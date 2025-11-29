Torna al successo la Juventus, è il primo in casa per Luciano Spalletti. Succede tutto nel primo tempo, i bianconeri devono rincorrere dopo il vantaggio del Cagliari firmato da Esposito, rete propiziata dall'ottimo Palestra. Immediato il pareggio di Yildiz, il quale si ripete allo scadere della frazione su assist di Kalulu. Nella ripresa il Cagliari ci prova con qualche iniziativa, ma è la Juventus ad andare maggiormente vicina alla rete del 3-1
Proteste del Cagliari, i rossoblù vorrebbero un rigore per un tocco di mano di Miretti. Crezzini lascia correre19:53
90'
Quattro minuti di recupero19:51
88'
FELICI! Accelera sulla destra contrastato da Kalulu, diagonale bloccato da Perin!19:49
85'
Quinto cambio nella Juventus: esce Conceição, entra Cabal19:45
85'
Quarto cambio nella Juventus: esce Yildiz, entra Openda19:45
83'
Ammonito Cambiaso19:43
82'
Giallo anche per Prati19:42
81'
Ammonito Felici, plateale trattenuta su Conceicao19:41
81'
Quinto cambio nel Cagliari: esce Adopo, entra Gaetano19:41
81'
Quarto cambio nel Cagliari: esce Folorunsho, entra Kiliçsoy19:40
80'
Riprende il gioco, Cagliari in avanti19:39
78'
È rimasto a terra McKennie dopo uno scontro aereo, gioco momentaneamente fermo19:39
77'
Azione prolungata dei bianconeri, Conceicao trova un po' di spazio dal limite e calcia con il destro, blocca Caprile19:38
74'
David e Conceicao combinano in area, la palla di ritorno del portoghese è troppo lunga e la difesa del Cagliari protegge il rinvio dal fondo19:35
72'
OCCASIONE JUVE! Cross basso di Cambiaso per Conceicao, il portoghese di prima intenzione calcia di poco alto!19:32
70'
Terzo cambio nella Juventus: esce Thuram, entra Miretti19:29
70'
Terzo cambio nel Cagliari: esce Esposito, entra Felici19:29
68'
Pericoloso il Cagliari! Zappa si inserisce in un varco e accelera verso la porta, attardandosi forse un po' troppo nel servire al centro Esposito. La difesa bianconera chiude in corner19:29
66'
Ritmi bassi adesso, la Juve sta provando a gestire la gara, il Cagliari appare un po' in debito d'ossigeno19:27
63'
Ammonito Folorunsho19:23
58'
OCCASIONE CAGLIARI! Invenzione di Esposito che serve nello spazio Idrissi, il laterale appena entrato da posizione decentrata chiama Perin alla respinta in corner!19:19
56'
Spinge con più convinzione il Cagliari in questa fase19:17
53'
Secondo cambio nel Cagliari: esce Liteta, entra Prati19:14
53'
Primo cambio nel Cagliari: esce Obert, entra Idrissi19:13
52'
KOOPMEINERS! Rasoiata mancina sugli sviluppi di un corner, palla che sfiora il palo!19:13
51'
Tiro di Conceicao rimpallato, Cambiaso appoggia al centro per Kalulu tutto solo ma la difesa del Cagliari si salva in corner19:13
47'
OCCASIONE JUVE! Conceicao parte in solitaria e arriva davanti a Caprile, aspetta un attimo di troppo e concude addosso a Caprile!19:08
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!19:06
46'
Secondo cambio nella Juventus: esce Kostic, entra Cambiaso19:07
Non solo buone notizie per i bianconeri, alla mezz'ora si è infortunato Dusan Vlahovic: guaio muscolare per l'attaccante serbo, i primi segnali non inducono all'ottimismo18:55
La Juventus, non senza fatica, chiude in vantaggio i primi 45 minuti. La squadra di Spalletti fa la partita ma è il Cagliari a passare in vantaggio con Esposito. Il merito è tutto di Palestra, migliore in campo dei rossoblù, che ruba palla a Kostic e serve a centro area l'ex Empoli. I bianconeri rispondono immediatamente: dopo il tiro rimpallato di Thuram ci pensa la staffilata di Yildiz a siglare l'1-1. Nel finale di primo tempo la Juventus trova anche il gol del vantaggio ancora con il suo numero 10, servito da Kalulu dopo il tacco di Mckennie18:53
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Juve avanti all'intervallo!18:49
45'+1'
GOL! JUVENTUS-Cagliari 2-1! Rete di Yildiz! Grande idea di McKennie che di tacco premia la sovrapposizione di Kalulu, il quale appoggia centralmente per Yildiz al limite dell'area. Il turco elude l'intervento dei difensori del Cagliari e incrocia di potenza di sinistro non lasciando scampo a Caprile!
Sugli sviluppi di un calcio di punizione scodellato al centro, Koopmeiners si coordina al volo con il destro, suo piede debole, senza centrare la porta18:46
43'
Slalom di Conceicao sulla destra, il portoghese carica il mancino che viene però smorzato sul nascere18:45
39'
Ammonito Obert, intervento in ritardo su Kalulu18:40
37'
McKennie calcia al volo dal limite, palla alta18:38
32'
CONCEICAO! Yildiz scappa sulla sinistra, cross al centro per il portoghese che di testa impatta centralmente, attento Caprile18:34
31'
Primo cambio nella Juventus: esce l'infortunato Vlahovic, entra Jonathan David18:32
30'
Pesante tegola in casa Juventus, nell'azione precedente si è fatto male Dusan Vlahovic. Il serbo ha chiesto il cambio, quasi in lacrime. Problema muscolare per lui18:31
29'
Si è aperta la partita, palla lunga per Vlahovic che calcia in diagonale, blocca Caprile!18:30
27'
GOL! JUVENTUS-Cagliari 1-1! Rete di Yildiz! Risposta immediata dei bianconeri, Thuram prova a calciare dal limite ma il suo tiro viene rimpallato da Luperto. Il pallone diventa buono per Yildiz che da posizione centrale infila la palla all'angolino!
GOL! Juventus-CAGLIARI 0-1! Rete di Sebastiano Esposito! Letteralmente scatenato Palestra che ruba palla ad un ingenuo Kostic, scappa sulla destra e appoggia al centro per Esposito che nonostante il disturbo di Locatelli batte Perin!
OCCASIONE CAGLIARI! Coast to coast di Palestra in ripartenza, l'esterno ospite conclude dal limite dell'area trovando la provvidenziale sporcatura di Kelly che alza la palla sopra alla traversa!18:25
20'
Fatica ad alzare il ritmo la Juventus, il Cagliari non concede spazi ai bianconeri18:22
17'
Tante interruzioni in questa fase in cui si lotta prevalentemente a centrocampo18:19
13'
A terra Deiola che sanguina dal sopracciglio. In campo lo staff medico del Cagliari18:14
11'
Azione verticale della Juventus, scambio tra Perin e Kostic e lancio in profondità verso Vlahovic, chiude Luperto18:12
9'
Vlahovic servito dentro l'area, il serbo controlla il pallone a mezz'aria ma non riesce a servire l'accorrente Conceicao18:10
7'
Avanzata centrale di Conceicao, il portoghese arriva al limite dell'area e conclude col mancino, si oppone con il corpo Deiola18:08
4'
Gestisce il possesso adesso la Juve, i bianconeri spingono sulla destra con Kalulu, il suo cross è facile preda di Caprile18:08
1'
Subito un rischio per la Juventus, Palestra stava per sorprendere Kostic ma il giovane laterale scuola Atalanta commette fallo 18:03
FISCHIO D'INIZIO! Si parte all'Allianz Stadium, è iniziata Juventus-Cagliari!18:01
Le scelte di Pisacane: orfano di Mina, il tecnico rossoblù adatta Deiola nei tre dietro insieme a Luperto e Zappa. In mezzo spicca la novità Liteta, il giovane centrocampista agirà da vertice basso con Folorunsho e Adopo ai suoi lati. In attacco confermato il tandem Esposito - Borrelli17:22
Le scelte di Spalletti: c'è ancora Perin in porta dopo la presenza in Europa, dietro confermati Kalulu, Kelly e Koopmeiners. McKennie è la sorpresa dell'undici iniziale bianconero, il texano agirà sulla destra al posto di Cambiaso con Kostic riproposto ancora sulla sinistra. In mediana tocca a Locatelli e Thuram, dietro a Vlahovic ecco Yildiz e Conceicao17:21
FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: i sardi rispondono con un 3-5-2: Caprile - Zappa, Deiola, Luperto - Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert - Esposito, Borrelli17:18
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con un 3-4-2-1: Perin - Kalulu, Kelly, Koopmeiners - McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic - Yildiz, Conceicao - Vlahovic17:18
La direzione di gara è affidata a Valerio Crezzini della sezione di Siena, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi e dal quarto ufficiale Ayroldi. Al Var ci sono invece Di Bello e Dionisi16:00
Il Cagliari è reduce dal pirotecnico pareggio casalingo con il Genoa, trasferta tutt'altro che agevole questa sera per la squadra di Pisacane che la vittoria non la trova dal 19 settembre. Nelle ultime otto sfide i sardi hanno incamerato quattro punti, frutto di quattro pareggi e quattro sconfitte15:58
I bianconeri sono chiamati a ritrovare la vittoria in campionato dopo i due pareggi consecutivi. In Champions la squadra di Spalletti si è riscattata con la vittoria contro il Bodo Glimt, in Serie A invece i tre punti mancano dalla vittoria di Cremona dello scorso 1 novembre, data che coincide anche con l'esordio in panchina dell'ex tecnico del Napoli15:56
Benvenuti alla diretta di Juventus-Cagliari, gara valida per la 13' giornata del campionato di Serie A!15:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori15:53
La gara tra Juventus e Cagliari si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Juventus - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Cagliari sarà Marco Di Bello
Dove si gioca Juventus - Cagliari?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Cagliari?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Juventus - Cagliari?
La gara tra Juventus e Cagliari si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Cagliari?
I marcatori della Juventus sono stati Kenan Yildiz al 27', 46' mentre il marcatore del Cagliari è stato Sebastiano Esposito al 26'
PREPARTITA
Juventus - Cagliari è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Cagliari sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Valerio Crezzini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
119
Fuorigioco
10
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
11
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.2
Falli per cartellino
10.8
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Parma-Pescara 2-0
31-08-2025
Serie A
Lazio-Verona 4-0
22-09-2025
Serie A
Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025
Serie B
Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025
Serie A
Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025
Serie A
Roma-Parma 2-1
09-11-2025
Serie A
Atalanta-Sassuolo 0-3
Attualmente la Juventus si trova 7° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). La Juventus ha segnato 17 gol e ne ha subiti 12; il Cagliari ha segnato 13 gol e ne ha subiti 19.
In casa la Juventus ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Torino e la Fiorentina ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, Como e il Genoa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 1-1 mentre Il Cagliari ha incontrato il Genoa pareggiando 3-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol.
Juventus e Cagliari si sono affrontate 86 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 46 volte, il Cagliari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 28.
Juventus-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus è rimasta imbattuta in 26 delle ultime 27 partite contro il Cagliari in Serie A (21V, 5N), l'unico successo dei sardi nel periodo è arrivato il 29 luglio 2020 (2-0 all'Unipol Domus). Bianconeri e rossoblù hanno però pareggiato due degli ultimi tre confronti in campionato, tanti quanti nelle precedenti 20 sfide nel massimo campionato.
Dopo l'1-1 della sfida più recente all'Allianz Stadium il 6 ottobre 2024, Juventus e Cagliari potrebbero pareggiare due match di fila in casa dei bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio 2012 e maggio 2013.
Dall’inizio della scorsa stagione, la Juventus è la squadra che ha pareggiato più partite nei cinque principali campionati europei: 21 su 50 match (il 42%).
La Juventus ha conquistato 20 punti in questo campionato (5V, 5N, 2P): nel XXI secolo solamente due volte i bianconeri ne hanno raccolti meno dopo 12 partite stagionali di Serie A (18 sia nel 2015/16 che nel 2021/22). In più, i bianconeri hanno realizzato al massimo 15 gol dopo 12 match in un singolo massimo campionato per la prima volta dal 1999/2000 (15 anche in quel caso).
Luciano Spalletti ha pareggiato le ultime due partite di campionato, l'ultima volta che ha registrato tre pareggi di fila in Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2019 alla guida dell'Inter.
Dopo i pareggi contro Como e Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare almeno tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2021 (quattro in quel caso con Walter Mazzarri allenatore).
Solo Milan e Inter (entrambi cinque) hanno segnato più reti da fuori area della Juventus (quattro, al pari di Bologna e Lecce) in questa Serie A; i bianconeri hanno però subito quattro gol dalla distanza (come Fiorentina e Parma), soltanto il Pisa (cinque) ne ha concessi di più in questo modo. I bianconeri sono infatti una delle sole tre formazioni nei Big-5 campionati europei 2025/26 con almeno quattro gol sia segnati che subiti da fuori area, insieme a Brighton e Siviglia.
Il Cagliari è l'avversario contro cui Dusan Vlahovic ha segnato più gol in Serie A: otto in 11 sfide, inclusa la sua prima marcatura multipla nel torneo, doppietta il 10 novembre 2019 con la maglia della Fiorentina. Il serbo ha trovato la rete in tutte le ultime tre sfide contro i sardi in campionato e solo contro Bologna (tra il 2021 e il 2022) e Sampdoria (tra il 2020 e il 2021) ha segnato in quattro confronti di fila in Serie A.
Dopo le reti contro Cremonese e Fiorentina, Filip Kostic potrebbe segnare in tre presenze consecutive per la prima volta in carriera nei maggiori 10 campionati europei. In generale, tutti i cinque gol dell'esterno serbo in Serie A sono stati realizzati nel 1° tempo su azione.
Quattro degli ultimi sei gol di Gennaro Borrelli tra Serie A e Serie B sono stati segnati di testa, inclusa la doppietta contro il Genoa nel match più recente. Nell'anno solare 2025, solo Joel Pohjanpalo e Federico Bonini (entrambi cinque) hanno realizzato più reti di testa di Borrelli (quattro) tra Serie A e Serie B.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: