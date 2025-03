Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juventus-Genoa 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:02

90'+3' Fine partita! Juventus-Genoa termina 1-0, decide tutto la rete di Yildiz siglata al 25' del primo tempo.19:54

90'+3' OCCASIONE JUVENTUS! Sgroppata in campo aperto di Thuram e palla rasoterra in area per Vlahovic che non ci arriva, Weah ci prova di prima a rimorchio col destro ma centra in pieno Leali.19:53

90'+1' RENATO VEIGA! Conceiçao crossa tagliato sul secondo palo, Sabelli non ci arriva e Veiga alle sue spalle la colpisce come può, non trovando la porta di poco.19:51

90' Tre minuti di recupero.19:51

90' Conceiçao tocca in verticale per Weah, palla deviata in corner.19:50

89' Vlahovic sfida De Winter in campo aperto ma il difensore genoano è bravo nel temporeggiare, permettendo il rientro dei propri compagni.19:49

88' Ammonito Weah dopo una trattenuta ai danni di Masini.19:48

85' LOCATELLI! Destro secco dal limite del capitano bianconero su servizio di Vlahovic che aveva tolto una palla gol nitida a Weah non accorgendosi del compagno alle spalle. Leali respinge coi pugni poi Rapuano ferma tutto per fuorigioco.19:50

85' De Winter ci arriva di testa sul calcio d'angolo rossoblu ma non riesce a trovare lo specchio.19:47

84' Venturino prova il sinistro a giro dal limite, palla deviata in corner.19:43

83' Sinistro da 35 metri di Malinovskyi, Di Gregorio risponde presente bloccando la sfera in tuffo alla propria sinistra.19:43

82' Sostituzione Juventus: fuori uno stremato Nico Gonzalez, dentro Timothy Weah.19:42

80' Sostituzione Genoa: esce Fabio Miretti, entra Morten Thorsby.19:40

80' De Winter travolge Conceiçao sulla linea di metà campo, Rapuano concede calcio di punizione alla Juve.19:40

77' Yildiz prova il servizio per Vlahovic dalla destra, capisce tutto Vasquez che anticipa il serbo.19:37

76' Serie di finte di Venturino sul lato corto dell'area avversaria, McKennie non ci casca, recupera palla e subisce anche fallo tra gli applausi dello Stadium.19:36

73' KALULU! L'ex Milan svetta sul corner arcuato di Conceiçao e impegna Leali, costretto alla parata in tuffo alla propria destra per togliere la palla dall'angolino basso.19:38

72' Incursione sulla destra di Nico Gonzalez e cross basso in area, De Winter anticipa tutti sul primo palo toccando la palla in corner.19:33

72' Arriva subito il giallo per Malinovskyi che interviente in modo scorretto su Conceiçao dopo aver perso palla.19:32

71' Sostituzione Genoa: esce anche Andrea Pinamonti, al suo posto c'è Caleb Ekuban.19:31

71' Sostituzione Genoa: fuori Junior Onana, dentro Ruslan Malinovskyi.19:31

69' Fuorigioco di Pinamonti, si muove qualcosa sulla panchina del Genoa con Vieira che sta per giocarsi altre mosse dopo quella di Venturino per Zanoli.19:30

67' Leali esce dalla propria area per anticipare Nico Gonzalez, poi finisce a terra dopo un contatto con l'avversario. Per Rapuano è fallo dell'argentino con lo Stadium che si fa sentire contestando in modo molto rumoroso la scelta del direttore di gara.19:28

66' Sostituzione Juventus: fuori Teun Koopmeiners, dentro Francisco Conceiçao.19:26

63' Sostituzione Genoa: fuori Alessandro Zanoli, dentro Lorenzo Venturino.19:24

63' Corner per il Genoa respinto dalla difesa bianconera, poi Frendrup ferma sul nascere la ripartenza di Vlahovic trattenendolo.19:24

61' Palla pericolosa in area genoana, Vlahovic la tocca sul secondo palo dove c'è però Matturro pronto a spazzare la propria area piccola.19:22

58' Numero di Yildiz che poi serve Vlahovic a rimorchio. L'attaccante serbo sbaglia però completamente la conclusione col mancino dal limite, calciandosi la palla sull'altro piede.19:18

57' Miretti calcia in mezzo teso, Vasquez arriva a colpire di testa ma non inquadra la porta avversaria.19:17

57' Masini prova a sgusciare sulla trequarti avversaria e viene sgambettato da McKennie. Punizione per il Genoa da posizione interessante, sul pallone c'è Miretti.19:17

55' Intervento scorretto di Frendrup su Thuram e giallo per il capitano del Genoa.19:15

55' OCCASIONE GENOA! Trivela di Sabelli, Pinamonti ci prova in girata col destro e sfiora il palo alla destra di Di Gregorio che non ci sarebbe mai arrivato.19:15

52' Kelly al cross dalla sinistra, De Winter respinge in rimessa laterale.19:12

51' Vlahovic cerca di liberarsi col tacco di De Winter e cade a terra, per Rapuano non c'è nulla e il possesso torna al Genoa.19:12

50' Cross dalla destra di Yildiz, Nico Gonzalez viene anticipato al limite dell'area piccola.19:10

47' Ammonizione per Igor Tudor per proteste, su segnalazione del quarto uomo Ayroldi.19:08

47' Genoa subito propositivo in avanti, Zanoli mette però fuori il pallone per verificare le condizioni di Yildiz, toccato duro in precedenza da Frendrup.19:07

46' Si ricomincia!19:06

Tudor si è già dovuto giocare la carta Kalulu per via dell'infortunio di Gatti, nella ripresa potrebbe dare spazio a Weah o Savona al posto di Nico Gonzalez che ha speso tantissimo nell'inedita collocazione a tutta fascia, davanti è anche quasi certa la staffetta tra Vlahovic e Kolo Muani. In casa Genoa servirà sicuramente la qualità di Malinovskyi per cercare di scardinare la difesa avversaria, possibile anche l'inserimento di Ekuban per dare più sbocchi alla manovra in fase offensiva.18:54

Inizia senza fronzoli l'avventura di Tudor sulla panchina bianconera, tanta sostanza e il lampo sull'asse Vlahovic-Yildiz che, per ora, decide la gara dello Stadium. Il solito Genoa molto solido si è dovuto inchinare nell'unica vera e propria occasione concessa agli avversari.18:52

45'+2' Fine primo tempo. Juventus-Genoa è 1-0 dopo 45 minuti grazie alla rete di Kenan Yildiz realizzata al 25'.18:50

45'+2' Pressing a tutto campo dei bianconeri che non vogliono concedere nulla al Genoa prima dell'intervallo.18:49

45' Due minuti di recupero.18:47

44' Vlahovic si gira al limite e piazza il sinistro sul palo lungo, Leali blocca senza problemi la conclusione debole e senza ritmo dell'avversario.18:46

43' Fase confusa della partita, sembra mancare un po' di lucidità da ambo le parti.18:45

41' Altra interruzione del gioco, stavolta è Nico Gonzalez a commettere fallo in attacco. C'è tanta intensità in questo primo tempo, deciso per ora dal lampo di Yildiz.18:43

40' Fallo in attacco di Miretti su Thuram, intervento rischioso dell'ex bianconero che ha rischiato il giallo.18:42

39' Frendrup prova il sinistro dal limite ma centra in pieno Rapuano. Si riparte con la palla scodellata dal direttore di gara a favore della squadra ospite.18:41

37' Finta di Pinamonti che lascia scorrere un rasoterra di Vasquez per la corsa di Miretti, recuperato all'ultimo istante da Locatelli.18:39

34' Continua la sfida tra Vlahovic e i due centrali ospiti ma Vasquez è bravo nel coprire il compagno scavalcato dal lancio per il serbo.18:38

33' Vlahovic si autolancia tra De Winter e Vasquez dopo un tacco meraviglioso di Locatelli, il serbo commette però fallo sul difensore messicano che rimane a terra dolorante.18:35

31' Nico Gonzalez prova lo sfondamento in area ma viene murato, Thuram entra duro su Miretti che stava facendo ripartire i suoi e viene ammonito da Rapuano.18:34

28' Fuorigioco di Vlahovic, poi fallo di McKennie su Zanoli. Non si allenta la pressione bianconera dopo il vantaggio.18:31

27' Sostituzione Juventus: non ce la fa Federico Gatti che deve lasciare spazio a Pierre Kalulu.18:29

25' GOL! JUVENTUS-Genoa 1-0! Rete di Yildiz. Rimessa battuta veloce per Vlahovic, fortunato nel rimpallo con Vasquez e bravo nel servire Yildiz che, dopo il dribbling secco su De Winter, batte Leali con un destro potente in diagonale.



24' Flipper in area bianconera, Pinamonti non riesce però a trovare il tempo per la zampata dall'altezza del dischetto.18:26

23' Grande equilibrio finora con pochissimi impegni per i due portieri.18:25

20' Palla rubata da Thuram, Koopmeiners sceglie di calciare col sinistro dai 20 metri spedendo la palla direttamente in curva.18:23

19' Calcio d'angolo per la Juventus, Koopmeiners calcia a rientrare dalla destra col mancino, Leali anticipa tutti di pugno, poi rischia andando a vuoto sul cross successivo. Nico Gonzalez riesce a colpire di testa ma non trova lo specchio da posizione impossibile.18:22

18' Non si stappa la gara dello Stadium col Genoa che continua a fare gioco, rischiando però sempre qualcosa sulla pressione bianconera a tutto campo.18:20

16' FRENDRUP! Recupero alto del Genoa, Onana tocca in orizzontale per Frendrup che calcia però debolmente col piatto sinistro. Di Gregorio blocca senza problemi al centro della propria porta.18:19

15' Gatti sembra in grado di proseguire e il gioco riprende. Kalulu nel frattempo non ha però interrotto il riscaldamento nonostante l'OK dello staff medico per il rientro in campo del compagno.18:18

14' Gioco fermo. Gatti è a terra dolorante, si scalda Kalulu.18:16

13' Pinamonti anticipa Renato Veiga e si invola verso l'area bianconera, rinviene Gatti che gli toglie il pallone un attimo prima del tiro e rimane a terra dolorante dopo aver subito un colpo sul polpaccio.18:18

13' Slalom di Yildiz sul lato corto dell'area avversaria e palla a rimorchio per Vlahovic, anticipato dalla difesa ospite.18:15

12' Possesso palla prolungato del Genoa che prova a far uscire la Juve per crearsi degli spazi in attacco.18:14

10' Di Gregorio esce di pugno, Frendrup ci prova al volo dalla distanza colpendo debolmente. Il portiere bianconero blocca la palla senza problemi al centro della propria porta.18:12

9' Fallo di Gatti su Miretti e punizione in zona offensiva per il Genoa. Sarà lo stesso Miretti a scodellare la palla in area dalla sinistra.18:11

7' OCCASIONE JUVENTUS! Strappo di Nico Gonzalez che tocca per Vlahovic sulla destra, il serbo fa il massimo crossando in area piccola per Yildiz, murato da Sabelli sulla linea di porta. A fine azione si alza però la bandierina dell'assistente a ravvisare il fuorigioco di Vlahovic.18:11

7' Tanto spazio a disposizione per Vasquez che porta palla fino alla trequarti offensiva e tocca in area per Miretti, anticipato da Gatti.18:09

5' Palla morbida di McKennie in area, nessun compagno ci arriva con Leali e Matturro che la lasciano scorrere a fondo campo.18:08

5' Non riesce lo schema dalla bandierina ma la Juventus rimane a ridosso dell'area avversaria col pallone a disposizione.18:07

4' Cross di Koopmeiners dalla sinistra, Vasquez è perfetto nell'anticipo su Vlahovic al limite della propria area piccola. Sarà però corner per la Juventus.18:06

3' Possesso maggiore per il Genoa in questo avvio di gara, l'unica manovra palla a terra dei bianconeri si è persa nel nulla sulla trequarti offensiva.18:05

2' Lancio lungolinea di Sabelli per la corsa di Zanoli, capisce tutto McKennie che tocca di testa per Di Gregorio.18:04

Si comincia!18:02

Squadre in campo all'Allianz Stadium, manca pochissimo al fischio iniziale di Rapuano.17:58

Divisa classica bianconera per la Juventus, per il Genoa c'è invece l'inedita maglia blu e gialla in onore dei 120 anni del Boca Juniors.17:49

Vieira deve fare a meno di Martin, squalificato, sulla sinistra e al suo posto sceglie Matturro. Per il resto la difesa davanti a Leali è la stessa schierata dall'inizio contro il Lecce con De Winter, ex di turno, e Vasquez al centro e Sabelli sulla destra. In mezzo al campo c'è sempre Frendrup ma al suo fianco c'è la sorpresa Onana con Masini. Pinamonti saranno invece supportato da Miretti, altro ex, e Zanoli. Malinovskyi parte dalla panchina.18:03

La prima Juve di Tudor ruota attorno a Dusan Vlahovic. Il serbo viene infatti preferito a Kolo Muani al centro dell'attacco, supportato da Yildiz e Koopmeiner, avanzato rispetto alle posizioni solitamente occupate nella gestione Motta. Sorprese sugli esterni con Nico Gonzalez a tutta fascia sulla destra, a sinistra c'è invece McKennie. In mezzo al campo il consueto duo formato da Locatell e Thuram. La difesa, davanti a Di Gregorio, è invece totalmente inedita con Gatti al centro più Kelly e Renato Veiga da braccetti.17:43

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: 4-3-3 per i rossoblu. Leali - Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro - Frendrup, Onana, Masini - Miretti, Pinamonti, Zanoli. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Badelj, Kasa, Venturino.18:02

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: Tudor schiera i suoi col 3-4-2-1. Di Gregorio - Renato Veiga, Gatti, Kelly - Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie - Koopmeiner, Yildiz - Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Conceiçao, Kalulu, Kolo Muani, Weah, Savona, Rouhi, Mbangula.17:39

Dirige il match Rapuano con Tolfo e Dei Giudici ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Ayroldi mentre in sala VAR ci sono Aureliano e Meraviglia.17:37

Igor Tudor, arrivato sulla panchina bianconera dopo l'esonero di Thiago Motta, si ritrova davanti un ex bianconero, Patrick Vieira, sulla panchina del Genoa pronto a sbarrargli subito la strada. I due si sono soltanto sfiorati da giocatori della Juventus, ora avranno la chances di incontrarsi alla guida delle proprie squadre in una gara delicata per entrambe: la Juventus deve necessariamente puntare ai tre punti per rimanere nella scia del Bologna, il Genoa ne cerca altrettanti per mettere altro spazio tra sé e le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Fischio d'inizio alle ore 18.17:37

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Genoa, gara valida per il turno numero 30 del campionato di Serie A 2024/25.17:32

