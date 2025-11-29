Termina con il boato dei tifosi di casa la sfida infinita di San Siro. Il Milan - al momento capolista a +1 sulla Roma, che domani affronterà il Napoli - batte la Lazio 1-0 dopo oltre cento minuti di partita. Un match complicato, che nel primo tempo ha visto protagonisti gli ospiti bravi a rendersi pericolosi prima con Gila e poi con Zaccagni, entrambi vicinissimi al gol. L'1-0 che decide le sorti dell'incontro arriva nel secondo tempo, ed è firmato Rafa Leao al 51', su assist di Tomori dopo un fraseggio perfetto, tutto di prima, tra Modric, Fofana e Tomori. Sul finale un possibile penalty infiamma gli animi, ma la formazione di Allegri sventa il pericolo e festeggia il successo.

La formazione di Allegri è reduce dalla vittoria nel derby contro l'Inter grazie all'1-0 firmato Pulisic (oggi indisponibile); la squadra di Sarri ha invece vinto all'Olimpico contro il Lecce per 2-0. In gol Guendouzi e Noslin.20:34

Termina a reti inviolate la prima metà della gara tra Milan e Lazio. I rossoneri provano a rendersi pericolosi in avanti ma le occasioni più importanti sono dei biancocelesti: al 2' gran colpo di testa di Gila, para Maignan; al 32' Zaccagni si mette in proprio, entra in area da sinistra e calcia in porta, l'estremo difensore di casa si oppone ancora una volta.21:38

Milan - Lazio è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Lazio sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 163 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 30 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 5.4 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1 09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0 22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1

Attualmente il Milan si trova 1° in classifica con 28 punti (frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Milan ha segnato 19 gol e ne ha subiti 9; la Lazio ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Milan ha fatto 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, l'Inter e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, l'Inter e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 1-0 mentre La Lazio ha incontrato il Lecce vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.

Milan e Lazio si sono affrontate 164 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 72 volte, la Lazio ha vinto 32 volte mentre i pareggi sono stati 60.

Milan-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide in Serie A: 60 su 164, completano 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. Tuttavia, solo uno degli ultimi 13 confronti tra le due formazioni in campionato è terminato in pareggio (2-2 nel match d'andata dello scorso torneo).

La Lazio ha vinto l'ultima sfida contro il Milan in campionato (2-1 al Meazza lo scorso 2 marzo) e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e ottobre 2012.

Dopo il successo fuori casa nel confronto più recente contro il Milan in campionato (2-1 il 2 marzo 2025, con gol di Zaccagni e Pedro per i biancocelesti), la Lazio potrebbe vincere due trasferte di fila contro i rossoneri per la prima volta in Serie A.

Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica nella Serie A 2025/26 (16 in 6 match, 2.7 di media); i rossoneri invece occupano il 12° posto nelle sfide contro formazioni che attualmente sono nella seconda metà della classifica (9 puni in 6 gare, 1.5 di media). Viceversa, la Lazio è 12ª per media punti contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni (3 punti in 5 partite, 0.6) ma è 4ª nei confronti contro quelle nella seconda metà della classifica (15 punti in 7 match, 2.1 - al pari del Bologna).

Il Milan ha registrato almeno sei clean sheet dopo 12 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2008/09 (sei anche in quel caso); i rossoneri non mantengono la porta inviolata in sette delle prime 13 gare di un campionato dal 2006/07.

Dopo il successo contro il Lecce nel match più recente, la Lazio potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (contro Cagliari e Monza in quel caso).

La Lazio ha segnato solo in una delle ultime sei trasferte di campionato (tre reti contro il Genoa lo scorso 29 settembre), restando a secco di gol in tutte le tre più recenti (contro Atalanta, Pisa e Inter); i biancocelesti potrebbero rimanere senza gol all'attivo in quattro match fuori casa consecutivi in Serie A per la prima volta dall'ottobre-dicembre 2012, con Vladimir Petkovic allenatore in quel caso.

Solo l'Inter (cinque) ha realizzato più gol di Milan e Lazio (entrambi quattro) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; in particolare, i biancocelesti sono primi in percentuale per reti segnate nel primo quarto d'ora (27%, 4/15).

Nessun giocatore ha preso parte a più gol di Christian Pulisic nel 2025 (11G+7A) in Serie A: 18, al pari di Riccardo Orsolini e Mateo Retegui. Lo statunitense ha anche eguagliato il suo record di reti in un singolo anno solare in carriera nei Big-5 campionati europei (11 nel 2025, esattamente come nel 2024).

Sfida tra due dei tre portieri che hanno evitato di subire più gol in questo campionato: in base infatti alla qualità dei tiri affrontati, calcolata con gli Expected Goals subiti in porta, Ivan Provedel avrebbe dovuto subire 15.2 gol mentre ne ha concessi nove (differenza di 6.2); Mike Maignan è terzo in questa graduatoria, anche lui ha concesso nove reti ma con un xG subiti in porta di 13.2 (differenza di 4.2) - tra loro troviamo Mile Svilar (4.6).

