Roma-Genoa: 3-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Olimpico di Roma
29 Dicembre 2025 ore 20:45
Roma
3
Genoa
1
Partita finita
Arbitro: Marco Di Bello
  1. 14' 1-0 Matías Soulé
  2. 19' 2-0 Manu Koné
  3. 31' 3-0 Evan Ferguson
  4. 87' 3-1 Jeff Ekhator
0'
45'
90'
90'
93'

In gol nel primo tempo Soulé, Koné e Ferguson, sul finale Ekhator accorcia le distanze ma non basta. Con questi tre punti la squadra di Gasperini supera la Juventus in classifica restando in scia di Inter, Milan e Napoli. Terza sconfitta consecutiva per il Genoa.

Immagini che parlano da sole: De Rossi a salutare i suoi ex tifosi.

Prossima giornata: Atalanta-Roma e Genoa-Pisa.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 22:45

  2. 90'+4'

    FINE PARTITA: ROMA-GENOA 3-1. La Roma sorpassa la Juventus in classifica. 22:40

  3. 90'+1'

    Calcio d'angolo per la Roma. 22:36

  4. 90'

    Quattro minuti di recupero.22:38

  6. 90'

    Celik carica con il destro, ma viene recuperato. 22:35

  7. 87'

    GOL! Roma-GENOA 3-1. Rete di Ekhator. Azione partita da un calcio di punizione, poi Ekhator di destro fa centro complice una deviazione di Pisilli.

    Guarda la scheda del giocatore Jeff Ekhator22:33

    Jeff Ekhator
  8. 85'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Wesley, dentro Rensch.22:31

  9. 85'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Ferguson, dentro Dovbyk. 22:30

  10. 83'

    Norton-Cuffy va da solo con grande fisicità, poi conclude alto. 22:29

  12. 82'

    Cross di Celik per El Shaarawy, che va in rovesciata: palla deviata da Norton-Cuffy, blocca Sommariva.22:28

  13. 81'

    Ripartenza Roma, ma palla troppo lunga di Dybala per El Shaarawy: sfuma una potenziale occasione. 22:27

  14. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Frendrup, dentro Masini.22:26

  15. 79'

    Staff medico in campo per Ziolkowski. 22:25

  16. 74'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Mancini, dentro Ghilardi. 22:20

  18. 74'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Cristante, dentro Pisilli. 22:20

  19. 73'

    Destro di El Shaarawy sugli sviluppi dell'angolo, palla sul fondo. 22:19

  20. 73'

    Gran destro di Cristante, Sommariva si distende: calcio d'angolo per la Roma. 22:19

  21. 72'

    SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Vitinha, dentro Ekhator. 22:18

  22. 70'

    Imprendibile Norton-Cuffy in area, ma il suo cross basso nel mezzo è intercettato da Mancini. 22:16

  24. 68'

    Il Genoa non ha ancora effettuato un tiro in porta. 22:14

  25. 66'

    Palla perfetta di El Shaarawy per Wesley, che però in area sbaglia il controllo. 22:12

  26. 64'

    Wesley, sempre insidioso sulla sinistra, conquista un calcio d'angolo. 22:11

  27. 62'

    Sugli sviluppi di una punizione battuta da Martin, Vasquez al volo spedisce alto. 22:09

  28. 59'

    SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Malinovskyi, dentro Fini. 22:06

  30. 59'

    SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Ekuban, dentro Colombo. 22:06

  31. 58'

    SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Ostigard, dentro Marcandalli. 22:05

  32. 57'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Soulé, dentro El Shaarawy. 22:03

  33. 56'

    Celik va col destro, deviazione in angolo. 22:02

  34. 55'

    Palla in verticale troppo lunga per Ekuban, esce Svilar. 22:01

  36. 51'

    Sinistro completamente sbilenco di Ferguson. 21:58

  37. 50'

    CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Frendrup per una trattenuta su Dybala.21:56

  38. 47'

    Cross di Martin da sinistra, c'è una deviazione della Roma in angolo. 21:53

  39. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI ROMA-GENOA. Si riparte dal 3-0 della prima frazione. Nessun cambio. 21:52

  40. Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 21:51

  42. Dopo i primissimi minuti di marca Genoa la Roma sale in cattedra e va a segno con Soulé, Koné e Ferguson, gestendo poi in relativa scioltezza il risultato acquisito. 21:37

  43. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: ROMA-GENOA 3-0. In gol Soulé, Koné e Ferguson. 21:36

  44. 45'+2'

    Staff medico in campo per Ostigard.21:35

  45. 45'+2'

    Punizione Genoa e spizzata di Vitinha, ma c'è lo scontro tra Ostigard e Svilar. 21:35

  46. 45'

    Un minuto di recupero.21:33

  48. 45'

    Ancora Wesley per Dybala, sinistro deviato in angolo. 21:33

  49. 41'

    Leggerezza di Cristante in orizzontale, ne approfitta Vitinha per un destro però alto sopra la traversa.21:28

  50. 40'

    De Rossi chiede più energia ai suoi. 21:28

  51. 38'

    OCCASIONE ROMA! Un destro di Koné all'altezza del dischetto finisce sul palo, poi lo stesso Koné va a segno ma l'arbitro annulla per un suo fallo su Sommariva. 21:27

  52. 37'

    Wesley per Dybala, il cui sinistro termina sul fondo. 21:25

  54. 31'

    GOL! ROMA-Genoa 3-0. Rete di Ferguson. Malinovskyi perde palla servendo Soulé, che impegna Sommariva da dentro l'area: sul tap-in Ferguson fa centro.

    Guarda la scheda del giocatore Evan Ferguson21:20

    Evan Ferguson
  55. 27'

    Passata l'onda dei primissimi minuti targati Genoa, la Roma appare ora in pieno controllo del match. 21:17

  56. 23'

    Gasperini dà le prime indicazioni chiedendo a Ferguson di non schiacciarsi troppo dietro quando i suoi sono in possesso palla. 21:10

  57. 22'

    Martin da calcio di punizione, palla troppo bassa: la barriera della Roma fa muro. 21:10

  58. 19'

    GOL! ROMA-Genoa 2-0. Rete di Koné. Al termine di una bella azione della Roma, Ferguson tocca per Koné che con un piatto destro, deviato, infila Sommariva.

    Guarda la scheda del giocatore Manu Koné21:08

    Manu Koné
  60. 18'

    Dybala in profondità per Wesley, bene Norton-Cuffy nel recupero difensivo. 21:06

  61. 17'

    OCCASIONE ROMA! Ferguson resiste a Frendrup e di destro impegna Sommariva: angolo per la Roma. 21:05

  62. 14'

    GOL! ROMA-Genoa 1-0. Rete di Soulé. Un colpo di testa di Vasquez libera Soulé che, da dentro l'area, infila Sommariva con un bel sinistro sporcato da Otoa.

    Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé21:03

    Matías Soulé
  63. 9'

    Ekuban è pronto al tiro dal limite, ma Hermoso recupera palla. 20:56

  64. 8'

    Ferguson spazia molto sul fronte offensivo alla ricerca di un dialogo con Dybala. 20:56

  66. 7'

    Tanti errori in questo avvio di match e tanta pressione da parte del Genoa, la Roma fatica a far circolare palla. 20:55

  67. 4'

    Cross di Martin da sinistra, Norton-Cuffy sul secondo palo non colpisce bene di testa e la palla viene recuperata dalla Roma.20:52

  68. INIZIA ROMA-GENOA. Prima palla per i padroni di casa.20:48

  69. La Roma scende in campo per chiudere in bellezza un anno da incorniciare: limitando l'analisi all'anno solare, considerando solo il campionato, con un pareggio o una vittoria si sfonderebbe quota ottanta punti. 20:45

  70. In casa Roma Hermoso recupera dalla pubalgia e parte titolare, Celik vince il ballottaggio con Rensch. Baldanzi assente per sindrome influenzale. Nel Genoa squalificato Leali, c'è Sommariva. 20:43

  72. 3-5-2 per il Genoa: Sommariva - Otoa, Ostigard, Vasquez - Norton Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin - Vitinha, Ekuban. 20:37

  73. 3-4-2-1 per la Roma: Svilar - Mancini, Ziolkowski, Hermoso - Celik, Cristante, Koné, Wesley - Soulé, Dybala - Ferguson. 20:39

  74. Roma-Genoa si gioca anche in panchina: Gasperini contro De Rossi. Qualche anno fa l'attuale tecnico dei giallorossi guidava i liguri in Europa, viceversa l'allenatore dei rossoblù guidava la squadra per cui da sempre ha fatto il tifo e per cui ha giocato più di seicento partite durante la carriera di calciatore.20:30

  75. ll Genoa è nel pieno della lotta salvezza ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Atalanta. 20:25

  76. C'è però da rimediare a un periodo di appannamento: tre sconfitte nelle ultime quattro sfide di campionato (Napoli, Cagliari e la stessa Juventus). 20:23

  78. La Roma, attualmente quinta forza del campionato, con una vittoria supererebbe la Juventus quarta in classifica. 20:21

  79. Benvenuti alla diretta del match tra Roma e Genoa, valido come posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. 20:20

  81. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Olimpico
    Città: Roma
    Capienza: 72698 spettatori20:20

    Stadio Olimpico Fonte: Gettyimages

Formazioni Roma - Genoa

PREPARTITA

Roma - Genoa è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
Arbitro di Roma - Genoa sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Marco Di Bello

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati160
Fuorigioco19
Rigori assegnati3
Ammonizioni20
Espulsioni1
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino7.6

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite
  • Serie B: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0
21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0
27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1
17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1
29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1
08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2
22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1
06-12-2025 Serie A Inter-Como 4-0
29-12-2025 Serie A Roma-Genoa 3-1

Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 33 punti (frutto di 11 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte); invece il Genoa si trova 17° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).
La Roma ha segnato 20 gol e ne ha subiti 11; il Genoa ha segnato 17 gol e ne ha subiti 27.

In casa la Roma ha fatto 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Juventus e il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 3-1 mentre Il Genoa ha incontrato l'Atalanta perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Leo Østigård con 3 gol.

Roma e Genoa si sono affrontate 114 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 55 volte, il Genoa ha vinto 33 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Roma-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 20 gare di Serie A contro la Roma (5N, 14P): 4-1 il 28 settembre 2023, con le reti di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Junior Messias; tuttavia, i rossoblù hanno evitato la sconfitta in tre delle cinque più recenti sfide contro i giallorossi nel torneo (1V, 2N).
  • Il Genoa è la squadra che la Roma ha affrontato più volte in casa senza perdere in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 18 (16V, 2N); l'ultimo successo esterno rossoblù contro i giallorossi nella competizione risale al 17 gennaio 1990 (1-0 firmato da Carlos Aguilera).
  • La Roma è una delle sole due squadre (assieme all'Inter, ma con una gara in più dei nerazzurri) a non aver ancora pareggiato alcuna sfida in questo campionato (10V, 6P). In generale, i giallorossi sono la squadra di questa Serie A che attende da più tempo di registrare un pari nel torneo: 22 gare consecutive senza pareggi per i capitolini (15V, 7P), che hanno impattato l'ultima sfida nella competizione il 13 aprile scorso contro la Lazio (1-1).
  • La Roma ha perso tre delle ultime quattro gare giocate in Serie A (1V), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 14 partite nel torneo (11V). Dall'ultimo weekend di novembre, nessuna squadra ha perso più match dei giallorossi nel massimo campionato italiano: tre, appunto, al pari di Fiorentina e Pisa.
  • Il Genoa è rimasto imbattuto nell'ultima gara dell'anno solare giocata a dicembre in ciascuno dei precedenti quattro anni, grazie a due successi e due pareggi; dall'altra parte, la Roma non ha vinto le ultime tre partite di questo tipo (2N, 1P), dopo che aveva trovato il successo in 10 delle 12 precedenti (2N).
  • Il Genoa ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare esterne in campionato (7N, 8P); inoltre, i rossoblù hanno sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime nove partite fuori casa nel torneo, la loro serie più lunga di questo tipo nella competizione.
  • Solo l'Inter (70%) vanta un indice Field Tilt più alto rispetto alla Roma (67%) in questa Serie A - questo indicatore evidenzia il possesso considerando solo gli ultimi terzi di campo, mostrando quanto sia alto il dominio territoriale esercitato da una squadra.
  • Dall'inizio dell'11° turno di questa Serie A, ossia dall'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, nessuna squadra ha segnato più gol del Grifone nel torneo: 10 - al pari di Fiorentina, Inter e Sassuolo - nonostante i soli 61 tiri tentati (5° dato più basso del torneo nel periodo). Infatti, i rossoblù sono primi per percentuale realizzativa nelle ultime sei giornate di campionato (16.4%).
  • Daniele De Rossi affronterà la Roma da avversario per la prima volta in carriera tra tutte le competizioni, dopo 616 presenze in giallorosso da giocatore (2° all-time, dietro alle 786 di Francesco Totti) e 30 da allenatore. L'unico match in carriera in cui l'attuale tecnico del Grifone ha sia segnato un gol, sia servito un assist all'Olimpico in Serie A è stato proprio un Roma-Genoa, il 5 aprile 2008.
  • Da un lato, Matías Soulé (21) è uno dei soli tre attaccanti che hanno creato più di 20 occasioni su azione per i propri compagni in questa Serie A, assieme a Charles De Ketelaere (28) e Kenan Yildiz (27). Dall'altro, Aarón Martín (23) è uno dei soli tre difensori che ne hanno create più di 20 da palla inattiva nei Big-5 campionati europei in corso, assieme a Christopher Trimmel (24) e David Raum (30).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RomaGenoa
Partite giocate1616
Numero di partite vinte103
Numero di partite perse68
Numero di partite pareggiate05
Gol totali segnati1716
Gol totali subiti1024
Media gol subiti per partita0.61.5
Percentuale possesso palla57.846.8
Numero totale di passaggi77825713
Numero totale di passaggi riusciti65034471
Tiri nello specchio della porta7665
Percentuale di tiri in porta48.446.1
Numero totale di cross305271
Numero medio di cross riusciti6775
Duelli per partita vinti786875
Duelli per partita persi872897
Corner subiti5480
Corner guadagnati8561
Numero di punizioni a favore230232
Numero di punizioni concesse233226
Tackle totali234271
Percentuale di successo nei tackle53.065.7
Fuorigiochi totali2223
Numero totale di cartellini gialli3435
Numero totale di cartellini rossi12

Roma - Genoa Live

