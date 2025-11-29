Il Parma è reduce dalla prima vittoria fuori casa della stagione contro il Verona, seconda complessiva in questo campionato. La squadra di Cuesta ha ora 11 punti in classifica e con una vittoria si porterebbe a -1 proprio dall'Udinese.13:31

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Udinese? La gara tra Parma e Udinese si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Parma - Udinese? L'arbitro del match sarà Marco Piccinini Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Udinese sarà Alessandro Prontera Dove si gioca Parma - Udinese? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Udinese? Stadio Ennio Tardini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 4 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Parma - Udinese? La gara tra Parma e Udinese si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Udinese? I marcatori dell'Udinese sono stati Nicolò Zaniolo al 11' e Keinan Davis al 65'

Parma - Udinese è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Udinese sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 92 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 12 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0

Attualmente il Parma si trova 16° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Udinese si trova 9° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Parma ha segnato 9 gol e ne ha subiti 17; l'Udinese ha segnato 14 gol e ne ha subiti 20.

In casa il Parma ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Milan e il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 1-2 mentre L'Udinese ha incontrato il Bologna perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 4 gol.

Parma e Udinese si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 21 volte, l'Udinese ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Parma-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese è la squadra contro cui il Parma ha sia vinto più partite in Serie A (21 su 50 - 11N, 18P), sia segnato più gol (74) nel massimo campionato.

Il Parma è una delle tre formazioni contro cui l'Udinese ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato, insieme a Cagliari e Lecce; i friulani potrebbero ottenere tre successi consecutivi contro gli emiliani solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra il 2005 e il 2006.

L'Udinese è la squadra contro cui il Parma ha registrato il maggior numero di clean sheet casalinghi in Serie A: ben 12 in 25 partite al Tardini (il 48%), l'ultimo dei quali il 26 gennaio 2020 (2-0).

Dopo il successo contro l'Hellas Verona nel match più recente, il Parma potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020 (contro Napoli e Brescia in quel caso con Roberto D'Aversa allenatore).

Il Parma arriva da un pareggio contro il Milan e una vittoria contro l'Hellas Verona; i Ducali potrebbero registrare tre gare consecutive senza sconfitta per la prima volta in questa stagione di Serie A.

Da una parte nessuna squadra ha pareggiato più partite del Parma nell'anno solare 2025 in Serie A (14, al pari del Torino), dall'altra, solo Lecce e Monza (entrambe 16) hanno perso più match dell'Udinese (15, al pari di Cagliari ed Hellas Verona) nel 2025 nel torneo. I friulani sono anche la formazione ad aver subito più reti (48) in quest'anno solare nel massimo campionato italiano.

L'Udinese arriva da due sconfitte di fila contro Roma e Bologna e potrebbe perdere tre gare consecutive per la prima volta in questo campionato; l'ultima volta che ha subito tre sconfitte di fila in Serie A risale alle ultime tre giornate dello scorso torneo (contro Monza, Juventus e Fiorentina).

L'Udinese è la squadra che ha segnato meno gol negli ultimi 30 minuti di gioco nel campionato in corso (uno - quello di Adam Buksa al minuto 89 contro il Lecce lo scorso 25 ottobre); i friulani sono anche una delle due formazioni con più reti subite nel secondo tempo in questa stagione di Serie A: 12, al pari del Genoa.

Prima di Mateo Pellegrino (tre doppiette nel 2025 in campionato) l'ultimo giocatore che aveva realizzato tre marcature multiple con il Parma in un singolo anno solare in Serie A era stato Sebastian Giovinco nel 2011; l'ultimo invece ad arrivare a quattro con gli emilani in un anno solare nel massimo campionato è stato Alberto Gilardino nel 2004.

Arthur Atta è il giocatore con più dribbling riusciti (33) nel campionato in corso. In aggiunta, in questa sfida si affronteranno due dei quattro calciatori che hanno guadagnato più possessi nell'ultimo terzo di campo nella Serie A 2025/26: Mateo Pellegrino (14, al pari di Matías Soulé) e Arthur Atta (11, come Nicolò Barella).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: