Termina con il boato dei tifosi di casa la sfida infinita di San Siro. Il Milan - al momento capolista a +1 sulla Roma, che domani affronterà il Napoli - batte la Lazio 1-0 dopo oltre cento minuti di partita. Un match complicato, che nel primo tempo ha visto protagonisti gli ospiti bravi a rendersi pericolosi prima con Gila e poi con Zaccagni, entrambi vicinissimi al gol. L'1-0 che decide le sorti dell'incontro arriva nel secondo tempo, ed è firmato Rafa Leao al 51', su assist di Tomori dopo un fraseggio perfetto, tutto di prima, tra Modric, Fofana e Tomori. Sul finale un possibile penalty infiamma gli animi, ma la formazione di Allegri sventa il pericolo e festeggia il successo.
Per la quattordicesima giornata la Lazio ospiterà il Bologna, mentre il Milan farà visita al Torino.
90'+14'
Finisce qui! Milan 1-0 Lazio!22:51
90'+13'
Cartellino giallo per Zaccagni che scalcia Tomori.22:51
90'+13'
Si giocherà per un altro minuto e mezzo.22:50
90'+11'
NON È CALCIO DI RIGORE! Pavlovic ha il braccio fuori sagoma durante l'impatto con il pallone sul tiro di Romagnoli, ma subisce prima fallo da Marusic.22:49
90'+10'
Collu ancora al monitor.22:47
90'+8'
Scintille: espulsi Allegri e il vice di Sarri, Ianni.22:46
90'+6'
Check in corso, possibile fallo di mano in area di Pavlovic sulla conclusione in porta di Romagnoli.22:44
90'+5'
OCCASIONE LAZIO! Nuno Tavares crossa in area da sinistra, Romagnoli arriva sul pallone che però viene deviato sul fondo!22:44
90'+3'
Pedro effettua un cross in mezzo, nessun compagno arriva sul pallone. Riparte il Milan.22:40
90'+1'
Cinque minuti di recupero.22:37
89'
Cartellino giallo anche per Ricci.22:37
89'
Possesso Lazio.22:35
85'
Sarri cambia anche Pellegrini con Nuno Tavares.22:32
85'
Cambio anche per Sarri: Bacic per Noslin.22:32
84'
La Lazio soffia il pallone dai piedi di Modric e tenta il tiro dalla distanza con Bacic, nessun problema per Maignan che abbraccia la sfera.22:31
82'
Allegri effettua un cambio: manda in campo Ricci al posto di Nkunku.22:30
81'
Tentativo insidioso di Leao, para Provedel.22:28
80'
Ottimo il lavoro difensivo del Milan che allontana il pallone dalla propria porta.22:27
79'
Forcing Lazio.22:25
75'
UN'ALTRA CHANCE PER IL MILAN! Destro al volo di Saelemaekers, Pellegrini ci mette il piede a supporto di Provedel!22:23
72'
Giallo per Romagnoli che ferma in modo duro la ripartenza di Saelemaekers.22:21
71'
Verticalizzazione per Castellanos che, in area, prova a deviare in porta. Blocca senza problemi Maignan.22:22
70'
Sostituzione Lazio: esce Isaksen per Pedro.22:18
70'
Il Milan gestisce il possesso palla.22:16
67'
Loftus-Cheek si mette subito in mostra in area dove tenta il colpo di testa su cross da sinistra, la sua conclusione si spegne oltre la linea di fondo.22:14
65'
Un cambio anche per Allegri, che richiama in panchina Fofana e manda in campo Loftus-Cheek. Problema all'inguine per il centrocampista costretto dunque a lasciare il terreno di gioco.22:19
64'
Cartellino giallo per Gabbia.22:12
63'
CHANCE MILAN! Colpo di testa ravvicinato di Leao, Provedel sventa il pericolo!22:10
62'
Sarri opta per i primi due cambi: fuori Vecino, dentro Dele-Bashiru; fuori anche Dia per Castellanos.22:10
60'
Sessanta sul cronometro: Milan avanti 1-0 con Leao.22:06
57'
Cartellino giallo per Pellegrini.22:05
57'
Possesso Milan, rossoneri in fiducia.22:04
55'
Diagonale di Fofana, conclusione ancora una volta sul fondo.22:03
53'
Sinistro di Rabiot dal limite dell'area, palla fuori.22:04
51'
GOL! Milan 1-0 Lazio! Rete di Leao! I rossoneri gestiscono bene il possesso palla guidati dal solito Modric. Poi Fofana manda Tomori sul fondo che è bravo a servire da destra, sempre in fraseggio di prima, il portoghese che attacca la porta e in tap-in infila alle spalle di Provedel!
Contrattacco della Lazio con Isaksen che spinge sul binario di destra e crossa in mezzo per Zaccagni che, però, non riesce a impattare bene il pallone.21:56
47'
Leao tenta subito un tiro da fuori, mura la difesa ospite.21:54
46'
Si ricomincia! Batte il Milan con Modric!21:52
Un solo ammonito fino ad ora: Tomori per i rossoneri.21:38
Termina a reti inviolate la prima metà della gara tra Milan e Lazio. I rossoneri provano a rendersi pericolosi in avanti ma le occasioni più importanti sono dei biancocelesti: al 2' gran colpo di testa di Gila, para Maignan; al 32' Zaccagni si mette in proprio, entra in area da sinistra e calcia in porta, l'estremo difensore di casa si oppone ancora una volta.21:38
45'+1'
Fine primo tempo: Milan 0-0 Lazio.21:35
45'
Un minuto di recupero.21:35
42'
Attacca il Milan: cross di Bartesaghi da sinistra, destro secco di Tomori in diagonale che però sfila sul fondo.21:32
39'
Il pallone torna tra i piedi dei rossoneri.21:28
38'
Possesso Lazio.21:27
35'
Si rialza Zaccagni, riprende il match.21:24
34'
Gioco fermo, problemi per Zaccagni.21:23
32'
OCCASIONE LAZIO! Zaccagni entra in area e calcia in porta da posizione defilata, dice "no" Maignan!21:21
30'
Mezz'ora di gioco, sempre 0-0.21:18
26'
Cartellino giallo per Tomori, gioco pericoloso ai danni di Zaccagni.21:30
25'
Il Milan prova a costruire in avanti ma la difesa ospite tiene.21:15
24'
Ancora Milan.21:12
21'
Si difende bene la Lazio, ma i rossoneri restano in possesso.21:10
20'
Ora è il Milan che imposta in avanti.21:08
17'
Ancora un calcio d'angolo per Zaccagni e compagni. Cross di Basic, colpo di testa debole di Marusic.21:06
16'
Possesso palla prolungato della Lazio.21:05
13'
La Lazio gestisce bene il pallone e tenta l'incursione in area con l'uno-due tra Zaccagni e Basic. Il dieci biancoceleste effettua un interessante cross in area che però viene deviato in corner. Nessun sviluppo poi dalla bandierina.21:03
10'
Isaksen si coordina e prova un tiro al volo dal limite, il pallone termina ampiamente sopra la traversa.21:00
7'
Pressing alto della Lazio.20:56
4'
Il Milan risponde con Leao che spinge sulla corsia di sinistra e suggerisce in area per Saelemaekers il cui tiro viene murato proprio dal suo compagno di squadra Fofana.21:50
2'
SUBITO LAZIO! Gila attacca la porta e colpisce bene di testa su cross da sinistra di Marusic, miracolo di Maignan!21:50
1'
Si parte, il primo pallone lo gioca la Lazio!20:49
Pronti a subentrare, alle spalle di Sarri: Furlanetto, Mandas, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Castellanos, Noslin, Pedro.21:28
Per Allegri a disposizione in panchina: Pittarella, Terracciano, Odogu, De Winter, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek.20:31
FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Nkunku, Leao.20:25
Il big match di San Siro è affidato al fischietto di Collu di Cagliari.20:24
La formazione di Allegri è reduce dalla vittoria nel derby contro l'Inter grazie all'1-0 firmato Pulisic (oggi indisponibile); la squadra di Sarri ha invece vinto all'Olimpico contro il Lecce per 2-0. In gol Guendouzi e Noslin.20:34
Benvenuti alla diretta scritta di Milan-Lazio, gara che vale la 13ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri si dicono pronti all'assalto della vetta in attesa del match tra Roma e Napoli, mentre i biancocelesti restano in piena operazione rimonta per agganciare la zona europea. Guardando alla classifica, i giallorossi guidano il ranking a quota 27, con Milane e Napoli subito dietro a 25. Diciotto i punti della Lazio.20:43
Milan - Lazio è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Lazio sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Giuseppe Collu
Partite dirette
7
Falli fischiati
163
Fuorigioco
18
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
30
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
5.4
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Milan-Cremonese 1-2
30-08-2025
Serie A
Pisa-Roma 0-1
20-09-2025
Serie A
Bologna-Genoa 2-1
29-09-2025
Serie A
Parma-Torino 2-1
19-10-2025
Serie A
Atalanta-Lazio 0-0
28-10-2025
Serie A
Lecce-Napoli 0-1
09-11-2025
Serie A
Roma-Udinese 2-0
22-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Palermo 1-1
Attualmente il Milan si trova 1° in classifica con 28 punti (frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Il Milan ha segnato 19 gol e ne ha subiti 9; la Lazio ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Milan ha fatto 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, l'Inter e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, l'Inter e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 1-0 mentre La Lazio ha incontrato il Lecce vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.
Milan e Lazio si sono affrontate 164 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 72 volte, la Lazio ha vinto 32 volte mentre i pareggi sono stati 60.
Milan-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide in Serie A: 60 su 164, completano 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. Tuttavia, solo uno degli ultimi 13 confronti tra le due formazioni in campionato è terminato in pareggio (2-2 nel match d'andata dello scorso torneo).
La Lazio ha vinto l'ultima sfida contro il Milan in campionato (2-1 al Meazza lo scorso 2 marzo) e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e ottobre 2012.
Dopo il successo fuori casa nel confronto più recente contro il Milan in campionato (2-1 il 2 marzo 2025, con gol di Zaccagni e Pedro per i biancocelesti), la Lazio potrebbe vincere due trasferte di fila contro i rossoneri per la prima volta in Serie A.
Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica nella Serie A 2025/26 (16 in 6 match, 2.7 di media); i rossoneri invece occupano il 12° posto nelle sfide contro formazioni che attualmente sono nella seconda metà della classifica (9 puni in 6 gare, 1.5 di media). Viceversa, la Lazio è 12ª per media punti contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni (3 punti in 5 partite, 0.6) ma è 4ª nei confronti contro quelle nella seconda metà della classifica (15 punti in 7 match, 2.1 - al pari del Bologna).
Il Milan ha registrato almeno sei clean sheet dopo 12 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2008/09 (sei anche in quel caso); i rossoneri non mantengono la porta inviolata in sette delle prime 13 gare di un campionato dal 2006/07.
Dopo il successo contro il Lecce nel match più recente, la Lazio potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (contro Cagliari e Monza in quel caso).
La Lazio ha segnato solo in una delle ultime sei trasferte di campionato (tre reti contro il Genoa lo scorso 29 settembre), restando a secco di gol in tutte le tre più recenti (contro Atalanta, Pisa e Inter); i biancocelesti potrebbero rimanere senza gol all'attivo in quattro match fuori casa consecutivi in Serie A per la prima volta dall'ottobre-dicembre 2012, con Vladimir Petkovic allenatore in quel caso.
Solo l'Inter (cinque) ha realizzato più gol di Milan e Lazio (entrambi quattro) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; in particolare, i biancocelesti sono primi in percentuale per reti segnate nel primo quarto d'ora (27%, 4/15).
Nessun giocatore ha preso parte a più gol di Christian Pulisic nel 2025 (11G+7A) in Serie A: 18, al pari di Riccardo Orsolini e Mateo Retegui. Lo statunitense ha anche eguagliato il suo record di reti in un singolo anno solare in carriera nei Big-5 campionati europei (11 nel 2025, esattamente come nel 2024).
Sfida tra due dei tre portieri che hanno evitato di subire più gol in questo campionato: in base infatti alla qualità dei tiri affrontati, calcolata con gli Expected Goals subiti in porta, Ivan Provedel avrebbe dovuto subire 15.2 gol mentre ne ha concessi nove (differenza di 6.2); Mike Maignan è terzo in questa graduatoria, anche lui ha concesso nove reti ma con un xG subiti in porta di 13.2 (differenza di 4.2) - tra loro troviamo Mile Svilar (4.6).
