il traguardo dei 50 gol in gare casalinghe, dopo Lautaro Martínez (58) - al momento 48 reti, al pari di Ciro Immobile.

Keinan Davis ha realizzato tre gol nelle otto partite di questa Serie A: lo stesso numero di reti segnate nelle due stagioni precedenti sommate nel torneo con l’Udinese, in 31 match. Inoltre, l'attaccante inglese, dopo la rete contro il Lecce, potrebbe trovare la rete in due match di fila per la prima volta tra Serie A e Premier League.

