90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI MARIANI! Como-Empoli termina 1-1.16:56

90'+5' Mancino forte di Da Cunha, Vasquez è attento e devia in corner.16:55

90'+3' Prolungamento del recupero, si giocherà fino al 95'.16:54

90'+2' ESPULSIONE DIRETTA Jacopo Fazzini: giudicato grave l'intervento su Ikone'.16:53

90'+1' Impreciso il tocco di Ikone', palla tra i guantoni di Vasquez.16:52

90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Marinelli, si giocherà fino al 94'.16:51

89' OCCASIONISSIMA KOUAME'! Errore da distanza ravvicinata da parte dell'ex Viola, che a tu per tu con Butez calibra male e calcia sul fondo.16:50

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà assegnato il recupero.16:48

88' Sostituzione Como: esce dal campo Maxence Caqueret, dentro al suo posto Alessandro Gabrielloni.16:48

87' Conclusione di Perrone dal limite dell'area, palla che termina non di poco oltre la traversa.16:48

86' Sostituzione Empoli: fuori Emanuel Quartsin Gyasi, lo sostituisce Mattia De Sciglio.16:46

84' AMMONITO Emanuel Quartsin Gyasi: giallo anche per l'ex Spezia.16:45

83' AMMONITO Alberto Grassi: giallo per il centrocampista empolese.16:44

80' Ikone' penetra in area avversaria, arriva sul fondo ma a tu per tu con Vasquez non trova il suggerimento giusto per Diao. Possesso Empoli all'81'.16:41

80' Ultimi 600'' della gara, poi sarà fatto spazio all'extra-time.16:40

79' Gyasi legge le intenzioni di Caqueret e mette il corpo su Diao proteggendo e facendo scorrere il pallone sul fondo. Rinvio per Vasquez al 79'.16:40

78' Sostituzione Como: fuori dal campo Gabriel Tadeu Strefezza, lo sostituisce Rebelato Nanitamo Jonathan Ikoné.16:38

75' GOL! GOL KOUAME'! Como-EMPOLI: 1-1. Pareggiano i conti gli Azzurri al minuto 75', timbro messo da Christian Kouame'! Dagli sviluppi di una ripartenza, Pezzella affonda verso la'rea avversaria, alza lo sguardo e serve un calibrato cross sul secondo palo su cui Kouame' svetta siglando l'1-1. Tutto pari al Sinigaglia, assist servito da Giuseppe Pezzella.



73' Fase confusa della gara, molti i contrasti di gioco in questi ultimi istanti di partita.16:35

71' Sostituzione Empoli: esce Liam Henderson, subentra Jacopo Bacci.16:34

70' Sostituzione Empoli: fuori anche Sebastiano Esposito, lo sostituisce Lorenzo Colombo.16:34

70' Sostituzione Empoli: fuori Saba Goglichidze, dentro Ola Selvaag Solbakken.16:34

69' AMMONITO Liam Henderson: altro giallo a carico dell'Empoli.16:29

69' Palla messa sul primo palo da Da Cunha, corner che termina però con un nulla di fatto.16:29

68' Punizione spendibile dal Como, Da Cunha parte direttamente in porta ma Vasquez devia in corner oltre la traversa.16:28

67' AMMONITO Giuseppe Pezzella: stavolta l'intervento del giocatore azzurro viene sanzionato con il giallo.16:28

63' Scintille tra Esposito e Diao che vengono prontamente sedate da Mariani, gioco che può ora proseguire.16:24

61' GOL! GOL DOUVIKAS! COMO-Empoli: 1-0. La sbloccano i padroni di casa al minuto 61', lo fanno con il subentrato Douvikas! Palla messa dentro da Vojvoda, che dall'out di destra serve al centro per Douvikas che a tu per tu con Vasquez sigla il vantaggio. Avanti il Como, assist servito da Mergim Vojvoda.



60' Lieve cambio nell'assetto dell'Empoli, invertiti di fascia Marianucci e Goglichidze.16:21

58' Sostituzione Empoli: esce dal campo Mattia Viti, dentro al suo posto Jacopo Fazzini.16:19

56' Sostituzione Como: fuori anche Patrick Cutrone, lo sostituisce Anastasios Douvikas.16:19

56' Sostituzione Como: fuori Alberto Moreno Pérez, dentro Álex Valle Gómez.16:18

53' Fallo di Pezzella, punizione Como dalla metà campo.16:18

51' Rinvio dal fondo a favore dell'Empoli, ultimo tocco effettuato da Moreno.16:13

49' OCCASIONE KOUAME'! Il centravanti supera Butez, calcia in porta ma la sfera rotola lentamente verso il palo che ancora una volta salva il Como quest'oggi.16:12

46' Sostituzione Como: fuori Sergi Roberto Carnicer, lo sostituisce Máximo Perrone.16:08

46' Il primo possesso del secondo tempo è amministrato dal Como.16:07

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:07

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:51

Si chiude dopo sessanta secondi addizionali la prima parte di questa equilibrata gara, primo tempo conclusosi a reti bianche. Nei primi 45' la sfida ha mostrato dei ritmi elevati, con una più marcata impronta comasca che sin dal principio di questa partita è evidente. Due sono le occasioni di cui tener conto in questo primo tempo: la rete annullata a Goldaniga al minuto 20', complice una posizione di fuorigioco da parte dello stesso numero 5 ed il legno colpito da Alberto Grassi al minuto 38' che fa tremare la porta lariana. Elevato tasso agonistico in questo match, tre le ammonizioni estratte sinora dal direttore di gara Mariani, due a carico dell'Empoli ed una per i padroni di casa.15:51

45'+1' FISCHIO DI MARIANI: termina il primo tempo.15:48

45' Un minuto addizionale, si gioca fino al 46'.15:47

45' Fallo di Esposito dai 25 metri, chance da punizione a favore del Como.15:47

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, possibile recupero in arrivo.15:46

43' Violenta conclusione di Kouame' dal limite dell'area, abbraccia la sfera Butez che neutralizza con sicurezza il pallone.15:45

42' Ancora una rimessa laterale a favore dell'Empoli, ancora Gyasi alla battuta.15:43

40' Ripartenza del Como che viene arrestata da Mariani a causa di un fallo di Diao su Goglichidze.15:41

38' SUL PALO GRASSI! Occasionissima per l'Empoli, conclusione del centrocampista che termina sul legno vicino a Butez.15:40

36' Strefezza sfida Gyasi, si accentra e poi è costretto a scaricare su Cutrone, battibecco poi dell'ex Milan con Gyasi che guadagna una rimessa dal fondo.15:39

35' Moreno tamponato da Henderson, punizione a favore del Como che può ora riorganizzarsi.15:36

34' CI PROVA KOUAME'! Torsione in tuffo da parte dell'ex Fiorentina, palla che termina d'un soffio sul fondo.15:36

32' Cutrone riceve da Diao, si gira e lancia in profondità Sergi Roberto che non riesce però ad arrivare sul pallone. Palla che torna tra i piedi di Henderson.15:34

30' AMMONITO Sergi Roberto Carnicer: terzo giallo del match.15:33

28' Suggerimento di Diao verso Cutrone, chiude tutto Marianucci che recupera il possesso.15:32

26' Esposito calcia direttamente sulla barriera, possesso Como al 26'.15:28

25' Sul pallone per calciare la palla inattiva compare Sebestiano Esposito, chance dai 25 metri.15:27

25' AMMONITO Edoardo Goldaniga: sanzionato l'intervento del numero 5.15:27

23' Altra rimessa con le mani spendibile dall'Empoli, se ne incarica il solito Gyasi.15:25

20' GOL ANNULLATO AL COMO! Goldaniga aveva apposto la propria firma personale, ma l'entusiasmo viene prontamente stroncato dalla posizione di offside.15:22

19' Traversone di Moreno dall'out di sinistra, chiude in corner Marianucci.15:21

18' Cross al centro dell'area empolese, Cutrone piomba sul suggerimento tentando di prendere il tempo sugli avversari ma tarda all'appuntamento con il pallone.15:20

17' Goldaniga morbido a cercare il movimento di Caqueret, traiettoria imprecisa che regala di fatto il nuovo possesso all'Empoli.15:19

15' Empoli che si affaccia in area avversaria con Cacace, buon passo dell'empolese che sbaglia però poi a calibrare il traversone, corner per gli azzurri al minuto 15'.15:17

13' Duello fisico tra Gyasi e Moreno, ha la meglio il giocatore dell'Empoli che con esperienza vince il contrasto e recupera il possesso.15:15

12' AMMONITO Saba Goglichidze: fallo tattico ai danni di Diao.15:14

12' Diao è rapido e sfugge ancora una volta alla marcatura di Goglichidze che è costretto a spendere il giallo.15:14

11' Kouame' tenta la conclusione ma svirgola nell'impatto e la sfera diviene facile preda per Butez.15:13

9' Più marcata l'impronta del Como in questi primi seicento secondi di gara, Empoli che chiude gli spazi.15:12

7' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore dell'Empoli, se ne incarica Gyasi che velocizza verso Henderson.15:11

5' Resta ancora a terra Sergi Roberto dopo un contrasto di gioco con Henderson, gioco fermo al Sinigaglia.15:07

3' Check in sala VAR per un presunto fallo di Cacace ai danni di Strefezza, Mariani conferma che si può proseguire senza alcun penalty.15:06

2' Tocco di ritorno di Diao per Cutrone, in area azzurra libera tutto Grassi allontanando la minaccia.15:04

1' Il primo possesso della gara è giostrato dall'Empoli.15:03

1' PARTITI! Via a Como-Empoli.15:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:48

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:47

FORMAZIONI UFFICIALI: EMPOLI (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Vasquez; Viti-Goglichidze-Marianucci; Pezzella-Grassi-Henderson-Gyasi; Cacace-Kouame'-Esposito. Allenatore: Roberto D'Aversa. A disposizione: De Sciglio, Ebuehi, Sambia, Tosto, Kovalenko, Bacci, Fazzini, Colombo, Campaniello, Konate', Solbakken, Silvestri, Brancolini, Seghetti.14:47

FORMAZIONI UFFICIALI: COMO (4-3-3). Scendono in campo: Butez; Kempf-Goldaniga-Vojvoda-Moreno; Da Cunha-Roberto-Caqueret; Diao-Cutrone-Strefezza. Allenatore: Dani Guindos. A disposizione: Van der Brempt; Smolcic, Jack, Valle, Engelhardt, Perrone, Iovine, Braunoder, Gabrielloni, Fadera, Azon, Ikone, Douvikas, Reina, Vigorito.14:44

A coadiuvare il fischietto latinense sono designati gli assitenti di linea Passeri-Imperiale; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Marinelli; postazione VAR presidiata dal Sig. Fabbri, ausiliato dall'A.VAR Paternaa.14:41

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia.14:39

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, è tempo di Como-Empoli! Nel trentesimo turno della corrente stagione, il calendario chiama al confronto Lariani ed Azzurri dopo quasi cinque mesi dall'ultimo incrocio, risalente allo scorso 4 Novembre, nel match che si concluse con una vittoria per 1-0 a favore degli allora padroni di casa empolesi. Attualmente, i lombardi sono fissi al 13^ posto della classifica generale a 29 lunghezze, sfida odierna che mette poi in palio tre punti che sarebbero preziosi in chiave salvezza per l'Empoli, che occupa momentaneamente la terzultima posizione.14:38

Benvenuti alla diretta scritta di Como-Empoli, gara valida per il turno numero 30 del Campionato di Serie A Enilive.14:30

