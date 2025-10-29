Koné perde palla, Cristante stende Pellegrino che aveva recuperato e stava per concludere. Punizione da posizione pericolosa per il Parma.18:54

Check del VAR perché Celik era in traiettoria sulla conclusione di Soulé e per un tocco di mano di Bailey. Crezzini va a vedere le immagini.19:13

PREPARTITA

Roma - Parma è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Parma sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 85 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.3 Falli per cartellino 12.1 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0

Attualmente la Roma si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte).

La Roma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; il Parma ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

In casa la Roma ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, l'Inter e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 0-1 mentre Il Parma ha incontrato Como pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol.

Roma e Parma si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 35 volte, il Parma ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Roma-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 35 su 56, completano 10 pareggi e 11 successi degli emiliani; quella giallorossa è anche la compagine che ha realizzato più gol contro i Crociati nel massimo campionato (100 reti).

Roma e Parma hanno pareggiato solo una delle ultime 16 partite di Serie A: 0-0 il 15 febbraio 2015 all'Olimpico; nel periodo, ci sono stati 12 successi dei capitolini e tre vittorie degli emiliani.

La Roma è rimasta imbattuta in 27 (21V, 6N) delle 28 gare casalinghe contro il Parma in Serie A; l'unico successo dei gialloblù in trasferta contro i capitolini nel torneo risale al 13 aprile 1997 (1-0 con gol di Hernán Crespo, con Carlo Ancelotti allenatore).

La Roma ha perso tre partite casalinghe di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dall'aprile 2011 con Vincenzo Montella allenatore; solo una volta i giallorossi hanno registrato quattro sconfitte interne consecutive in gare ufficiali dal 1929/30: tra marzo e aprile 2005.

La Roma ha subito al massimo tre gol nelle prime otto partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2013/14 (soltanto una rete concessa) e il 2003/04 (tre) - in entrambi i casi i giallorossi non subirono gol anche alla nona gara e terminarono poi la stagione al 2° posto in classifica.

Il Parma è l'unica squadra a non avere ancora segnato in trasferta in questa stagione nei Big-5 campionati europei (su quattro gare esterne); solo una volta nella loro storia in Serie A, i Ducali sono rimasti a secco di gol in cinque match consecutivi fuori casa: tra marzo e maggio 1992.

Il Parma ha pareggiato per 0-0 le ultime due partite di campionato, contro Genoa e Como e potrebbe chiudere sullo 0-0 tre match consecutivi in Serie A per la prima volta nella sua storia.

Il Parma ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide di campionato e potrebbe non subire gol per tre incontri consecutivi in Serie A per la prima volta da gennaio-febbraio 2014, con Roberto Donadoni in panchina.

L'ultima marcatura multipla di Paulo Dybala in Serie A è arrivata proprio contro il Parma, all'Olimpico, il 22 dicembre 2024: doppietta per il successo dei capitolini per 5-0 sugli emiliani. Quella è stata anche l'ultima delle due volte in cui la Joya ha preso parte a tre reti in un match con la maglia della Roma in campionato (due reti e un assist), dopo il 26 febbraio 2024 contro il Torino (tripletta in quel caso).

Patrick Cutrone è l'unico giocatore attualmente nella rosa del Parma ad avere segnato allo Stadio Olimpico contro entrambe le squadre della Capitale in Serie A: un gol, il 25 febbraio 2018, contro la Roma, quando vestiva la maglia del Milan (2-0 per i rossoneri), e una rete, lo scorso 10 gennaio, contro la Lazio, quando era in forza al Como (1-1 il finale).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: