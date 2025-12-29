ll Genoa è nel pieno della lotta salvezza ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Atalanta. 20:25

Roma-Genoa si gioca anche in panchina: Gasperini contro De Rossi. Qualche anno fa l'attuale tecnico dei giallorossi guidava i liguri in Europa, viceversa l'allenatore dei rossoblù guidava la squadra per cui da sempre ha fatto il tifo e per cui ha giocato più di seicento partite durante la carriera di calciatore.

Roma - Genoa è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Genoa sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 160 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 20 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1 08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2 22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1 06-12-2025 Serie A Inter-Como 4-0 29-12-2025 Serie A Roma-Genoa 3-1

Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 33 punti (frutto di 11 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte); invece il Genoa si trova 17° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

La Roma ha segnato 20 gol e ne ha subiti 11; il Genoa ha segnato 17 gol e ne ha subiti 27.

In casa la Roma ha fatto 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Juventus e il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 3-1 mentre Il Genoa ha incontrato l'Atalanta perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Leo Østigård con 3 gol.

Roma e Genoa si sono affrontate 114 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 55 volte, il Genoa ha vinto 33 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Roma-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 20 gare di Serie A contro la Roma (5N, 14P): 4-1 il 28 settembre 2023, con le reti di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Junior Messias; tuttavia, i rossoblù hanno evitato la sconfitta in tre delle cinque più recenti sfide contro i giallorossi nel torneo (1V, 2N).

Il Genoa è la squadra che la Roma ha affrontato più volte in casa senza perdere in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 18 (16V, 2N); l'ultimo successo esterno rossoblù contro i giallorossi nella competizione risale al 17 gennaio 1990 (1-0 firmato da Carlos Aguilera).

La Roma è una delle sole due squadre (assieme all'Inter, ma con una gara in più dei nerazzurri) a non aver ancora pareggiato alcuna sfida in questo campionato (10V, 6P). In generale, i giallorossi sono la squadra di questa Serie A che attende da più tempo di registrare un pari nel torneo: 22 gare consecutive senza pareggi per i capitolini (15V, 7P), che hanno impattato l'ultima sfida nella competizione il 13 aprile scorso contro la Lazio (1-1).

La Roma ha perso tre delle ultime quattro gare giocate in Serie A (1V), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 14 partite nel torneo (11V). Dall'ultimo weekend di novembre, nessuna squadra ha perso più match dei giallorossi nel massimo campionato italiano: tre, appunto, al pari di Fiorentina e Pisa.

Il Genoa è rimasto imbattuto nell'ultima gara dell'anno solare giocata a dicembre in ciascuno dei precedenti quattro anni, grazie a due successi e due pareggi; dall'altra parte, la Roma non ha vinto le ultime tre partite di questo tipo (2N, 1P), dopo che aveva trovato il successo in 10 delle 12 precedenti (2N).

Il Genoa ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare esterne in campionato (7N, 8P); inoltre, i rossoblù hanno sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime nove partite fuori casa nel torneo, la loro serie più lunga di questo tipo nella competizione.

Solo l'Inter (70%) vanta un indice Field Tilt più alto rispetto alla Roma (67%) in questa Serie A - questo indicatore evidenzia il possesso considerando solo gli ultimi terzi di campo, mostrando quanto sia alto il dominio territoriale esercitato da una squadra.

Dall'inizio dell'11° turno di questa Serie A, ossia dall'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, nessuna squadra ha segnato più gol del Grifone nel torneo: 10 - al pari di Fiorentina, Inter e Sassuolo - nonostante i soli 61 tiri tentati (5° dato più basso del torneo nel periodo). Infatti, i rossoblù sono primi per percentuale realizzativa nelle ultime sei giornate di campionato (16.4%).

Daniele De Rossi affronterà la Roma da avversario per la prima volta in carriera tra tutte le competizioni, dopo 616 presenze in giallorosso da giocatore (2° all-time, dietro alle 786 di Francesco Totti) e 30 da allenatore. L'unico match in carriera in cui l'attuale tecnico del Grifone ha sia segnato un gol, sia servito un assist all'Olimpico in Serie A è stato proprio un Roma-Genoa, il 5 aprile 2008.

Da un lato, Matías Soulé (21) è uno dei soli tre attaccanti che hanno creato più di 20 occasioni su azione per i propri compagni in questa Serie A, assieme a Charles De Ketelaere (28) e Kenan Yildiz (27). Dall'altro, Aarón Martín (23) è uno dei soli tre difensori che ne hanno create più di 20 da palla inattiva nei Big-5 campionati europei in corso, assieme a Christopher Trimmel (24) e David Raum (30).

