Nel Genoa davanti a Leali, difesa a tre formata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. In attacco il tandem formato da Colombo e Vitinha. Nel Verona gioca Mosquera in attacco, con Orban che scivola in panchina, accanto al colombiano ci sarà Giovane. In mezzo al campo Niasse, Gagliardini e Bernede con Belghali e Bradaric che agiranno sulle fasce.14:24

Primo tempo con un buon ritmo, il Genoa controlla il possesso del pallone, ma è il Verona a trovare il gol con Belghali. Nel finale, al primo vero affondo dei padroni di casa, Colombo è abile a controllare la sfera in area e battere Montipò.15:50

PREPARTITA

Genoa - Verona è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Verona sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente il Genoa si trova 15° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Verona si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 13 gol e ne ha subiti 20; il Verona ha segnato 8 gol e ne ha subiti 20.

In casa il Genoa ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Fiorentina e il Cagliari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Lecce e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari pareggiando 3-3 mentre Il Verona ha incontrato il Parma perdendo 1-2.

Genoa e Verona si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 13 volte, il Verona ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Genoa-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Grande equilibrio nelle ultime 10 sfide tra Genoa ed Hellas Verona in Serie A: tre vittorie per parte e quattro pareggi, con quattro clean sheet per parte, tra cui lo 0-0 nel confronto più recente dello scorso 13 aprile al Bentegodi.

L'Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le gare dello scorso campionato contro il Genoa e potrebbe registrare tre clean sheet di fila per la prima volta contro il Grifone in Serie A.

Dopo il successo nell'ultimo match al Ferraris contro il Genoa del 1° settembre 2024 (2-0 con gol di Tchatchoua e Tengstedt), l'Hellas Verona potrebbe vincere due trasferte di fila contro il Grifone per la prima volta in Serie A.

Il Genoa ha pareggiato le ultime due partite di campionato contro Fiorentina e Cagliari e potrebbe registrare tre pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 con Alberto Gilardino alla guida.

Il Genoa non vince da nove gare al Ferraris in campionato (3N, 6P) e solo l'avversario di giornata, l'Hellas Verona (12), conta una striscia aperta più lunga senza successi in match casalinghi tra le formazioni attualmente in Serie A. L'ultimo successo interno del Grifone nel torneo risale infatti allo scorso 4 aprile contro l'Udinese (1-0).

L'Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre trasferte di campionato, tante quante nelle precedenti 21 gare fuori casa in Serie A; in più, gli scaligeri potrebbero registrare due clean sheet esterni di fila nel massimo campionato per la prima volta dal febbraio 2020, con Ivan Juric allenatore.

Da una parte l'Hellas Verona è la squadra che conta più attacchi verticali (26) nel campionato in corso, dall'altra il Genoa è ultimo in questa graduatoria (sei); gli scaligeri hanno però realizzato una sola rete in seguito a questa tipologia di azione (il Grifone zero).

Nessuna squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio del Genoa (13, al pari della Fiorentina) in questa stagione nei Big-5 campionati europei; nell'intera Serie A 2024/25 il Grifone aveva perso 10 punti dopo essere andato avanti nel punteggio.

Leo Østigård ha trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e potrebbe diventare solo il secondo difensore a segnare in quattro presenze consecutive in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Christian Terlizzi tra agosto e settembre 2005 con la maglia del Palermo.

Giovane (due gol e tre assist) è stato coinvolto in cinque delle sette reti dell'Hellas Verona in questa stagione di Serie A: il 71%, record in percentuale di partecipazioni attive di un giocatore per una squadra nei maggiori cinque campionati europei 2025/26.

