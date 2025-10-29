Virgilio Sport
Roma-Parma: 2-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Olimpico di Roma
29 Ottobre 2025 ore 18:30
Roma
2
Parma
1
Partita finita
Arbitro: Valerio Crezzini
  1. 63' 1-0 Mario Hermoso
  2. 81' 2-0 Artem Dovbyk
  3. 86' 2-1 Alessandro Circati
0'
45'
90'
90'
94'

La Roma vince e torna in testa con il Napoli, decisivi i gol di Hermoso e Dovbyk. Nel finale Circati riapre la partita, ma non basta per il Parma.

Gran secondo tempo dei capitolini dopo una prima frazione abbastanza opaca, dovuta anche ad un Parma molto attento in fase difensiva.

Le Pagelle

  1. Da Roma - Parma é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:26

  2. 90'+4'

    Cartellino Giallo Enrico Delprato20:27

  3. 90'+3'

    FINISCE ROMA - PARMA! 2-1 il finale, giallorossi che tornano in testa!20:24

  4. 90'+2'

    Punizione di Dybala, palla alta sopra la traversa.20:23

  5. 90'+1'

    AMMONITO Christian Ordóñez. Fallo su Dybala al limite dell'area, Roma che guadagna tempo. 20:23

  7. 90'+1'

    Tre i minuti di recupero.20:21

  8. 90'

    Sostituzione PARMA: esce Sascha Britschgi, entra Tjas Begic.20:21

  9. 89'

    Dovbyk solo contro quattro prova a difendere il pallone, ma alla fine commette fallo.20:21

  10. 88'

    Parma che riapre la partita nel momento forse migliore della Roma, azione nata da una rimessa lunga, Circati il piú pronto.20:20

  11. 86'

    GOL! Roma - PARMA 2-1! Rete di Alessandro Circati. Rimessa laterale lunga, sponda di Benedyczak per il difensore che, a centro area in spaccata, riapre la partita.

    Alessandro Circati

    Alessandro Circati
  13. 86'

    Sostituzione ROMA: esce Wesley, entra Devyne Rensch.20:17

  14. 85'

    Sostituzione ROMA: esce Gianluca Mancini, entra Daniele Ghilardi.20:16

  15. 83'

    Roma che sembra aver chiuso la partita, il Parma sta faticando nella reazione.20:15

  16. 81'

    GOL! ROMA - Parma 2-0! Rete di Artem Dovbyk. Palla di Cristante, l'ucraino si gira in un fazzoletto e conclude sul secondo palo dove Suzuki non puó arrivare.

    Artem Dovbyk

    Artem Dovbyk
  17. 80'

    Buon momento ora per il Parma, che con i cambi sembra piú prestante.20:10

  19. 79'

    MIRACOLO DI SVILAR! Conclusione potente dal limite di Sorensen, il portiere riesce con un riflesso ad alzarla sopra la traversa.20:10

  20. 77'

    Sostituzione PARMA: esce Adrián Bernabé, entra Benjamín Cremaschi.20:09

  21. 77'

    Sostituzione PARMA: esce Nahuel Estévez, entra Pontus Almqvist.20:08

  22. 77'

    Sostituzione PARMA: esce Mateo Pellegrino, entra Milan Djuric.20:08

  23. 77'

    MANCINI! Corner di Dybala, spizza Cristante, colpo di testa dell'ex Atalanta che termina alto.20:08

  25. 76'

    Che accelerazione di un Wesley decisamente piú pericoloso in questo secondo tempo: Delprato lo ferma in angolo.20:07

  26. 75'

    Roma che ora torna con un riferimento fisico davanti come Dovbyk, Dybala da seconda punta.20:07

  27. 73'

    Sostituzione ROMA: esce Matías Soulé, entra Artem Dovbyk.20:04

  28. 71'

    Soulé si incarta al momento del tiro, l'ex Frosinone fermato in angolo.20:03

  29. 70'

    Parma che sta faticando molto a riprendersi dal gol di Hermoso, assolo della Roma.20:01

  31. 68'

    Decisamente un altro Dybala in questo secondo tempo, molto piú partecipe alla manovra e presente nel gioco.19:59

  32. 66'

    Gran palla di Dybala per Wesley, controllo e conclusione che Delprato devia in angolo.19:57

  33. 65'

    Roma che riesce a sbloccare la partita anche grazie a Suzuki, caduto in mischia e impossibilitato nell'intervenire sul colpo di testo di Hermoso.19:56

  34. 63'

    GOL! ROMA - Parma 1-0! Rete di Mario Hermoso. Angolo di Dybala, colpo di testa del difensore ex Atletico che sorprende Suzuki: il portiere scivola nella mischia e lascia la porta scoperta.

    Mario Hermoso

    Mario Hermoso
  35. 63'

    Cross di Wesley deviato, Suzuki non ci arriva: altro angolo per la Roma.19:53

  37. 61'

    Soulé si sta muovendo molto sul centrosinistra, Dybala piú a destra.19:52

  38. 60'

    Sostituzione PARMA: esce Patrick Cutrone, entra Adrian Benedyczak19:52

  39. 58'

    Si muove ancora la panchina della Roma, pronti altri cambi per Gasperini.19:49

  40. 57'

    CRISTANTE! L'ex Atalanta da dentro l'area prova il tiro di potenza, palla alta.19:47

  41. 55'

    Conclusione di Wesley che si libera bene ma calcia debolmente, facile la presa per Suzuki.19:45

  43. 53'

    Secondo tempo con ritmi decisamente piú alti rispetto ad una prima frazione molto bloccata.19:41

  44. 51'

    DYBALA! Destro della Joya dal limite, Suzuki in due tempi blocca la sfera!19:41

  45. 49'

    CHE AZIONE DEL PARMA! Cutrone manda Sorensen in profonditá, tocco per Pellegrino che di tacco chiude il triangolo: conclusione peró debole e bloccata da Svilar.19:40

  46. 48'

    Cristante passa al ruolo di trequartista con Soulé - Dybala in avanti, El Aynaoui a centrocampo.19:38

  47. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:37

  49. 46'

    Sostituzione ROMA: esce Leon Bailey, entra Neil El Aynaoui.19:37

  50. Gol annullato peró per una posizione di fuorigoco di Celik che si trova nella traiettoria del tiro davanti a Suzuki, con il portiere che poi si rende protagonista sul colpo di testa di Dybala.19:22

  51. Roma e Parma vanno negli spogliatoi sullo 0-0: giallorossi che perdono Ferguson dopo pochi minuti, faticano ma trovano il vantaggio con Soulé nel finale.19:22

  52. 45'+5'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ROMA - PARMA! Risultato bloccato sullo 0-0!19:21

  53. 45'+4'

    DYBALA DI TESTA! Colpo di testa in tuffo della punta sul cross di Mancini, ancora gran intervento di Suzuki!19:20

  55. 45'+2'

    Angolo per la Roma: Dybala per Hermoso, che uscita di Suzuki!19:18

  56. 45'+1'

    Quattro i minuti di recupero.19:17

  57. 45'

    Ci sará sicuramente un lungo recupero, visto l'infortunio di Ferguson e il VAR nel momento del gol annullato.19:17

  58. 43'

    AMMONITO Mariano Troilo. Giallo per proteste al giocatore, che si trova in panchina. 19:16

  59. 43'

    ANNULLATO IL GOL ALLA ROMA! Celik é in fuorigioco al momento della conclusione di Soulé vincente, si ritorna sullo 0-0!19:14

  61. 40'

    Check del VAR perché Celik era in traiettoria sulla conclusione di Soulé e per un tocco di mano di Bailey. Crezzini va a vedere le immagini.19:13

  62. 39'

    Roma in gol con Soulé, che mette in porta una corta respinta della difesa ducale sul cross di Wesley. Crezzini conferma, ma viene richiamato dal VAR.19:15

  63. 38'

    AMMONITO Mateo Pellegrino. Scontro aereo con Hermoso, giallo alla punta ducale.19:10

  64. 38'

    Bailey si mangia un gol incredibile davanti a Suzuki, la punta salvato da un precedente fuorigioco che annulla la conclusione.19:09

  65. 37'

    Sul cross seguente, colpo di testa di Pellegrino che termina alto.19:08

  67. 36'

    MIRACOLO DI SVILAR! Cross di Pellegrino respinto male da Hermoso, arriva Ordoñez calcia di prima intenzione ma il portiere respinge di istinto.19:08

  68. 34'

    Koné esce dal campo ma sembra essere in grado di rientrare. Roma momentaneamente in dieci.19:06

  69. 32'

    Attenzione per la Roma, problemi anche per Koné: da capire se Gasperini sará costretto ad un altro cambio.19:04

  70. 30'

    Cross di Cristante, Bailey anticipato: Roma che oggettivamente fatica sui palloni alti.19:02

  71. 29'

    Parma pericoloso, ma fuorigioco di Sorensen che ferma l'azione ducale.19:00

  73. 27'

    Valenti con un gran intervento volante anticipa Soulé, che si era lanciato nello spazio.18:58

  74. 25'

    BERNABÉ! Punizione a giro, palla di poco alta sopra la traversa.18:56

  75. 24'

    Koné perde palla, Cristante stende Pellegrino che aveva recuperato e stava per concludere. Punizione da posizione pericolosa per il Parma.18:54

  76. 23'

    Adesso il Parma sta riuscendo ad abbassare il ritmo, con un possesso palla che spesso porta al lancio di Suzuki.18:54

  77. 21'

    Anticipo di Mancini su Cutrone: per ora la difesa della Roma sta avendo la meglio sugli avanti ducali.18:52

  79. 19'

    Estevez chiude Bailey in angolo: corner per la Roma.18:50

  80. 18'

    Cristante perde palla ma poi in pressing ferma la ripartenza del Parma. Applausi di Gasperini.18:49

  81. 17'

    Ancora attento Suzuki sul lancio di Dybala che aveva provato a mettere in movimento Bailey.18:48

  82. 15'

    Parma che si affida molto ai lanci per Cutrone e Pellegrino, cercando di sfruttare la forza fisica dei due.18:47

  83. 13'

    Si cede il Parma: cross di Cutrone, Pellegrino non ci arriva sul secondo palo.18:44

  85. 11'

    WESLEY! Conclusione dell'esterno, attento Suzuki!18:42

  86. 10'

    Roma che sta facendo la partita, ma ovviamente deve ritrovare gli equilibri in avanti dopo il cambio forzato.18:41

  87. 8'

    Bailey dovrebbe inserirsi come trequartista destro, Dybala passa nel ruolo di falso nueve.18:39

  88. 7'

    Sostituzione ROMA: esce Evan Ferguson, entra Leon Bailey.18:38

  89. 6'

    Ferguson alza la bandiera bianca, continua a tormentarlo la caviglia.18:38

  91. 5'

    Roma che continua con il possesso palla, Parma che attende.18:36

  92. 4'

    Gasperini manda a scaldare le sue punte: Ferguson sta provando, ma sembra in difficoltá.18:35

  93. 2'

    Subito un problema alla caviglia per Ferguson, colpito duro in un contrasto. Gioco fermo.18:33

  94. 2'

    In difesa Mancini scala a destra, Ndicka centrale, Hermoso sul centrosinistra.18:33

  95. 1'

    INIZIA ROMA - PARMA! Primo pallone per i giallorossi.18:32

  97. Arbitro del match Luca Crezzini.18:02

  98. Cuesta con la coppia Pellegrino - Cutrone, unica novitá in campo Ferguson. Da capire se la difesa sará a quattro con Britschgi da terzino o ci saranno due quinti.18:01

  99. Gasperini punta su Ferguson supportato da Dybala e Soulé. Celik come quinto di centrocampo, Kone e Cristante in mediana. Hermoso in difesa.18:00

  100. La formazione del PARMA (4-4-2): Suzuki - Delprato, Circati, Valenti, Britschgi - Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen - Cutrone, Pellegrino.17:59

  101. Sono ufficiali le formazioni del match: ROMA (3-4-2-1), Svilar - Hermoso, Mancini, Ndicka - Celik, Koné, Cristante, Wesley - Soulé, Dybala - Ferguson17:59

  103. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Roma - Parma, sfida infrasettimanale valevole per la nona giornata di Serie A.17:55

  105. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Olimpico
    Città: Roma
    Capienza: 72698 spettatori17:55

    Stadio Olimpico Fonte: Gettyimages

Formazioni Roma - Parma

PREPARTITA

Roma - Parma è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
Arbitro di Roma - Parma sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Valerio Crezzini

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati85
Fuorigioco5
Rigori assegnati1
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita2.3
Falli per cartellino12.1

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0
31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0
22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0

Attualmente la Roma si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte).
La Roma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; il Parma ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

In casa la Roma ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, l'Inter e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 0-1 mentre Il Parma ha incontrato Como pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol.

Roma e Parma si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 35 volte, il Parma ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Roma-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 35 su 56, completano 10 pareggi e 11 successi degli emiliani; quella giallorossa è anche la compagine che ha realizzato più gol contro i Crociati nel massimo campionato (100 reti).
  • Roma e Parma hanno pareggiato solo una delle ultime 16 partite di Serie A: 0-0 il 15 febbraio 2015 all'Olimpico; nel periodo, ci sono stati 12 successi dei capitolini e tre vittorie degli emiliani.
  • La Roma è rimasta imbattuta in 27 (21V, 6N) delle 28 gare casalinghe  contro il Parma in Serie A; l'unico successo dei gialloblù in trasferta contro i capitolini nel torneo risale al 13 aprile 1997 (1-0 con gol di Hernán Crespo, con Carlo Ancelotti allenatore).
  • La Roma ha perso tre partite casalinghe di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dall'aprile 2011 con Vincenzo Montella allenatore; solo una volta i giallorossi hanno registrato quattro sconfitte interne consecutive in gare ufficiali dal 1929/30: tra marzo e aprile 2005.
  • La Roma ha subito al massimo tre gol nelle prime otto partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2013/14 (soltanto una rete concessa) e il 2003/04 (tre) - in entrambi i casi i giallorossi non subirono gol anche alla nona gara e terminarono poi la stagione al 2° posto in classifica.
  • Il Parma è l'unica squadra a non avere ancora segnato in trasferta in questa stagione nei Big-5 campionati europei (su quattro gare esterne); solo una volta nella loro storia in Serie A, i Ducali sono rimasti a secco di gol in cinque match consecutivi fuori casa: tra marzo e maggio 1992.
  • Il Parma ha pareggiato per 0-0 le ultime due partite di campionato, contro Genoa e Como e potrebbe chiudere sullo 0-0 tre match consecutivi in Serie A per la prima volta nella sua storia.
  • Il Parma ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide di campionato e potrebbe non subire gol per tre incontri consecutivi in Serie A per la prima volta da gennaio-febbraio 2014, con Roberto Donadoni in panchina.
  • L'ultima marcatura multipla di Paulo Dybala in Serie A è arrivata proprio contro il Parma, all'Olimpico, il 22 dicembre 2024: doppietta per il successo dei capitolini per 5-0 sugli emiliani. Quella è stata anche l'ultima delle due volte in cui la Joya ha preso parte a tre reti in un match con la maglia della Roma in campionato (due reti e un assist), dopo il 26 febbraio 2024 contro il Torino (tripletta in quel caso).
  • Patrick Cutrone è l'unico giocatore attualmente nella rosa del Parma ad avere segnato allo Stadio Olimpico contro entrambe le squadre della Capitale in Serie A: un gol, il 25 febbraio 2018, contro la Roma, quando vestiva la maglia del Milan (2-0 per i rossoneri), e una rete, lo scorso 10 gennaio, contro la Lazio, quando era in forza al Como (1-1 il finale).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RomaParma
Partite giocate88
Numero di partite vinte61
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate04
Gol totali segnati83
Gol totali subiti37
Media gol subiti per partita0.40.9
Percentuale possesso palla59.042.5
Numero totale di passaggi38842609
Numero totale di passaggi riusciti32302018
Tiri nello specchio della porta4120
Percentuale di tiri in porta48.235.7
Numero totale di cross154123
Numero medio di cross riusciti3432
Duelli per partita vinti417381
Duelli per partita persi440396
Corner subiti2733
Corner guadagnati4526
Numero di punizioni a favore136107
Numero di punizioni concesse12493
Tackle totali113118
Percentuale di successo nei tackle48.764.4
Fuorigiochi totali118
Numero totale di cartellini gialli1412
Numero totale di cartellini rossi01

Roma - Parma Live

ENEL

