L'Udinese vince al Tardini contro il Parma: nel primo tempo i bianconeri vanno subito in vantaggio grazie a un gol di Nicolò Zaniolo, poi nella ripresa Troilo commette fallo su Davis in area. Cartellino rosso e rigore per i friulani, dagli 11 metri non sbaglia l'attaccante inglese. Qualche azione per il Parma sempre chiusa bene dagli avversari che hanno concesso poco al club emiliano.
L'Udinese torna a vincere dopo 2 sconfitte consecutive e conquista 3 punti importanti per la classifica portandosi a -2 dalla Juventus e agganciando la Lazio, impegnata questa sera contro il Milan. Sesta sconfitta in 13 partite per il Parma che rimane invece a quota 11 punti.
L'Udinese nel prossimo turno affronterà in casa il Genoa, prima però ci sarà la trasferta di Coppa Italia contro la Juventus. Anche il Parma nell'infrasettimanale sarà impegnata nel derby di Coppa Italia contro il Bologna, poi sfiderà il Pisa per la 14ª giornata di Serie A.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Dal Tardini è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Parma-Udinese! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!17:02
90'+5'
Finisce qui! Parma-Udinese 0-2! Decisive le reti di Zaniolo e Davis da rigore.16:56
90'+1'
Espulso l'allenatore dell'Udinese Runjaic per proteste.16:54
90'
Segnalati cinque minuti di recupero.16:55
90'
Ancora un cambio per l'Udinese: esce Jakub Piotrowski per Oier Zarraga.16:53
88'
Decisivo Karlstrom in chiusura, bravo ad anticipare gli avversari ed evitare una potenziale occasione da gol. 16:53
85'
Attento Solet su tiro di Ondrejka: il difensore respinge la conclusione del giocatore del Parma.16:48
83'
Fuori Nicolò Zaniolo per Iker Bravo.16:43
82'
Nell'Udinese esce Alessandro Zanoli per Kingsley Ehizibue.16:43
81'
Emanuele Valeri lascia il campo a Mathias Løvik.16:41
81'
Occasione per il Parma a 10 dalla fine! Palla di Ondrejka, girata di Estévez che prova a mirare il primo palo ma trova l'esterno della rete!16:41
79'
Solet ancora un po' distratto, altro rischio del difensore dell'Udinese che regala palla a Valeri. Il giocatore del Parma serve Pellegrino con il tacco, decisivo Kabasele a mandare in calcio d'angolo!16:43
79'
Nel Parma esce Adrián Bernabé per Adrian Benedyczak.16:40
74'
Un altro squillo di Zaniolo che ha provato la conclusione dal limite dell'area, la palla termina alta.16:40
70'
Prova a reagire il Parma, Pellegrino tenta la conclusione in area, respinge Kabasele.16:39
68'
In attacco esce Keinan Davis per Adam Buksa.16:30
68'
Doppio cambio per l'Udinese: fuori Arthur Atta per Jurgen Ekkelenkamp.16:30
66'
Ammonito Keinan Davis.16:31
65'
GOOOOOL! Parma-UDINESE 0-2! Non sbaglia dal dischetto Keinan Davis che spiazza Corvi, rimasto immobile sulla conclusione.
Fallo tattico di Mandela Keita su Davis, il giocatore del Parma si prende l'ammonizione.15:11
7'
Si fa vedere anche il Parma, Valeri tenta il traversone, anticipa tutti Okoye in uscita.15:23
7'
Cartellino Giallo Arthur Atta15:07
3'
Si fa subito vedere Nicolò Zaniolo: con il mancino dalla trequarti tenta la conclusione in porta, palla alta di poco!15:04
1'
Calcio d'inizio! Comincia Parma-Udinese!15:01
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-2): Okoye - Bertola, Kabasele, Solet - Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura - Zaniolo, Davis. All. Runjaic.14:29
FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (3-5-2): Corvi - Del Prato, Troilo, Valenti - Britshgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri - Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.14:28
4 le vittorie complessive dell'Udinese, partita molto bene in questo campionato ma con qualche difficoltà nell'ultimo periodo. 3 sconfitte nelle ultime 4 partite, di cui due consecutive contro Roma e Bologna.14:26
Il Parma è reduce dalla prima vittoria fuori casa della stagione contro il Verona, seconda complessiva in questo campionato. La squadra di Cuesta ha ora 11 punti in classifica e con una vittoria si porterebbe a -1 proprio dall'Udinese.13:31
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Parma-Udinese, match valido per la 13ª giornata di Serie A!13:29
La gara tra Parma e Udinese si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Parma - Udinese?
L'arbitro del match sarà Marco Piccinini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Udinese sarà Alessandro Prontera
Dove si gioca Parma - Udinese?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Udinese?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 4 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Parma - Udinese?
La gara tra Parma e Udinese si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Udinese?
I marcatori dell'Udinese sono stati Nicolò Zaniolo al 11' e Keinan Davis al 65'
PREPARTITA
Parma - Udinese è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Udinese sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Marco Piccinini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
92
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
12
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025
Serie B
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Attualmente il Parma si trova 16° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Udinese si trova 9° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Il Parma ha segnato 9 gol e ne ha subiti 17; l'Udinese ha segnato 14 gol e ne ha subiti 20.
In casa il Parma ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Milan e il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Verona vincendo 1-2 mentre L'Udinese ha incontrato il Bologna perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 4 gol.
Parma e Udinese si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 21 volte, l'Udinese ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Parma-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Udinese è la squadra contro cui il Parma ha sia vinto più partite in Serie A (21 su 50 - 11N, 18P), sia segnato più gol (74) nel massimo campionato.
Il Parma è una delle tre formazioni contro cui l'Udinese ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato, insieme a Cagliari e Lecce; i friulani potrebbero ottenere tre successi consecutivi contro gli emiliani solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra il 2005 e il 2006.
L'Udinese è la squadra contro cui il Parma ha registrato il maggior numero di clean sheet casalinghi in Serie A: ben 12 in 25 partite al Tardini (il 48%), l'ultimo dei quali il 26 gennaio 2020 (2-0).
Dopo il successo contro l'Hellas Verona nel match più recente, il Parma potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020 (contro Napoli e Brescia in quel caso con Roberto D'Aversa allenatore).
Il Parma arriva da un pareggio contro il Milan e una vittoria contro l'Hellas Verona; i Ducali potrebbero registrare tre gare consecutive senza sconfitta per la prima volta in questa stagione di Serie A.
Da una parte nessuna squadra ha pareggiato più partite del Parma nell'anno solare 2025 in Serie A (14, al pari del Torino), dall'altra, solo Lecce e Monza (entrambe 16) hanno perso più match dell'Udinese (15, al pari di Cagliari ed Hellas Verona) nel 2025 nel torneo. I friulani sono anche la formazione ad aver subito più reti (48) in quest'anno solare nel massimo campionato italiano.
L'Udinese arriva da due sconfitte di fila contro Roma e Bologna e potrebbe perdere tre gare consecutive per la prima volta in questo campionato; l'ultima volta che ha subito tre sconfitte di fila in Serie A risale alle ultime tre giornate dello scorso torneo (contro Monza, Juventus e Fiorentina).
L'Udinese è la squadra che ha segnato meno gol negli ultimi 30 minuti di gioco nel campionato in corso (uno - quello di Adam Buksa al minuto 89 contro il Lecce lo scorso 25 ottobre); i friulani sono anche una delle due formazioni con più reti subite nel secondo tempo in questa stagione di Serie A: 12, al pari del Genoa.
Prima di Mateo Pellegrino (tre doppiette nel 2025 in campionato) l'ultimo giocatore che aveva realizzato tre marcature multiple con il Parma in un singolo anno solare in Serie A era stato Sebastian Giovinco nel 2011; l'ultimo invece ad arrivare a quattro con gli emilani in un anno solare nel massimo campionato è stato Alberto Gilardino nel 2004.
Arthur Atta è il giocatore con più dribbling riusciti (33) nel campionato in corso. In aggiunta, in questa sfida si affronteranno due dei quattro calciatori che hanno guadagnato più possessi nell'ultimo terzo di campo nella Serie A 2025/26: Mateo Pellegrino (14, al pari di Matías Soulé) e Arthur Atta (11, come Nicolò Barella).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: