Il Cagliari è reduce dal pirotecnico pareggio casalingo con il Genoa, trasferta tutt'altro che agevole questa sera per la squadra di Pisacane che la vittoria non la trova dal 19 settembre. Nelle ultime otto sfide i sardi hanno incamerato quattro punti, frutto di quattro pareggi e quattro sconfitte15:58

La direzione di gara è affidata a Valerio Crezzini della sezione di Siena, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi e dal quarto ufficiale Ayroldi. Al Var ci sono invece Di Bello e Dionisi16:00

Le scelte di Spalletti: c'è ancora Perin in porta dopo la presenza in Europa, dietro confermati Kalulu, Kelly e Koopmeiners. McKennie è la sorpresa dell'undici iniziale bianconero, il texano agirà sulla destra al posto di Cambiaso con Kostic riproposto ancora sulla sinistra. In mediana tocca a Locatelli e Thuram, dietro a Vlahovic ecco Yildiz e Conceicao17:21

La Juventus, non senza fatica, chiude in vantaggio i primi 45 minuti. La squadra di Spalletti fa la partita ma è il Cagliari a passare in vantaggio con Esposito. Il merito è tutto di Palestra, migliore in campo dei rossoblù, che ruba palla a Kostic e serve a centro area l'ex Empoli. I bianconeri rispondono immediatamente: dopo il tiro rimpallato di Thuram ci pensa la staffilata di Yildiz a siglare l'1-1. Nel finale di primo tempo la Juventus trova anche il gol del vantaggio ancora con il suo numero 10, servito da Kalulu dopo il tacco di Mckennie18:53

David e Conceicao combinano in area, la palla di ritorno del portoghese è troppo lunga e la difesa del Cagliari protegge il rinvio dal fondo19:35

PREPARTITA

Juventus - Cagliari è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Cagliari sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 119 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.2 Falli per cartellino 10.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1 09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3

Attualmente la Juventus si trova 7° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

La Juventus ha segnato 17 gol e ne ha subiti 12; il Cagliari ha segnato 13 gol e ne ha subiti 19.

In casa la Juventus ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Torino e la Fiorentina ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, Como e il Genoa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 1-1 mentre Il Cagliari ha incontrato il Genoa pareggiando 3-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol.

Juventus e Cagliari si sono affrontate 86 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 46 volte, il Cagliari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 28.

Juventus-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è rimasta imbattuta in 26 delle ultime 27 partite contro il Cagliari in Serie A (21V, 5N), l'unico successo dei sardi nel periodo è arrivato il 29 luglio 2020 (2-0 all'Unipol Domus). Bianconeri e rossoblù hanno però pareggiato due degli ultimi tre confronti in campionato, tanti quanti nelle precedenti 20 sfide nel massimo campionato.

Dopo l'1-1 della sfida più recente all'Allianz Stadium il 6 ottobre 2024, Juventus e Cagliari potrebbero pareggiare due match di fila in casa dei bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio 2012 e maggio 2013.

Dall’inizio della scorsa stagione, la Juventus è la squadra che ha pareggiato più partite nei cinque principali campionati europei: 21 su 50 match (il 42%).

La Juventus ha conquistato 20 punti in questo campionato (5V, 5N, 2P): nel XXI secolo solamente due volte i bianconeri ne hanno raccolti meno dopo 12 partite stagionali di Serie A (18 sia nel 2015/16 che nel 2021/22). In più, i bianconeri hanno realizzato al massimo 15 gol dopo 12 match in un singolo massimo campionato per la prima volta dal 1999/2000 (15 anche in quel caso).

Luciano Spalletti ha pareggiato le ultime due partite di campionato, l'ultima volta che ha registrato tre pareggi di fila in Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2019 alla guida dell'Inter.

Dopo i pareggi contro Como e Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare almeno tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2021 (quattro in quel caso con Walter Mazzarri allenatore).

Solo Milan e Inter (entrambi cinque) hanno segnato più reti da fuori area della Juventus (quattro, al pari di Bologna e Lecce) in questa Serie A; i bianconeri hanno però subito quattro gol dalla distanza (come Fiorentina e Parma), soltanto il Pisa (cinque) ne ha concessi di più in questo modo. I bianconeri sono infatti una delle sole tre formazioni nei Big-5 campionati europei 2025/26 con almeno quattro gol sia segnati che subiti da fuori area, insieme a Brighton e Siviglia.

Il Cagliari è l'avversario contro cui Dusan Vlahovic ha segnato più gol in Serie A: otto in 11 sfide, inclusa la sua prima marcatura multipla nel torneo, doppietta il 10 novembre 2019 con la maglia della Fiorentina. Il serbo ha trovato la rete in tutte le ultime tre sfide contro i sardi in campionato e solo contro Bologna (tra il 2021 e il 2022) e Sampdoria (tra il 2020 e il 2021) ha segnato in quattro confronti di fila in Serie A.

Dopo le reti contro Cremonese e Fiorentina, Filip Kostic potrebbe segnare in tre presenze consecutive per la prima volta in carriera nei maggiori 10 campionati europei. In generale, tutti i cinque gol dell'esterno serbo in Serie A sono stati realizzati nel 1° tempo su azione.

Quattro degli ultimi sei gol di Gennaro Borrelli tra Serie A e Serie B sono stati segnati di testa, inclusa la doppietta contro il Genoa nel match più recente. Nell'anno solare 2025, solo Joel Pohjanpalo e Federico Bonini (entrambi cinque) hanno realizzato più reti di testa di Borrelli (quattro) tra Serie A e Serie B.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: